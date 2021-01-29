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Новости Политика Украины
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Зеленский (16498) непогода (797) снегопад (787)

Зеленский о чрезвычайной ситуации, вызванной снегопадом: "Погода всегда может делать сюрпризы"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о чрезвычайной ситуации, вызванной снегопадом:

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание относительно ликвидации чрезвычайной ситуации в отдельных областях страны, возникшей в связи с ухудшением погодных условий и снегопадом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Во время встречи президенту доложили о работах, которые осуществляются для обеспечения проезда на автомагистралях, в частности в Одесской и Николаевской областях, где прирост снежного покрова составляет 20-60 см. В связи со снежными заносами 28 января на автодороге М-05 Киев - Одесса возникла пробка из крупногабаритного транспорта на участке Знаменка - Ревова в направлении столицы. Сейчас расчищен проезд по двум полосам в направлении Одессы и обеспечено движение легковых автомобилей в обоих направлениях. Работы продолжаются. В Николаевской области продолжают восстанавливать проезд по автодороге М-13 Кропивницкий - Платоново.

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования непрерывно следит за борьбой с непогодой и изменениями погодных условий.

Также на совещании обсудили вопрос с повреждением электросетей в связи с непогодой, из-за чего за двое с половиной суток были обесточены почти 900 населенных пунктов. Сейчас более 350 населенных пунктов остаются без электроснабжения, но идут активные работы, чтобы до конца суток эти проблемы были решены.

"Я также прошу премьер-министра провести отдельную работу по модернизации старых электросетей и получению соответствующей техники, необходимой для их обслуживания. Погода всегда может делать сюрпризы, но мы должны быть готовы", - отметил Зеленский.

Также читайте: Зеленский поручил на государственном уровне отпраздновать 150-летие со дня рождения Леси Украинки

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Тю,та він щей синоптик !!! Дуже одарована особа !!!)))
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29.01.2021 16:13
+9
взял погоду под личный контроль
Зеленский о чрезвычайной ситуации, вызванной снегопадом: "Погода всегда может делать сюрпризы" - Цензор.НЕТ 7834
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29.01.2021 16:17
+8
Це його брат по розуму
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29.01.2021 16:22
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- Уважаемые жильцы! Таки имейте совесть, выкидывайте мусор в соседний двор! (с)
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29.01.2021 16:13 Ответить
Зеленский о чрезвычайной ситуации, вызванной снегопадом: "Погода всегда может делать сюрпризы, но мы должны быть готовы" - Цензор.НЕТ 3132
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29.01.2021 16:13 Ответить
кОЛИ ЦЕЙГОМІК ВІДІЙДЕ В КРАЩІ ЄВРЕЙСЬКІ СВІТИ? Як до речі в євреїв називається РАЙ?
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29.01.2021 16:29 Ответить
Зеленський про надзвичайну ситуацію, викликану снігопадом: "Погода завжди може робити сюрпризи" - Цензор.НЕТ 9609
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29.01.2021 18:59 Ответить
Тю,та він щей синоптик !!! Дуже одарована особа !!!)))
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29.01.2021 16:13 Ответить
и синоптик и президент и юморист и политик и комик и ....Зеленский о чрезвычайной ситуации, вызванной снегопадом: "Погода всегда может делать сюрпризы" - Цензор.НЕТ 600
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29.01.2021 16:17 Ответить
Это не фото ЗЕ . Вы не с Украины?
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29.01.2021 16:20 Ответить
Це його брат по розуму
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29.01.2021 16:22 Ответить
брат по приходу
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29.01.2021 16:50 Ответить
у низ один дилер Зеленський про надзвичайну ситуацію, викликану снігопадом: "Погода завжди може робити сюрпризи" - Цензор.НЕТ 497
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29.01.2021 19:03 Ответить
* у них Зеленський про надзвичайну ситуацію, викликану снігопадом: "Погода завжди може робити сюрпризи" - Цензор.НЕТ 3044
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29.01.2021 19:03 Ответить
приход у них один і той же, ще скажіть, що це не Добкін Зеленський про надзвичайну ситуацію, викликану снігопадом: "Погода завжди може робити сюрпризи" - Цензор.НЕТ 7228
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29.01.2021 16:30 Ответить
взял погоду под личный контроль
Зеленский о чрезвычайной ситуации, вызванной снегопадом: "Погода всегда может делать сюрпризы" - Цензор.НЕТ 7834
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29.01.2021 16:17 Ответить
Теж мені проблема- продайте сніг крисчанам самовивозом.
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29.01.2021 16:13 Ответить
Нужно просто было чистить когда ток снег начал падать а не через сутки
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29.01.2021 16:20 Ответить
Чистити треба починаючи з Банкової та Грушевського,ретельно ,без залишків !!))))
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29.01.2021 16:38 Ответить
Сейчас важно включить электроэнергию в домах - бо народ начнёт мерзнуть ,
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29.01.2021 16:21 Ответить
А для этого АВАКОВ , как глава ГСЧС , должен объявить круглосуточный штаб
Всех приходится учить, блин. Выбрали фотографов и массажистов - теперь мёрзните 😀😀😀
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29.01.2021 16:22 Ответить
Українці,згідно данним російського агітпропа ,вимерзли років так з 20 тому ,вщент ,як мамонти !!!!)))
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29.01.2021 16:36 Ответить
Главное не забывать лозунг - Москаляку на Гиляку !!!😀😀😀
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29.01.2021 16:47 Ответить
Вода мокрая, сахар сладкий, мороз холодный. Еще куча банальных фраз, которые можно использовать в речи дебилов.
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29.01.2021 16:40 Ответить
30 лет, каждую зиму "неожиданно выпадал снег" только для КОММУНАЛЬЩИКОВ.
Но, наконец-то сподобились, этой зимой "неожиданно выпадал снег" и для "ПРЕЗЕДЕНТА"!!!
Зеленський про надзвичайну ситуацію, викликану снігопадом: "Погода завжди може робити сюрпризи" - Цензор.НЕТ 237
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29.01.2021 16:41 Ответить
Фуйли напрягаться через сутки само потает.Зато бабла можно скосить. Мама любит снег.

