Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат. ІНФОГРАФІКА
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За грудень українці отримали платіжки з новими сумами і наростили борги на 7,5 млрд гривень.
Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в грудні 2020 року становили 28,0 млрд грн. Це на 26,7% більше, ніж в листопаді (22,1 млрд грн). Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За даними статистичного відомства, в грудні 2020 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 20,3 млрд (72,6% нарахованих за цей період сум).
Заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець листопада 2020 року склала 73,6 млрд грн, що на 7,5 млрд грн більше, ніж місяцем раніше (66,1 млрд грн).
За даними статистичного відомства, станом на 31 грудня заборгованість населення за поставку і розподіл природного газу становить 31,5 млрд грн, за поставку теплової енергії та гарячої води - 24,1 млрд грн, за поставку і розподіл електричної енергії - 6,1 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 5,7 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,1 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,1 млрд грн.
Нагадаємо, найбільшою статтею споживчих витрат домогосподарств України в III кварталі 2020 року було продукти харчування і безалкогольні напої - 42,0%. Далі йдуть житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива - 11,9%.
Будь ласка, зачекайте...
(з 1.01.2019 по теперішній час)
Централізоване опалення для мешканців житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії 1654,41 грн. за 1 ГКал
Централізоване опалення для мешканців житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії 38,50 грн.за м.кв.
Тарифи на постачання гарячої води в Києві
(з 1.01.2019 по теперішній час)
Централізоване постачання гарячої води 97,89 грн.м.куб.
Роздрібні ціни на природний газ для населення
з 1.01.2021 по 31.01.2021
ТОВ ГК "Нафтогаз України" 7,22 грнза м.куб
Вартість доставки газу операторами ГРМ
з 1.01.2021 по 31.01.2021
ПАТ "Київгаз" 0,372 грн. за м.куб.
Роздрібні ціни на природний газ для населення, що діяли з 1.11.2018 по 30.04.2019
8,54892 грн. за м.куб.
Даже газ дешевле газ чем при Пете
Скинь ссылку
не треба було Юлю обсирать так тепер іжте
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/kiev/
Экономика США упала на 34%
Зе там тоже
3 ч. ·
На самом деле мы наблюдаем тарифный геноцид имени Зеленского и уничтожение страны по одной простой причине: президент не боится наказания за свои действия.
И он знает: выберут нового президента, который прикроет Зеленского так же, как тот прикрыл Порошенко.
Безнаказанность порождает вседозволенность...
Вся влада-бреХунці...))
Невже сивочолий потужний "криголам" коррупції за
"життя по-новому"??)))
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Зєлю геть. Дострокові.
Потрібне підчеркнути