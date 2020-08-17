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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Российский актер Безруков приехал с гастролями в оккупированные Ялту и Севастополь

Российский актер Безруков приехал с гастролями в оккупированные Ялту и Севастополь

Российский актер Сергей Безруков, попавший в базу "Миротворца" за незаконное посещение оккупированного Крыма, снова прибыл выступать на полуостров.

На этот раз Безруков привез в Крым моноспектакль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"18, 19 августа в Ялте и Севастополе впервые за полгода выйду на сцену. Моноспектакль "И жизнь, и театр, и кино" – наверное, самый безопасный спектакль по нынешним временам, на сцене я один. Зрители от меня в 1,5 метрах, даже больше. Так что работаем, увидимся", – рассказал Безруков в Instagram.

Сергей Безруков входит в список, который ранее Служба безопасности Украины передала Министерству культуры страны.

Также на Цензор.НЕТ: Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину на 3 года из-за посещения оккупированного Крыма: "Я не понимаю, за что вы мне отказываете. Крым украинский". ВИДЕО

Список состоит из иностранных деятелей культуры, в основном российских, действия которых создают угрозу национальной безопасности страны. В него входят Егор Холмогоров, Олег Газманов, Валерия Перфилова, Иосиф Пригожин, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс и Жерар Депардье (последний имеет гражданство Франции и России).

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Автор: 

Крым (26437) артисты (281)


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Топ комментарии
+37
Хтось з реальних акторів влучно сказав: Умереть не страшно. Страшно, что после смерти тебя может сыграть Безруков.
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17.08.2020 23:26 Ответить
+35
У быдла он и сейчас в почете как и раньше
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17.08.2020 23:31 Ответить
+30
Безмозглов
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17.08.2020 23:23 Ответить
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Новость увеличит очереди на админ. границе Крыма
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17.08.2020 23:23 Ответить
ты займи заранее Во-Во...!
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18.08.2020 00:40 Ответить
ну ясно..- на большую землю)))
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18.08.2020 01:02 Ответить
Безмозглов
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17.08.2020 23:23 Ответить
Так то ж "Бригада".
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17.08.2020 23:41 Ответить
Бригада...
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17.08.2020 23:23 Ответить
А в нас колись був популярний серіал бригада.
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17.08.2020 23:25 Ответить
У быдла он и сейчас в почете как и раньше
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17.08.2020 23:31 Ответить
Не,ну чего ,раньше нравился.Я даже смотрел-"Богатые тоже плачут".Потом правда веселей стало-"Хищник","От заката до рассвета","Терминатор","Молчание ягнят".
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17.08.2020 23:52 Ответить
Мдя после потепления с Западом, можно хоть видосы какие-то интересные посмотреть. А при совке смотрели бы какого-то "Терментнатора" ленфильма.
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18.08.2020 00:22 Ответить
Не,ну за парнуху можно было оказаться где летом холодно в пальто(В.Асмолов)
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18.08.2020 00:28 Ответить
Кстати есть в натуре порнуха Траханатор)
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18.08.2020 00:32 Ответить
Во время коротких солдатских ночей на службе в Германии савецкие солдаты успевали по телеку посмотреть какую-нибудь порнушку, ну там где контроля мало было.
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18.08.2020 00:35 Ответить
Бригада-то таке...Он привез крымчанам "Каникулы Строгого Режима"😊
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17.08.2020 23:55 Ответить
https://censor.net/user/465033 Таке,не таке,але в молоді він був надпопулярним.
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17.08.2020 23:56 Ответить
Хтось з реальних акторів влучно сказав: Умереть не страшно. Страшно, что после смерти тебя может сыграть Безруков.
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17.08.2020 23:26 Ответить
... по-моему, это был Гафт.....
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17.08.2020 23:51 Ответить
Не актер, а питух *****.
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17.08.2020 23:27 Ответить
