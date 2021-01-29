Лукашенко объяснил, почему устроил "тайную инаугурацию": "Я поступил, как сумел"
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Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во время его инаугурации готовились устроить провокацию и бросить "коктейль Молотова" в автобус с депутатами.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом он заявил на встрече со студентами БГУ.
"Мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали, инаугурация, на автобусах депутаты. Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел", - цитирует Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".
Напомним, шестая инаугурация Лукашенко прошла во Дворце независимости 23 сентября. Дата и время проведения мероприятия до последнего момента держались в тайне. Ее не транслировали в прямом эфире, на церемонии не присутствовали иностранные делегации, дипломаты, представители церкви.
Как позже объявили официальные источники, на мероприятие были приглашены около 700 гостей — чиновники, депутаты, бизнесмены, артисты и спортсмены.
Сам Лукашенко спустя сутки заявил, что из мероприятия тайны не делали, а кого на него приглашать — это суверенное право Беларуси.
"Мы как чувствовали, что нас могут упрекнуть в какой-то конспирологии. Мы проехали по всему городу, люди это видели. Поэтому никакой тайны нет. И я не придаю инаугурации нынешнего президента, это не первая моя инаугурация, какого-то такого великого фантомного значения. Обычная рабочая ситуация", — заявил Лукашенко на встрече с китайским послом.
Он также заявил, что шумиху подняли для того, чтобы для того "чтобы подогреть протестное так называемое настроение. Чтобы больше вывалило на улицу людей, как обычно в субботу, воскресенье. Вот для чего им это надо".
Многие страны Евросоюза, а также США и Канада, заявили, что не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси, несмотря на прошедшую инаугурацию.
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Однак як подумаю, яка доля чекає білорусів, після повалення Лукашенка, скільки десятків тисяч нових злодюг прийде до влади, з єдиною метою побільше накрасти та награбувати.....
Или их приведет и выберет Мудрый Нарид?
Самозванец, наверно, не знает, что кроме его было еще 5 или 6 таких же "тайных инаугураций" в БССР, люди тоже мало извесные, но с таким же "правом" на власть, как и у лукашенки...
"Я поступил как сумел" -
и сия фраза - оправдывает любое преступление.