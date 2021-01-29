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СБУ не видит оснований возбуждать дело против называвшего украинцев фашистами российского пропагандиста Корчевникова, - нардеп "ЕС" Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СБУ не видит оснований возбуждать дело против называвшего украинцев фашистами российского пропагандиста Корчевникова, - нардеп

СБУ не видит оснований возбуждать дело против российского пропагандиста Бориса Корчевникова за посягательство на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Новых обстоятельств совершения преступления по статье 110 УК не установлено, сообщение о подозрении не проводилось, говорится в официальном ответе на мое депутатское обращение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Называвший украинцев фашистами роспропагандист Корчевников приехал в Киев для съемок с участием жены Медведчука, - Стерненко. ФОТО

Напомню, в апреле прошлого года, СБУ закрыла уголовное дело против Корчевникова, который посещал оккупированный Крым, за незаконное пересечение границы.

Как следствие, в октябре Корчевников имел наглость приехать в Киев. Благодаря моему обращению, украинские пограничники выдворили его и на три года запретили въезд в Украину.

Однако, очень странно, что наши спецслужбы не видят в деятельности Корчевникова состава преступления после всех его заявлений о "фашистах" и "хунте". Пропагандисты - такие же агрессоры, только на информационном фронте. Нельзя закрывать глаза на их преступную деятельность!" - рассказал Гончаренко.

СБУ не видит оснований возбуждать дело против называвшего украинцев фашистами российского пропагандиста Корчевникова, - нардеп ЕС Гончаренко 01
СБУ не видит оснований возбуждать дело против называвшего украинцев фашистами российского пропагандиста Корчевникова, - нардеп ЕС Гончаренко 02
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Топ комментарии
+23
Для влади колаборантів це нормально.
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29.01.2021 10:52
+15
100% свой сбушник-лейтенант у вовки-шмаркли
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29.01.2021 10:51
+11
Потому что СБУ - это КГБ так и осталось! Про российская служба!
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29.01.2021 10:55
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100% свой сбушник-лейтенант у вовки-шмаркли
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29.01.2021 10:51 Ответить
Для влади колаборантів це нормально.
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29.01.2021 10:52 Ответить
ФСБу вона така.....
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29.01.2021 10:54 Ответить
Потому что СБУ - это КГБ так и осталось! Про российская служба!
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29.01.2021 10:55 Ответить
відчувається певний дисонанс між діями та словами цього персонажа... СБУ не видит оснований возбуждать дело против называвшего украинцев фашистами российского пропагандиста Корчевникова, - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 9181

Нардеп від ЄС допомагав російським артистам-"кримнашистам" з в'їздом до України - "Схеми" (відео)
https://www.unian.ua/politics/nardep-goncharenko-lobiyuvav-v-jizd-v-ukrajinu-rosiyskih-artistiv-krimnashistiv-shemi-novini-ukrajina-11295737.html
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29.01.2021 10:57 Ответить
Давать запрос на проверку и помогать преступникам - разные вещи.
так что нэпызды...
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29.01.2021 10:59 Ответить
читайте посилання, а вже потім базікайте.

«Він ніколи не підтримував анексію Криму. Я з надзвичайною повагою ставлюся до нього, допомагав організовувати гастролі його театру раніше і буду радий, коли закінчиться карантин, дуже хочу, щоб його театр знову приїхав в Україну», - пояснював нардеп.
Втім, журналісти «Схем» знайшли інтерв'ю Райхельгауза від червня 2014-го із зовсім іншої риторикою.
«Когда я услышал в первый раз, что там, в Крыму, требуют в Россию - я обрадовался так, наконец-то, счастье, это наш Крым, это русский Крым. Все правильно, и если бы мы не торопились, не насиловали, дали бы этой любви хотя бы какое-то время развиться... По результату все правильно: Крым наш», - казав він в інтерв'ю «Эхо Кирова в Москве».
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29.01.2021 11:12 Ответить
Именно для выяснения этих фактов и был подан запрос.

