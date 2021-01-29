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Начисления за коммуналку за месяц выросли на 26,7%, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Начисления за коммуналку за месяц выросли на 26,7%, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

За декабрь украинцы получили платежки с новыми суммами и нарастили долги на 7,5 млрд гривен.

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в декабре 2020 года составили 28,0 млрд грн. Это на 26,7% больше, чем в ноябре (22,1 млрд грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным статистического ведомства, в декабре 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 20,3 млрд (72,6% начисленных за этот период сумм).

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Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец ноября 2020 года составила 73,6 млрд грн, что на 7,5 млрд грн больше, чем месяцем ранее (66,1 млрд грн).

Начисления за коммуналку за месяц выросли на 26,7%, - Госстат 01

По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 декабря задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 31,5 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 24,1 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 6,1 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,7 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,1 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.

Напомним, самой большой статьей потребительских расходов домохозяйств Украины в III квартале 2020 года были продукты питания и безалкогольные напитки - 42,0%. Далее идут жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива - 11,9%.
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Топ комментарии
+16
Начисления за коммуналку за месяц выросли на 26,7%, - Госстат - Цензор.НЕТ 1602
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29.01.2021 16:19
+5
Краще я буду ПЕСОМ, чим таким як ти, тупорилої вівцьою.
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29.01.2021 16:33
+5
Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат - Цензор.НЕТ 6686
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29.01.2021 16:52
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Начисления за коммуналку за месяц выросли на 26,7%, - Госстат - Цензор.НЕТ 1602
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29.01.2021 16:19 Ответить
Тарифи на централізоване опалення в Києві
(з 1.01.2019 по теперішній час)
Централізоване опалення для мешканців житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії 1654,41 грн. за 1 ГКал
Централізоване опалення для мешканців житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії 38,50 грн.за м.кв.

Тарифи на постачання гарячої води в Києві
(з 1.01.2019 по теперішній час)
Централізоване постачання гарячої води 97,89 грн.м.куб.

Роздрібні ціни на природний газ для населення
з 1.01.2021 по 31.01.2021
ТОВ ГК "Нафтогаз України" 7,22 грнза м.куб
Вартість доставки газу операторами ГРМ
з 1.01.2021 по 31.01.2021
ПАТ "Київгаз" 0,372 грн. за м.куб.



Роздрібні ціни на природний газ для населення, що діяли з 1.11.2018 по 30.04.2019
8,54892 грн. за м.куб.

Даже газ дешевле газ чем при Пете
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29.01.2021 16:22 Ответить
Та панятна, а чого бунтуєте якщо дешевше?
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29.01.2021 16:27 Ответить
.ляди, сэр!
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29.01.2021 16:28 Ответить
Кто?
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29.01.2021 16:29 Ответить
Шо?
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29.01.2021 16:32 Ответить
Бунтует?
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29.01.2021 16:34 Ответить
Зєлєнський?
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29.01.2021 16:34 Ответить
Когда?
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29.01.2021 16:35 Ответить
вчора.
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29.01.2021 16:45 Ответить
Точно Зеленский?
Скинь ссылку
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29.01.2021 16:49 Ответить
Ти , що шниря найшов, чи тебе в гуглі забанили? Давай своїми ратицями стучи по клаві і шукай Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат - Цензор.НЕТ 3095
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29.01.2021 16:51 Ответить
Шныря, шныря.
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29.01.2021 16:57 Ответить
а по батькові тебе як, як? Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат - Цензор.НЕТ 51
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29.01.2021 17:04 Ответить
визг пЕСиків до всирачки тобі за бунт кажеться
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29.01.2021 16:30 Ответить
Краще я буду ПЕСОМ, чим таким як ти, тупорилої вівцьою.
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29.01.2021 16:33 Ответить
мені Зе таке же гавно я і Пе,
не треба було Юлю обсирать так тепер іжте
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29.01.2021 16:38 Ответить
Мені Зе таке ж саме гімно як і стара пошпакльована проросійська хвойда йуля.
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29.01.2021 16:44 Ответить
Ну да то Юли шоколадные фабрики в ********** и то против Пети уголовные дела там открывались, и то Юля заседала в кабинете Азирово
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29.01.2021 19:09 Ответить
слухай ти краще почитай а потім тринди. твоя ж йуля мульти мільйонер. цікаво тільки де вана ці кошти заробила. а по декларації бідна як церковна мишка. Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат - Цензор.НЕТ 1266
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29.01.2021 19:15 Ответить
Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат - Цензор.НЕТ 6686
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29.01.2021 16:52 Ответить
Зєля вчергове харкнув Юлі в пику, звинувативши її у політичному перевзуванні, а ви її ліпите до нього в компанію. Ви там у Пєці зовсім людей за дурнів тримаєте?
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29.01.2021 17:30 Ответить
Людей нет. Тебя да. Сам заработал себе имидж.
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29.01.2021 18:36 Ответить
я не прихильник Бариги, але їх думку про цю путінську ШМАТУ ПІДТРИМУЮ... Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат - Цензор.НЕТ 83
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29.01.2021 18:38 Ответить
зебил, так что - гостат - врётЬ?)) или по факту - ты просто тупой))
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29.01.2021 16:52 Ответить
А транспортування +2 грн і вище, а не 32 коп., **** зебільна, забув? А на субсидії, падло ти, в бюджеті сьогодні 35, а було 72 млрд., забуло? А спад економіки, і, відповідно, доходи людей, бо новіє літца вчитись мають, тварюко, також забуло? А пандемія також пофіг, гнидо? А ще електрика, також мимо? А продукти харчування на скільки, ****, "подешевшали"? Дешевше йому, сволоті зеленій.
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29.01.2021 16:53 Ответить
Де 2 грн, в причепыловке?
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/kiev/

