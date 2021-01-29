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ВР (28721) госбюджет (1155) Зеленский (16498) Тарифы на отопление (689) Тарифы на электроэнергию (1904)

Это часть социальной справедливости, - Зеленский приветствует решение Рады по компенсациям потребителям, у которых установлено электроотопление

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Это часть социальной справедливости, - Зеленский приветствует решение Рады по компенсациям потребителям, у которых установлено электроотопление

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует принятие Верховной Радой Закона "О внесении изменений в приложение № 3 Закона Украины" О Государственном бюджете Украины на 2021" относительно компенсации в связи с повышением тарифов на электрическую энергию".

Закон позволит компенсировать затраты на электричество гражданам, которые пользуются электрическим отоплением, в связи с повышенными тарифами. На данные цели из Госбюджета будет выделено 1,4 млрд грн, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Компенсации будут выплачивать тем, чьи дома не газифицированы, не подключены к централизованному газоснабжению, и кто вынужден обогревать их с помощью электроотопительных установок. Также компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа.

"Это часть социальной справедливости. Мы снизили тарифы для тех, кто отапливает дома газом, должны также заботиться и о людях, которые должны обогревать жилье с помощью электричества. Государство должно стоять на защите своих граждан, в том числе и в экономическом плане", - отметил Владимир Зеленский.

Как сообщалось, Рада внесла изменения в Госбюджет-2021 для компенсаций из-за повышения тарифов на электроэнергию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль призвал Раду принять сегодня по процедуре ad hoc законопроект о компенсации затрат на электроотопление

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
а у которых не хватило денег на стационарное зарегенное электроотопление,и которые греются масляными радиаторами и дуйками...тем социальная справедливость не нужна?
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29.01.2021 13:42
+4
ЗЕ-лупа молчал, пока поднимали тарифы, а его окружение вякало, что это не в его компетенции, но когда начали снижать из-за протестов, тут вылезло чувырло и давай пиариться и это вдруг стало в его компетенции.
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29.01.2021 13:41
+3
Если бы зеленский не нашел цикаве ришення как снизить зимой цену за газ в два раза, то куб сейчас бы стоил 14 гривен + доставка. Спасибо, пану Зегенерату!!! Это часть социальной справедливости, - Зеленский приветствует решение Рады по компенсациям потребителям, у которых установлено электроотопление - Цензор.НЕТ 4173
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29.01.2021 13:42
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Поняли, зелепупики! Приветствует!
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29.01.2021 13:39 Ответить
Если бы зеленский не нашел цикаве ришення как снизить зимой цену за газ в два раза, то куб сейчас бы стоил 14 гривен + доставка. Спасибо, пану Зегенерату!!! Это часть социальной справедливости, - Зеленский приветствует решение Рады по компенсациям потребителям, у которых установлено электроотопление - Цензор.НЕТ 4173
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29.01.2021 13:42 Ответить
Хіба він може обманювати людей і казати не правду? Подивіться тільки яка милота. мі-мі-мі
Это часть социальной справедливости, - Зеленский приветствует решение Рады по компенсациям потребителям, у которых установлено электроотопление - Цензор.НЕТ 7771
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29.01.2021 13:44 Ответить
весь інтелект в шнобелі... краще б був в голові...
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29.01.2021 13:49 Ответить
При падінні рейтингу за 1 рік і 8 місяців з 73% до 19, 8% можна і вовком вити. Шволота .
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29.01.2021 13:52 Ответить
Ви навіть на відсотках не розумієтеся, а щось там коментувати намагаєтеся.
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29.01.2021 14:16 Ответить
ЗЄбільс?
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29.01.2021 14:47 Ответить
Дурбецальс.
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29.01.2021 14:51 Ответить
Власть заботится о людях, пока они не сдохнут от счастья...
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29.01.2021 13:40 Ответить
ЗЕ-лупа молчал, пока поднимали тарифы, а его окружение вякало, что это не в его компетенции, но когда начали снижать из-за протестов, тут вылезло чувырло и давай пиариться и это вдруг стало в его компетенции.
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29.01.2021 13:41 Ответить
где ты видишь что снизили на Газ , одинь окуляры
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29.01.2021 13:45 Ответить
С февраля обещали снизить, клоун же пиарится.
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29.01.2021 13:45 Ответить
в Январе были -25 градусные морозы
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29.01.2021 13:47 Ответить
Снизили, ведь газ должен был стоить 14 гриваков за метр в кубе, но он нашел интересное решение, так шо годи скиглити
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29.01.2021 13:47 Ответить
не вижу чтобы снизили
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29.01.2021 13:49 Ответить
Відверто з Президентом #4

