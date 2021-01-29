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Лукашенко: "Я у своїй країні абсолютно нікого не боюся"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко:

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що йому нема чого соромитися за свої вчинки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держагентство "БЕЛТА", про це Лукашенко заявив під час зустрічі зі студентами БГУ.

За словами "президента", який захопив владу, в Раді Республіки не вірили, що він приїде на зустріч зі студентами.

"Слухайте, ви повинні врахувати одну обставину: я в своїй країні абсолютно нікого не боюся", - сказав він.

Лукашенко підкреслив, що йому нема чого соромитися за свої вчинки.

"Так, я не святий. Неможливо працювати Президентом більше чверті століття і десь не оступитися, не допустити помилки. Але системних помилок ми з вами не допустили", - зазначив він.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
а тогда чего с АКС по Минску бегаешь от бабушек с мамами?)
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29.01.2021 14:59
+10
Почему тогда ты бьешь людей,которые тебя выбрали и за налоги которых ты живешь?
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29.01.2021 15:00
+9
Ти в своїй країні проклята тварина,і будеш відповідати по закону. Лукашенко: "Я в своей стране абсолютно никого не боюсь" - Цензор.НЕТ 9354
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29.01.2021 15:02
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· Главное у человека не деньги, а натурально - хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон, вверх дыбом. И тогда когда тому, одному, которому невчёному, будеть белое, так уже ему, вчёному которому, будет уже как… ну… рябое!(с)
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29.01.2021 14:59 Відповісти
А розпечений лом у дупіту, це адекватна віповідь для борця за дємократію за мокшанськими стандартами?
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29.01.2021 15:26 Відповісти
Лукашенко: "Я у своїй країні абсолютно нікого не боюся" - Цензор.НЕТ 2886 Лукашенко: "Я у своїй країні абсолютно нікого не боюся" - Цензор.НЕТ 6003
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29.01.2021 15:28 Відповісти
а тогда чего с АКС по Минску бегаешь от бабушек с мамами?)
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29.01.2021 14:59 Відповісти
У нелегитимного здвиг по фазе (*******) !
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29.01.2021 15:08 Відповісти
Почему тогда ты бьешь людей,которые тебя выбрали и за налоги которых ты живешь?
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29.01.2021 15:00 Відповісти
Потому что они мусоров не бьют и тикают. Потому некого бояться
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29.01.2021 19:09 Відповісти
Ти в своїй країні проклята тварина,і будеш відповідати по закону. Лукашенко: "Я в своей стране абсолютно никого не боюсь" - Цензор.НЕТ 9354
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29.01.2021 15:02 Відповісти
А кого ему бояться? Беларуский пролетарьят последним в свару залез и первым с поля боя сбежал... ..."осталась токо фотокарточка одна"...*)
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29.01.2021 15:05 Відповісти
Чаушеску тоже такое говорил.
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29.01.2021 15:06 Відповісти
On i pojexat nekuda nemozet emu ban nalozen na 5 let .Mog vet svojio vremia ujti na pensiju,nemesaja drugim zit i razvivatsia strane
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29.01.2021 15:09 Відповісти
Що - навіть самого себе не боїться?
А мав би!
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29.01.2021 15:10 Відповісти
25 лет президент, а мировые правители ему про вирус засланный ничего не сказали.
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29.01.2021 15:10 Відповісти
Еще бы... столько уже оппонентов истребил.
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29.01.2021 15:10 Відповісти
Я от одного не розумію- ну і навіщо тут цитувати цього *************?
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29.01.2021 15:11 Відповісти
Какую-же надо иметь храбрость передвигаясь по Минску с тремя сотнями охраны и АКэМом наперевес .Храбрец просто охренеть.
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29.01.2021 15:11 Відповісти
А моя минская Краля, которая рвала и метала за народные возбухания против Луки, сейчас, вместе со всеми своими сотрудницами и подружками, считают открытым текстом: Лука мудак, но он мужик! А наши мужики -- тефтели...
Отак в реале Лука и победил.
И не украинцам теперь на Беларусь бочку катить -- из-под мусорной крышки, которая скоро захлопнется.
И то, что беларусы не пошли по украинскому пути сопротивления -- тоже вина украинцев.
Все ж видят и понимают, чем заканчиваются бездарные перевороты... -- в Украине видят.
Нахрена им Зеля вместо луки?
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29.01.2021 15:14 Відповісти
Oni mozet xocet zit kak Evrope,molodyje osobeno liudi.A lukosenko s Evropejskim poniatijami zizni neimejet nicego obcego
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29.01.2021 15:28 Відповісти
У тебя очень достойная и умная женщина.
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29.01.2021 15:47 Відповісти
Можна переконатися, що вірус "хвороби лідера держави", вказаний Нємцовим, таки поширився по світу. І видно ліки тільки одні - держак лопати.
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29.01.2021 15:20 Відповісти
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко, получивший 80% голосов на выборах. Интересно можно ли накрутить 80% голосов. Ну 5-6% это элементарно. Ну в крайнем случае 10%, но 80%? Пишу из любопытства. Если Лукашенко смог то и другие смогут!
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29.01.2021 15:24 Відповісти
80% нельзя ,от силы 10% .
Если есть доказательства того ,что он "накрутил " ,то тогда почему Тихановская
не подала ни после выборов ,ни сейчас в суд. А только пустые ,не подкреплённые
ни одним документом ,её заявления о своей победе.
В Украине Ющенко ,Тимошенко ,в США Трамп подавали иски в суды.
Кто -нибудь видел иск от Тихановской ?
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29.01.2021 15:39 Відповісти
Куда иск подавать будем? Бульбофюреру?
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29.01.2021 15:46 Відповісти
В Беларуси всё можно по части фальсификаций. Итоги голосования, в том числе на участках с фальсификациями, известны может быть на 400-500, из 5800 избирательных участков. Когда у Ермошиной главы ЦИК, попросили опубликовать результаты, она ответила ознакомление возможно только в день выборов, после не предусмотрено законодательством. Так вот пытались считать где голосование известно, у Лукашенко 58%. Ежели вычесть фальсификации, там и 30% не будет.
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29.01.2021 18:41 Відповісти
Уважаемый, 3 месяца назад я тут был под другим ником. ты написал точно такой же пост, как и сейчас. И тебе пояснили нарисованные 80%. Но такая правда против твоих принципов. Скучно, девочки(с).

