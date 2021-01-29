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ВР (11723) держбюджет (899) Зеленський (17387) опалення (347) електроенергія (1902)

Це частина соціальної справедливості, - Зеленський вітає рішення Ради щодо компенсацій споживачам, у яких встановлено електроопалення

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Це частина соціальної справедливості, - Зеленський вітає рішення Ради щодо компенсацій споживачам, у яких встановлено електроопалення

Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення Верховною Радою Закону "Про внесення змін до додатка № 3 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо компенсації у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію".

Закон дозволить компенсувати витрати на електрику громадянам, які користуються електричним опаленням, у зв'язку з підвищеними тарифами. З цією метою з Держбюджету буде виділено 1,4 млрд грн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Компенсації виплачуватимуть тим, чиї домівки не газифіковані, не підключені до централізованого газопостачання, і хто має обігрівати їх за допомогою електроопалювальних установок. Також компенсації будуть виплачені багатодітним, прийомним сім’ям і дитячим будинкам сімейного типу.

"Це частина соціальної справедливості. Ми знизили тарифи для тих, хто опалює домівки газом, повинні так само піклуватися й про людей, які мають обігрівати житло за допомогою електрики. Держава має стояти на захисті своїх громадян, серед іншого і в економічному плані", – зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, Рада внесла зміни до Держбюджету-2021 для компенсацій через підвищення тарифів на електроенергію.

Також читайте: Шмигаль закликав Раду прийняти сьогодні за процедурою ad hoc законопроєкт про компенсацію витрат на електроопалення

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
а у которых не хватило денег на стационарное зарегенное электроотопление,и которые греются масляными радиаторами и дуйками...тем социальная справедливость не нужна?
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29.01.2021 13:42
+4
ЗЕ-лупа молчал, пока поднимали тарифы, а его окружение вякало, что это не в его компетенции, но когда начали снижать из-за протестов, тут вылезло чувырло и давай пиариться и это вдруг стало в его компетенции.
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29.01.2021 13:41
+3
Если бы зеленский не нашел цикаве ришення как снизить зимой цену за газ в два раза, то куб сейчас бы стоил 14 гривен + доставка. Спасибо, пану Зегенерату!!! Это часть социальной справедливости, - Зеленский приветствует решение Рады по компенсациям потребителям, у которых установлено электроотопление - Цензор.НЕТ 4173
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29.01.2021 13:42
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Поняли, зелепупики! Приветствует!
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29.01.2021 13:39 Відповісти
Если бы зеленский не нашел цикаве ришення как снизить зимой цену за газ в два раза, то куб сейчас бы стоил 14 гривен + доставка. Спасибо, пану Зегенерату!!! Это часть социальной справедливости, - Зеленский приветствует решение Рады по компенсациям потребителям, у которых установлено электроотопление - Цензор.НЕТ 4173
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29.01.2021 13:42 Відповісти
Хіба він може обманювати людей і казати не правду? Подивіться тільки яка милота. мі-мі-мі
Это часть социальной справедливости, - Зеленский приветствует решение Рады по компенсациям потребителям, у которых установлено электроотопление - Цензор.НЕТ 7771
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29.01.2021 13:44 Відповісти
весь інтелект в шнобелі... краще б був в голові...
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29.01.2021 13:49 Відповісти
При падінні рейтингу за 1 рік і 8 місяців з 73% до 19, 8% можна і вовком вити. Шволота .
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29.01.2021 13:52 Відповісти
Ви навіть на відсотках не розумієтеся, а щось там коментувати намагаєтеся.
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29.01.2021 14:16 Відповісти
ЗЄбільс?
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29.01.2021 14:47 Відповісти
Дурбецальс.
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29.01.2021 14:51 Відповісти
Власть заботится о людях, пока они не сдохнут от счастья...
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29.01.2021 13:40 Відповісти
ЗЕ-лупа молчал, пока поднимали тарифы, а его окружение вякало, что это не в его компетенции, но когда начали снижать из-за протестов, тут вылезло чувырло и давай пиариться и это вдруг стало в его компетенции.
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29.01.2021 13:41 Відповісти
где ты видишь что снизили на Газ , одинь окуляры
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29.01.2021 13:45 Відповісти
С февраля обещали снизить, клоун же пиарится.
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29.01.2021 13:45 Відповісти
в Январе были -25 градусные морозы
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29.01.2021 13:47 Відповісти
Снизили, ведь газ должен был стоить 14 гриваков за метр в кубе, но он нашел интересное решение, так шо годи скиглити
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29.01.2021 13:47 Відповісти
не вижу чтобы снизили
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29.01.2021 13:49 Відповісти
Відверто з Президентом #4

