Пять российских артистов внесены в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, - МКИП
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Министерство культуры и информационной политики внесло пятерых российских артистов в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"18 января 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины относительно включения в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, граждан РФ Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана", - говорится в сообщении.
Соответствующими приказами МКИП российские артисты были включены в перечень.
Топ комментарии
+30 Ислам Джафаров
показать весь комментарий29.01.2021 17:47
+19 Запарили все имена заняты
показать весь комментарий29.01.2021 17:42
+18 Solomon c5c4359c
показать весь комментарий29.01.2021 17:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А що тама до наших "заслужених та орденоносних),
що у бульбофюрера недавно виспівували та витанцьовували, та по парашкам шастають??
Скоки же им лет Ольге-то Кормухиной и Игорю Саруханову , 70 , 75 ?!
Стоки лет прожили на свете , а ума не нажили !
Вон Алочка Пугачиха ни под одну власть не прогибалась . Шо ей какой-то крЫмлядский пестицид ?
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
Гарний початок.
Надеюсь, что даже если московия развалится, Крым и Донбасс вернутся, то Украина никогда не простит и не разрешит въезд на свою территорию всем нынешним "пропагандонам русского мира". Ибо их преступления в сто крат выше, чем преступления условного Ивана из Рязани, воевавшего рядах оккупационных войск.