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29.01.2021 16:44 Ответить
А до чого він до снігопада........ як помпа до ровера.....
А де Шмульський - це ж його поле боротьби.......
Мля. що немає в Україні президента????
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29.01.2021 16:58 Ответить
Вон там снег брать немедленно!

Зеленський про надзвичайну ситуацію, викликану снігопадом: "Погода завжди може робити сюрпризи" - Цензор.НЕТ 9548
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29.01.2021 16:59 Ответить
А до чого він до снігопада........ як помпа до ровера.....
А де Шмульський - це ж його поле боротьби.......
Мля. що немає в Україні президента????
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29.01.2021 17:02 Ответить
И тут вдруг зимой выпал снег и все обосрались.
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29.01.2021 17:19 Ответить
Вот не отнимешь у Зе, когдв он выдает такие перлы, это можно записать в золотые страницы мудрости президентов.
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29.01.2021 17:23 Ответить
Вот не отнимешь у Зе, когдв он выдает такие перлы, это можно записать в золотые страницы мудрости президентов.
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29.01.2021 17:24 Ответить
В Омане о ливне после приезда поцЗедента
еще сто лет вспоминать будут
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29.01.2021 18:57 Ответить
Погода похєріла все твоє величне крадівництво... Дороги сходять зі снігом... Правда крадені гроші фіг вже повернеш.
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29.01.2021 20:24 Ответить
Ослик, не поверишь, зима однако!
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29.01.2021 22:00 Ответить
Говорят, что "клоун", "дурак" и т.п. А, оказывается, гигант мысли! Все успели законспектировать нетленку? Будете детям и внукам читать на ночь, обливаясь слезами умиления, рассказывать как вам повезло жить в одно время с найвеличнейшим, наймудрейшим, найсправедливейшим! И за что нам такое счастье? Зеленський про надзвичайну ситуацію, викликану снігопадом: "Погода завжди може робити сюрпризи" - Цензор.НЕТ 9256
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30.01.2021 03:37 Ответить
 
 