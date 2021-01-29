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Рада предлагает усилить ответственность за уничтожение зеленых насаждений

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада предлагает усилить ответственность за уничтожение зеленых насаждений

Верховная Рада Украины планирует усилить ответственность за уничтожение или повреждение зеленых насаждений в границах населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, Рада приняла в первом чтении проект закона №3805 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение порядка удаления зеленых насаждений".

Так, умышленное или без получения соответствующих разрешений уничтожение, повреждение деревьев, кустарников, относящихся к зеленым насаждениям в населенных пунктах, причинившее существенный вред, - наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Кроме этого предлагается наказывать "ограничением или лишением свободы на срок от трех до пяти лет за аналогичные действия" совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц".

Если уничтожение зеленых насаждений повлекло тяжкие последствия, то виновные могут получить от 5 до 7 лет тюремного заключения.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект станет предохранителем уничтожения зеленых зон в городах и сохранения экологии в них.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Как этот детский сад задолбал!
Вопрос не в силе наказания А В ЕГО НЕОТВРАТИМОСТИ!!!!!
Не надо сажать на пять-семь лет, года на параше хватит что бы оставили Карпаты и другие леса в покое.
КРОМЕ ТОГО!!! Весь лес на 99% вывозится за бугор, таможня замазана в контрабанде по самые уши.
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29.01.2021 15:33
+7
хряки трудятся ...
Рада предлагает усилить ответственность за уничтожение зеленых насаждений - Цензор.НЕТ 1125

взять бы топор, да порубать бы их всех....
Костя Гризодубо.
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29.01.2021 15:38
+6
то есть какому то бедолаге за вязанку дров придётся сидеть? а леса эшелонами как ездили так и будут ездить...
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29.01.2021 15:32
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правильно. Рада предлагает усилить ответственность за уничтожение зеленых насаждений - Цензор.НЕТ 8761
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29.01.2021 15:31 Ответить
Теперь не поверещишь - зеленых треба знищувати
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29.01.2021 15:33 Ответить
Ани себья защитили...)))
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29.01.2021 15:35 Ответить
то есть какому то бедолаге за вязанку дров придётся сидеть? а леса эшелонами как ездили так и будут ездить...
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29.01.2021 15:32 Ответить
Думав що ЗЄльониє пєдікі, а вони підарюги справжні ГОМІКИ. УКРАЇНО ВСТАВАЙ. мЄРТВИЙ зЄЛЬОНИШ - ДОБРИЙ ЗЄЛЄНИШ.
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29.01.2021 16:26 Ответить
Раз ромашка, два-ромашка...
А на четвертую -менты...))
Винни Пук
)))
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29.01.2021 15:32 Ответить
Как этот детский сад задолбал!
Вопрос не в силе наказания А В ЕГО НЕОТВРАТИМОСТИ!!!!!
Не надо сажать на пять-семь лет, года на параше хватит что бы оставили Карпаты и другие леса в покое.
КРОМЕ ТОГО!!! Весь лес на 99% вывозится за бугор, таможня замазана в контрабанде по самые уши.
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29.01.2021 15:33 Ответить
ты с какой планеты дядя?
По данным Государственного агентства лесных ресурсов Украины, за первый квартал 2020 года экспорт изделий из древесины предприятиями отрасли вырос на 8 процентов - до более 185 тысяч кубометров - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ведомстве отмечают, что произошел рост на семь процентов экспорта паркета индустриального (экспортировано 32,2 тысячи квадратных метров), на 11 процентов выросли продажи за границу колотых дров (экспортировано 3,9 тысячи кубометров) и на 12 процентов увеличился экспорт пиломатериала обрезного (81,9 тысячи кубометров).
В комитете деревообрабатывающей и мебельной отрасли Европейской Бизнес Ассоциации (***) тоже положительно оценивают пятилетний эффект от моратория на экспорт леса-кругляка и отмечают, что благодаря этому в отрасль начали поступать инвестиции. "Мораторий стал толчком для инвестирования в деревообрабатывающую промышленность. Речь идет о сотнях миллионов евро. Построено несколько крупных деревообрабатывающих предприятий, десяток средних", - констатирует менеджер комитетов *** Евгений Кузьменко.
По его словам, именно благодаря мораторию такие крупные международные компании, как Kronospan, Swisspan приняли решение вкладывать средства в производство именно в Украине. После запрета экспорта, цены на древесину в Украине резко упали. За время моратория на экспорт, в лесах накопился остаток древесины, которую нельзя ни продать, ни реализовать внутри страны, при этом украинские дровосеки увольняются и ищут заработок в соседних европейских странах. По информации Гослесагентства, по результатам первого полугодия этого года на складах гослесхозов скопилось почти миллион кубометров остатков лесопродукции.

