Лукашенко пояснив, чому влаштував "таємну інавгурацію": "Я вчинив, як зумів"

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що під час його інавгурації готувалися влаштувати провокацію і кинути "коктейль Молотова" в автобус з депутатами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це він заявив на зустрічі зі студентами БГУ.

"Мені напередодні приходить голова комітету, на стіл документи: хочуть влаштувати провокацію з депутатами. Вони знали, інавгурація, на автобусах депутати. Закинути коктейль Молотова в автобус, розбивши вікно. Ніхто б не говорив про інавгурацію. Усі б говорили, що там спалили депутатів. А у що б це вилилося?! І як мені треба було вчинити? Я вчинив, як зумів", - цитує Лукашенка телеграм-канал "Пул Першого".

Нагадаємо, шоста інавгурація Лукашенка відбулася в Палаці незалежності 23 вересня. Дата і час проведення заходу до останнього моменту тримали в таємниці. Її не транслювали в прямому ефірі, на церемонії не були присутні іноземні делегації, дипломати, представники церкви.

Як пізніше оголосили офіційні джерела, на захід було запрошено приблизно 700 гостей - чиновники, депутати, бізнесмени, артисти і спортсмени.

Також читайте: У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоно-білих прапорів

Сам Лукашенко через добу заявив, що із заходу таємниці не робив, а кого на нього запрошувати - це суверенне право Білорусі.

"Ми як відчували, що нам можуть дорікнути в якійсь конспірології. Ми проїхали по всьому місту, люди це бачили. Тому жодної таємниці немає. І я не надаю інавгурації нинішнього Президента, це не перша моя інавгурація, якогось такого великого фантомного значення. Звичайна робоча ситуація", - заявив Лукашенко на зустрічі з китайським послом.

Він також заявив, що галас підняли для того, "щоб підігріти протестний так званий настрій. Щоб більше вивалило на вулицю людей, як зазвичай у суботу, неділю. Ось для чого їм це треба".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі буде політична амністія, якщо хтось покаже мені засуджених за політичними мотивами, - Лукашенко

Багато країн Євросоюзу, а також США і Канада, заявили, що не визнають Лукашенка легітимним президентом Білорусі, попри інавгурацію.