Экономика США упала на 34%
Зе там тоже
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29.01.2021 19:16 Ответить
Само ти причепилівка, гнидо. Тупе бидло.
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29.01.2021 19:22 Ответить
Доказано кацапами
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29.01.2021 20:08 Ответить
Зеленский в новом видео отчитался о выполнении предвыборных обещаний: Газ по 6,99 грн и доступная ипотека. Работаем, чтобы в ваших домах было тепло, а в кошельках - не было пусто
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29.01.2021 16:24 Ответить
А мона статиску з 2014 року??
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29.01.2021 16:26 Ответить
Тсссссс!
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29.01.2021 16:28 Ответить
Начисления за коммуналку за месяц выросли на 26,7%, - Госстат - Цензор.НЕТ 5815 Это очередной стимул для жителей ОРДЛО и Крыма, чтобы проситься назад в Украину. Представляю, как они сейчас кинулись.
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29.01.2021 16:30 Ответить
Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат - Цензор.НЕТ 982 Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат - Цензор.НЕТ 7616
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29.01.2021 16:35 Ответить
Глубоко нас.Р..ать на ордловскую и крымскую кацапню.... Пусть и не мечтают ступить на украинскую, незагаженную кремлёвской нечистью, землю....
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29.01.2021 16:37 Ответить
Дмитрий Корнейчук

3 ч. ·

На самом деле мы наблюдаем тарифный геноцид имени Зеленского и уничтожение страны по одной простой причине: президент не боится наказания за свои действия.

И он знает: выберут нового президента, который прикроет Зеленского так же, как тот прикрыл Порошенко.

Безнаказанность порождает вседозволенность...
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29.01.2021 16:34 Ответить
спасибо ж идам при власти
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29.01.2021 16:34 Ответить
а они всегда будут при власти и к тому же во всех странах так называемого цивилизованного мира - так сказать управляющая раса
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29.01.2021 17:45 Ответить
Ващєто з 2014 до 19 року газик подорожчав в 11-12 разів,електрика в 7 разів..
Вся влада-бреХунці...))
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29.01.2021 16:36 Ответить
Хм, прикольно и много. А вот когда доллар скаконул с 8 до 25, забыли? Это не 27%, это уже 300% и чё?
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29.01.2021 16:41 Ответить
І хто ж це зробив??
Невже сивочолий потужний "криголам" коррупції за
"життя по-новому"??)))
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29.01.2021 16:48 Ответить
Це як вони самі по собі виросли? Класне формулювання - нічого не скажеш!
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29.01.2021 16:55 Ответить
Працює програма "жаба в молоці", коли жабу кинули в молоко і почали повільно нагрівати. Жаба зварилась. Коли жабу кинули в кипляче молоко, то жаба виплигнула і врятувалась.
____________
Зєлю геть. Дострокові.
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29.01.2021 17:34 Ответить
ЮЛЮ НА ЦАРСТВО\НАРИ!

Потрібне підчеркнути Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат - Цензор.НЕТ 9106
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29.01.2021 18:41 Ответить
Второе.
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29.01.2021 20:06 Ответить
Зачем выбирал,тебя же предупреждали? Чтобы волать тупую и ничего не меняющую фразу,,дострокові,,?
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29.01.2021 20:10 Ответить
Эта папеда, ваван! Срочно, нужен видосик!
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29.01.2021 21:59 Ответить
Особо одаренных ЗЕбобиков прошу внимательно прочесть заголовок статьи. НАЧИСЛЕНИЯ, а значит - величина платы по новым тарифам, т.е. народ теперь должен платить на 26,7 % больше. Слава великому ЗЕ!
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30.01.2021 00:09 Ответить
 
 