Сейчас таких немеренно которые служат ради бабла, поэтому у меня в СНГ доверия до актёров просто нет на крайняк нейтрально
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17.08.2020 23:32 Ответить
Жопоруков...
А кто енто¿?
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17.08.2020 23:30 Ответить
Безруков Сирожа. Дослужился до народного артиста россии. Прославился в фильме "Бригада". Это бандитская сага типа "Однажды в Америке". Далее цитата из Луркмора. "История о четырёх "реальных пацанах", которые сквозь лихие девяностые "шли к успеху". Но пришли к логической для всего подобного быдла смерти. Не получилось, не фартануло."
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18.08.2020 00:33 Ответить
Да пару серий пасматрел...
Дєрьмо...
Дякую¡!!))
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18.08.2020 00:44 Ответить
Путинский холуй
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17.08.2020 23:31 Ответить
Эх, пусть Безруков станет Безноговым.
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17.08.2020 23:35 Ответить
"Не трогайте артистов,кучеров и проституток. Они служат любой власти."©
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17.08.2020 23:35 Ответить
... и попов, и мусоров и бывших комсомольских работников.
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17.08.2020 23:43 Ответить
Це не при зєльоних, звичайно. Але коли кловун втіче в Ростов, то при наступному президенті треба просунути в ЕС, Великобританії та США, Канаді, етс - не давати таким мудакам візи в нормальні країни.
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17.08.2020 23:39 Ответить
А шо, это такое важное сообщение, какой то ордынский актеришко безмозглов приехал в провинцию крым, и что мне делать, идиоты!
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17.08.2020 23:40 Ответить
очень правильное замечание, уважаемый Костя: нашли "важную" тему про придворного актёришку, воплотившего "бессметный" образ московского урки-убийцы....
И это в тот момент, когда в Беларуси народ по пример Украины прямо на глазах творит национальную Историю....
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17.08.2020 23:56 Ответить
Важным оно станет тогда, когда это чмо будет гастролировать в Киеве! А так, натурально: ка-ка-я ра-азница!?
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18.08.2020 10:23 Ответить
Иуда - это твоя роль, Сергей.
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17.08.2020 23:42 Ответить
деградация от Саши "Белого" до Саши "Коричневого"
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17.08.2020 23:43 Ответить
Нет там никакой деградации. Мудак в фильме оказался и в жизни мудаком. Всё ровно.
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17.08.2020 23:57 Ответить
Ну так.. есть чуть все таки. Криминальный авторитет с положительной коннотацией в фильме. Мелкий лизоблюд и подхалим в жизни.
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18.08.2020 00:19 Ответить
просто всех этих жополизов, пи*аров путинских надо фиксить, ***** в любом случае не так много осталось, всё ж таки не кощей безсмертный.. а этот безмозглый молодой ещё относительно
и когда власть сменится, этому дурику нужно это всё припомнить, и в****** такие санкции, вплоть до блокировки всех счетов и запрета выезда во все цивилизованные страны, запрета показов фильмов с его рожей и т.д... что б это быдло кровью харкало
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17.08.2020 23:45 Ответить
пТН-ПНХ!!!
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17.08.2020 23:53 Ответить
чмо
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17.08.2020 23:54 Ответить
кто-то правильно сказал: с каждым годом советсвкие фильмы становятся все лучше и лучше.
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18.08.2020 00:11 Ответить
еще одну медальку получит
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18.08.2020 00:11 Ответить
Более руцкой хфамиилии чем Безруков трудно сыскать, ну разве что *****.
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18.08.2020 00:14 Ответить
Это хорошо или это плохо? Что за новость?
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18.08.2020 00:19 Ответить
Два ничтожества на фото.Да и в жизни тоже.
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18.08.2020 00:29 Ответить
Передайте ему , чтобы воды захватил!
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18.08.2020 01:00 Ответить
в пузыре (обмочится)
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18.08.2020 01:03 Ответить
О, а вони одного зросту.
Послє бєзврємєнной кончіни ***** Сєрюні наклєять лисину і він зможе грать роль ботоксного анпіратора всєя Кацапії. Буде аплодісмєнти собірать благодарних старушок-путуністок. )))
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18.08.2020 01:06 Ответить
https://twitter.com/SantaNikol
https://twitter.com/SantaNikol

