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СММ ОБСЕ хочет получить доступ к оккупированному Крыму, - заявление

Новости Цензор.НЕТ Общество

СММ ОБСЕ хочет получить доступ к оккупированному Крыму, - заявление

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ должна иметь беспрепятственный доступ на всю территорию Украины, включая Крым.

Речь об этом идет речь в заявлении Европейского Союза в отношении агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма. Это заявление было озвучено на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 28 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Специальная мониторинговая миссия выступает как глаза и уши международного сообщества в зоне конфликта. В соответствии со своим мандатом, она должна иметь беспрепятственный доступ на всю территорию Украины в пределах международно признанных границ", - говорится в заявлении.

В ЕС напомнили, что "все подписанты Минских договоренностей, включая Россию, согласились с необходимостью обеспечить СММ безопасный и свободный доступ и что какое-либо ограничение ее свободы передвижения заслуживает быстрого реагирования".

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"Тем не менее, СММ не может получить доступ в Крым и сталкивается с постоянными препятствиями для свободы передвижения, преимущественно в районах, контролируемых поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями, и особенно в районах, прилегающих к российско-украинской государственной границе. Мы призываем Российскую Федерацию обеспечить доступ СММ в Крым и использовать свое большое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования для того, чтобы устранить все необоснованные ограничения в отношении СММ", - отмечается в заявлении.

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Исходя из такого положения дел, в ЕС заявили о решительной поддержке Шведского председательства в ОБСЕ в его усилиях по содействию устойчивому урегулированию российско-украинского конфликта.

Автор: Ольга Лузан
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Территория оккупированная дерЬмом Мавзолейным СММ ОБСЕ хочет получить доступ к оккупированному Крыму, - заявление - Цензор.НЕТ 562ФУУУ...ВОНИЗМ трупный
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29.01.2021 05:19
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Швеция сегодня начальник ОБСЕ с 1 января.А Швеция лучший друг Украины.... СММ ОБСЕ хочет получить доступ к оккупированному Крыму, - заявление - Цензор.НЕТ 7686
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29.01.2021 04:56
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29.01.2021 02:06 Ответить
Вход в Концлагерь запрещен СММ ОБСЕ хочет получить доступ к оккупированному Крыму, - заявление - Цензор.НЕТ 3713
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29.01.2021 04:54 Ответить
Швеция сегодня начальник ОБСЕ с 1 января.А Швеция лучший друг Украины.... СММ ОБСЕ хочет получить доступ к оккупированному Крыму, - заявление - Цензор.НЕТ 7686
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29.01.2021 04:56 Ответить
СММ ОБСЕ хочет получить доступ к оккупированному Крыму, - заявление - Цензор.НЕТ 1098
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29.01.2021 05:04 Ответить
Территория оккупированная дерЬмом Мавзолейным СММ ОБСЕ хочет получить доступ к оккупированному Крыму, - заявление - Цензор.НЕТ 562ФУУУ...ВОНИЗМ трупный
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29.01.2021 05:19 Ответить
Зате різного ступеня стурбованності вже заманали.
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29.01.2021 06:59 Ответить
Які наївні, та хіба ж вам Хайло дасть доступ на військову базу!
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29.01.2021 06:57 Ответить
 
 