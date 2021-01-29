УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14556 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 540 33
Зеленський (17387) негода (689) снігопад (397)

Зеленський про надзвичайну ситуацію, викликану снігопадом: "Погода завжди може робити сюрпризи"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про надзвичайну ситуацію, викликану снігопадом:

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ліквідації надзвичайної ситуації в окремих областях країни, що виникла у зв’язку з погіршенням погодних умов та снігопадом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Під час зустрічі президенту доповіли про роботи, які здійснюються для забезпечення проїзду на автомагістралях, зокрема в Одеській та Миколаївській областях, де приріст снігового покриву становить 20-60 см. У зв’язку зі сніговими заметами 28 січня на автодорозі М-05 Київ – Одеса виник затор з великогабаритного транспорту на ділянці Знам’янка – Ревова у напрямку столиці. Наразі розчищено проїзд по двох смугах у напрямку Одеси та забезпечено рух легкових автомобілів у обох напрямках. Роботи тривають. У Миколаївській області продовжують відновлювати проїзд по автодорозі М-13 Кропивницький – Платонове.

Штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування безперервно стежить за боротьбою з негодою та змінами погодних умов.

Також на нараді обговорили питання з пошкодженням електромереж у зв’язку з негодою, через що за дві з половиною доби було знеструмлено майже 900 населених пунктів. Наразі понад 350 населених пунктів залишаються без електропостачання, але тривають активні роботи, щоб до кінця доби ці проблеми були вирішені.

"Я також прошу прем’єр-міністра провести окрему роботу щодо модернізації старих електромереж та отримання відповідної техніки, потрібної для їхнього обслуговування. Погода завжди може дарувати сюрпризи, але ми повинні бути готовими", – зазначив Зеленський.

Читайте також: Зеленський доручив на державному рівні відсвяткувати 150-річчя від дня народження Лесі Українки
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Тю,та він щей синоптик !!! Дуже одарована особа !!!)))
показати весь коментар
29.01.2021 16:13
+9
взял погоду под личный контроль
Зеленский о чрезвычайной ситуации, вызванной снегопадом: "Погода всегда может делать сюрпризы" - Цензор.НЕТ 7834
показати весь коментар
29.01.2021 16:17
+8
Це його брат по розуму
показати весь коментар
29.01.2021 16:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- Уважаемые жильцы! Таки имейте совесть, выкидывайте мусор в соседний двор! (с)
показати весь коментар
29.01.2021 16:13 Відповісти
Зеленский о чрезвычайной ситуации, вызванной снегопадом: "Погода всегда может делать сюрпризы, но мы должны быть готовы" - Цензор.НЕТ 3132
показати весь коментар
29.01.2021 16:13 Відповісти
кОЛИ ЦЕЙГОМІК ВІДІЙДЕ В КРАЩІ ЄВРЕЙСЬКІ СВІТИ? Як до речі в євреїв називається РАЙ?
показати весь коментар
29.01.2021 16:29 Відповісти
Зеленський про надзвичайну ситуацію, викликану снігопадом: "Погода завжди може робити сюрпризи" - Цензор.НЕТ 9609
показати весь коментар
29.01.2021 18:59 Відповісти
Тю,та він щей синоптик !!! Дуже одарована особа !!!)))
показати весь коментар
29.01.2021 16:13 Відповісти
и синоптик и президент и юморист и политик и комик и ....Зеленский о чрезвычайной ситуации, вызванной снегопадом: "Погода всегда может делать сюрпризы" - Цензор.НЕТ 600
показати весь коментар
29.01.2021 16:17 Відповісти
Это не фото ЗЕ . Вы не с Украины?
показати весь коментар
29.01.2021 16:20 Відповісти
Це його брат по розуму
показати весь коментар
29.01.2021 16:22 Відповісти
брат по приходу
показати весь коментар
29.01.2021 16:50 Відповісти
у низ один дилер Зеленський про надзвичайну ситуацію, викликану снігопадом: "Погода завжди може робити сюрпризи" - Цензор.НЕТ 497
показати весь коментар
29.01.2021 19:03 Відповісти
* у них Зеленський про надзвичайну ситуацію, викликану снігопадом: "Погода завжди може робити сюрпризи" - Цензор.НЕТ 3044
показати весь коментар
29.01.2021 19:03 Відповісти
приход у них один і той же, ще скажіть, що це не Добкін Зеленський про надзвичайну ситуацію, викликану снігопадом: "Погода завжди може робити сюрпризи" - Цензор.НЕТ 7228
показати весь коментар
29.01.2021 16:30 Відповісти
взял погоду под личный контроль
Зеленский о чрезвычайной ситуации, вызванной снегопадом: "Погода всегда может делать сюрпризы" - Цензор.НЕТ 7834
показати весь коментар
29.01.2021 16:17 Відповісти
Теж мені проблема- продайте сніг крисчанам самовивозом.
показати весь коментар
29.01.2021 16:13 Відповісти
Нужно просто было чистить когда ток снег начал падать а не через сутки
показати весь коментар
29.01.2021 16:20 Відповісти
Чистити треба починаючи з Банкової та Грушевського,ретельно ,без залишків !!))))
показати весь коментар
29.01.2021 16:38 Відповісти
Сейчас важно включить электроэнергию в домах - бо народ начнёт мерзнуть ,
показати весь коментар
29.01.2021 16:21 Відповісти
А для этого АВАКОВ , как глава ГСЧС , должен объявить круглосуточный штаб
Всех приходится учить, блин. Выбрали фотографов и массажистов - теперь мёрзните 😀😀😀
показати весь коментар
29.01.2021 16:22 Відповісти
Українці,згідно данним російського агітпропа ,вимерзли років так з 20 тому ,вщент ,як мамонти !!!!)))
показати весь коментар
29.01.2021 16:36 Відповісти
Главное не забывать лозунг - Москаляку на Гиляку !!!😀😀😀
показати весь коментар
29.01.2021 16:47 Відповісти
Вода мокрая, сахар сладкий, мороз холодный. Еще куча банальных фраз, которые можно использовать в речи дебилов.
показати весь коментар
29.01.2021 16:40 Відповісти
30 лет, каждую зиму "неожиданно выпадал снег" только для КОММУНАЛЬЩИКОВ.
Но, наконец-то сподобились, этой зимой "неожиданно выпадал снег" и для "ПРЕЗЕДЕНТА"!!!
Зеленський про надзвичайну ситуацію, викликану снігопадом: "Погода завжди може робити сюрпризи" - Цензор.НЕТ 237
показати весь коментар
29.01.2021 16:41 Відповісти
Фуйли напрягаться через сутки само потает.Зато бабла можно скосить. Мама любит снег.

