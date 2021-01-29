Лукашенко: "Я в своей стране абсолютно никого не боюсь"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что ему нечего стыдиться за свои поступки.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА", об этом Лукашенко заявил во время встречи со студентами БГУ.
По словам ззахватившего власть "президента", в Совете Республики не верили, что он приедет на встречу со студентами.
"Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство: я в своей стране абсолютно никого не боюсь", - сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что ему нечего стыдиться за свои поступки.
"Да, я не святой. Невозможно проработать Президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не допустить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили", - отметил он.
Топ комментарии
+19 Гоша Фантомас b9eb6379
показать весь комментарий29.01.2021 14:59
+10 Merkator_R
показать весь комментарий29.01.2021 15:00
+9 Виктор Пользователь
показать весь комментарий29.01.2021 15:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А мав би!
Отак в реале Лука и победил.
И не украинцам теперь на Беларусь бочку катить -- из-под мусорной крышки, которая скоро захлопнется.
И то, что беларусы не пошли по украинскому пути сопротивления -- тоже вина украинцев.
Все ж видят и понимают, чем заканчиваются бездарные перевороты... -- в Украине видят.
Нахрена им Зеля вместо луки?
Если есть доказательства того ,что он "накрутил " ,то тогда почему Тихановская
не подала ни после выборов ,ни сейчас в суд. А только пустые ,не подкреплённые
ни одним документом ,её заявления о своей победе.
В Украине Ющенко ,Тимошенко ,в США Трамп подавали иски в суды.
Кто -нибудь видел иск от Тихановской ?
https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/13/86651-vbroshennyy-prezident
«Нарисованный» результат Лукашенко все равно оказался более чем на 20% ниже заявленного ЦИК: по данным итоговых протоколов, он набрал 58% голосов, а Тихановскую поддержала почти треть избирателей (28%). Озвученные белорусским Центризбиркомом данные просто взяты из головы, говорит аналитик и директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников:
«Это звучит удивительно, но на самом деле все те фальсификации, которые совершались на участках, на итоговый официальный результат вообще не влияли. У них было две задачи: первая - замаскировать реальный результат Тихановской, что, к счастью, получилось достаточно плохо, вторая, по сути идеологическая, - это воспитание, поддержание тонуса, тренировка сотрудников комиссии, которые даже при всей бессмысленности фальсификаций все равно должны их совершать».
И не просто боитесь - а вам страшно пипец!!!!
А вообще достали вы все!!!! А лукашенко - больной на всю голову!
Одного повесили американцы, второго рстерзала "своя" толпа.
Лукашенко! " ,кто -нибудь слышал ?
Только в старшие братья оппозиция зовёт не Литву или Польшу ,а почему-то россию.
А сябрам випала доля сидіти на березі річки часу і чекати допоки повз них по ній не пропливе труна з ворогом.
Твоя страна это всего лишь условное образование с виртуальными границами.
Ну так что, соглас?