Сообразить слабо?

пробуй перечитать и напрячь извилину:
"Давать запрос на проверку и помогать преступникам - разные вещи."
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29.01.2021 11:18 Ответить
тобто він не знав, що його друзяка сепар?
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29.01.2021 11:23 Ответить
ты всё знаешь что и где твои, пусть близкие, знакомые говорят?

И, главное, на врагов набрасывайся - а не с подачи врагов на своих бросаешься.
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29.01.2021 11:26 Ответить
поняття "свій-чужий" у нас доволі розмито.
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29.01.2021 11:28 Ответить
Серед інших, депутат цікавився дозволом на в'їзд Йосипу Райхельгаузу - засновнику і худкерівнику театру, уродженцю Одеси. Гончаренко називає Райхельгауза своїм особистим другом.
«Він ніколи не підтримував анексію Криму. Я з надзвичайною повагою ставлюся до нього, допомагав організовувати гастролі його театру раніше і буду радий, коли закінчиться карантин, дуже хочу, щоб його театр знову приїхав в Україну», - пояснював нардеп.
Втім, журналісти «Схем» знайшли інтерв'ю Райхельгауза від червня 2014-го із зовсім іншої риторикою.
«Когда я услышал в первый раз, что там, в Крыму, требуют в Россию - я обрадовался так, наконец-то, счастье, это наш Крым, это русский Крым. Все правильно, и если бы мы не торопились, не насиловали, дали бы этой любви хотя бы какое-то время развиться... По результату все правильно: Крым наш», - казав він в інтерв'ю «Эхо Кирова в Москве».

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/nardep-goncharenko-lobiyuvav-v-jizd-v-ukrajinu-rosiyskih-artistiv-krimnashistiv-shemi-novini-ukrajina-11295737.html
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29.01.2021 11:13 Ответить
Именно для выяснения этих фактов и был подан запрос.
Так что - к чему этот высер. Или ник "Омерзительный" подсирать обязывает?
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29.01.2021 11:17 Ответить
Ты же в глазки долбишься. Нужно помогать таким, как ты, видеть очевидное. СБУ не бачить підстав порушувати справу проти російського пропагандиста Корчевникова, який називав українців фашистами, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 8986
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29.01.2021 11:24 Ответить
А почему не открывается уголовное дело против работников СБУ за саботаж и коррупцию?!!
Или дальше Гончаренко будет бегать с визгом - "вот нас снова абижают"?...
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29.01.2021 10:57 Ответить
сбу філія фсб в Україні
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29.01.2021 10:58 Ответить
А може треба було у 2014 році закрити кордон з кацапстаном,та припинити дипломатичні відносини?
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29.01.2021 10:59 Ответить
Ліпецька фабрика
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29.01.2021 11:03 Ответить
Молчание и улыбка СБУ не бачить підстав порушувати справу проти російського пропагандиста Корчевникова, який називав українців фашистами, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 7950Это два мощных оружия.Улыбка является способом решения многих проблем,а молчание,помогает их избежать... СБУ не бачить підстав порушувати справу проти російського пропагандиста Корчевникова, який називав українців фашистами, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 7950
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29.01.2021 11:01 Ответить
СБУ на подсосе кремля..увы
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29.01.2021 11:02 Ответить
СБУ так тобі відповіло, депутат Гончаренко, що ти за весь час свого депутатства у яких тільки можна партіях не прийняв законодавства, за яким можна було б засудити таких пропагандонів. А не прийняв ти тому, що ти лайно, а не український депутат та політик. Який займається виключно самопіаром, то відбиваючи шматки бетону від уламку Берлінської стіни, то в рукавичках в ПАСЕ, то такими ідіотськими зверненнями в СБУ.
Яке ж ти насправді лайно, льошик!!!
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29.01.2021 11:03 Ответить
по моему гавно ты, причём обоссанное... СБУ не бачить підстав порушувати справу проти російського пропагандиста Корчевникова, який називав українців фашистами, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 1899
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29.01.2021 11:04 Ответить
Ти соди прийшов мене обговорювати? Справа твоя...
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29.01.2021 11:07 Ответить
А ты с какой целью здесь гадишь?
Добиваешь проукраинские силы?
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29.01.2021 11:09 Ответить
Коментую новини на форумі. Тобі цього не дано робити.
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29.01.2021 11:23 Ответить
Дурака не включай.
Ты своими коментами пытаешься уничтожать проукраинские силы? Невинным оно прикидывается.
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29.01.2021 11:30 Ответить
Ти сам ввімкнувся.
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29.01.2021 11:33 Ответить
СБУ не бачить підстав порушувати справу проти російського пропагандиста Корчевникова, який називав українців фашистами, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 3423
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29.01.2021 11:41 Ответить
А це вже взагалі плагіат.)))
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29.01.2021 11:53 Ответить
И на сколько чмо Гончаренко проукраинское? СБУ не бачить підстав порушувати справу проти російського пропагандиста Корчевникова, який називав українців фашистами, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 6900

