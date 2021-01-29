Украина готова выкупить излишки вакцин у государств-членов ЕС, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина готова выкупать избыточные объемы COVID-вакцин в странах Евросоюза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов заявил в ходе онлайн-дискуссии "Увеличение помощи ЕС странам Восточного партнерства в борьбе с COVID-19".

"Мы ведем переговоры с основными производителями вакцин, которые завершили или находятся на стадии завершения третьей фазы клинических исследований. С некоторыми уже подписано соглашение о неразглашении и ведется согласование потенциальных контрактов, находимся на завершающей стадии подписания документов", - отметил глава Минздрава.

В то же время, по словам Степанова, спрос на вакцину на мировом рынке сейчас является чрезвычайным, а производственные возможности крайне ограничены.

"Мы готовы выкупить излишки вакцин у государств-членов ЕС для того, чтобы как можно быстрее защитить наших граждан. В связи с этим я хотел бы обратиться к вам, господа депутаты, по возможности проинформировать страны, что механизм уже практически создан и нам нужны только политические решения стран. ... Мы ведем переговоры со всеми без исключения производителями вакцин. На сегодня - это более семи производителей", - подчеркнул министр здравоохранения.

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