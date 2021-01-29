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Одновременное заражение двумя штаммами COVID-19 выявили в Бразилии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Одновременное заражение двумя штаммами COVID-19 выявили в Бразилии

Исследователи из южной части Бразилии заявили, что они обнаружили пациентов, инфицированных двумя разными штаммами коронавируса одновременно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что обоим пациентам по 30 лет. Они были инфицированы в конце ноября вариантом коронавируса, идентифицированным в Рио, также известным как линия B.1.1.28, и одновременно дали положительный результат на второй вариант вируса.

У заболевших легкие симптомы, с сухим кашлем в одном случае и кашлем, болью в горле и головной болью во втором. Им не потребовалась госпитализация.

Ученые отмечают, что сосуществование двух штаммов в одном организме может ускорить мутации новых вариантов коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бразилия отказалась от использования российской вакцины от коронавируса: Препарат не соответствует минимальным госкритериям

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
и как тут не процитировать старину почтальона Печкина?
Одновременное заражение двумя штаммами COVID-19 выявили в Бразилии - Цензор.НЕТ 9834
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29.01.2021 09:19
+3
Починайте пошуки нової вакцини проти іншого штамму.
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29.01.2021 09:13
+3
Джекпот)
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29.01.2021 09:13
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Починайте пошуки нової вакцини проти іншого штамму.
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29.01.2021 09:13 Ответить
Нічого цікавого у цьому факті НЕМАЄ. Проти британького штаму дійні *стандартні* вакцини.

Людству в даному випадку просто повезло, що мутують ті частини вірусу, котрі *не цікаві* вакцинам. (Це на примітивному рівні, щоб не лізти в глибини глибин)
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29.01.2021 13:04 Ответить
Джекпот)
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29.01.2021 09:13 Ответить
и как тут не процитировать старину почтальона Печкина?
Одновременное заражение двумя штаммами COVID-19 выявили в Бразилии - Цензор.НЕТ 9834
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29.01.2021 09:19 Ответить
А у него, что три штамма одновременно?
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29.01.2021 10:19 Ответить
да уж смешно и грустно.. это все говорит что потратив миллионы и миллиарды на исследования Ковида и вакцины ученые еще раз доказали- что микробы/ вирусы в микро нано милли метрах таки умнее и более оперативно работают- чем мы-- ЛЮДИ РАЗУМНЫЕ...
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29.01.2021 09:24 Ответить
А вы уверены, что данная инфо не фейк?
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29.01.2021 10:55 Ответить
уверен что типа правда про Ковид это фэйки с целью скрыть правду... или полуправда как лучший вариант а также версии теории догадки и предположения....
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29.01.2021 12:21 Ответить
Віруси конкурують між собою(боротьба за територію). Завжди перемагав невиліковний герпес. Маємо надію, що і на цей раз він переможе
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29.01.2021 09:52 Ответить
Единственный человек в мире,кому нужен был беспорядок во всем мире и в мировой экономике-это... Вы сами прекрасно знаете кто это!
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29.01.2021 10:23 Ответить
Не хвилюйтеся, одразу після інавгурації в демократичних штатах почали знімати карантин.
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29.01.2021 11:22 Ответить
Цікаво те що, досі не виділили в чистому вигляді перший штам вірусу, а вже говорять щонайменше про два нових. Схоже фармацевти війшли в смак.
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29.01.2021 11:24 Ответить
А в Німеччині кажуть вже відкрили дві тюрми для ковід-десидентів.
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29.01.2021 11:25 Ответить
после двойного проникновения
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29.01.2021 13:14 Ответить
 
 