показати весь коментар
29.01.2021 16:44 Відповісти
А до чого він до снігопада........ як помпа до ровера.....
А де Шмульський - це ж його поле боротьби.......
Мля. що немає в Україні президента????
показати весь коментар
29.01.2021 16:58 Відповісти
Вон там снег брать немедленно!

Зеленський про надзвичайну ситуацію, викликану снігопадом: "Погода завжди може робити сюрпризи" - Цензор.НЕТ 9548
показати весь коментар
29.01.2021 16:59 Відповісти
А до чого він до снігопада........ як помпа до ровера.....
А де Шмульський - це ж його поле боротьби.......
Мля. що немає в Україні президента????
показати весь коментар
29.01.2021 17:02 Відповісти
И тут вдруг зимой выпал снег и все обосрались.
показати весь коментар
29.01.2021 17:19 Відповісти
Вот не отнимешь у Зе, когдв он выдает такие перлы, это можно записать в золотые страницы мудрости президентов.
показати весь коментар
29.01.2021 17:23 Відповісти
Вот не отнимешь у Зе, когдв он выдает такие перлы, это можно записать в золотые страницы мудрости президентов.
показати весь коментар
29.01.2021 17:24 Відповісти
В Омане о ливне после приезда поцЗедента
еще сто лет вспоминать будут
показати весь коментар
29.01.2021 18:57 Відповісти
Погода похєріла все твоє величне крадівництво... Дороги сходять зі снігом... Правда крадені гроші фіг вже повернеш.
показати весь коментар
29.01.2021 20:24 Відповісти
Ослик, не поверишь, зима однако!
показати весь коментар
29.01.2021 22:00 Відповісти
Говорят, что "клоун", "дурак" и т.п. А, оказывается, гигант мысли! Все успели законспектировать нетленку? Будете детям и внукам читать на ночь, обливаясь слезами умиления, рассказывать как вам повезло жить в одно время с найвеличнейшим, наймудрейшим, найсправедливейшим! И за что нам такое счастье? Зеленський про надзвичайну ситуацію, викликану снігопадом: "Погода завжди може робити сюрпризи" - Цензор.НЕТ 9256
показати весь коментар
30.01.2021 03:37 Відповісти
 
 