Зеленський змінив склад Національної ради реформ
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Президент України Володимир Зеленський змінив склад Національної ради реформ.
Про це йдеться в указі президента від 29 січня, передає Цензор.НЕТ.
До складу членів Нацради реформ, які беруть участь в її роботі з усіх питань, ввели заступників керівника Офісу президента Ігоря Жовкву і Юлію Свириденко, главу Національного банку України Кирила Шевченка і президента громадської організації "СЕО КЛУБ" Сергія Гайдайчука.
Також до складу членів ради реформ, які запрошуються для розгляду окремих питань, ввели першого заступника міністра енергетики України Юрія Вітренка, міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну, міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенка та міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.
Крім того, з ради вивели колишнього міністра у справах ветеранів Сергія Бессарабу, колишнього міністра енергетики Ольгу Буславець, заступника керівника Офісу президента Юлію Ковалів, колишнього в.о. міністра освіти Любомиру Мандзій і колишнього голову НБУ Якова Смолія.
Національну раду реформ очолює Володимир Зеленський. До складу входять представники Кабінету міністрів, Верховної ради, Офісу президента, РНБО та бізнесу.
Будь ласка, зачекайте...
Теперь Мише Сааку будет офигенная, неоценимая помощь!
Ведь, не справляется, бедолага, рук не хватает!
чи залишиться хоч щось не реформоване?
Затихарився...
Зрозумів, що і цей през його використував??
Побачимо...
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Зєлю геть і нехай краще пасочки з піска ліпить.
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Для всіх крім зебілів це чергове показове збіговисько для піара і чергової "галочки", для відосіка.