После учебы в Одесском медуниверситете Алексей Гончаренко, сын бывшего городского председателя и известного подельника "русского мира" Алексея Костусева, работал на городской станции скорой помощи. Позже он вступил в "Партию регионов" и стал депутатом горсовета, оппонируя тогдашнему мэру Эдуарду Гурвицу. В 2009 году выступал в поддержку Виктора Януковича и русского языка в Одессе. Политик активно посещал пророссийские акции, а во время предвыборных кампаний активно использовал георгиевскую ленту на своих агитпалатках. Через год был избран депутатом Одесского облсовета, а затем - заместителем председателя облсовета. https://odesa.depo.ua/rus/odesa/topovi-odeski-politiki-10-rokiv-tomu-kim-voni-buli-foto-20190124905266
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29.01.2021 12:00 Ответить
У него тёмное прошлое...
Но сейчас он, по моему, на нашей стороне и в меру своих сил старается нормально работать.

На данный момент, когда очень тяжело отличить свой-чужой, лучше бить по явным врагам...
Ok
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29.01.2021 12:10 Ответить
Оно при определенных обстоятельствах тебя продаст, купит и опять продаст. Предавший раз предаст и дважды. ПРасты навсегда останутся ПРастами. Это - враги Украины, как бы они не перекрашивались.
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29.01.2021 12:17 Ответить
А вы пришли обговаривать Гончаренко или суть происходящего? Спецслужба отказывается выполнять основную задачу - защита безопасности и национальных интересов Украины, а вы про Лёшу))))))
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29.01.2021 11:14 Ответить
А що незрозумілого я сказав про суть Льоші, його самопіару та дій СБУ?
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29.01.2021 11:22 Ответить
Так новость не про Лёшу, а про СБУ. Кстати, цитирую вас же: Біле Пальто
Коментую новини на форумі. Тобі цього не дано робити.
29.01.2021 11:23
ОтветитьМне нравится
А комментируете "про Лёшу" )))))
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29.01.2021 11:40 Ответить
Я не вчитель, розжовувати сказане не буду.
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29.01.2021 11:55 Ответить
Да, просто флудер)))
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29.01.2021 13:26 Ответить
В марте 2019 года я вас на цензоре предупреждал...РАБссиянцам типа Портновы Кузьмины Бондаренцихи и прочим опричникам Путлера дана команда ехать в Украину и мутить воду...
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29.01.2021 11:05 Ответить
ау сбу, эти гниды пропагандоны именно из фашисткого логова лезут к нам семь лет, беспрепятственно, манипулируя словом "фашизм", а вы как ослепли, не то что их не арестовываете?
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29.01.2021 11:07 Ответить
Опять послышались завывания а-ля "авотпорошенко..." СБУ не бачить підстав порушувати справу проти російського пропагандиста Корчевникова, який називав українців фашистами, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 1808 СБУ не бачить підстав порушувати справу проти російського пропагандиста Корчевникова, який називав українців фашистами, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 1808 СБУ не бачить підстав порушувати справу проти російського пропагандиста Корчевникова, який називав українців фашистами, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 1808
Идиотины, вы хоть раз можете за почти два года дать оценку действиям сегодняшней власти?
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29.01.2021 11:08 Ответить
СБУ голодранцы не нужны.
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29.01.2021 11:10 Ответить
Быдло Мавзолейное..у вас во лбу Серп молот висит...касательно Алексея Гончаренко,то я вас понимаю...Алексей опустил на сессии ПАРЕ Толстого,другого типа Корчевникова... СБУ не бачить підстав порушувати справу проти російського пропагандиста Корчевникова, який називав українців фашистами, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 9730Болваны вы тупые...,не палитесь...
