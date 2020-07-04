Суд отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину российскому рэперу Элджею

Окружной административный суд Киева отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину на три года российскому рэперу Элджею (настоящее имя и фамилия Алексей Узенюк), потому что видео его выступления в оккупированном Крыму удалено с YouTube.

Решение было принято 25 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

В решении суда указано, что Элджей подал иск к СБУ и требовал отменить запрет, введенный после жалобы бывшего нардепа Владимира Парасюка, требовавшего запретить рэперу въезжать в Украину из-за выступления в Коктебеле в оккупированном Россией Крыму. Доказательством этого было видео в YouTube.

Кроме того, по версии СБУ, в октябре 2018 года Элджей и другие лица в интервью изданию "РИА Новости Новосибирск" отметили, что считают АР Крым российской территорией, в которую Россия исторически много вложила: "Поэтому, с точки зрения геополитических интересов Крым должен оставаться российским".

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"Также, в указанном интервью указанные лица высказывают собственное мнение по поводу того, что Россия действовала в соответствии с законными правами жителей АР Крым", – сообщил суд, ссылаясь на материалы СБУ.

Сообщается, что суд Киева пришел к выводу, что видео, на котором Элджей якобы выступает в оккупированном Крыму, на данный момент удалено из YouTube.

"Cуд отмечает, что вывод ответчика (СБУ. - Ред.) о том, что истец (Элджей. - Ред.) незаконно посещал оккупированную территорию АР Крым, является необоснованным и безосновательным, что в свою очередь указывает на та, что оспариваемое решение было принято ответчиком на основании недостоверных и не подкрепленных соответствующими, допустимыми доказательствами сведений, полученных из социальной сети YouTube без проведения процедуры верификации владельцев аккаунтов пользователей данной социальной сети в предусмотренном действующим национальным процессуальным законом", - говорится в тексте решения суда.

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В суде пришли к выводу, что СБУ не было предоставлено никаких доказательств установления в отношении Элджея оснований для запрета въезда в Украину. Кроме того, суд взыскал 1 536 гривен бюджетных средств СБУ в пользу рэпера.

Сообщается, что решение суда может быть обжаловано. Комментариев СБУ по поводу решения суда нет.