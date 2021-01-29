Венгрия первой в ЕС одобрила китайскую COVID-вакцину, которую закупает Украина
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Венгерское управление по надзору за продовольствием и медикаментами в пятницу одобрило вакцину от коронавируса китайской компании Sinopharm, сообщают европейские СМИ.
"Сегодня национальный институт фармакологии и питания одобрил вакцину Sinopharm", - заявила главный медицинский специалист Сесилия Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ранее в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна настроена заключить сделку на покупку Sinopharm в ближайшее время. Если это произойдет, Венгрия станет первой страной в Евросоюзе, где можно будет сделать прививку китайской вакциной.
Орбан заявил, что "сделка может состояться в ближайшее время", и тогда Венгрия сможет вакцинировать примерно 1,7 млн человек к марту.
Кроме Sinopharm в Венгрии уже одобрены к использованию вакцины компаний Pfizer, Moderna, Sputnik V и AstraZeneca. Так, Венгрия первой из стран ЕС решила купить российскую вакцину "Спутник V".
Пожалуйста, подождите...
)))
-для иліти
-для обслуги(холуїв)иліти
-для здорових та роботящих кріпаків
-для пенсів та іншого для иліти непотрібу
Так і буде...)))
BBIBP-CorV (Beijing Institute of Biological Products/Sinopharm) чи таки
CoronaVac (formerly PiCoVacc) від Sinovac Biotech???
І до чого тут взагалі Україна?