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29.01.2021 16:15 Ответить
значит так дружище.
верить Государственному агентству лесных ресурсов т о же самое что верить рейтингам Путина собранным ВЦИОМом посреди Красной площади.
тебе известно что такое контрабанда???? это когда вывозят под видом зелёного горошка, а в Агентство отсылают инфо что всё тип топ.
я верю не статистике, а голым склонам Карпат. мы живем в другую эпоху, отличную от Брежневской, спутниковые снимки говорят о ситуации в стране с вырубкой лесов лучше, чем статистика Гос агентства.
думай головой. и поменьше умных слов, мараторий, инвестиции, от них горы Карпат не перестали быть лысыми как голова Жеки.
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29.01.2021 16:43 Ответить
я тебе дебил не "дружище", и кто там у тебя Жека, понятия не имею. ты так же разбираешься в контрабанде, как и в лесных ресурсах. записывай в тетрадку-все сегодняшние олигархи, крупные, б/м бизнесмены и коммерсы (я скромный так же) первоначальный капитал сбили на ней! не тебе дураку меня учить. сегодня, в Украине, все что едет через пункт пропуска, это не контрабанда, а нарушение таможенных правил. контрабанда только наркота, оружие, старина и мимо пункта. никакого горошка и #уешка давно нет, он в телевизоре для ЗЕбилов. не забудь, что кроме вывоза, есть ввоз, и если у нас "сплошная контрабанда в голове идиотов", то в ЕС никто не пропустит лес ВС в виде дров! где вас размножают!
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29.01.2021 17:44 Ответить
У тебя хамство в крови. И разговор бесполезен. Ты общаться по человечески не умеешь, не научили. Ты похож на голубя на шахматной доске. Удачи по жизни, она тебе понадобится. ЗЕбобик несчасный)))) я таких называю "карлик 73%"
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30.01.2021 07:29 Ответить
с утра за станком, строчишь))) тебе какая разница кто я, и какой! важно то, что дебилы комментируют цитатами из телевизора. у вас в башке телевизор! ты держал в руках ГТД? видел цепочку? добавь такую же при растаможке! еще раз, запомни - фуфло про контрабанду это для лохов, что бы думали, где то живет злодей, который все заграбастал, и поэтому вы в дерьме.
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30.01.2021 12:59 Ответить
а корабельные сосны, это ЗЕлёные насаждения, или нет ?
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29.01.2021 15:34 Ответить
Лесорубы - это такие же негодяи как и педофилы, только педофилы калечат нынешних детей а лесорубы лишают маленьких и нерожденных детей будущего. Вот есть \один известный остров с одной стороны острова- Гаити, самая бедная страна на планете Земля, там вырубили леса для продажи древесного угля - сейчас там пустыня, ужасная нищета, диктаторы и поголовный ВИЧ. А с другой стороны рай- Доминиканская Респулблика, родина Риан, ныне поппулярнейший куррорт с джунглями и водопадами, вот там к лесам бережно относились.
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29.01.2021 15:36 Ответить
Потрiбно негайно будувати в'язницi.
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29.01.2021 15:37 Ответить
хряки трудятся ...
Рада предлагает усилить ответственность за уничтожение зеленых насаждений - Цензор.НЕТ 1125

взять бы топор, да порубать бы их всех....
Костя Гризодубо.
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29.01.2021 15:38 Ответить
кости царствие небесное...(((
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29.01.2021 17:29 Ответить
в смысле? нику или...???
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29.01.2021 17:36 Ответить
скорее всего два в одном...!
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29.01.2021 17:39 Ответить
в любом случае - жаль ...
но его "коронка" будет жить в наших сердцах (((
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29.01.2021 17:47 Ответить
Треба мисливцям дозволити відстрілювати чорних лісорубів. Та і білих також
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29.01.2021 15:47 Ответить
Це мається на увазі зелене лайно, що засідає в Раді, кабінеті мінстрів та інших інституціях влади?
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29.01.2021 16:02 Ответить
а,ну значит тем трухлявым тополям,шо кучу машин на одещине в последний снегопад подавили ничего не грозит...
стояли и стоять будут.в отличие от лесов карпат
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29.01.2021 16:02 Ответить
Вже не треба, вже треба купувати верблюдів і вчитись попу витирати піском, як це роблять жителі Каракум. А жителям Карпат звернути увагу на вирощування кактусі, саксаулу та рідних кураїв. Міненергетики вивчити досвід передових країн як сухим кизяком топити котли ТЄС.
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29.01.2021 16:05 Ответить
А в чем проблема?
Получил разрешение и пили!
Взятки большие за разрешение - дорога в НАБУ.
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29.01.2021 16:10 Ответить
Вирубав хащі у дворі - пішов на зону. Вирізав три гектари лісу і поділився з ким треба - пішов з інспектором та поліцаєм у сауну)
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29.01.2021 16:12 Ответить
У меня во дворе в Киеве ублюдки безнаказанно спилили несколько деревьев - мешали им парковаться ...
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29.01.2021 16:23 Ответить
Непогана задумка щодо такого закону, але є питання- "Если уничтожение зеленых насаждений повлекло тяжкие последствия" - які саме наслідки - є тяжкими і для кого? Хто буде визначати тяжкість цих наслідків?
- Чому тільки " в межах населенних пунктів" ? А в 5 метрах від села чи міста рубати вже можна? В лісі, в Карпатах можно рубати далі ,то не є "тяжки наслідки"?
Законотворці читають законі, які пишуть?
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29.01.2021 16:58 Ответить
Непогана задумка щодо такого закону, але є питання- "Если уничтожение зеленых насаждений повлекло тяжкие последствия" - які саме наслідки - є тяжкими і для кого? Хто буде визначати тяжкість цих наслідків?
- Чому тільки " в межах населенних пунктів" ? А в 5 метрах від села чи міста рубати вже можна? В лісі, в Карпатах можно рубати далі ,то не є "тяжки наслідки"?
Законотворці читають законі, які пишуть?
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29.01.2021 17:00 Ответить
И дополнительно принудить кроме штрафа за каждое дерево посадить взамен 10! Какими уродами нужно быть чтоб выжигать и пилить зеленые зоны- вы ж жлобы потом сами летом будете искать укромное место для шашлыков...
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30.01.2021 12:55 Ответить
 
 