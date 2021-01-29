Рада пропонує посилити відповідальність за знищення зелених насаджень

Верховна Рада України планує посилити відповідальність за знищення або пошкодження зелених насаджень у межах населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону №3805 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення порядку видалення зелених насаджень".

Так, умисне або без отримання відповідних дозволів знищення, пошкодження дерев, чагарників, що належать до зелених насаджень у населених пунктах, що заподіяло суттєву шкоду, - карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на термін до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Крім цього пропонується карати "обмеженням або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років за аналогічні дії" вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб".

Якщо знищення зелених насаджень спричинило тяжкі наслідки, то винні можуть отримати від 5 до 7 років тюремного ув'язнення.

Як наголошується в пояснювальній записці, законопроєкт стане запобіжником знищення зелених зон у містах і збереження екології в них.

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