Зеленский о чрезвычайной ситуации, вызванной снегопадом: "Погода всегда может делать сюрпризы"

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание относительно ликвидации чрезвычайной ситуации в отдельных областях страны, возникшей в связи с ухудшением погодных условий и снегопадом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Во время встречи президенту доложили о работах, которые осуществляются для обеспечения проезда на автомагистралях, в частности в Одесской и Николаевской областях, где прирост снежного покрова составляет 20-60 см. В связи со снежными заносами 28 января на автодороге М-05 Киев - Одесса возникла пробка из крупногабаритного транспорта на участке Знаменка - Ревова в направлении столицы. Сейчас расчищен проезд по двум полосам в направлении Одессы и обеспечено движение легковых автомобилей в обоих направлениях. Работы продолжаются. В Николаевской области продолжают восстанавливать проезд по автодороге М-13 Кропивницкий - Платоново.

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования непрерывно следит за борьбой с непогодой и изменениями погодных условий.

Также на совещании обсудили вопрос с повреждением электросетей в связи с непогодой, из-за чего за двое с половиной суток были обесточены почти 900 населенных пунктов. Сейчас более 350 населенных пунктов остаются без электроснабжения, но идут активные работы, чтобы до конца суток эти проблемы были решены.

"Я также прошу премьер-министра провести отдельную работу по модернизации старых электросетей и получению соответствующей техники, необходимой для их обслуживания. Погода всегда может делать сюрпризы, но мы должны быть готовы", - отметил Зеленский.

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