https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/13/86651-vbroshennyy-prezident

«Нарисованный» результат Лукашенко все равно оказался более чем на 20% ниже заявленного ЦИК: по данным итоговых протоколов, он набрал 58% голосов, а Тихановскую поддержала почти треть избирателей (28%). Озвученные белорусским Центризбиркомом данные просто взяты из головы, говорит аналитик и директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников:
«Это звучит удивительно, но на самом деле все те фальсификации, которые совершались на участках, на итоговый официальный результат вообще не влияли. У них было две задачи: первая - замаскировать реальный результат Тихановской, что, к счастью, получилось достаточно плохо, вторая, по сути идеологическая, - это воспитание, поддержание тонуса, тренировка сотрудников комиссии, которые даже при всей бессмысленности фальсификаций все равно должны их совершать».
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29.01.2021 18:35 Відповісти
саня3%, ещё добавляй к Этим словам: "Я президент белоруссии!"
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29.01.2021 15:26 Відповісти
Лукашенко: "Я у своїй країні абсолютно нікого не боюся" - Цензор.НЕТ 7616 Лукашенко: "Я у своїй країні абсолютно нікого не боюся" - Цензор.НЕТ 2965
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29.01.2021 15:26 Відповісти
Лукшенко человек с сильным характером. Реальный мужик! Где бы нам такого найти?
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29.01.2021 15:28 Відповісти
На некрополе у кремлёвской стены...*)
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29.01.2021 15:31 Відповісти
язЕлох - сильнее и призвиздинее!!!
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29.01.2021 15:31 Відповісти
Реальные мужики, как правило, под кроватью или в шкафу.
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29.01.2021 16:09 Відповісти
Был в Минске там в центре ребят с одинаковыми сумочками через плечо как опят после дождя!!!! Ржачь!! Вы путины ,назарбаевы,лукашенки , кимы и прочие демоны и срать и жрать боитесь!!!
И не просто боитесь - а вам страшно пипец!!!!
А вообще достали вы все!!!! А лукашенко - больной на всю голову!
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29.01.2021 15:33 Відповісти
Саддам Хусейн и Муамар Каддафи тоже никого не боялись "в своей стране".

Одного повесили американцы, второго рстерзала "своя" толпа.
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29.01.2021 15:34 Відповісти
Умирает остаток "совка" .
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29.01.2021 15:38 Відповісти
Сравнение так себе. Беларусь вряд ли осмелятся бомбить.
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29.01.2021 15:42 Відповісти
Про донецьк теж так думали, а фуйло влупив через кордон.
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29.01.2021 16:26 Відповісти
Что хочет белорусская оппозиция ,что конкретно предлагает ,кроме воплей "Геть
Лукашенко! " ,кто -нибудь слышал ?
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29.01.2021 15:42 Відповісти
А ***** разве тебе не говорило?
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29.01.2021 15:47 Відповісти
Повесить ,расстрелять, посадить. Это только что я слышал.
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29.01.2021 15:49 Відповісти
Любая оппозиция на пост. советском пространстве, хочет одного -- к корыту...*)
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29.01.2021 15:56 Відповісти
Opozicija xocet novix vyborov i stob otpustili nevynix liudej iz tiurmi.Mozet xocet zit poxoze kak ix sosedi Litva ili Polsa
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29.01.2021 16:04 Відповісти
Хотеть не вредно.
Только в старшие братья оппозиция зовёт не Литву или Польшу ,а почему-то россию.
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29.01.2021 17:03 Відповісти
цыгану действительно нечего бояться. его болотные хороняки очень послушные.
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29.01.2021 16:03 Відповісти
А якщо забрати ОМОН?
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29.01.2021 16:07 Відповісти
А кого боюсь того сразу убиваю.
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29.01.2021 16:19 Відповісти
Провякало чмо из за спин омоновцев.
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29.01.2021 16:38 Відповісти
Согласен, с такими терпилоидами можно делать что угодно
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29.01.2021 16:47 Відповісти
Значит боится сильно. Причем так сильно, что по ночам ссытся.
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29.01.2021 17:02 Відповісти
Джерело подібно оку.... не заспокоїться - доки не присипати землею.
А сябрам випала доля сидіти на березі річки часу і чекати допоки повз них по ній не пропливе труна з ворогом.
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29.01.2021 17:32 Відповісти
Хмммм.....так давай я на тебя натравлю! И ты узнаешь, что такое страх....с скрюченными пальцами на руках.
Твоя страна это всего лишь условное образование с виртуальными границами.
Ну так что, соглас?
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29.01.2021 18:02 Відповісти
Лукашенко сильный руководитель, мужественный человек и я его приветствую
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29.01.2021 18:53 Відповісти
Это конечно открытая площадка, но всё же, почему выбрана именно она для подобного высера? По статистическим данным на расии наибольшее число дырок в полу для испражнений. Логично, что на расии это делать привычней. Интересует побудительный мотив.
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29.01.2021 19:57 Відповісти
Він сказав правду: Це його країна, бо він там народився презедентом, пардон, царьом.
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30.01.2021 10:51 Відповісти
 
 