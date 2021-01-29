Разумков закрыл четвертую сессию Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл четвертую сессию 9-го созыва парламента.

"Очередная пятая сессия Верховной Рады 9-го созыва начнет свою работу 2 февраля 2021 года", - сказал спикер, закрывая заседание парламента в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, согласно календарному плану, народные депутаты начнут свою работу в феврале с пленарной недели (2-5 февраля). С 8 по 12 февраля депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях и группах. С 16 по 19 февраля пройдут пленарные заседания, а с 20 по 26 февраля депутаты будут работать с избирателями.

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