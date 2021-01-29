Пять российских артистов внесены в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, - МКИП

Министерство культуры и информационной политики внесло пятерых российских артистов в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"18 января 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины относительно включения в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, граждан РФ Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана", - говорится в сообщении.

Соответствующими приказами МКИП российские артисты были включены в перечень.

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