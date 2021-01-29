Это часть социальной справедливости, - Зеленский приветствует решение Рады по компенсациям потребителям, у которых установлено электроотопление

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует принятие Верховной Радой Закона "О внесении изменений в приложение № 3 Закона Украины" О Государственном бюджете Украины на 2021" относительно компенсации в связи с повышением тарифов на электрическую энергию".

Закон позволит компенсировать затраты на электричество гражданам, которые пользуются электрическим отоплением, в связи с повышенными тарифами. На данные цели из Госбюджета будет выделено 1,4 млрд грн, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Компенсации будут выплачивать тем, чьи дома не газифицированы, не подключены к централизованному газоснабжению, и кто вынужден обогревать их с помощью электроотопительных установок. Также компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа.

"Это часть социальной справедливости. Мы снизили тарифы для тех, кто отапливает дома газом, должны также заботиться и о людях, которые должны обогревать жилье с помощью электричества. Государство должно стоять на защите своих граждан, в том числе и в экономическом плане", - отметил Владимир Зеленский.

Как сообщалось, Рада внесла изменения в Госбюджет-2021 для компенсаций из-за повышения тарифов на электроэнергию.

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