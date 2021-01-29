В Раде нет документальных предложений от большинства по отставке Кабмина, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не получал документальных предложений от представителей парламентского большинства относительно вопроса отставки Кабинета Министров Украины.

"Я работаю достаточно эффективно с представителями правительства, премьер-министром Украины. По состоянию на сегодня каких-либо заявлений со стороны большинства я таких предложений не слышал, а тем более - не видел их в документальном виде", - сказал спикер во время брифинга в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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