СБУ не видит оснований возбуждать дело против называвшего украинцев фашистами российского пропагандиста Корчевникова, - нардеп "ЕС" Гончаренко. ДОКУМЕНТ

СБУ не видит оснований возбуждать дело против российского пропагандиста Бориса Корчевникова за посягательство на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Новых обстоятельств совершения преступления по статье 110 УК не установлено, сообщение о подозрении не проводилось, говорится в официальном ответе на мое депутатское обращение.

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Напомню, в апреле прошлого года, СБУ закрыла уголовное дело против Корчевникова, который посещал оккупированный Крым, за незаконное пересечение границы.



Как следствие, в октябре Корчевников имел наглость приехать в Киев. Благодаря моему обращению, украинские пограничники выдворили его и на три года запретили въезд в Украину.

Однако, очень странно, что наши спецслужбы не видят в деятельности Корчевникова состава преступления после всех его заявлений о "фашистах" и "хунте". Пропагандисты - такие же агрессоры, только на информационном фронте. Нельзя закрывать глаза на их преступную деятельность!" - рассказал Гончаренко.



