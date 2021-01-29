Лукашенко объяснил, почему устроил "тайную инаугурацию": "Я поступил, как сумел"

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во время его инаугурации готовились устроить провокацию и бросить "коктейль Молотова" в автобус с депутатами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом он заявил на встрече со студентами БГУ.

"Мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали, инаугурация, на автобусах депутаты. Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел", - цитирует Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

Напомним, шестая инаугурация Лукашенко прошла во Дворце независимости 23 сентября. Дата и время проведения мероприятия до последнего момента держались в тайне. Ее не транслировали в прямом эфире, на церемонии не присутствовали иностранные делегации, дипломаты, представители церкви.

Как позже объявили официальные источники, на мероприятие были приглашены около 700 гостей — чиновники, депутаты, бизнесмены, артисты и спортсмены.

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Сам Лукашенко спустя сутки заявил, что из мероприятия тайны не делали, а кого на него приглашать — это суверенное право Беларуси.

"Мы как чувствовали, что нас могут упрекнуть в какой-то конспирологии. Мы проехали по всему городу, люди это видели. Поэтому никакой тайны нет. И я не придаю инаугурации нынешнего президента, это не первая моя инаугурация, какого-то такого великого фантомного значения. Обычная рабочая ситуация", — заявил Лукашенко на встрече с китайским послом.

Он также заявил, что шумиху подняли для того, чтобы для того "чтобы подогреть протестное так называемое настроение. Чтобы больше вывалило на улицу людей, как обычно в субботу, воскресенье. Вот для чего им это надо".

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Многие страны Евросоюза, а также США и Канада, заявили, что не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси, несмотря на прошедшую инаугурацию.