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Новости Политика Украины
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Разумков закрыл четвертую сессию Рады

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков закрыл четвертую сессию Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл четвертую сессию 9-го созыва парламента.

"Очередная пятая сессия Верховной Рады 9-го созыва начнет свою работу 2 февраля 2021 года", - сказал спикер, закрывая заседание парламента в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, согласно календарному плану, народные депутаты начнут свою работу в феврале с пленарной недели (2-5 февраля). С 8 по 12 февраля депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях и группах. С 16 по 19 февраля пройдут пленарные заседания, а с 20 по 26 февраля депутаты будут работать с избирателями.

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2 ХВевраля?... А я думав шо як завжди на канікули... Вони ж бо сільно усталі... Трударі наші...
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29.01.2021 13:18 Ответить
Слава богу, що пішли на відпочинок. Бодай з тиждень українцям від влади буде перепочинок від чергового покращення.
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29.01.2021 13:50 Ответить
Так кажуть же Шо второго ХВевраля знову покращувати наше життя зберуться Разумков закрив четверту сесію Ради - Цензор.НЕТ 2683
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29.01.2021 13:56 Ответить
Разумков закрыл четвертую сессию Рады - Цензор.НЕТ 6355
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29.01.2021 13:20 Ответить
Переработались БиоМусор.
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29.01.2021 13:21 Ответить
Разумков закрыл четвертую сессию Рады - Цензор.НЕТ 6670
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29.01.2021 13:25 Ответить
А треба б було "закрити" на декілька років на кічі..
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29.01.2021 13:25 Ответить
Волынщики разбежались.Работают как в савке.Приехали ,2дня руки поподнимали- разбежались.Разогнать,а регламент -6 дней в неделю -пленарные заседания.А то 41 тонну бумаги извели на макулатуру.
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29.01.2021 13:45 Ответить
Все. Тепер на Мальдіви. Робітнички,вашу мать!
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29.01.2021 15:29 Ответить
 
 