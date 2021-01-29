1 275 10
Разумков закрыл четвертую сессию Рады
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл четвертую сессию 9-го созыва парламента.
"Очередная пятая сессия Верховной Рады 9-го созыва начнет свою работу 2 февраля 2021 года", - сказал спикер, закрывая заседание парламента в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, согласно календарному плану, народные депутаты начнут свою работу в феврале с пленарной недели (2-5 февраля). С 8 по 12 февраля депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях и группах. С 16 по 19 февраля пройдут пленарные заседания, а с 20 по 26 февраля депутаты будут работать с избирателями.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Злий Грицько
показать весь комментарий29.01.2021 13:18 Ответить Мне нравится 2
✘
Василь Довганенко 7230397a
показать весь комментарий29.01.2021 13:50 Ответить Мне нравится 0
Злий Грицько
показать весь комментарий29.01.2021 13:56 Ответить Мне нравится 0
Анатолик
показать весь комментарий29.01.2021 13:20 Ответить Мне нравится 0
Генрих Ричи
показать весь комментарий29.01.2021 13:21 Ответить Мне нравится 1
Роман с камнем
показать весь комментарий29.01.2021 13:25 Ответить Мне нравится 1
Phoenix. UA
показать весь комментарий29.01.2021 13:25 Ответить Мне нравится 0
Артём Ярмолич
показать весь комментарий29.01.2021 13:45 Ответить Мне нравится 0
Віктор c1638d64
показать весь комментарий29.01.2021 15:29 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...