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Угорщина першою в ЄС схвалила китайську COVID-вакцину, яку закуповує Україна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Угорщина першою в ЄС схвалила китайську COVID-вакцину, яку закуповує Україна

Угорське управління з нагляду за продовольством і медикаментами в п'ятницю схвалив вакцину від коронавірусу китайської компанії Sinopharm, повідомляють європейські ЗМІ.

"Сьогодні національний інститут фармакології та харчування схвалив вакцину Sinopharm", - заявила головний медичний фахівець Сесілія Мюллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Раніше в п'ятницю прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна налаштована укласти угоду на купівлю Sinopharm найближчим часом. Якщо це станеться, Угорщина стане першою країною в Євросоюзі, де можна буде зробити щеплення китайської вакциною.

Орбан заявив, що "угода може відбутися найближчим часом", і тоді Угорщина зможе вакцинувати приблизно 1,7 млн ​​осіб до березня.

Крім Sinopharm в Угорщині вже схвалені до використання вакцини компаній Pfizer, Moderna, Sputnik V і AstraZeneca. Так, Угорщина першою з країн ЄС вирішила купити російську вакцину "Супутник V".

Також читайте: Росія намагається активно використовувати свою вакцину як інструмент інформаційної війни в Східній Європі, - Степанов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Угорці такі падлюка - так нашу владу підставили...
)))
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29.01.2021 16:59
+2
Кацапы венгерские одобряют все Венгрия первой в ЕС одобрила китайскую COVID-вакцину, которую закупает Украина - Цензор.НЕТ 231
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29.01.2021 17:19
+1
****** одобрили и что?
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29.01.2021 17:00
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Угорці такі падлюка - так нашу владу підставили...
)))
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29.01.2021 16:59 Відповісти
****** одобрили и что?
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29.01.2021 17:00 Відповісти
Они и СПУТНИК РФ закупают .
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29.01.2021 18:06 Відповісти
так рашка орет что венгры купили ихний чудо препарат спутник -мухомор
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29.01.2021 17:01 Відповісти
Це ******* власну циганву прищеплювати будут !!!)))
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29.01.2021 17:03 Відповісти
ніт...ту ****** не бере...
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29.01.2021 17:07 Відповісти
ну да ну да... Венгрия первая и ***** подпевает...так шо? записывается в тот хор?
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29.01.2021 17:06 Відповісти
Мадьяри в Євросоюзі наші перші вороги...Постійно нам псотять,паскудять і підсирають...В принципі,мають за що,якщо дивитись з їхньої сторони,але коли вони схвалюють наші діі то це значить,що ми в черговий раз устругнули якусь хєрню...
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29.01.2021 17:12 Відповісти
Ну раз мадьары одобрили значить нужно брать Венгрия первой в ЕС одобрила китайскую COVID-вакцину, которую закупает Украина - Цензор.НЕТ 9802 !!! .. не эти клинические идиоты неисправимы !!!
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29.01.2021 17:13 Відповісти
Кацапы венгерские одобряют все Венгрия первой в ЕС одобрила китайскую COVID-вакцину, которую закупает Украина - Цензор.НЕТ 231
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29.01.2021 17:19 Відповісти
Закуплять декілька видів вакцин:
-для иліти
-для обслуги(холуїв)иліти
-для здорових та роботящих кріпаків
-для пенсів та іншого для иліти непотрібу

Так і буде...)))
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29.01.2021 17:32 Відповісти
Це не показник, вони і кацапське лайно теж схвалили
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29.01.2021 17:49 Відповісти
Спутник, Синовак для мадьяр....это все признаки коррупции Орбана...
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29.01.2021 19:02 Відповісти
Угорщина першою в ЄС схвалила китайську COVID-вакцину, яку закуповує Україна - Цензор.НЕТ 7909 так яку Угорщина зареєструвала вакцину?
BBIBP-CorV (Beijing Institute of Biological Products/Sinopharm) чи таки
CoronaVac (formerly PiCoVacc) від Sinovac Biotech???

І до чого тут взагалі Україна?
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29.01.2021 20:28 Відповісти
Шуфрич сказал в Эфире, что он поедет в Будапешт, по тому что там проще и привьётся Спутником V.
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29.01.2021 23:53 Відповісти
 
 