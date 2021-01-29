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Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

За грудень українці отримали платіжки з новими сумами і наростили борги на 7,5 млрд гривень.

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в грудні 2020 року становили 28,0 млрд грн. Це на 26,7% більше, ніж в листопаді (22,1 млрд грн). Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними статистичного відомства, в грудні 2020 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 20,3 млрд (72,6% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець листопада 2020 року склала 73,6 млрд грн, що на 7,5 млрд грн більше, ніж місяцем раніше (66,1 млрд грн).

Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат 01

За даними статистичного відомства, станом на 31 грудня заборгованість населення за поставку і розподіл природного газу становить 31,5 млрд грн, за поставку теплової енергії та гарячої води - 24,1 млрд грн, за поставку і розподіл електричної енергії - 6,1 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 5,7 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,1 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,1 млрд грн.

Нагадаємо, найбільшою статтею споживчих витрат домогосподарств України в III кварталі 2020 року було продукти харчування і безалкогольні напої - 42,0%. Далі йдуть житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива - 11,9%.

Також читайте: Заборгованість киян за послуги ЖКГ на сьогодні - близько 4 млрд грн, - Кличко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Начисления за коммуналку за месяц выросли на 26,7%, - Госстат - Цензор.НЕТ 1602
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29.01.2021 16:19
+5
Краще я буду ПЕСОМ, чим таким як ти, тупорилої вівцьою.
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29.01.2021 16:33
+5
Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат - Цензор.НЕТ 6686
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29.01.2021 16:52
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Начисления за коммуналку за месяц выросли на 26,7%, - Госстат - Цензор.НЕТ 1602
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29.01.2021 16:19 Відповісти
Тарифи на централізоване опалення в Києві
(з 1.01.2019 по теперішній час)
Централізоване опалення для мешканців житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії 1654,41 грн. за 1 ГКал
Централізоване опалення для мешканців житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії 38,50 грн.за м.кв.

Тарифи на постачання гарячої води в Києві
(з 1.01.2019 по теперішній час)
Централізоване постачання гарячої води 97,89 грн.м.куб.

Роздрібні ціни на природний газ для населення
з 1.01.2021 по 31.01.2021
ТОВ ГК "Нафтогаз України" 7,22 грнза м.куб
Вартість доставки газу операторами ГРМ
з 1.01.2021 по 31.01.2021
ПАТ "Київгаз" 0,372 грн. за м.куб.



Роздрібні ціни на природний газ для населення, що діяли з 1.11.2018 по 30.04.2019
8,54892 грн. за м.куб.

Даже газ дешевле газ чем при Пете
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29.01.2021 16:22 Відповісти
Та панятна, а чого бунтуєте якщо дешевше?
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29.01.2021 16:27 Відповісти
.ляди, сэр!
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29.01.2021 16:28 Відповісти
Кто?
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29.01.2021 16:29 Відповісти
Шо?
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29.01.2021 16:32 Відповісти
Бунтует?
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29.01.2021 16:34 Відповісти
Зєлєнський?
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29.01.2021 16:34 Відповісти
Когда?
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29.01.2021 16:35 Відповісти
вчора.
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29.01.2021 16:45 Відповісти
Точно Зеленский?
Скинь ссылку
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29.01.2021 16:49 Відповісти
Ти , що шниря найшов, чи тебе в гуглі забанили? Давай своїми ратицями стучи по клаві і шукай Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат - Цензор.НЕТ 3095
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29.01.2021 16:51 Відповісти
Шныря, шныря.
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29.01.2021 16:57 Відповісти
а по батькові тебе як, як? Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат - Цензор.НЕТ 51
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29.01.2021 17:04 Відповісти
визг пЕСиків до всирачки тобі за бунт кажеться
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29.01.2021 16:30 Відповісти
Краще я буду ПЕСОМ, чим таким як ти, тупорилої вівцьою.
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29.01.2021 16:33 Відповісти
мені Зе таке же гавно я і Пе,
не треба було Юлю обсирать так тепер іжте
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29.01.2021 16:38 Відповісти
Мені Зе таке ж саме гімно як і стара пошпакльована проросійська хвойда йуля.
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29.01.2021 16:44 Відповісти
Ну да то Юли шоколадные фабрики в ********** и то против Пети уголовные дела там открывались, и то Юля заседала в кабинете Азирово
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29.01.2021 19:09 Відповісти
слухай ти краще почитай а потім тринди. твоя ж йуля мульти мільйонер. цікаво тільки де вана ці кошти заробила. а по декларації бідна як церковна мишка. Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат - Цензор.НЕТ 1266
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29.01.2021 19:15 Відповісти
Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат - Цензор.НЕТ 6686
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29.01.2021 16:52 Відповісти
Зєля вчергове харкнув Юлі в пику, звинувативши її у політичному перевзуванні, а ви її ліпите до нього в компанію. Ви там у Пєці зовсім людей за дурнів тримаєте?
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29.01.2021 17:30 Відповісти
Людей нет. Тебя да. Сам заработал себе имидж.
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29.01.2021 18:36 Відповісти
я не прихильник Бариги, але їх думку про цю путінську ШМАТУ ПІДТРИМУЮ... Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат - Цензор.НЕТ 83
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29.01.2021 18:38 Відповісти
зебил, так что - гостат - врётЬ?)) или по факту - ты просто тупой))
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29.01.2021 16:52 Відповісти
А транспортування +2 грн і вище, а не 32 коп., **** зебільна, забув? А на субсидії, падло ти, в бюджеті сьогодні 35, а було 72 млрд., забуло? А спад економіки, і, відповідно, доходи людей, бо новіє літца вчитись мають, тварюко, також забуло? А пандемія також пофіг, гнидо? А ще електрика, також мимо? А продукти харчування на скільки, ****, "подешевшали"? Дешевше йому, сволоті зеленій.
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29.01.2021 16:53 Відповісти
Де 2 грн, в причепыловке?
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/kiev/

