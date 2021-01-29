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Лукашенко пояснив, чому влаштував "таємну інавгурацію": "Я вчинив, як зумів"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко пояснив, чому влаштував

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що під час його інавгурації готувалися влаштувати провокацію і кинути "коктейль Молотова" в автобус з депутатами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це він заявив на зустрічі зі студентами БГУ.

"Мені напередодні приходить голова комітету, на стіл документи: хочуть влаштувати провокацію з депутатами. Вони знали, інавгурація, на автобусах депутати. Закинути коктейль Молотова в автобус, розбивши вікно. Ніхто б не говорив про інавгурацію. Усі б говорили, що там спалили депутатів. А у що б це вилилося?! І як мені треба було вчинити? Я вчинив, як зумів", - цитує Лукашенка телеграм-канал "Пул Першого".

Нагадаємо, шоста інавгурація Лукашенка відбулася в Палаці незалежності 23 вересня. Дата і час проведення заходу до останнього моменту тримали в таємниці. Її не транслювали в прямому ефірі, на церемонії не були присутні іноземні делегації, дипломати, представники церкви.

Як пізніше оголосили офіційні джерела, на захід було запрошено приблизно 700 гостей - чиновники, депутати, бізнесмени, артисти і спортсмени.

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Сам Лукашенко через добу заявив, що із заходу таємниці не робив, а кого на нього запрошувати - це суверенне право Білорусі.

"Ми як відчували, що нам можуть дорікнути в якійсь конспірології. Ми проїхали по всьому місту, люди це бачили. Тому жодної таємниці немає. І я не надаю інавгурації нинішнього Президента, це не перша моя інавгурація, якогось такого великого фантомного значення. Звичайна робоча ситуація", - заявив Лукашенко на зустрічі з китайським послом.

Він також заявив, що галас підняли для того, "щоб підігріти протестний так званий настрій. Щоб більше вивалило на вулицю людей, як зазвичай у суботу, неділю. Ось для чого їм це треба".

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Багато країн Євросоюзу, а також США і Канада, заявили, що не визнають Лукашенка легітимним президентом Білорусі, попри інавгурацію.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Даже дружбана крысу бункерную не позвал? Ах да, крыса трусливая из бункера ни-ни..
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29.01.2021 11:39
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Зрозусміло, що тій погані потрібно загнати розпечений лом в дупіту. Як це вже було в Лівії.
Однак як подумаю, яка доля чекає білорусів, після повалення Лукашенка, скільки десятків тисяч нових злодюг прийде до влади, з єдиною метою побільше накрасти та награбувати.....
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29.01.2021 11:51 Відповісти
Простите, а эти десятки тисяч новых злодюг с Марса прилетят? Может их ЦРУ и ФСБ зашлет?
Или их приведет и выберет Мудрый Нарид?
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29.01.2021 12:36 Відповісти
На інше розуму не вистачило. Ажопадєлаєш? Лукашенко объяснил, почему устроил "тайную инаугурацию": "Я поступил, как сумел" - Цензор.НЕТ 5783
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29.01.2021 11:36 Відповісти
Даже дружбана крысу бункерную не позвал? Ах да, крыса трусливая из бункера ни-ни..
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29.01.2021 11:39 Відповісти
Лукашенко объяснил, почему устроил "тайную инаугурацию": "Я поступил, как сумел" - Цензор.НЕТ 4893
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29.01.2021 11:42 Відповісти
Дата и время проведения мероприятия до последнего момента держались в тайне. Ее не транслировали в прямом эфире, на церемонии не присутствовали иностранные делегации, дипломаты, представители церкви.Источник: https://censor.net/ru/n3244834

Самозванец, наверно, не знает, что кроме его было еще 5 или 6 таких же "тайных инаугураций" в БССР, люди тоже мало извесные, но с таким же "правом" на власть, как и у лукашенки...
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29.01.2021 11:47 Відповісти
рукожопый таракан
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29.01.2021 11:47 Відповісти
Тайная инаугурация, она как тайная вечеря и потому тайная Лукашенко пояснив, чому влаштував "таємну інавгурацію": "Я вчинив, як зумів" - Цензор.НЕТ 2679
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29.01.2021 11:49 Відповісти
нахера законы?
"Я поступил как сумел" -
и сия фраза - оправдывает любое преступление.
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29.01.2021 12:06 Відповісти
... и типа весь такой щирий, падло)) колхозник гребаный мусолини)
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29.01.2021 13:43 Відповісти
 
 