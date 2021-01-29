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Оккупанты на Донбассе активизировали агитацию местного населения для "воинской службы", - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты на Донбассе активизировали агитацию местного населения для

Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях активизировали агитацию местного населения для прохождения военной службы в соединениях и частях оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, возросло количество объявлений в местных СМИ и на платформах российских информационных сетей, массово рассылаются СМС-сообщения, увеличено количество пропагандистских групп от соединений и частей оккупантов для работы с местным населением.

В то же время, как отметили в ГУР, для недопущения снижения уровня комплектования личным составом в соединениях и частях 1 и 2 АК российское оккупационное командование пытается принудительно удерживать лиц, не желающих продолжать службу после окончания контракта. В частности, действует указание не выдавать документы, удостоверяющие личность, в том числе, уже оформлены российские паспорта, которые хранятся в штабах, соединениях и частях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты перебросили из РФ на Донбасс автоматизированные звукометрические комплексы артиллерийской разведки, - ГУР
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Мясо, нужно больше мяса
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29.01.2021 14:20 Ответить
мяса им мясо давай, бо кацап с 2014 любит данецкую, жареную баранину по 2.20
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29.01.2021 14:21 Ответить
Мобилизационная база у коллаборантов-почти нулевая.Без ресурса интервентов-полный 0.
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29.01.2021 14:21 Ответить
Там вже як у кацапскій казці про "Мальчиша Кібальчиша",немає кого до попачленія набирати,лишились діти та старі та убогі))
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29.01.2021 14:26 Ответить
Они "активизировали". Ну и хрен на них. А у нас, вообще, есть эта самая агитация? Или у нас нет проблем с комплектацией л/с в ВСУ?
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29.01.2021 14:27 Ответить
нет, россиянин
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29.01.2021 15:23 Ответить
Ну, раз ты так говоришь, узбечка - значит так оно и есть. У вас, в Узбекистане, все "эксперды" по штатной укомплектованности ВСУ?
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29.01.2021 16:08 Ответить
совсем палишся, россиянин )
узбеки тут причем, м )
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29.01.2021 16:15 Ответить
Ты назвала меня россиянином. Я, назвал тебя узбечкой. Все логично. Нет?
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29.01.2021 17:47 Ответить
нет, Россия не воюет с Узбекистаном
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01.02.2021 04:00 Ответить
Окупанти на Донбасі активізували агітацію місцевого населення для "військової служби", - розвідка - Цензор.НЕТ 2095 Окупанти на Донбасі активізували агітацію місцевого населення для "військової служби", - розвідка - Цензор.НЕТ 2095 Окупанти на Донбасі активізували агітацію місцевого населення для "військової служби", - розвідка - Цензор.НЕТ 2095 Свинья хрюкает, поэтому листья зеленые ... "Л" - логика. Женская.
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01.02.2021 09:28 Ответить
Кажется, жопа в перьях тоже готов приехать на дамбас.
Оккупанты на Донбассе активизировали агитацию местного населения для "воинской службы", - разведка - Цензор.НЕТ 4786
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29.01.2021 14:38 Ответить
Оккупанты активизировали агитацию местного населения для прохождения военной службы Источник: https://censor.net/ru/n3244893
Ничего страшного, у нас есть ответ. Некоторые СМИ и иксперды активизировали агитацию за отмену призыва, а отдельный преЗЕдент вообще сообщил, что войны у нас нет и даже назвал точное количество дней.
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29.01.2021 16:34 Ответить
 
 