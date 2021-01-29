Лукашенко: "Я у своїй країні абсолютно нікого не боюся"
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"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що йому нема чого соромитися за свої вчинки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держагентство "БЕЛТА", про це Лукашенко заявив під час зустрічі зі студентами БГУ.
За словами "президента", який захопив владу, в Раді Республіки не вірили, що він приїде на зустріч зі студентами.
"Слухайте, ви повинні врахувати одну обставину: я в своїй країні абсолютно нікого не боюся", - сказав він.
Лукашенко підкреслив, що йому нема чого соромитися за свої вчинки.
"Так, я не святий. Неможливо працювати Президентом більше чверті століття і десь не оступитися, не допустити помилки. Але системних помилок ми з вами не допустили", - зазначив він.
Топ коментарі
+19 Гоша Фантомас b9eb6379
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+10 Merkator_R
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+9 Виктор Пользователь
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А мав би!
Отак в реале Лука и победил.
И не украинцам теперь на Беларусь бочку катить -- из-под мусорной крышки, которая скоро захлопнется.
И то, что беларусы не пошли по украинскому пути сопротивления -- тоже вина украинцев.
Все ж видят и понимают, чем заканчиваются бездарные перевороты... -- в Украине видят.
Нахрена им Зеля вместо луки?
Если есть доказательства того ,что он "накрутил " ,то тогда почему Тихановская
не подала ни после выборов ,ни сейчас в суд. А только пустые ,не подкреплённые
ни одним документом ,её заявления о своей победе.
В Украине Ющенко ,Тимошенко ,в США Трамп подавали иски в суды.
Кто -нибудь видел иск от Тихановской ?
https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/13/86651-vbroshennyy-prezident
«Нарисованный» результат Лукашенко все равно оказался более чем на 20% ниже заявленного ЦИК: по данным итоговых протоколов, он набрал 58% голосов, а Тихановскую поддержала почти треть избирателей (28%). Озвученные белорусским Центризбиркомом данные просто взяты из головы, говорит аналитик и директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников:
«Это звучит удивительно, но на самом деле все те фальсификации, которые совершались на участках, на итоговый официальный результат вообще не влияли. У них было две задачи: первая - замаскировать реальный результат Тихановской, что, к счастью, получилось достаточно плохо, вторая, по сути идеологическая, - это воспитание, поддержание тонуса, тренировка сотрудников комиссии, которые даже при всей бессмысленности фальсификаций все равно должны их совершать».
И не просто боитесь - а вам страшно пипец!!!!
А вообще достали вы все!!!! А лукашенко - больной на всю голову!
Одного повесили американцы, второго рстерзала "своя" толпа.
Лукашенко! " ,кто -нибудь слышал ?
Только в старшие братья оппозиция зовёт не Литву или Польшу ,а почему-то россию.
А сябрам випала доля сидіти на березі річки часу і чекати допоки повз них по ній не пропливе труна з ворогом.
Твоя страна это всего лишь условное образование с виртуальными границами.
Ну так что, соглас?