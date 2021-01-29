Одновременное заражение двумя штаммами COVID-19 выявили в Бразилии
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Исследователи из южной части Бразилии заявили, что они обнаружили пациентов, инфицированных двумя разными штаммами коронавируса одновременно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что обоим пациентам по 30 лет. Они были инфицированы в конце ноября вариантом коронавируса, идентифицированным в Рио, также известным как линия B.1.1.28, и одновременно дали положительный результат на второй вариант вируса.
У заболевших легкие симптомы, с сухим кашлем в одном случае и кашлем, болью в горле и головной болью во втором. Им не потребовалась госпитализация.
Ученые отмечают, что сосуществование двух штаммов в одном организме может ускорить мутации новых вариантов коронавируса.
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+4 Стівен Стрибай
показать весь комментарий29.01.2021 09:19
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+3 Владислав Носковский
показать весь комментарий29.01.2021 09:13
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Людству в даному випадку просто повезло, що мутують ті частини вірусу, котрі *не цікаві* вакцинам. (Це на примітивному рівні, щоб не лізти в глибини глибин)