Экономика США упала на 34%
Зе там тоже
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29.01.2021 19:16 Відповісти
Само ти причепилівка, гнидо. Тупе бидло.
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29.01.2021 19:22 Відповісти
Доказано кацапами
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29.01.2021 20:08 Відповісти
Зеленский в новом видео отчитался о выполнении предвыборных обещаний: Газ по 6,99 грн и доступная ипотека. Работаем, чтобы в ваших домах было тепло, а в кошельках - не было пусто
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29.01.2021 16:24 Відповісти
А мона статиску з 2014 року??
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29.01.2021 16:26 Відповісти
Тсссссс!
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29.01.2021 16:28 Відповісти
Начисления за коммуналку за месяц выросли на 26,7%, - Госстат - Цензор.НЕТ 5815 Это очередной стимул для жителей ОРДЛО и Крыма, чтобы проситься назад в Украину. Представляю, как они сейчас кинулись.
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29.01.2021 16:30 Відповісти
Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат - Цензор.НЕТ 982 Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат - Цензор.НЕТ 7616
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29.01.2021 16:35 Відповісти
Глубоко нас.Р..ать на ордловскую и крымскую кацапню.... Пусть и не мечтают ступить на украинскую, незагаженную кремлёвской нечистью, землю....
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29.01.2021 16:37 Відповісти
Дмитрий Корнейчук

3 ч. ·

На самом деле мы наблюдаем тарифный геноцид имени Зеленского и уничтожение страны по одной простой причине: президент не боится наказания за свои действия.

И он знает: выберут нового президента, который прикроет Зеленского так же, как тот прикрыл Порошенко.

Безнаказанность порождает вседозволенность...
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29.01.2021 16:34 Відповісти
спасибо ж идам при власти
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29.01.2021 16:34 Відповісти
а они всегда будут при власти и к тому же во всех странах так называемого цивилизованного мира - так сказать управляющая раса
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29.01.2021 17:45 Відповісти
Ващєто з 2014 до 19 року газик подорожчав в 11-12 разів,електрика в 7 разів..
Вся влада-бреХунці...))
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29.01.2021 16:36 Відповісти
Хм, прикольно и много. А вот когда доллар скаконул с 8 до 25, забыли? Это не 27%, это уже 300% и чё?
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29.01.2021 16:41 Відповісти
І хто ж це зробив??
Невже сивочолий потужний "криголам" коррупції за
"життя по-новому"??)))
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29.01.2021 16:48 Відповісти
Це як вони самі по собі виросли? Класне формулювання - нічого не скажеш!
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29.01.2021 16:55 Відповісти
Працює програма "жаба в молоці", коли жабу кинули в молоко і почали повільно нагрівати. Жаба зварилась. Коли жабу кинули в кипляче молоко, то жаба виплигнула і врятувалась.
____________
Зєлю геть. Дострокові.
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29.01.2021 17:34 Відповісти
ЮЛЮ НА ЦАРСТВО\НАРИ!

Потрібне підчеркнути Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат - Цензор.НЕТ 9106
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29.01.2021 18:41 Відповісти
Второе.
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29.01.2021 20:06 Відповісти
Зачем выбирал,тебя же предупреждали? Чтобы волать тупую и ничего не меняющую фразу,,дострокові,,?
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29.01.2021 20:10 Відповісти
Эта папеда, ваван! Срочно, нужен видосик!
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29.01.2021 21:59 Відповісти
Особо одаренных ЗЕбобиков прошу внимательно прочесть заголовок статьи. НАЧИСЛЕНИЯ, а значит - величина платы по новым тарифам, т.е. народ теперь должен платить на 26,7 % больше. Слава великому ЗЕ!
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30.01.2021 00:09 Відповісти
 
 