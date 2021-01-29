У Раді немає документальних пропозицій від більшості щодо відставки Кабміну, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не отримував документальних пропозицій від представників парламентської більшості щодо питання відставки Кабінету Міністрів України.

"Я працюю доволі ефективно з представниками уряду, прем'єр-міністром України. Станом на сьогодні будь-яких заяв з боку більшості я таких пропозицій не чув, а тим більше - не бачив їх у документальному вигляді", - сказав спікер під час брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також читайте: Кабмін має посилюватися: Шмигаль працює над цим, - Єрмак