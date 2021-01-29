Рада пропонує посилити відповідальність за знищення зелених насаджень
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Верховна Рада України планує посилити відповідальність за знищення або пошкодження зелених насаджень у межах населених пунктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону №3805 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення порядку видалення зелених насаджень".
Так, умисне або без отримання відповідних дозволів знищення, пошкодження дерев, чагарників, що належать до зелених насаджень у населених пунктах, що заподіяло суттєву шкоду, - карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на термін до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Крім цього пропонується карати "обмеженням або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років за аналогічні дії" вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб".
Якщо знищення зелених насаджень спричинило тяжкі наслідки, то винні можуть отримати від 5 до 7 років тюремного ув'язнення.
Як наголошується в пояснювальній записці, законопроєкт стане запобіжником знищення зелених зон у містах і збереження екології в них.
Будь ласка, зачекайте...
А на четвертую -менты...))
Винни Пук
)))
Вопрос не в силе наказания А В ЕГО НЕОТВРАТИМОСТИ!!!!!
Не надо сажать на пять-семь лет, года на параше хватит что бы оставили Карпаты и другие леса в покое.
КРОМЕ ТОГО!!! Весь лес на 99% вывозится за бугор, таможня замазана в контрабанде по самые уши.
По данным Государственного агентства лесных ресурсов Украины, за первый квартал 2020 года экспорт изделий из древесины предприятиями отрасли вырос на 8 процентов - до более 185 тысяч кубометров - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ведомстве отмечают, что произошел рост на семь процентов экспорта паркета индустриального (экспортировано 32,2 тысячи квадратных метров), на 11 процентов выросли продажи за границу колотых дров (экспортировано 3,9 тысячи кубометров) и на 12 процентов увеличился экспорт пиломатериала обрезного (81,9 тысячи кубометров).
В комитете деревообрабатывающей и мебельной отрасли Европейской Бизнес Ассоциации (***) тоже положительно оценивают пятилетний эффект от моратория на экспорт леса-кругляка и отмечают, что благодаря этому в отрасль начали поступать инвестиции. "Мораторий стал толчком для инвестирования в деревообрабатывающую промышленность. Речь идет о сотнях миллионов евро. Построено несколько крупных деревообрабатывающих предприятий, десяток средних", - констатирует менеджер комитетов *** Евгений Кузьменко.
По его словам, именно благодаря мораторию такие крупные международные компании, как Kronospan, Swisspan приняли решение вкладывать средства в производство именно в Украине. После запрета экспорта, цены на древесину в Украине резко упали. За время моратория на экспорт, в лесах накопился остаток древесины, которую нельзя ни продать, ни реализовать внутри страны, при этом украинские дровосеки увольняются и ищут заработок в соседних европейских странах. По информации Гослесагентства, по результатам первого полугодия этого года на складах гослесхозов скопилось почти миллион кубометров остатков лесопродукции.
верить Государственному агентству лесных ресурсов т о же самое что верить рейтингам Путина собранным ВЦИОМом посреди Красной площади.
тебе известно что такое контрабанда???? это когда вывозят под видом зелёного горошка, а в Агентство отсылают инфо что всё тип топ.
я верю не статистике, а голым склонам Карпат. мы живем в другую эпоху, отличную от Брежневской, спутниковые снимки говорят о ситуации в стране с вырубкой лесов лучше, чем статистика Гос агентства.
думай головой. и поменьше умных слов, мараторий, инвестиции, от них горы Карпат не перестали быть лысыми как голова Жеки.
взять бы топор, да порубать бы их всех....
Костя Гризодубо.
но его "коронка" будет жить в наших сердцах (((
стояли и стоять будут.в отличие от лесов карпат
Получил разрешение и пили!
Взятки большие за разрешение - дорога в НАБУ.
- Чому тільки " в межах населенних пунктів" ? А в 5 метрах від села чи міста рубати вже можна? В лісі, в Карпатах можно рубати далі ,то не є "тяжки наслідки"?
Законотворці читають законі, які пишуть?
- Чому тільки " в межах населенних пунктів" ? А в 5 метрах від села чи міста рубати вже можна? В лісі, в Карпатах можно рубати далі ,то не є "тяжки наслідки"?
Законотворці читають законі, які пишуть?