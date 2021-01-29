Начисления за коммуналку за месяц выросли на 26,7%, - Госстат. ИНФОГРАФИКА
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За декабрь украинцы получили платежки с новыми суммами и нарастили долги на 7,5 млрд гривен.
Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в декабре 2020 года составили 28,0 млрд грн. Это на 26,7% больше, чем в ноябре (22,1 млрд грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По данным статистического ведомства, в декабре 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 20,3 млрд (72,6% начисленных за этот период сумм).
Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец ноября 2020 года составила 73,6 млрд грн, что на 7,5 млрд грн больше, чем месяцем ранее (66,1 млрд грн).
По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 декабря задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 31,5 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 24,1 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 6,1 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,7 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,1 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.
Напомним, самой большой статьей потребительских расходов домохозяйств Украины в III квартале 2020 года были продукты питания и безалкогольные напитки - 42,0%. Далее идут жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива - 11,9%.
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(з 1.01.2019 по теперішній час)
Централізоване опалення для мешканців житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії 1654,41 грн. за 1 ГКал
Централізоване опалення для мешканців житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії 38,50 грн.за м.кв.
Тарифи на постачання гарячої води в Києві
(з 1.01.2019 по теперішній час)
Централізоване постачання гарячої води 97,89 грн.м.куб.
Роздрібні ціни на природний газ для населення
з 1.01.2021 по 31.01.2021
ТОВ ГК "Нафтогаз України" 7,22 грнза м.куб
Вартість доставки газу операторами ГРМ
з 1.01.2021 по 31.01.2021
ПАТ "Київгаз" 0,372 грн. за м.куб.
Роздрібні ціни на природний газ для населення, що діяли з 1.11.2018 по 30.04.2019
8,54892 грн. за м.куб.
Даже газ дешевле газ чем при Пете
Скинь ссылку
не треба було Юлю обсирать так тепер іжте
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/kiev/
Экономика США упала на 34%
Зе там тоже
3 ч. ·
На самом деле мы наблюдаем тарифный геноцид имени Зеленского и уничтожение страны по одной простой причине: президент не боится наказания за свои действия.
И он знает: выберут нового президента, который прикроет Зеленского так же, как тот прикрыл Порошенко.
Безнаказанность порождает вседозволенность...
Вся влада-бреХунці...))
Невже сивочолий потужний "криголам" коррупції за
"життя по-новому"??)))
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Зєлю геть. Дострокові.
Потрібне підчеркнути