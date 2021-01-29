Це частина соціальної справедливості, - Зеленський вітає рішення Ради щодо компенсацій споживачам, у яких встановлено електроопалення

Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення Верховною Радою Закону "Про внесення змін до додатка № 3 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо компенсації у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію".

Закон дозволить компенсувати витрати на електрику громадянам, які користуються електричним опаленням, у зв'язку з підвищеними тарифами. З цією метою з Держбюджету буде виділено 1,4 млрд грн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Компенсації виплачуватимуть тим, чиї домівки не газифіковані, не підключені до централізованого газопостачання, і хто має обігрівати їх за допомогою електроопалювальних установок. Також компенсації будуть виплачені багатодітним, прийомним сім’ям і дитячим будинкам сімейного типу.

"Це частина соціальної справедливості. Ми знизили тарифи для тих, хто опалює домівки газом, повинні так само піклуватися й про людей, які мають обігрівати житло за допомогою електрики. Держава має стояти на захисті своїх громадян, серед іншого і в економічному плані", – зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, Рада внесла зміни до Держбюджету-2021 для компенсацій через підвищення тарифів на електроенергію.

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