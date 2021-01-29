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Лукашенко объяснил, почему устроил "тайную инаугурацию": "Я поступил, как сумел"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко объяснил, почему устроил

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во время его инаугурации готовились устроить провокацию и бросить "коктейль Молотова" в автобус с депутатами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом он заявил на встрече со студентами БГУ.

"Мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали, инаугурация, на автобусах депутаты. Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел", - цитирует Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

Напомним, шестая инаугурация Лукашенко прошла во Дворце независимости 23 сентября. Дата и время проведения мероприятия до последнего момента держались в тайне. Ее не транслировали в прямом эфире, на церемонии не присутствовали иностранные делегации, дипломаты, представители церкви.

Как позже объявили официальные источники, на мероприятие были приглашены около 700 гостей — чиновники, депутаты, бизнесмены, артисты и спортсмены.

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Сам Лукашенко спустя сутки заявил, что из мероприятия тайны не делали, а кого на него приглашать — это суверенное право Беларуси.

"Мы как чувствовали, что нас могут упрекнуть в какой-то конспирологии. Мы проехали по всему городу, люди это видели. Поэтому никакой тайны нет. И я не придаю инаугурации нынешнего президента, это не первая моя инаугурация, какого-то такого великого фантомного значения. Обычная рабочая ситуация", — заявил Лукашенко на встрече с китайским послом.

Он также заявил, что шумиху подняли для того, чтобы для того "чтобы подогреть протестное так называемое настроение. Чтобы больше вывалило на улицу людей, как обычно в субботу, воскресенье. Вот для чего им это надо".

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Многие страны Евросоюза, а также США и Канада, заявили, что не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси, несмотря на прошедшую инаугурацию.
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Топ комментарии
+1
Даже дружбана крысу бункерную не позвал? Ах да, крыса трусливая из бункера ни-ни..
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29.01.2021 11:39
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Зрозусміло, що тій погані потрібно загнати розпечений лом в дупіту. Як це вже було в Лівії.
Однак як подумаю, яка доля чекає білорусів, після повалення Лукашенка, скільки десятків тисяч нових злодюг прийде до влади, з єдиною метою побільше накрасти та награбувати.....
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29.01.2021 11:51 Ответить
Простите, а эти десятки тисяч новых злодюг с Марса прилетят? Может их ЦРУ и ФСБ зашлет?
Или их приведет и выберет Мудрый Нарид?
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29.01.2021 12:36 Ответить
На інше розуму не вистачило. Ажопадєлаєш? Лукашенко объяснил, почему устроил "тайную инаугурацию": "Я поступил, как сумел" - Цензор.НЕТ 5783
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29.01.2021 11:36 Ответить
Даже дружбана крысу бункерную не позвал? Ах да, крыса трусливая из бункера ни-ни..
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29.01.2021 11:39 Ответить
Лукашенко объяснил, почему устроил "тайную инаугурацию": "Я поступил, как сумел" - Цензор.НЕТ 4893
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29.01.2021 11:42 Ответить
Дата и время проведения мероприятия до последнего момента держались в тайне. Ее не транслировали в прямом эфире, на церемонии не присутствовали иностранные делегации, дипломаты, представители церкви.Источник: https://censor.net/ru/n3244834

Самозванец, наверно, не знает, что кроме его было еще 5 или 6 таких же "тайных инаугураций" в БССР, люди тоже мало извесные, но с таким же "правом" на власть, как и у лукашенки...
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29.01.2021 11:47 Ответить
рукожопый таракан
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29.01.2021 11:47 Ответить
Тайная инаугурация, она как тайная вечеря и потому тайная Лукашенко пояснив, чому влаштував "таємну інавгурацію": "Я вчинив, як зумів" - Цензор.НЕТ 2679
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29.01.2021 11:49 Ответить
нахера законы?
"Я поступил как сумел" -
и сия фраза - оправдывает любое преступление.
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29.01.2021 12:06 Ответить
... и типа весь такой щирий, падло)) колхозник гребаный мусолини)
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29.01.2021 13:43 Ответить
 
 