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Украина готова выкупить излишки вакцин у государств-членов ЕС, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина готова выкупить излишки вакцин у государств-членов ЕС, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина готова выкупать избыточные объемы COVID-вакцин в странах Евросоюза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов заявил в ходе онлайн-дискуссии "Увеличение помощи ЕС странам Восточного партнерства в борьбе с COVID-19".

"Мы ведем переговоры с основными производителями вакцин, которые завершили или находятся на стадии завершения третьей фазы клинических исследований. С некоторыми уже подписано соглашение о неразглашении и ведется согласование потенциальных контрактов, находимся на завершающей стадии подписания документов", - отметил глава Минздрава.

В то же время, по словам Степанова, спрос на вакцину на мировом рынке сейчас является чрезвычайным, а производственные возможности крайне ограничены.

"Мы готовы выкупить излишки вакцин у государств-членов ЕС для того, чтобы как можно быстрее защитить наших граждан. В связи с этим я хотел бы обратиться к вам, господа депутаты, по возможности проинформировать страны, что механизм уже практически создан и нам нужны только политические решения стран. ... Мы ведем переговоры со всеми без исключения производителями вакцин. На сегодня - это более семи производителей", - подчеркнул министр здравоохранения.

Также читайте: Кулеба о международной помощи Украине с COVID-вакцинами: "В самом ЕС не все хорошо с поставками"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
шел второй год борьбы с вирусом, один идиот продал все маски, второй идиот написал в газете объявление - куплю излишки вакцины.
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29.01.2021 16:41
+4
"Подааааааайте, Христа ради, хто-што может... у кого вакцинка осталась..." Украина готова выкупить излишки вакцин у государств-членов ЕС, - Степанов - Цензор.НЕТ 2122
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29.01.2021 16:47
+3
с зэбилов мастера спорта никакие
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29.01.2021 16:47
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ему бы с кулебой синхронизироваться. у того - в европе с вакциной проблемы, а у этого - проблемы с излишками вакцины )
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29.01.2021 16:38 Ответить
шел второй год борьбы с вирусом, один идиот продал все маски, второй идиот написал в газете объявление - куплю излишки вакцины.
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29.01.2021 16:41 Ответить
"Подааааааайте, Христа ради, хто-што может... у кого вакцинка осталась..." Украина готова выкупить излишки вакцин у государств-членов ЕС, - Степанов - Цензор.НЕТ 2122
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29.01.2021 16:47 Ответить
с зэбилов мастера спорта никакие
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29.01.2021 16:47 Ответить
но цвиринькают и гундосят - профессиАнально ))))
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29.01.2021 16:57 Ответить
А як же "Украина получит вакцину одна из первых"...да-да, из секонд хенд ...
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29.01.2021 16:51 Ответить
классно )))
а когда те государства поймут что у них излишек? в году так 2025 ???
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29.01.2021 16:56 Ответить
С протянутой рукой пошли чемпионы по борьбе с коронавирусом?
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29.01.2021 17:05 Ответить
хм.. и будем колоть всех разными вакцинами или их коктейлем - главное бабки срубить на этом.. пздц
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29.01.2021 17:16 Ответить
в венгрии возможно появится избыток спутника))))
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29.01.2021 18:25 Ответить
Україна готова викупити надлишки вакцин у Степанова...
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29.01.2021 19:02 Ответить
Весьма кстати что уборщик выключил холодильник, и 1900 доз практически наши.
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29.01.2021 20:12 Ответить
А объедки с барского стола вы не готовы выкупить? Ворье и бездари!
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29.01.2021 22:04 Ответить
 
 