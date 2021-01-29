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Новости Политика Украины
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Слуга народа (2547) Дубинский Александр (413)

"Слуги" собирают подписи за исключение Дубинского из фракции, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

Об этом со ссылкой на одного из депутатов фракции сообщает издание "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

Голосование по этому вопросу происходит в специальном мобильном приложении "слуг", в котором для нардепов обычно устраивают опросы о поддержке тех или иных законопроектов. Оно продлится сутки. Промежуточные результаты в приложении не видны.

На уточнение, дал ли Офис Президента санкцию на это голосование после того, как группа "друзей Коломойского" не поддержала назначение Витренко на должность вице-премьера — министра энергетики, источник ответил: "Нет, мы сами".

Также на Цензор.НЕТ: YouTube заблокировал канал Дубинского. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
Да пристрелите уже его и не мучайтесь.
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29.01.2021 00:39
+11
"Слуги" собирают подписи за исключение Дубинского из фракции, - СМИ - Цензор.НЕТ 6640
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29.01.2021 01:28
+9
Записи розмови Байдена з Порошенком могли бути передані Деркачу тільки з дозволу Зеленського або Єрмака. Оприлюднення плівок збіглося з появою Єрмака в офісв преЗЕдента, то ж вірогідно що Єрмак передав ті записи. Але цікаво й те, що такі самі записи зберігаються і в адміністрації президента США, але у Трампа їм ходу не дали. Можливо проаналізувавши їх, виявили невідповідність з тим, що оприлюднив Деркач. Санкції США проти деркача, дубинського і ко - це ще пакет санкцій Трампа. А пакет санкцій Байдена попереду і першою, швидше за все, буде прокурорша Венедіктова, яка відкривала кримінальну справу проти Байдена, а за нею Єрмак, Татаров.... а там і сам Зеленський. Кажуть, що Байден дуууже мстивий.
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29.01.2021 00:53
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Тупий собачий рот Дубінський про "плівки Порошенка з Байденом": Це доказ держзради Петра Порошенка. Пльонкі НАШ 19.05.20 https://www.youtube.com/watch?v=97mEeNwKLuc
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29.01.2021 00:39 Ответить
Саня держись !!!
ПЕСык сдохнет ))) "Слуги" собирают подписи за исключение Дубинского из фракции, - СМИ - Цензор.НЕТ 3782
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29.01.2021 04:47 Ответить
Да пристрелите уже его и не мучайтесь.
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29.01.2021 00:39 Ответить
кнура лично пристрелю )))
таможня,дай добро )))
зеля сцыкло )))
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29.01.2021 04:48 Ответить
ТьІ-тоже "тупой собачий рот",как и твой Санек?
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29.01.2021 06:04 Ответить
Не, єто петух лахтинский. У него просто анальній зуд
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29.01.2021 10:44 Ответить
Лёг под Портнова - получи под сраку!
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29.01.2021 00:40 Ответить
Дебилы мля !!! Вы не подписи собирайте !!! А прислушайтесь к тишине, а в ней уже прозвучал выстрел стартового пистолета. Кто первый добежит до банка - тот успеет снять хоть что-то. Кто первый выскочит из фракции группой - тот еще успеет переформатироваться.
Кто первый поймет, что единственное, что им останется - это то, что они нагребли в конверте и украли через схематоз - тот и будет мудр. Что впрочем запустит неизбежный механизм падения и банка и власти. Но все к этому шло...
А всем нам, граждане, я желаю УДАЧНОЙ ОХОТЫ!
Понеслась! Путин и Байден протрубили в горны! (с)
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29.01.2021 00:41 Ответить
ТСР, катись колбаской по малой спасской!
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29.01.2021 00:43 Ответить
Тваринка Каломойського повинна бути закрита в будці та не гадити усім іншим.
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29.01.2021 00:45 Ответить
Ставлю 50 грн. що тепер Дубинський перейде у партію "за майбах". "Слуги" собирают подписи за исключение Дубинского из фракции, - СМИ - Цензор.НЕТ 9931
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29.01.2021 00:46 Ответить
А може к зажопинцам?
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29.01.2021 00:51 Ответить
Будет сидеть до последнего в "слугах", насколько это будет возможно.
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29.01.2021 01:16 Ответить
Схоже, що так. Хто вже на нього "польстітся", токсичним став.
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29.01.2021 06:34 Ответить
@уйло наверное смеётся-он то давно бы исключил такого дубинского из жизни..
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29.01.2021 00:50 Ответить
шО там мама бЄня, допоможе?
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29.01.2021 00:53 Ответить
Записи розмови Байдена з Порошенком могли бути передані Деркачу тільки з дозволу Зеленського або Єрмака. Оприлюднення плівок збіглося з появою Єрмака в офісв преЗЕдента, то ж вірогідно що Єрмак передав ті записи. Але цікаво й те, що такі самі записи зберігаються і в адміністрації президента США, але у Трампа їм ходу не дали. Можливо проаналізувавши їх, виявили невідповідність з тим, що оприлюднив Деркач. Санкції США проти деркача, дубинського і ко - це ще пакет санкцій Трампа. А пакет санкцій Байдена попереду і першою, швидше за все, буде прокурорша Венедіктова, яка відкривала кримінальну справу проти Байдена, а за нею Єрмак, Татаров.... а там і сам Зеленський. Кажуть, що Байден дуууже мстивий.
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29.01.2021 00:53 Ответить
Так Байден одразу сказав, що записи heavily edited (сильно змонтовані)... І мабуть тому Трамп ними і не скористався - дуже вже палівно!
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29.01.2021 01:00 Ответить
В тупий собачий рот його!
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29.01.2021 00:55 Ответить
Двухчасовое видео Дональда Трампа стоит миллиарды долларов.Вопрос когда покажут по ящику,дело времени....
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29.01.2021 00:56 Ответить
Це яке відео Трампа? З золотим дощем, чи що "Слуги" собирают подписи за исключение Дубинского из фракции, - СМИ - Цензор.НЕТ 1295
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29.01.2021 01:01 Ответить
Полуголые дети...Трамп педофил
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29.01.2021 01:02 Ответить
А, так виходить, що їх з х@йлом зблизили спільні інтереси?
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29.01.2021 01:03 Ответить
Видео снимали в Москве в гостинице Редиссон-Славянская...дети СССР не продажные тогда были "Слуги" собирают подписи за исключение Дубинского из фракции, - СМИ - Цензор.НЕТ 5682КГБ зна шо робыло...
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29.01.2021 01:06 Ответить
Він взагалі збоченець. Навіть свою доньку Іванку сприймав як сексуальну жінку та ******** помацати її за груди, за сідниці, це перед камерою. Казав, що вона його збуджує. Можна лише здогадуватись, за що він її мацав, коли камер не було.
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29.01.2021 01:44 Ответить
Пикантность ситуации в том, что на видео с Трампом запечатлены дети....
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29.01.2021 00:59 Ответить
Україна покращила свої позиції у рейтингу «Індекс сприйняття корупції»

