У Раді немає документальних пропозицій від більшості щодо відставки Кабміну, - Разумков
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не отримував документальних пропозицій від представників парламентської більшості щодо питання відставки Кабінету Міністрів України.
"Я працюю доволі ефективно з представниками уряду, прем'єр-міністром України. Станом на сьогодні будь-яких заяв з боку більшості я таких пропозицій не чув, а тим більше - не бачив їх у документальному вигляді", - сказав спікер під час брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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показати весь коментар29.01.2021 13:44 Відповісти Мені подобається 0
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Иван Петрович Сидоров
показати весь коментар29.01.2021 13:49 Відповісти Мені подобається 0
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