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У Раді немає документальних пропозицій від більшості щодо відставки Кабміну, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Раді немає документальних пропозицій від більшості щодо відставки Кабміну, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не отримував документальних пропозицій від представників парламентської більшості щодо питання відставки Кабінету Міністрів України.

"Я працюю доволі ефективно з представниками уряду, прем'єр-міністром України. Станом на сьогодні будь-яких заяв з боку більшості я таких пропозицій не чув, а тим більше - не бачив їх у документальному вигляді", - сказав спікер під час брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Автор: Наталя Джума
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Воші та кожух...
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29.01.2021 13:44 Відповісти
В Раде нет документальных предложений от большинства по отставке Кабмина/ Следует огласить весь список отсутствующих предложений .
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29.01.2021 13:49 Відповісти
 
 