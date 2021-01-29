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Пять российских артистов внесены в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, - МКИП

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Пять российских артистов внесены в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, - МКИП

Министерство культуры и информационной политики внесло пятерых российских артистов в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"18 января 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины относительно включения в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, граждан РФ Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана", - говорится в сообщении.

Соответствующими приказами МКИП российские артисты были включены в перечень.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+30
То не люди,свинособаки
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29.01.2021 17:47
+19
Почему бы не внести туда Дубинского? От него угроза Украине намного больше!
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29.01.2021 17:42
+18
Кто все эти люди?
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29.01.2021 17:43
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Почему бы не внести туда Дубинского? От него угроза Украине намного больше!
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29.01.2021 17:42 Ответить
Не ображай артистів. )))
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29.01.2021 17:55 Ответить
Кто все эти люди?
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29.01.2021 17:43 Ответить
То не люди,свинособаки
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29.01.2021 17:47 Ответить
Од этом знает только монгольский ветер.
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29.01.2021 17:53 Ответить
Вы будете смеяться. Некто Ольга Засульская из Кременчуга.

Пять российских артистов внесены в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, - МКИП - Цензор.НЕТ 6695
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29.01.2021 17:58 Ответить
смеяться не бдем, закроем кордон для этого кацапизированного ничтожества.
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29.01.2021 18:10 Ответить
судя по Вики, там она исключительно родилась, потом во младенчестве оказалась в Полтаве, а в Мааскву перебралась в 13 лет.
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29.01.2021 18:16 Ответить
Что это ещё такое,кроме игрока на кожаной флейте?😕
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29.01.2021 20:51 Ответить
Хз кто єто.
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29.01.2021 21:07 Ответить
Засульская (т.н. "Лоя") из Кременчуга, еще в 2002, в 14 летнем возрасте переехала в Мацкву и школу там закончила. Короче, времени, чтобы впитать ценности и скрепы "русского мира" у нее было предостаточно.
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29.01.2021 21:21 Ответить
я вибачають, але в Україні можливостей всосати рускій мір не менше.
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30.01.2021 07:01 Ответить
а чого ми маємо сміятися? в Україні повно малоросів які загрожують нашій державності.
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30.01.2021 06:59 Ответить
Эта маладые певуны и певуньи из брацкаго народа с кацапского интернета.
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29.01.2021 18:07 Ответить
не русские, евреи.
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29.01.2021 18:17 Ответить
Я про саруханова слишал лет 30 назад, удивлен, что жив еще.
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29.01.2021 21:09 Ответить
О.Кормухину и И. Саруханова еще помню по 80-ым. . Группа "Рок-Атэлье" и "Круг".
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30.01.2021 02:26 Ответить
Я б їх всіх(!!) туди...
А що тама до наших "заслужених та орденоносних),
що у бульбофюрера недавно виспівували та витанцьовували, та по парашкам шастають??
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29.01.2021 17:43 Ответить
Огласите весь список!
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29.01.2021 17:43 Ответить
Гончаренко теж СБУ просив - не оголосили. Мабуть список схильний до гнучкості - в залежності від забаганок поточної влади - "Скотам" дозволили... Пять российских артистов внесены в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, - МКИП - Цензор.НЕТ 5817
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29.01.2021 17:52 Ответить
Пять российских артистов внесены в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, - МКИП - Цензор.НЕТ 4031
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29.01.2021 17:50 Ответить
Вот вам , мокша , и "скрип колеса" ...

Скоки же им лет Ольге-то Кормухиной и Игорю Саруханову , 70 , 75 ?!
Стоки лет прожили на свете , а ума не нажили !
Вон Алочка Пугачиха ни под одну власть не прогибалась . Шо ей какой-то крЫмлядский пестицид ?
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29.01.2021 17:51 Ответить
Пять российских артистов внесены в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, - МКИП - Цензор.НЕТ 116 Пять российских артистов внесены в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, - МКИП - Цензор.НЕТ 623
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29.01.2021 17:51 Ответить
Поняття не маю хто ці перечислені кацапи.
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29.01.2021 18:01 Ответить
И в этом ваше счастье, не знать ни этих пивиц, ни пивцов, продающихся оптом и в розницу, думаете, вы поняли.
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29.01.2021 18:13 Ответить
Это звёзды одной песни.
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29.01.2021 18:24 Ответить
Скрепные лизуны люди подневольные.. но подлизывают по призванию и от души)
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29.01.2021 18:03 Ответить
Русская свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
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29.01.2021 18:11 Ответить
"Ольги Кормухіної, Ольги Засульської, Ігоря Саруханова, Дениса Клявера і Марка Тішмана"- тю і хто це такі, ну і хер з ними.
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29.01.2021 18:40 Ответить
фанеру внесли в списки? какие списки, они не только не певуны, но и не сосуны и не давальщики сзаду...
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29.01.2021 20:03 Ответить
перший раз чую ці призвища! це якби реклама? бутусов?
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29.01.2021 20:03 Ответить
П'ятьох російських артистів внесено до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, - МКІП - Цензор.НЕТ 3584
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29.01.2021 20:05 Ответить
Яку загрозу нацбезпеці можуть становити ці співці ротом? Це звичайні тупі і небажані тут кацапи. Не варто переоцінювати чмо. Складіть список тих кому ми на вимогу можемо раз на рік дозволити в'їзд на тиждень. Там від сили буде 10 осіб. Решті "***** шастать". Введіть нарешті жорсткий візовий режим з ворогом, вилучіть ржублі з обмінників і припиніть обмін ворожих "фантіків" на валюту в Україні! П'ятьох російських артистів внесено до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, - МКІП - Цензор.НЕТ 426
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29.01.2021 20:14 Ответить
мегозвезды смотрю прям хавайся)))))))))))))
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29.01.2021 20:21 Ответить
Судя по этим "артистам" это для них PR. Хлам и мусор. Но для профилактики всегда будет нелишним напоминать что они именно хлам и мусор.
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29.01.2021 20:44 Ответить
Да как-то пох.уй на этих *артистов*
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29.01.2021 20:52 Ответить
правильно...еще бы и доморощенных Кляймеров м Фишманов внести
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29.01.2021 21:51 Ответить
Не знаю хто ці популярні люди але дії підтримую ібо нех.й шастать ))
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29.01.2021 22:03 Ответить
Министерство культуры и информационной политики внесло пятерых российских артистов в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. Источник: https://censor.net/ru/n3244969

Гарний початок.
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29.01.2021 22:36 Ответить
Читаю и плачу... То что олигархи и коррупционеры очень скоро прикончат Украину- насрать!!! А пару динозавров эстрады взорвут свинокоррупционную власть ???
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30.01.2021 10:29 Ответить
Это прорыв, когда сын молдавского клоуна-еврея, дорос до права харчеваться из федеральной сиськи и был признан соучастником международного терроризма.
Надеюсь, что даже если московия развалится, Крым и Донбасс вернутся, то Украина никогда не простит и не разрешит въезд на свою территорию всем нынешним "пропагандонам русского мира". Ибо их преступления в сто крат выше, чем преступления условного Ивана из Рязани, воевавшего рядах оккупационных войск.
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30.01.2021 10:35 Ответить
 
 