Посмотри видео, там Зе говорит, что они знают как опустить тарифы в два раза. Если бы он не нашел решение газ бы сейчас стоил бы 14 (четырнадцать!!!) гривен за метр кубический Це частина соціальної справедливості, - Зеленський вітає рішення Ради щодо компенсацій споживачам, у яких встановлено електроопалення - Цензор.НЕТ 4562
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29.01.2021 13:53 Ответить
Офигенно, а каким образом газ, который они закупали по 4 грн, вдруг должен стать по 14 для потребителей и еще две гривны за доставку и того 16, когда "шоколадный барыга" покупал по 6.90, то у зубажилого стада вой поднимался от того, что ему продают по 8, это уже с доставкой.
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29.01.2021 14:28 Ответить
молчал, пока народ молчал... думал прокатит... и нах. нужен ему народ....
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29.01.2021 13:45 Ответить
а у которых не хватило денег на стационарное зарегенное электроотопление,и которые греются масляными радиаторами и дуйками...тем социальная справедливость не нужна?
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29.01.2021 13:42 Ответить
так всі олігархи опалюють свої хороми електрикою.От і привалило їм щастя.
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29.01.2021 13:57 Ответить
В чем справедливость? справедливость для неполноценных? справедливость будет тогда, когда будет понимание, как минимум паритетной по стоимости, оплаты жилплощади газом и э\энергией... за что э\потребителям такие преференции???
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29.01.2021 13:43 Ответить
Тут є нюанси. Якщо будинок зареєстровано як,наприклад, садовий,то хрін ти отримаєш той льоготний тариф на опалення. Хіба що за допомогою "рєшал" місцевого постачальника. За не малий хабар.
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29.01.2021 13:44 Ответить
ты думаешь так просто перейти , там кучу взяток надо дать и проводку менять
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29.01.2021 13:46 Ответить
Мы переходили в январе 2014 года, вообще не было ни взяток, ни проблем ( правда все заняло пару месяцев так нужно было подключать 380 ), с газовщиками разорвали договор, газ обрезали и очень счастливы ( качество газа- дерьмо, как и само газовое хузяйство).
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29.01.2021 13:51 Ответить
Простите, в декабре 14 года
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29.01.2021 14:10 Ответить
На скільки кіловат стоїть котел?
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29.01.2021 14:17 Ответить
Не питайте такого в пенсіонерки ( а 380 підвели тоді максимально 16 квт, раніше більше не дозволяли) як тепер я не знаю
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29.01.2021 15:03 Ответить
Но есть одно но, очень многие кто, кто подключен к газу, за взятку сделали себе тариф электро-отопление, и это в основном люди не бедные, так что справедливости тут мало.
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29.01.2021 13:47 Ответить
раньше по селам переходили спокойно и без взяток, в городе ситуация сложнее, там было проще дать взятку
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29.01.2021 13:54 Ответить
Желаю тебе с твоей справедливостью закончить как Чаушеску אמן אמן אמן
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29.01.2021 13:48 Ответить
Це частина соціальної справедливості, - Зеленський вітає рішення Ради щодо компенсацій споживачам, у яких встановлено електроопалення - Цензор.НЕТ 6654
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29.01.2021 13:49 Ответить
обом по 43...
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29.01.2021 13:50 Ответить
І в обох жінки Олени
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29.01.2021 13:52 Ответить
Це частина соціальної справедливості, - Зеленський вітає рішення Ради щодо компенсацій споживачам, у яких встановлено електроопалення - Цензор.НЕТ 9648
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29.01.2021 13:54 Ответить
перше випадково

друге співпало
третє закономірність.
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29.01.2021 14:08 Ответить
и тебе не кашлять
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29.01.2021 13:50 Ответить
....он над нами издевался
-ну сумашедший-что возьмешь!?
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29.01.2021 13:52 Ответить
...і довідка у нього Єєєєєєєєє
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29.01.2021 14:04 Ответить
Це частина соціальної справедливості, - Зеленський вітає рішення Ради щодо компенсацій споживачам, у яких встановлено електроопалення - Цензор.НЕТ 8080
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29.01.2021 13:53 Ответить
не преЗЕдент, а відосік
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29.01.2021 13:57 Ответить
Так он так может вечно править и дергая за ниточки газовых и электрических тарифов получать голоса бедного большинства. Зачем им улучшать уровень жизни людей? Бедные гарантированно проголосуют за субсидии а среднему классу никогда не угодишь.
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29.01.2021 14:02 Ответить
Скотарі. а відсутність теплої води і нагрів її електробойлером компенсувати не поотрібно.
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29.01.2021 14:03 Ответить
Класну тактику вибрав: створювати проблеми, а потім "гордо" їх вирішувати. Класик.
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29.01.2021 15:04 Ответить
Он просто ДЕБИЛ.........У меня к примеру пол квартиры газ,а пол квартиры электрика (отопление).....И то и другое очень дорого....Это ЖУТЬ...как жить в такой стране?....
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29.01.2021 15:11 Ответить
Это часть социальной справедливости..., Это когда деньги от повышенного тарифа уходят в частный карман Ахметова и Коломойского, а компенсацию оплачивает государство.

Президент Украины официально одобрил коррупционную схему в пользу олигархов, с чем этого борца и поздравляем.
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29.01.2021 15:16 Ответить
Щоб ти,дурак,до кінця днів своїх жив на субсидію!
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29.01.2021 15:27 Ответить
від яких "щедрот" така "благодійність ?
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29.01.2021 18:04 Ответить
 
 