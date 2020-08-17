Российский актер Безруков приехал с гастролями в оккупированные Ялту и Севастополь

Российский актер Сергей Безруков, попавший в базу "Миротворца" за незаконное посещение оккупированного Крыма, снова прибыл выступать на полуостров.

На этот раз Безруков привез в Крым моноспектакль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"18, 19 августа в Ялте и Севастополе впервые за полгода выйду на сцену. Моноспектакль "И жизнь, и театр, и кино" – наверное, самый безопасный спектакль по нынешним временам, на сцене я один. Зрители от меня в 1,5 метрах, даже больше. Так что работаем, увидимся", – рассказал Безруков в Instagram.

Сергей Безруков входит в список, который ранее Служба безопасности Украины передала Министерству культуры страны.

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Список состоит из иностранных деятелей культуры, в основном российских, действия которых создают угрозу национальной безопасности страны. В него входят Егор Холмогоров, Олег Газманов, Валерия Перфилова, Иосиф Пригожин, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс и Жерар Депардье (последний имеет гражданство Франции и России).

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