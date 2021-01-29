Окупанти на Донбасі активізували агітацію місцевого населення для "військової служби", - розвідка
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Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях активізували агітацію місцевого населення для проходження військової служби в з'єднаннях і частинах окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.
Так, за даними української розвідки, зросла кількість оголошень у місцевих ЗМІ та на платформах російських інформаційних мереж, масово розсилаються СМС-повідомлення, збільшена кількість пропагандистських груп від з’єднань і частин окупантів для роботи з місцевим населенням.
Водночас для недопущення зниження рівня комплектування особовим складом у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів російське окупаційне командування намагається примусово утримувати осіб, які не бажають продовжувати службу після закінчення контракту. Зокрема, діє вказівка не видавати документи, що посвідчують особу, у тому числі, вже оформлені російські паспорти, які зберігаються у штабах, з’єднаннях і частинах.
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узбеки тут причем, м )
Ничего страшного, у нас есть ответ. Некоторые СМИ и иксперды активизировали агитацию за отмену призыва, а отдельный преЗЕдент вообще сообщил, что войны у нас нет и даже назвал точное количество дней.