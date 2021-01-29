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Україна готова викупити надлишки вакцин у держав-членів ЄС, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна готова викупити надлишки вакцин у держав-членів ЄС, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна готова викуповувати надлишкові обсяги COVID-вакцин у країн Євросоюзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов заявив під час онлайн-дискусії "Збільшення допомоги ЄС країнам Східного партнерства у боротьбі з COVID-19".

"Ми ведемо переговори з основними виробниками вакцин, які завершили або перебувають на стадії завершення третьої фази клінічних досліджень. З деякими вже підписано угоду про нерозголошення і ведеться узгодження потенційних контрактів, перебуваємо на завершальній стадії підписання документів", - зазначив очільник МОЗ.

Водночас, за словами Степанова, попит на вакцину на світовому ринку зараз є надзвичайним, а виробничі можливості вкрай обмежені.

"Ми готові викупити надлишки вакцин у держав-членів ЄС для того, щоб якомога швидше захистити наших громадян. У зв'язку з цим я хотів би звернутися до вас, панове депутати, по можливості проінформувати країни, що механізм вже практично створено і нам потрібні тільки політичні рішення країн. ... Ми ведемо переговори з усіма без винятку виробниками вакцин. На сьогодні - це понад сім виробників", - підкреслив міністр охорони здоров'я.

Читайте також: Кулеба про міжнародну допомогу Україні з COVID-вакцинами: "У самому ЄС не все добре з поставками"
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Топ коментарі
+12
шел второй год борьбы с вирусом, один идиот продал все маски, второй идиот написал в газете объявление - куплю излишки вакцины.
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29.01.2021 16:41
+4
"Подааааааайте, Христа ради, хто-што может... у кого вакцинка осталась..." Украина готова выкупить излишки вакцин у государств-членов ЕС, - Степанов - Цензор.НЕТ 2122
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29.01.2021 16:47
+3
с зэбилов мастера спорта никакие
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29.01.2021 16:47
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ему бы с кулебой синхронизироваться. у того - в европе с вакциной проблемы, а у этого - проблемы с излишками вакцины )
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29.01.2021 16:38 Відповісти
шел второй год борьбы с вирусом, один идиот продал все маски, второй идиот написал в газете объявление - куплю излишки вакцины.
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29.01.2021 16:41 Відповісти
"Подааааааайте, Христа ради, хто-што может... у кого вакцинка осталась..." Украина готова выкупить излишки вакцин у государств-членов ЕС, - Степанов - Цензор.НЕТ 2122
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29.01.2021 16:47 Відповісти
с зэбилов мастера спорта никакие
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29.01.2021 16:47 Відповісти
но цвиринькают и гундосят - профессиАнально ))))
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29.01.2021 16:57 Відповісти
А як же "Украина получит вакцину одна из первых"...да-да, из секонд хенд ...
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29.01.2021 16:51 Відповісти
классно )))
а когда те государства поймут что у них излишек? в году так 2025 ???
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29.01.2021 16:56 Відповісти
С протянутой рукой пошли чемпионы по борьбе с коронавирусом?
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29.01.2021 17:05 Відповісти
хм.. и будем колоть всех разными вакцинами или их коктейлем - главное бабки срубить на этом.. пздц
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29.01.2021 17:16 Відповісти
в венгрии возможно появится избыток спутника))))
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29.01.2021 18:25 Відповісти
Україна готова викупити надлишки вакцин у Степанова...
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29.01.2021 19:02 Відповісти
Весьма кстати что уборщик выключил холодильник, и 1900 доз практически наши.
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29.01.2021 20:12 Відповісти
А объедки с барского стола вы не готовы выкупить? Ворье и бездари!
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29.01.2021 22:04 Відповісти
 
 