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29.01.2021 11:11 Ответить
Леха, жги! Ждем заявления в суды с просьбой судить по-справедливости, в больницы с просьбой добросовестно лечить и т.п.
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29.01.2021 11:11 Ответить
Так звана влада в Украіні - це злочинці і відверті вороги !!
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29.01.2021 11:12 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет
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29.01.2021 11:12 Ответить
Зеля казав надо Баканову позвонить узнать про того чорта... СБУ не бачить підстав порушувати справу проти російського пропагандиста Корчевникова, який називав українців фашистами, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 2907
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29.01.2021 11:15 Ответить
такая позиция СБУ при Вовке и Баканове становится уже привычной . можно констатировать факт . до тех пор пока Зе у власти в этом плане ничего не изменится
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29.01.2021 11:16 Ответить
ФСБ - СБУ дружба фроншафт? Вони бачать 4 кг бурштину в багажі літака, а крота не бачать в ОПУ самого Президента України, а може цей Корчевніков єхав кокошнік замінити на голові крота? Отряд гебнюків нє замєтіл крота і яблочко песню допєл до конца...
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29.01.2021 11:18 Ответить
таке буває, коли службою керує заслане лайно, таке ж укурене, сцикливе, безродне та продажне, як і илітне лайно на паличці
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29.01.2021 11:18 Ответить
сдох ещё один окацапленный путинский жополиз васька лановой, земля ему ватобетоном
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29.01.2021 11:20 Ответить
а ведь мог бы остаться в памяти украинцев - Человеком, а не продажной гнидой рашизма
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29.01.2021 11:58 Ответить
эти известные гниды - мгновенно слепнут, когда видят блеск орденов и звёзд, им как-то сразу отшибает память и они не помнят, что не вечны, так же, как путинский рашизм или гитлеровский нацизм ...
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29.01.2021 12:41 Ответить
Он же ЗЕсвой.
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29.01.2021 11:26 Ответить
а кому нужна соплежующая служба ссынарыста быканова, если они ничего не могут... могут - срать в душу экономике страны... в остальном - дебилы, которых надо разгонять... и чем раньше, тем лучше...
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29.01.2021 11:31 Ответить
Зеленського цікавлять більше російські інтереси, чим інтереси українців. Сподіваюся що більше таких клоунів в президенти ніхто обирати не буде...
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29.01.2021 11:50 Ответить
не видит
без печатки документ подтирачка ..как вкремле прямо..эх лохи
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29.01.2021 12:40 Ответить
баканоФФ...голова....
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.01.2021 12:42 Ответить
Ответ очень прост - певдо "спецслужба" в подавляющем своем большинстве целиком и полностью разделяет позицию и мнение Корявого по поводу оценки происходящего в Украине и действий нынешней (и не только!) власти нашего государства. Как в старой песне: "Много у нас диковин, каждый чудак Бетховен. Много у нас их есть, всех их не перечесть!".
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29.01.2021 14:43 Ответить
Это же прекрасно, агент Москвы в СБУ, документально подтвердил своё сотрудничество с российским пропагандистом. Надеюсь явки и пароли для отхода ему из ФСБ уже прислали
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30.01.2021 03:56 Ответить
 
 