Микола Бульба

@SantaNikol

https://twitter.com/SantaNikol/status/1295369506890625024

ВСЕ ЗЛО на планеті йде тільки від московитів! ВСЕ! Всі війни, всі криваві диктатори, всі масові знищення людей, всі теракти, "революції", провокації, ненависть до інших націй та народів творяться, утримуються, фінансуються, або безпосередньо і особисто здійснюються Москвою!
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18.08.2020 01:09 Ответить
в ролі князя долгорукого : сєрік бєзруков
в ролі князя нєвского : льоха пітєрскій
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18.08.2020 01:09 Ответить
вжился в роль Саша Белый
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18.08.2020 01:34 Ответить
Нехай ще на дамбас заїде і буде Безногов...))
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18.08.2020 02:20 Ответить
" а в Крым с территории Украины сейчас попасть очень сложно, тем более русскому." - бред сивой кобылы. Во-первых на возможность попасть в Крым национальность никак не влияет, и даже гражданство РФ влияет не сильно, если, конечно, человек не въезжал на оккупированные территории без пересечения границы Украины (а вот это влияет сильно). Во-вторых Безруков публично поддерживает действующую в РФ людоедскую власть. Этого вполне достаточно, чтобы сложить о нем мнение как о человеке. Что касаемо актерского мастерства, то на мой взгляд от Иисуса в исполнении Безрукова в фильме Бортко "Мастер и Маргарита" за три версты разит Сашей Белым.
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18.08.2020 03:45 Ответить
А роли Есенина, Высоцкого, как вам? А в фильмах, Участок, Каникулы строгого режима?
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19.08.2020 15:30 Ответить
Он слишком пафосный как для Ганоцри ,так для Высоцкого и Есения ... Чтобы такие образы играть нужен соотвестующий жизненный путь , располагающий к проповедованию философии , к автора-поэта и поэта гения-самородка из деревни . Неубедителен с "Китайского сервиза" ... , потому , что ещё не забронзовел . А в "Бригаде" он самый невыразительный - Майков , Дюжев , Владенков вложились в более чёткие контуры образа их героев . Эти контуры хотя бы собирательные , а у Серёги фантастический . Валерия Кура посмотрите , какими в куда более гуманном городе , чем Москва были реальных бригадные и главари банд .
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18.08.2020 05:19 Ответить
ВДОВИЧЕНКОв
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18.08.2020 06:33 Ответить
Да ладно ТЕБЕ, мокшанский вечер! Добавь, еще что он ЛИЧНО не расстрелял ни одного Украинца! "Кака-а-ая раа-азница! Да!?" Ну, так вот: именно благодаря ВОТ ТАКИМ продажным шнягам война началась и продолжается!!! За Украину ответите вы ВСЕ!!! До одного кацапа!!! Даже те, кто "в душе, молча, но искренне сочувствовал!"
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18.08.2020 10:29 Ответить
Когда Высоцкий играл своих героев , сразу видно , что он не вживался в образ , а прожил какую-то часть жизни своих персонажей до того , как он их сыграл , то же можно сказать и о Олеге Дале , хоть он и меньше играл харизматических персонажей . Хотя и Шут в Лире , и Печёрин -- чем не харизма ?! Ну вот "Опасные гастроли" или "Короткие встречи" - совсем разные образы , разный темперамент . Но прожитые честно .
А вот Безруков - играет . Последний раз прожил роль это ещё в юнности в "Китайском сервизе" , очень органично и непростая роль . А вот Саша Белый сильно переигранная роль - слишком много появлений на экране и серий , чтобы зритель скорее привык к образу , чем актёр его прожил . А "Мастер и Маргарита" -- ещё хуже . Хотя , разумеется на фоне такого партнёра как Кирилл Лавров , Саша Белый выглядит уж черезчур расслабленным , будто ему готовят не распятие , а увесилительную прогулку . Александр Галибин - менее маститым был тогда , а ведь прожил и в "психбольнице" и в "подвале" ...
Когда же Безруков натянул парик Серея Есенина -- ну ничего кроме внешнего сходства . Так с Высоцким вообще уже решили и тяжёлый гримм наложить -- иначе ведь не поверят . Чтобы играть такую харизму , нужно её обладать . Чтобы убедить , что ты поэт -- нужно им быть хотя бы разик . Вот Даль убедил в Печёрине - отчасти ведь это Лермонтов . В софке утверждали , что "лишний человек" -- естественно , станешь тут лишним , если напишешь "немытую Россию - страну рабов, страну господ" или "надменные потомки , известной подлостью прославенных отцов ... Вы, жадною толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы палачи " и там ещё про "не смоете всей вашей грязной кровью" . С таким вглядом на "стоящих у трона" и "немытую Рассию , он пожалуй тоже был как-то лишним и выбывал из контекста общественного мнения . Это куда дальше стрельнул Петра Чаадаева , которого психом объявили и булинг устроили ... Печёрин , Лермонтов , Даль и судьбы схожие тем , что после "встречи" как-то быстро ушли : Печёрин у Лермонтова , Лермонтов после Печёрина , Даль после роли Печёрина .
А Безруков образы пользует и выбрасывать на помойку ...
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18.08.2020 04:53 Ответить
Актеры, извозчики и проститутки служат любой власти.
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18.08.2020 05:45 Ответить
Цензор прошел мимо. Это пигалицу с жопой завернули в Борисполе. Европа плачет?
https://www.youtube.com/watch?v=OBxrJb4Jmoo&feature=youtu.be Трирічна заборона Глюкозі за відвідування окупованого Криму http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOBxrJb4Jmoo%26feature%3Dyoutu.be&utm_source=opera-chromium&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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18.08.2020 06:43 Ответить
Ты просто бухал. Этой "новости" уже 10 дней
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18.08.2020 07:05 Ответить
https://censor.net/video_news/3212449/rossiyiskoyi_pevitse_glyukoze_zapretili_vezd_v_ukrainu_na_3_goda_izza_posescheniya_okkupirovannogo_kryma
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18.08.2020 09:27 Ответить
Во всех его ролях явственно просматривается Саша Белый...
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18.08.2020 06:57 Ответить
Кацап безруков просто приехал побухать и почесать жевот на солнце.
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18.08.2020 07:39 Ответить
Так Безруков известный " пехотинец" путинило- кадыркина... Из элитного подразделения " что изволите". Чи не новость... Там таких пруд пруди.., ведь известно " кто платит тот и заказывает музыку", а там платит Вован - питерский с общака.., за "правильные" слова и действия.. Как говорится, ничего личного просто бизнес.
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18.08.2020 07:49 Ответить
Какое событие!
СОБЫТИЩЕ!
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18.08.2020 09:53 Ответить
Водинема то, хоч розважаться.
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18.08.2020 11:58 Ответить
 
 