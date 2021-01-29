Україна готова викупити надлишки вакцин у держав-членів ЄС, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна готова викуповувати надлишкові обсяги COVID-вакцин у країн Євросоюзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов заявив під час онлайн-дискусії "Збільшення допомоги ЄС країнам Східного партнерства у боротьбі з COVID-19".

"Ми ведемо переговори з основними виробниками вакцин, які завершили або перебувають на стадії завершення третьої фази клінічних досліджень. З деякими вже підписано угоду про нерозголошення і ведеться узгодження потенційних контрактів, перебуваємо на завершальній стадії підписання документів", - зазначив очільник МОЗ.

Водночас, за словами Степанова, попит на вакцину на світовому ринку зараз є надзвичайним, а виробничі можливості вкрай обмежені.

"Ми готові викупити надлишки вакцин у держав-членів ЄС для того, щоб якомога швидше захистити наших громадян. У зв'язку з цим я хотів би звернутися до вас, панове депутати, по можливості проінформувати країни, що механізм вже практично створено і нам потрібні тільки політичні рішення країн. ... Ми ведемо переговори з усіма без винятку виробниками вакцин. На сьогодні - це понад сім виробників", - підкреслив міністр охорони здоров'я.

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