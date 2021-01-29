"Слуги" збирають підписи за виключення Дубінського з фракції, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Депутати фракції "Слуга народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до санкційного списку США.
Про це із посиланням на одного з депутатів фракції повідомляє видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.
Голосування з цього питання відбувається в спеціальному мобільному застосунку "слуг", в якому для нардепів зазвичай влаштовують опитування щодо підтримки тих чи інших законопроєктів. Воно триватиме добу. Проміжні результати в додатку не видно.
На уточнення, чи була санкція Банкової на це після того, як група "друзів Коломойського" не проголосувала за призначення екстопменеджера "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду віцепрем’єра - міністра енергетики, депутат відповів: "Ні, ми самі".
Будь ласка, зачекайте...
ПЕСык сдохнет )))
таможня,дай добро )))
зеля сцыкло )))
Кто первый поймет, что единственное, что им останется - это то, что они нагребли в конверте и украли через схематоз - тот и будет мудр. Что впрочем запустит неизбежный механизм падения и банка и власти. Но все к этому шло...
А всем нам, граждане, я желаю УДАЧНОЙ ОХОТЫ!
Понеслась! Путин и Байден протрубили в горны! (с)
Україна посіла 117 місце із 180 у рейтингу сприйняття корупції, який складає Transparency International.
У 2020 Україна отримала 33 бали, на 3 бали більше ніж минулого року.
«Так само 33 бали за минулий рік набрали Єгипет, Есавтіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоні та Замбія», - йдеться у повідомленні Transparency International Ukraine.
В організації відзначили, що покращили свої позиції і європейські автократії, такі як Білорусь (47 балів, 63 місце) та Росія (30 балів 129 місце). Ще один сусід України - Молдова - набрала 34 бали і посіла 114 місце. Торішні лідери в індексі серед сусідів України втратили свої бали: Словаччина - 1 бал, Польща - 2 бали.
В уряді України привітали такі результати індексу. "Перший раз, коли результати [Індексу сприйняття корупції] здивували. Приємно. Дійсно, очікувалось, що буде мінус. Те, що відбувалось останній рік в Україні по відношенню до антикорупційної системи - я такого не пам'ятаю за 5 років", - наводить слова Артема Ситника, директора НАБУ, Transparency International.
https://ukrainian.voanews.com/a/Rejtynh-spryjnattja-koruptsiji/5755227.html
враховує зміни за 2019 рік..
десь був коментар про це..
К чему бы это такие сложности?
Наверное к тому, что узурпировать власть - это было срочно, а Дубинеску - дело стремное и не очень-то и хочется.
Баба Юля заклеяла экран спецпленкой чтобы агента кремля больше не палили
Хорошая оптика (с "вкусняшками"), поднимет все пиксели.
чи будуть санкції проти всіх сн і зелі,
якщо дупинського не виключать
В этой ситуации - куда ни ходи - говно воняет впереди носителя.