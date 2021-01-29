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Окупанти на Донбасі активізували агітацію місцевого населення для "військової служби", - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти на Донбасі активізували агітацію місцевого населення для

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях активізували агітацію місцевого населення для проходження військової служби в з'єднаннях і частинах окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, зросла кількість оголошень у місцевих ЗМІ та на платформах російських інформаційних мереж, масово розсилаються СМС-повідомлення, збільшена кількість пропагандистських груп від з’єднань і частин окупантів для роботи з місцевим населенням.

Водночас для недопущення зниження рівня комплектування особовим складом у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів російське окупаційне командування намагається примусово утримувати осіб, які не бажають продовжувати службу після закінчення контракту. Зокрема, діє вказівка не видавати документи, що посвідчують особу, у тому числі, вже оформлені російські паспорти, які зберігаються у штабах, з’єднаннях і частинах.

Також читайте: Окупанти перекинули з РФ на Донбас автоматизовані звукометричні комплекси артилерійської розвідки, - ГУР

Автор: Наталя Джума
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Мясо, нужно больше мяса
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29.01.2021 14:20 Відповісти
мяса им мясо давай, бо кацап с 2014 любит данецкую, жареную баранину по 2.20
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29.01.2021 14:21 Відповісти
Мобилизационная база у коллаборантов-почти нулевая.Без ресурса интервентов-полный 0.
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29.01.2021 14:21 Відповісти
Там вже як у кацапскій казці про "Мальчиша Кібальчиша",немає кого до попачленія набирати,лишились діти та старі та убогі))
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29.01.2021 14:26 Відповісти
Они "активизировали". Ну и хрен на них. А у нас, вообще, есть эта самая агитация? Или у нас нет проблем с комплектацией л/с в ВСУ?
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29.01.2021 14:27 Відповісти
нет, россиянин
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29.01.2021 15:23 Відповісти
Ну, раз ты так говоришь, узбечка - значит так оно и есть. У вас, в Узбекистане, все "эксперды" по штатной укомплектованности ВСУ?
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29.01.2021 16:08 Відповісти
совсем палишся, россиянин )
узбеки тут причем, м )
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29.01.2021 16:15 Відповісти
Ты назвала меня россиянином. Я, назвал тебя узбечкой. Все логично. Нет?
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29.01.2021 17:47 Відповісти
нет, Россия не воюет с Узбекистаном
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01.02.2021 04:00 Відповісти
Окупанти на Донбасі активізували агітацію місцевого населення для "військової служби", - розвідка - Цензор.НЕТ 2095 Окупанти на Донбасі активізували агітацію місцевого населення для "військової служби", - розвідка - Цензор.НЕТ 2095 Окупанти на Донбасі активізували агітацію місцевого населення для "військової служби", - розвідка - Цензор.НЕТ 2095 Свинья хрюкает, поэтому листья зеленые ... "Л" - логика. Женская.
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01.02.2021 09:28 Відповісти
Кажется, жопа в перьях тоже готов приехать на дамбас.
Оккупанты на Донбассе активизировали агитацию местного населения для "воинской службы", - разведка - Цензор.НЕТ 4786
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29.01.2021 14:38 Відповісти
Оккупанты активизировали агитацию местного населения для прохождения военной службы Источник: https://censor.net/ru/n3244893
Ничего страшного, у нас есть ответ. Некоторые СМИ и иксперды активизировали агитацию за отмену призыва, а отдельный преЗЕдент вообще сообщил, что войны у нас нет и даже назвал точное количество дней.
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29.01.2021 16:34 Відповісти
 
 