"Слуги" собирают подписи за исключение Дубинского из фракции, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.
Об этом со ссылкой на одного из депутатов фракции сообщает издание "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.
Голосование по этому вопросу происходит в специальном мобильном приложении "слуг", в котором для нардепов обычно устраивают опросы о поддержке тех или иных законопроектов. Оно продлится сутки. Промежуточные результаты в приложении не видны.
На уточнение, дал ли Офис Президента санкцию на это голосование после того, как группа "друзей Коломойского" не поддержала назначение Витренко на должность вице-премьера — министра энергетики, источник ответил: "Нет, мы сами".
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Пожалуйста, подождите...
ПЕСык сдохнет )))
таможня,дай добро )))
зеля сцыкло )))
Кто первый поймет, что единственное, что им останется - это то, что они нагребли в конверте и украли через схематоз - тот и будет мудр. Что впрочем запустит неизбежный механизм падения и банка и власти. Но все к этому шло...
А всем нам, граждане, я желаю УДАЧНОЙ ОХОТЫ!
Понеслась! Путин и Байден протрубили в горны! (с)
Україна посіла 117 місце із 180 у рейтингу сприйняття корупції, який складає Transparency International.
У 2020 Україна отримала 33 бали, на 3 бали більше ніж минулого року.
«Так само 33 бали за минулий рік набрали Єгипет, Есавтіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоні та Замбія», - йдеться у повідомленні Transparency International Ukraine.
В організації відзначили, що покращили свої позиції і європейські автократії, такі як Білорусь (47 балів, 63 місце) та Росія (30 балів 129 місце). Ще один сусід України - Молдова - набрала 34 бали і посіла 114 місце. Торішні лідери в індексі серед сусідів України втратили свої бали: Словаччина - 1 бал, Польща - 2 бали.
В уряді України привітали такі результати індексу. "Перший раз, коли результати [Індексу сприйняття корупції] здивували. Приємно. Дійсно, очікувалось, що буде мінус. Те, що відбувалось останній рік в Україні по відношенню до антикорупційної системи - я такого не пам'ятаю за 5 років", - наводить слова Артема Ситника, директора НАБУ, Transparency International.
https://ukrainian.voanews.com/a/Rejtynh-spryjnattja-koruptsiji/5755227.html
враховує зміни за 2019 рік..
десь був коментар про це..
К чему бы это такие сложности?
Наверное к тому, что узурпировать власть - это было срочно, а Дубинеску - дело стремное и не очень-то и хочется.
Баба Юля заклеяла экран спецпленкой чтобы агента кремля больше не палили
Хорошая оптика (с "вкусняшками"), поднимет все пиксели.
чи будуть санкції проти всіх сн і зелі,
якщо дупинського не виключать
В этой ситуации - куда ни ходи - говно воняет впереди носителя.