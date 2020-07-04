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Суд отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину российскому рэперу Элджею

Суд отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину российскому рэперу Элджею

Окружной административный суд Киева отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину на три года российскому рэперу Элджею (настоящее имя и фамилия Алексей Узенюк), потому что видео его выступления в оккупированном Крыму удалено с YouTube.

Решение было принято 25 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

В решении суда указано, что Элджей подал иск к СБУ и требовал отменить запрет, введенный после жалобы бывшего нардепа Владимира Парасюка, требовавшего запретить рэперу въезжать в Украину из-за выступления в Коктебеле в оккупированном Россией Крыму. Доказательством этого было видео в YouTube.

Кроме того, по версии СБУ, в октябре 2018 года Элджей и другие лица в интервью изданию "РИА Новости Новосибирск" отметили, что считают АР Крым российской территорией, в которую Россия исторически много вложила: "Поэтому, с точки зрения геополитических интересов Крым должен оставаться российским".

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"Также, в указанном интервью указанные лица высказывают собственное мнение по поводу того, что Россия действовала в соответствии с законными правами жителей АР Крым", – сообщил суд, ссылаясь на материалы СБУ.

Сообщается, что суд Киева пришел к выводу, что видео, на котором Элджей якобы выступает в оккупированном Крыму, на данный момент удалено из YouTube.

"Cуд отмечает, что вывод ответчика (СБУ. - Ред.) о том, что истец (Элджей. - Ред.) незаконно посещал оккупированную территорию АР Крым, является необоснованным и безосновательным, что в свою очередь указывает на та, что оспариваемое решение было принято ответчиком на основании недостоверных и не подкрепленных соответствующими, допустимыми доказательствами сведений, полученных из социальной сети YouTube без проведения процедуры верификации владельцев аккаунтов пользователей данной социальной сети в предусмотренном действующим национальным процессуальным законом", - говорится в тексте решения суда.

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В суде пришли к выводу, что СБУ не было предоставлено никаких доказательств установления в отношении Элджея оснований для запрета въезда в Украину. Кроме того, суд взыскал 1 536 гривен бюджетных средств СБУ в пользу рэпера.

Сообщается, что решение суда может быть обжаловано. Комментариев СБУ по поводу решения суда нет.

Автор: 

запрет (1708) Крым (26411) россия (95660) СБУ (19924) суд (25111) шоу-бизнес (151) артисты (281)


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Топ комментарии
+47
А зебилы не верили... Суд отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину российскому рэперу Элджею - Цензор.НЕТ 7160
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04.07.2020 11:35
+38
то есть путину достаточно убрать видосики с зклкными человечка ютуба и все? окружной суд может считать, нет видосиков - нет доказательств, путин крым не захватывал
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04.07.2020 11:39
+33
Ага.
Суд отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину российскому рэперу Элджею - Цензор.НЕТ 4634
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04.07.2020 11:56
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Ви зробили це разом!
Д.Б.
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04.07.2020 14:33 Ответить
Забирай свои шмотки, проваливай!

Хочешь мои? Забирай и уе*ывай, б*ять!
Перестань меня трогать (****)
В стакане я вижу тебя настоящую:
Такая пи;датая похоть...
Вот такое "творчество" у этого "исполнителя". Впрочем как и у подавляющего большинства рэпперов. Музыка дегенератов для дебилов.
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04.07.2020 15:07 Ответить
Клоун клоуну--товариш і брат.
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04.07.2020 16:25 Ответить
Адміністративний суд Києва хтось взірве з всіма суддями чи так і буде продовжуватись?
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04.07.2020 16:29 Ответить
Скоро зебіл йому ще й звання заслуженого дасть. Піпл хаває!
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04.07.2020 17:01 Ответить
Надеюсь этого рсеянского мудака достойно встретят в Украине .
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04.07.2020 17:07 Ответить
І це - лише пів-справи. А щоб усе було чотко, треба сюди запрошувати фріків із расєї. Вірно?
Тьфу, дебіли. Цікаво, де знаходиться той 3D-ксерокс, на якому їх намножили, щоб його на друзки рознести?!
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04.07.2020 20:56 Ответить
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