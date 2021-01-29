"Слуги" собирают подписи за исключение Дубинского из фракции, - СМИ

Депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

Об этом со ссылкой на одного из депутатов фракции сообщает издание "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

Голосование по этому вопросу происходит в специальном мобильном приложении "слуг", в котором для нардепов обычно устраивают опросы о поддержке тех или иных законопроектов. Оно продлится сутки. Промежуточные результаты в приложении не видны.

На уточнение, дал ли Офис Президента санкцию на это голосование после того, как группа "друзей Коломойского" не поддержала назначение Витренко на должность вице-премьера — министра энергетики, источник ответил: "Нет, мы сами".

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