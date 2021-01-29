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Зеленський змінив склад Національної ради реформ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський змінив склад Національної ради реформ

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Національної ради реформ.

Про це йдеться в указі президента від 29 січня, передає Цензор.НЕТ.

До складу членів Нацради реформ, які беруть участь в її роботі з усіх питань, ввели заступників керівника Офісу президента Ігоря Жовкву і Юлію Свириденко, главу Національного банку України Кирила Шевченка і президента громадської організації "СЕО КЛУБ" Сергія Гайдайчука.

Також до складу членів ради реформ, які запрошуються для розгляду окремих питань, ввели першого заступника міністра енергетики України Юрія Вітренка, міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну, міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенка та міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Крім того, з ради вивели колишнього міністра у справах ветеранів Сергія Бессарабу, колишнього міністра енергетики Ольгу Буславець, заступника керівника Офісу президента Юлію Ковалів, колишнього в.о. міністра освіти Любомиру Мандзій і колишнього голову НБУ Якова Смолія.

Національну раду реформ очолює Володимир Зеленський. До складу входять представники Кабінету міністрів, Верховної ради, Офісу президента, РНБО та бізнесу.

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Топ коментарі
+23
опять лижка в борделе переставляют
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29.01.2021 17:27
+22
Один рехформатор уже сдулся от слова совсем

Зеленський змінив склад Національної ради реформ - Цензор.НЕТ 1814
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29.01.2021 17:40
+17
Зеленский сменил состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 3590
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29.01.2021 17:31
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Правила форума Рада форумчан
опять лижка в борделе переставляют
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29.01.2021 17:27 Відповісти
только слово ЛИЖКА обознает, что это бордель типа УКРАИНСКИЙ
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29.01.2021 17:29 Відповісти
а маму Рыму Вавка почему не ввел.... Зеленский сменил состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 4973 Зеленский сменил состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 5340 Зеленский сменил состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 7562
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29.01.2021 17:37 Відповісти
А Вы не заметили что там ПРавят бал МИША ПОДОЛЯК С АНДРЮШЕЙ - СЕКРЕТРАШЕЙ?
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29.01.2021 17:41 Відповісти
Жестка! -маладєц!
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29.01.2021 17:28 Відповісти
Во эта паступак! апладизменты и на БИС!
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29.01.2021 17:29 Відповісти
Це піпєц! Таки пристроїв вавка малороса вітренка! Оце каМанду пакращуватєлєй підібрав!

Зеленский сменил состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 2812
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29.01.2021 17:29 Відповісти
Реформатор от бога.
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29.01.2021 17:30 Відповісти
Зеленский сменил состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 3590
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29.01.2021 17:31 Відповісти
Зеленский сменил состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 4723
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29.01.2021 17:33 Відповісти
Так все-таки, зебилы, каких вам реформ таки не хватает?
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29.01.2021 17:34 Відповісти
Зеленский сменил состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 1173
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29.01.2021 17:34 Відповісти
простое решение, чо
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29.01.2021 17:36 Відповісти
Введение четырех имбецилов в наблюдательный совет дурдома уже никак не скажется на самочувствии пациентов...
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29.01.2021 17:37 Відповісти
Один рехформатор уже сдулся от слова совсем

Зеленський змінив склад Національної ради реформ - Цензор.НЕТ 1814
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29.01.2021 17:40 Відповісти
Ну, теперь-то дела с реформами пойдут!
Теперь Мише Сааку будет офигенная, неоценимая помощь!
Ведь, не справляется, бедолага, рук не хватает!
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29.01.2021 17:41 Відповісти
Хінкалі жерти не встигає?
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29.01.2021 19:56 Відповісти
уже 8 месяцев как реформирует - и никак не нареформирует
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29.01.2021 19:56 Відповісти
уявляєте цю потужну реформаторську міць?
чи залишиться хоч щось не реформоване?
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29.01.2021 17:42 Відповісти
Вовка запустил 3-ий сезон - СЛУГА НАРОДУ, ПРодювысер от Ермакас Подоляком.
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29.01.2021 17:44 Відповісти
шкарлетка видатний плагіатор всіх часів та народів, нарешті опинився на своєму місці, завдяки іншому вченому
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29.01.2021 17:46 Відповісти
Зеленський змінив склад Національної ради реформ - Цензор.НЕТ 2454
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29.01.2021 17:48 Відповісти
Сивоху и Юзика туда - для проталкивания реХформ.....
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29.01.2021 17:53 Відповісти
Ще й сина мами, що любіт скорость.
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29.01.2021 18:20 Відповісти
Щось Михо Сааку не чутно...
Затихарився...
Зрозумів, що і цей през його використував??
Побачимо...
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29.01.2021 18:00 Відповісти
зато грошики из нашего кармана получает - на достройку дома под Киевом
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29.01.2021 19:54 Відповісти
Одно ніфуя, плюс інше ніфуя буде два ніфуя.
_______
Зєлю геть і нехай краще пасочки з піска ліпить.
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29.01.2021 18:19 Відповісти
А ви друзья как не садитесь, все же в реформатори хрен годитесь!
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29.01.2021 18:21 Відповісти
С ослиным упрямством, судя по набору кадров, шут идет сам и пытается завести страну к пропасти.
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29.01.2021 18:22 Відповісти
..дитина з зеленими бульками у носі бавиться великими кубіками, перекладає з місця на місце - все як у дорослих.. вона - не лох якись там..
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29.01.2021 18:32 Відповісти
Наперсточник..
*****..
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29.01.2021 18:40 Відповісти
Не буду коментировать. Настолько это противно. До тошноты.
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29.01.2021 19:06 Відповісти
вырок маладчага... вырок... сам дебил - и таких же дебилов набрал...
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29.01.2021 20:04 Відповісти
Так часто збиралась рада, що Смолія звільнили з НБУ ще влітку, а він до цих пір реформує!
Для всіх крім зебілів це чергове показове збіговисько для піара і чергової "галочки", для відосіка.
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29.01.2021 21:13 Відповісти
Наповнили говном унітаз...
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30.01.2021 11:27 Відповісти
 
 