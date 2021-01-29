УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11588 відвідувачів онлайн
Новини За кордономЗдоров'я Коронавірус і карантин
3 230 14
Бразилія (165) карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Одночасне зараження двома штамами COVID-19 виявили в Бразилії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Одночасне зараження двома штамами COVID-19 виявили в Бразилії

Дослідники з південної частини Бразилії заявили, що вони виявили пацієнтів, інфікованих двома різними штамами коронавірусу одночасно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що обом пацієнтам по 30 років. Вони були інфіковані в кінці листопада варіантом коронавірусу, ідентифікованим в Ріо, також відомим як лінія B.1.1.28, і одночасно дали позитивний результат на другий варіант вірусу.

У хворих легкі симптоми, з сухим кашлем в одному випадку і кашлем, болем в горлі і головним болем у другому. Їм не потрібна була госпіталізація.

Вчені зазначають, що співіснування двох штамів в одному організмі може прискорити мутації нових варіантів коронавірусу.

Читайте: Нова вакцина: компанія Novavax заявила про готовність препарату з ефективністю понад 89%

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
и как тут не процитировать старину почтальона Печкина?
Одновременное заражение двумя штаммами COVID-19 выявили в Бразилии - Цензор.НЕТ 9834
показати весь коментар
29.01.2021 09:19
+3
Починайте пошуки нової вакцини проти іншого штамму.
показати весь коментар
29.01.2021 09:13
+3
Джекпот)
показати весь коментар
29.01.2021 09:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Починайте пошуки нової вакцини проти іншого штамму.
показати весь коментар
29.01.2021 09:13 Відповісти
Нічого цікавого у цьому факті НЕМАЄ. Проти британького штаму дійні *стандартні* вакцини.

Людству в даному випадку просто повезло, що мутують ті частини вірусу, котрі *не цікаві* вакцинам. (Це на примітивному рівні, щоб не лізти в глибини глибин)
показати весь коментар
29.01.2021 13:04 Відповісти
Джекпот)
показати весь коментар
29.01.2021 09:13 Відповісти
и как тут не процитировать старину почтальона Печкина?
Одновременное заражение двумя штаммами COVID-19 выявили в Бразилии - Цензор.НЕТ 9834
показати весь коментар
29.01.2021 09:19 Відповісти
А у него, что три штамма одновременно?
показати весь коментар
29.01.2021 10:19 Відповісти
да уж смешно и грустно.. это все говорит что потратив миллионы и миллиарды на исследования Ковида и вакцины ученые еще раз доказали- что микробы/ вирусы в микро нано милли метрах таки умнее и более оперативно работают- чем мы-- ЛЮДИ РАЗУМНЫЕ...
показати весь коментар
29.01.2021 09:24 Відповісти
А вы уверены, что данная инфо не фейк?
показати весь коментар
29.01.2021 10:55 Відповісти
уверен что типа правда про Ковид это фэйки с целью скрыть правду... или полуправда как лучший вариант а также версии теории догадки и предположения....
показати весь коментар
29.01.2021 12:21 Відповісти
Віруси конкурують між собою(боротьба за територію). Завжди перемагав невиліковний герпес. Маємо надію, що і на цей раз він переможе
показати весь коментар
29.01.2021 09:52 Відповісти
Единственный человек в мире,кому нужен был беспорядок во всем мире и в мировой экономике-это... Вы сами прекрасно знаете кто это!
показати весь коментар
29.01.2021 10:23 Відповісти
Не хвилюйтеся, одразу після інавгурації в демократичних штатах почали знімати карантин.
показати весь коментар
29.01.2021 11:22 Відповісти
Цікаво те що, досі не виділили в чистому вигляді перший штам вірусу, а вже говорять щонайменше про два нових. Схоже фармацевти війшли в смак.
показати весь коментар
29.01.2021 11:24 Відповісти
А в Німеччині кажуть вже відкрили дві тюрми для ковід-десидентів.
показати весь коментар
29.01.2021 11:25 Відповісти
после двойного проникновения
показати весь коментар
29.01.2021 13:14 Відповісти
 
 