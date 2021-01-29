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Венгрия первой в ЕС одобрила китайскую COVID-вакцину, которую закупает Украина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Венгрия первой в ЕС одобрила китайскую COVID-вакцину, которую закупает Украина

Венгерское управление по надзору за продовольствием и медикаментами в пятницу одобрило вакцину от коронавируса китайской компании Sinopharm, сообщают европейские СМИ.

"Сегодня национальный институт фармакологии и питания одобрил вакцину Sinopharm", - заявила главный медицинский специалист Сесилия Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна настроена заключить сделку на покупку Sinopharm в ближайшее время. Если это произойдет, Венгрия станет первой страной в Евросоюзе, где можно будет сделать прививку китайской вакциной.

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Орбан заявил, что "сделка может состояться в ближайшее время", и тогда Венгрия сможет вакцинировать примерно 1,7 млн человек к марту.

Кроме Sinopharm в Венгрии уже одобрены к использованию вакцины компаний Pfizer, Moderna, Sputnik V и AstraZeneca. Так, Венгрия первой из стран ЕС решила купить российскую вакцину "Спутник V". 
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Топ комментарии
+2
Угорці такі падлюка - так нашу владу підставили...
)))
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29.01.2021 16:59
+2
Кацапы венгерские одобряют все Венгрия первой в ЕС одобрила китайскую COVID-вакцину, которую закупает Украина - Цензор.НЕТ 231
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29.01.2021 17:19
+1
****** одобрили и что?
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29.01.2021 17:00
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Угорці такі падлюка - так нашу владу підставили...
)))
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29.01.2021 16:59 Ответить
****** одобрили и что?
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29.01.2021 17:00 Ответить
Они и СПУТНИК РФ закупают .
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29.01.2021 18:06 Ответить
так рашка орет что венгры купили ихний чудо препарат спутник -мухомор
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29.01.2021 17:01 Ответить
Це ******* власну циганву прищеплювати будут !!!)))
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29.01.2021 17:03 Ответить
ніт...ту ****** не бере...
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29.01.2021 17:07 Ответить
ну да ну да... Венгрия первая и ***** подпевает...так шо? записывается в тот хор?
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29.01.2021 17:06 Ответить
Мадьяри в Євросоюзі наші перші вороги...Постійно нам псотять,паскудять і підсирають...В принципі,мають за що,якщо дивитись з їхньої сторони,але коли вони схвалюють наші діі то це значить,що ми в черговий раз устругнули якусь хєрню...
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29.01.2021 17:12 Ответить
Ну раз мадьары одобрили значить нужно брать Венгрия первой в ЕС одобрила китайскую COVID-вакцину, которую закупает Украина - Цензор.НЕТ 9802 !!! .. не эти клинические идиоты неисправимы !!!
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29.01.2021 17:13 Ответить
Кацапы венгерские одобряют все Венгрия первой в ЕС одобрила китайскую COVID-вакцину, которую закупает Украина - Цензор.НЕТ 231
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29.01.2021 17:19 Ответить
Закуплять декілька видів вакцин:
-для иліти
-для обслуги(холуїв)иліти
-для здорових та роботящих кріпаків
-для пенсів та іншого для иліти непотрібу

Так і буде...)))
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29.01.2021 17:32 Ответить
Це не показник, вони і кацапське лайно теж схвалили
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29.01.2021 17:49 Ответить
Спутник, Синовак для мадьяр....это все признаки коррупции Орбана...
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29.01.2021 19:02 Ответить
Угорщина першою в ЄС схвалила китайську COVID-вакцину, яку закуповує Україна - Цензор.НЕТ 7909 так яку Угорщина зареєструвала вакцину?
BBIBP-CorV (Beijing Institute of Biological Products/Sinopharm) чи таки
CoronaVac (formerly PiCoVacc) від Sinovac Biotech???

І до чого тут взагалі Україна?
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29.01.2021 20:28 Ответить
Шуфрич сказал в Эфире, что он поедет в Будапешт, по тому что там проще и привьётся Спутником V.
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29.01.2021 23:53 Ответить
 
 