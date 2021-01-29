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Разумков закрив четверту сесію Ради

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков закрив четверту сесію Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив четверту сесію 9-го скликання парламенту.

"Чергова п'ята сесія Верховної Ради 9-го скликання почне свою роботу 2 лютого 2021 року", - сказав спікер, закриваючи засідання парламенту в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, згідно з календарним планом, народні депутати почнуть свою роботу в лютому з пленарного тижня (2-5 лютого). З 8 по 12 лютого депутати працюватимуть у комітетах, комісіях і депутатських фракціях і групах. З 16 по 19 лютого відбудуться пленарні засідання, а з 20 по 26 лютого депутати працюватимуть з виборцями.

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Автор: Анастасія Потіха
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2 ХВевраля?... А я думав шо як завжди на канікули... Вони ж бо сільно усталі... Трударі наші...
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29.01.2021 13:18 Відповісти
Слава богу, що пішли на відпочинок. Бодай з тиждень українцям від влади буде перепочинок від чергового покращення.
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29.01.2021 13:50 Відповісти
Так кажуть же Шо второго ХВевраля знову покращувати наше життя зберуться Разумков закрив четверту сесію Ради - Цензор.НЕТ 2683
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29.01.2021 13:56 Відповісти
Разумков закрыл четвертую сессию Рады - Цензор.НЕТ 6355
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29.01.2021 13:20 Відповісти
Переработались БиоМусор.
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29.01.2021 13:21 Відповісти
Разумков закрыл четвертую сессию Рады - Цензор.НЕТ 6670
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29.01.2021 13:25 Відповісти
А треба б було "закрити" на декілька років на кічі..
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29.01.2021 13:25 Відповісти
Волынщики разбежались.Работают как в савке.Приехали ,2дня руки поподнимали- разбежались.Разогнать,а регламент -6 дней в неделю -пленарные заседания.А то 41 тонну бумаги извели на макулатуру.
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29.01.2021 13:45 Відповісти
Все. Тепер на Мальдіви. Робітнички,вашу мать!
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29.01.2021 15:29 Відповісти
 
 