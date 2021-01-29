СБУ не видит оснований возбуждать дело против называвшего украинцев фашистами российского пропагандиста Корчевникова, - нардеп "ЕС" Гончаренко. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
СБУ не видит оснований возбуждать дело против российского пропагандиста Бориса Корчевникова за посягательство на территориальную целостность Украины.
Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Новых обстоятельств совершения преступления по статье 110 УК не установлено, сообщение о подозрении не проводилось, говорится в официальном ответе на мое депутатское обращение.
Напомню, в апреле прошлого года, СБУ закрыла уголовное дело против Корчевникова, который посещал оккупированный Крым, за незаконное пересечение границы.
Как следствие, в октябре Корчевников имел наглость приехать в Киев. Благодаря моему обращению, украинские пограничники выдворили его и на три года запретили въезд в Украину.
Однако, очень странно, что наши спецслужбы не видят в деятельности Корчевникова состава преступления после всех его заявлений о "фашистах" и "хунте". Пропагандисты - такие же агрессоры, только на информационном фронте. Нельзя закрывать глаза на их преступную деятельность!" - рассказал Гончаренко.
Пожалуйста, подождите...
Нардеп від ЄС допомагав російським артистам-"кримнашистам" з в'їздом до України - "Схеми" (відео)
https://www.unian.ua/politics/nardep-goncharenko-lobiyuvav-v-jizd-v-ukrajinu-rosiyskih-artistiv-krimnashistiv-shemi-novini-ukrajina-11295737.html
так что нэпызды...
«Він ніколи не підтримував анексію Криму. Я з надзвичайною повагою ставлюся до нього, допомагав організовувати гастролі його театру раніше і буду радий, коли закінчиться карантин, дуже хочу, щоб його театр знову приїхав в Україну», - пояснював нардеп.
Втім, журналісти «Схем» знайшли інтерв'ю Райхельгауза від червня 2014-го із зовсім іншої риторикою.
«Когда я услышал в первый раз, что там, в Крыму, требуют в Россию - я обрадовался так, наконец-то, счастье, это наш Крым, это русский Крым. Все правильно, и если бы мы не торопились, не насиловали, дали бы этой любви хотя бы какое-то время развиться... По результату все правильно: Крым наш», - казав він в інтерв'ю «Эхо Кирова в Москве».
Сообразить слабо?
пробуй перечитать и напрячь извилину:
"Давать запрос на проверку и помогать преступникам - разные вещи."
И, главное, на врагов набрасывайся - а не с подачи врагов на своих бросаешься.
«Він ніколи не підтримував анексію Криму. Я з надзвичайною повагою ставлюся до нього, допомагав організовувати гастролі його театру раніше і буду радий, коли закінчиться карантин, дуже хочу, щоб його театр знову приїхав в Україну», - пояснював нардеп.
Втім, журналісти «Схем» знайшли інтерв'ю Райхельгауза від червня 2014-го із зовсім іншої риторикою.
«Когда я услышал в первый раз, что там, в Крыму, требуют в Россию - я обрадовался так, наконец-то, счастье, это наш Крым, это русский Крым. Все правильно, и если бы мы не торопились, не насиловали, дали бы этой любви хотя бы какое-то время развиться... По результату все правильно: Крым наш», - казав він в інтерв'ю «Эхо Кирова в Москве».
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/nardep-goncharenko-lobiyuvav-v-jizd-v-ukrajinu-rosiyskih-artistiv-krimnashistiv-shemi-novini-ukrajina-11295737.html
Так что - к чему этот высер. Или ник "Омерзительный" подсирать обязывает?
Или дальше Гончаренко будет бегать с визгом - "вот нас снова абижают"?...
Яке ж ти насправді лайно, льошик!!!
Добиваешь проукраинские силы?
Ты своими коментами пытаешься уничтожать проукраинские силы? Невинным оно прикидывается.
После учебы в Одесском медуниверситете Алексей Гончаренко, сын бывшего городского председателя и известного подельника "русского мира" Алексея Костусева, работал на городской станции скорой помощи. Позже он вступил в "Партию регионов" и стал депутатом горсовета, оппонируя тогдашнему мэру Эдуарду Гурвицу. В 2009 году выступал в поддержку Виктора Януковича и русского языка в Одессе. Политик активно посещал пророссийские акции, а во время предвыборных кампаний активно использовал георгиевскую ленту на своих агитпалатках. Через год был избран депутатом Одесского облсовета, а затем - заместителем председателя облсовета. https://odesa.depo.ua/rus/odesa/topovi-odeski-politiki-10-rokiv-tomu-kim-voni-buli-foto-20190124905266
Но сейчас он, по моему, на нашей стороне и в меру своих сил старается нормально работать.
На данный момент, когда очень тяжело отличить свой-чужой, лучше бить по явным врагам...
Ok
Коментую новини на форумі. Тобі цього не дано робити.
29.01.2021 11:23
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А комментируете "про Лёшу" )))))
Идиотины, вы хоть раз можете за почти два года дать оценку действиям сегодняшней власти?
без печатки документ подтирачка ..как вкремле прямо..эх лохи
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!