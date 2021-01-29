РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14474 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
8 489 36
Зеленский (16498) реформы (3866) Национальный совет реформ (58)

Зеленский сменил состав Национального совета реформ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский сменил состав Национального совета реформ

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Национального совета реформ.

Об этом говорится в указе президента от 29 января, передает Цензор.НЕТ.

В состав членов Нацсовета реформ, которые участвуют в ее работе по всем вопросам, ввели заместителей руководителя Офиса президента Игоря Жовкву и Юлию Свириденко, главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко и президента общественной организации "СЕО КЛУБ" Сергея Гайдайчука.

Также в состав совета реформ, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов, ввели первого заместителя министра энергетики Украины Юрия Витренко, министра по делам ветеранов Юлию Лапутину, министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко и министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Кроме того, из совета вывели бывшего министра по делам ветеранов Сергея Бессарабу, бывшего министра энергетики Ольгу Буславец, заместителя руководителя Офиса президента Юлию Ковалив, бывшего и.о. министра образования Любомиру Мандзий и бывшего главу НБУ Якова Смолия.

Национальный совет реформ возглавляет Владимир Зеленский. В состав входят представители Кабинета министров, Верховной рады, Офиса президента, СНБО и бизнеса. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацсовет реформ предлагает создать "единое окно" для приема документов и изменить параметры стимулирующего тарифа для реформы присоединений к электросетям
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
опять лижка в борделе переставляют
показать весь комментарий
29.01.2021 17:27
+22
Один рехформатор уже сдулся от слова совсем

Зеленський змінив склад Національної ради реформ - Цензор.НЕТ 1814
показать весь комментарий
29.01.2021 17:40
+17
Зеленский сменил состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 3590
показать весь комментарий
29.01.2021 17:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
опять лижка в борделе переставляют
показать весь комментарий
29.01.2021 17:27 Ответить
только слово ЛИЖКА обознает, что это бордель типа УКРАИНСКИЙ
показать весь комментарий
29.01.2021 17:29 Ответить
а маму Рыму Вавка почему не ввел.... Зеленский сменил состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 4973 Зеленский сменил состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 5340 Зеленский сменил состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 7562
показать весь комментарий
29.01.2021 17:37 Ответить
А Вы не заметили что там ПРавят бал МИША ПОДОЛЯК С АНДРЮШЕЙ - СЕКРЕТРАШЕЙ?
показать весь комментарий
29.01.2021 17:41 Ответить
Жестка! -маладєц!
показать весь комментарий
29.01.2021 17:28 Ответить
Во эта паступак! апладизменты и на БИС!
показать весь комментарий
29.01.2021 17:29 Ответить
Це піпєц! Таки пристроїв вавка малороса вітренка! Оце каМанду пакращуватєлєй підібрав!

Зеленский сменил состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 2812
показать весь комментарий
29.01.2021 17:29 Ответить
Реформатор от бога.
показать весь комментарий
29.01.2021 17:30 Ответить
Зеленский сменил состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 3590
показать весь комментарий
29.01.2021 17:31 Ответить
Зеленский сменил состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 4723
показать весь комментарий
29.01.2021 17:33 Ответить
Так все-таки, зебилы, каких вам реформ таки не хватает?
показать весь комментарий
29.01.2021 17:34 Ответить
Зеленский сменил состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 1173
показать весь комментарий
29.01.2021 17:34 Ответить
простое решение, чо
показать весь комментарий
29.01.2021 17:36 Ответить
Введение четырех имбецилов в наблюдательный совет дурдома уже никак не скажется на самочувствии пациентов...
показать весь комментарий
29.01.2021 17:37 Ответить
Один рехформатор уже сдулся от слова совсем

Зеленський змінив склад Національної ради реформ - Цензор.НЕТ 1814
показать весь комментарий
29.01.2021 17:40 Ответить
Ну, теперь-то дела с реформами пойдут!
Теперь Мише Сааку будет офигенная, неоценимая помощь!
Ведь, не справляется, бедолага, рук не хватает!
показать весь комментарий
29.01.2021 17:41 Ответить
Хінкалі жерти не встигає?
показать весь комментарий
29.01.2021 19:56 Ответить
уже 8 месяцев как реформирует - и никак не нареформирует
показать весь комментарий
29.01.2021 19:56 Ответить
уявляєте цю потужну реформаторську міць?
чи залишиться хоч щось не реформоване?
показать весь комментарий
29.01.2021 17:42 Ответить
Вовка запустил 3-ий сезон - СЛУГА НАРОДУ, ПРодювысер от Ермакас Подоляком.
показать весь комментарий
29.01.2021 17:44 Ответить
шкарлетка видатний плагіатор всіх часів та народів, нарешті опинився на своєму місці, завдяки іншому вченому
показать весь комментарий
29.01.2021 17:46 Ответить
Зеленський змінив склад Національної ради реформ - Цензор.НЕТ 2454
показать весь комментарий
29.01.2021 17:48 Ответить
Сивоху и Юзика туда - для проталкивания реХформ.....
показать весь комментарий
29.01.2021 17:53 Ответить
Ще й сина мами, що любіт скорость.
показать весь комментарий
29.01.2021 18:20 Ответить
Щось Михо Сааку не чутно...
Затихарився...
Зрозумів, що і цей през його використував??
Побачимо...
показать весь комментарий
29.01.2021 18:00 Ответить
зато грошики из нашего кармана получает - на достройку дома под Киевом
показать весь комментарий
29.01.2021 19:54 Ответить
Одно ніфуя, плюс інше ніфуя буде два ніфуя.
_______
Зєлю геть і нехай краще пасочки з піска ліпить.
показать весь комментарий
29.01.2021 18:19 Ответить
А ви друзья как не садитесь, все же в реформатори хрен годитесь!
показать весь комментарий
29.01.2021 18:21 Ответить
С ослиным упрямством, судя по набору кадров, шут идет сам и пытается завести страну к пропасти.
показать весь комментарий
29.01.2021 18:22 Ответить
..дитина з зеленими бульками у носі бавиться великими кубіками, перекладає з місця на місце - все як у дорослих.. вона - не лох якись там..
показать весь комментарий
29.01.2021 18:32 Ответить
Наперсточник..
*****..
показать весь комментарий
29.01.2021 18:40 Ответить
Не буду коментировать. Настолько это противно. До тошноты.
показать весь комментарий
29.01.2021 19:06 Ответить
вырок маладчага... вырок... сам дебил - и таких же дебилов набрал...
показать весь комментарий
29.01.2021 20:04 Ответить
Так часто збиралась рада, що Смолія звільнили з НБУ ще влітку, а він до цих пір реформує!
Для всіх крім зебілів це чергове показове збіговисько для піара і чергової "галочки", для відосіка.
показать весь комментарий
29.01.2021 21:13 Ответить
Наповнили говном унітаз...
показать весь комментарий
30.01.2021 11:27 Ответить
 
 