Разумков закрив четверту сесію Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив четверту сесію 9-го скликання парламенту.

"Чергова п'ята сесія Верховної Ради 9-го скликання почне свою роботу 2 лютого 2021 року", - сказав спікер, закриваючи засідання парламенту в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, згідно з календарним планом, народні депутати почнуть свою роботу в лютому з пленарного тижня (2-5 лютого). З 8 по 12 лютого депутати працюватимуть у комітетах, комісіях і депутатських фракціях і групах. З 16 по 19 лютого відбудуться пленарні засідання, а з 20 по 26 лютого депутати працюватимуть з виборцями.

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