Посмотри видео, там Зе говорит, что они знают как опустить тарифы в два раза. Если бы он не нашел решение газ бы сейчас стоил бы 14 (четырнадцать!!!) гривен за метр кубический Це частина соціальної справедливості, - Зеленський вітає рішення Ради щодо компенсацій споживачам, у яких встановлено електроопалення - Цензор.НЕТ 4562
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29.01.2021 13:53 Відповісти
Офигенно, а каким образом газ, который они закупали по 4 грн, вдруг должен стать по 14 для потребителей и еще две гривны за доставку и того 16, когда "шоколадный барыга" покупал по 6.90, то у зубажилого стада вой поднимался от того, что ему продают по 8, это уже с доставкой.
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29.01.2021 14:28 Відповісти
молчал, пока народ молчал... думал прокатит... и нах. нужен ему народ....
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29.01.2021 13:45 Відповісти
а у которых не хватило денег на стационарное зарегенное электроотопление,и которые греются масляными радиаторами и дуйками...тем социальная справедливость не нужна?
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29.01.2021 13:42 Відповісти
так всі олігархи опалюють свої хороми електрикою.От і привалило їм щастя.
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29.01.2021 13:57 Відповісти
В чем справедливость? справедливость для неполноценных? справедливость будет тогда, когда будет понимание, как минимум паритетной по стоимости, оплаты жилплощади газом и э\энергией... за что э\потребителям такие преференции???
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29.01.2021 13:43 Відповісти
Тут є нюанси. Якщо будинок зареєстровано як,наприклад, садовий,то хрін ти отримаєш той льоготний тариф на опалення. Хіба що за допомогою "рєшал" місцевого постачальника. За не малий хабар.
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29.01.2021 13:44 Відповісти
ты думаешь так просто перейти , там кучу взяток надо дать и проводку менять
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29.01.2021 13:46 Відповісти
Мы переходили в январе 2014 года, вообще не было ни взяток, ни проблем ( правда все заняло пару месяцев так нужно было подключать 380 ), с газовщиками разорвали договор, газ обрезали и очень счастливы ( качество газа- дерьмо, как и само газовое хузяйство).
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29.01.2021 13:51 Відповісти
Простите, в декабре 14 года
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29.01.2021 14:10 Відповісти
На скільки кіловат стоїть котел?
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29.01.2021 14:17 Відповісти
Не питайте такого в пенсіонерки ( а 380 підвели тоді максимально 16 квт, раніше більше не дозволяли) як тепер я не знаю
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29.01.2021 15:03 Відповісти
Но есть одно но, очень многие кто, кто подключен к газу, за взятку сделали себе тариф электро-отопление, и это в основном люди не бедные, так что справедливости тут мало.
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29.01.2021 13:47 Відповісти
раньше по селам переходили спокойно и без взяток, в городе ситуация сложнее, там было проще дать взятку
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29.01.2021 13:54 Відповісти
Желаю тебе с твоей справедливостью закончить как Чаушеску אמן אמן אמן
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29.01.2021 13:48 Відповісти
Це частина соціальної справедливості, - Зеленський вітає рішення Ради щодо компенсацій споживачам, у яких встановлено електроопалення - Цензор.НЕТ 6654
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29.01.2021 13:49 Відповісти
обом по 43...
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29.01.2021 13:50 Відповісти
І в обох жінки Олени
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29.01.2021 13:52 Відповісти
Це частина соціальної справедливості, - Зеленський вітає рішення Ради щодо компенсацій споживачам, у яких встановлено електроопалення - Цензор.НЕТ 9648
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29.01.2021 13:54 Відповісти
перше випадково

друге співпало
третє закономірність.
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29.01.2021 14:08 Відповісти
и тебе не кашлять
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29.01.2021 13:50 Відповісти
....он над нами издевался
-ну сумашедший-что возьмешь!?
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29.01.2021 13:52 Відповісти
...і довідка у нього Єєєєєєєєє
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29.01.2021 14:04 Відповісти
Це частина соціальної справедливості, - Зеленський вітає рішення Ради щодо компенсацій споживачам, у яких встановлено електроопалення - Цензор.НЕТ 8080
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29.01.2021 13:53 Відповісти
не преЗЕдент, а відосік
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29.01.2021 13:57 Відповісти
Так он так может вечно править и дергая за ниточки газовых и электрических тарифов получать голоса бедного большинства. Зачем им улучшать уровень жизни людей? Бедные гарантированно проголосуют за субсидии а среднему классу никогда не угодишь.
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29.01.2021 14:02 Відповісти
Скотарі. а відсутність теплої води і нагрів її електробойлером компенсувати не поотрібно.
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29.01.2021 14:03 Відповісти
Класну тактику вибрав: створювати проблеми, а потім "гордо" їх вирішувати. Класик.
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29.01.2021 15:04 Відповісти
Он просто ДЕБИЛ.........У меня к примеру пол квартиры газ,а пол квартиры электрика (отопление).....И то и другое очень дорого....Это ЖУТЬ...как жить в такой стране?....
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29.01.2021 15:11 Відповісти
Это часть социальной справедливости..., Это когда деньги от повышенного тарифа уходят в частный карман Ахметова и Коломойского, а компенсацию оплачивает государство.

Президент Украины официально одобрил коррупционную схему в пользу олигархов, с чем этого борца и поздравляем.
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29.01.2021 15:16 Відповісти
Щоб ти,дурак,до кінця днів своїх жив на субсидію!
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29.01.2021 15:27 Відповісти
від яких "щедрот" така "благодійність ?
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29.01.2021 18:04 Відповісти
 
 