Україна посіла 117 місце із 180 у рейтингу сприйняття корупції, який складає Transparency International.

У 2020 Україна отримала 33 бали, на 3 бали більше ніж минулого року.
«Так само 33 бали за минулий рік набрали Єгипет, Есавтіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоні та Замбія», - йдеться у повідомленні Transparency International Ukraine.
В організації відзначили, що покращили свої позиції і європейські автократії, такі як Білорусь (47 балів, 63 місце) та Росія (30 балів 129 місце). Ще один сусід України - Молдова - набрала 34 бали і посіла 114 місце. Торішні лідери в індексі серед сусідів України втратили свої бали: Словаччина - 1 бал, Польща - 2 бали.
В уряді України привітали такі результати індексу. "Перший раз, коли результати [Індексу сприйняття корупції] здивували. Приємно. Дійсно, очікувалось, що буде мінус. Те, що відбувалось останній рік в Україні по відношенню до антикорупційної системи - я такого не пам'ятаю за 5 років", - наводить слова Артема Ситника, директора НАБУ, Transparency International.
https://ukrainian.voanews.com/a/Rejtynh-spryjnattja-koruptsiji/5755227.html
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29.01.2021 01:13 Ответить
цей індекс сильно відстає від життя ..
враховує зміни за 2019 рік..
десь був коментар про це..
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29.01.2021 11:19 Ответить
ЗЕ Верховную раду распустил быстрее, чем собачий рот Коломойского исключают из СН.

К чему бы это такие сложности?

Наверное к тому, что узурпировать власть - это было срочно, а Дубинеску - дело стремное и не очень-то и хочется.
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29.01.2021 01:15 Ответить
А что зелупам это поможет отмыться?))))
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29.01.2021 01:15 Ответить
Как все сложно. Просто выключите свет накиньте ему мешок на голову и устройте *темную*
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29.01.2021 01:16 Ответить
Там дійсно все складно. Бо одна частина слуг боїться, що проголосувавши за виключення тупого собачого рота з фракції втратить щомісячну платню в конвертах від бені. Інша частина боїться, якщо розпадеться монобільшість то клоун розпустить ВР і протирання штанів на стільцях у парламенті їм дармоїдам більше не світить. І тльки невеличка групка у фракції за його виключення.
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29.01.2021 01:24 Ответить
Це все матеріал для нового сезону серіалу "слуга народу" з реальними, а не вигаданими як у попередньому, персонажами і подіями. Тільки знімати його буде вже не клоун а хтось інший.
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29.01.2021 01:17 Ответить
"Слуги" собирают подписи за исключение Дубинского из фракции, - СМИ - Цензор.НЕТ 6640
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29.01.2021 01:28 Ответить
Мама! Синачка таки допіііііівся. "Слуги" собирают подписи за исключение Дубинского из фракции, - СМИ - Цензор.НЕТ 5304
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29.01.2021 01:46 Ответить
старушка с Ермаком уже обсуждают вечер при свечах и вопросы трудоустройства на новых злачных местах...
Баба Юля заклеяла экран спецпленкой чтобы агента кремля больше не палили
"Слуги" собирают подписи за исключение Дубинского из фракции, - СМИ - Цензор.НЕТ 4060

"Слуги" собирают подписи за исключение Дубинского из фракции, - СМИ - Цензор.НЕТ 2380
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29.01.2021 06:39 Ответить
Один хрен, прочитают и с плёнкой.
Хорошая оптика (с "вкусняшками"), поднимет все пиксели.
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29.01.2021 09:31 Ответить
😂😂😂😂😂😂😂
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29.01.2021 08:53 Ответить
так довбаний, смердючий собачий рот, без сумніву перейде в ********, то на рахунок чого весь кіпіш?))
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29.01.2021 10:13 Ответить
>на рахунок чого весь кіпіш?))
чи будуть санкції проти всіх сн і зелі,
якщо дупинського не виключать
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29.01.2021 11:23 Ответить
Проститутка, обосравшаяся на одном участке трассы, при переходе на другой участок трассы, всё равно остаётся - обосравшейся.
В этой ситуации - куда ни ходи - говно воняет впереди носителя.
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29.01.2021 12:17 Ответить
Головне питання - чи обріже Кремль Дубінському стипендію.
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29.01.2021 10:35 Ответить
А що це змінить? Яка фракція, такі і члени! Чи навпаки. Гнати треба всіх і зразу...
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29.01.2021 11:49 Ответить
 
 