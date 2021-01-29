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Долги граждан Украины за коммунальные услуги составляют 73 млрд грн, - Госстат

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Долги граждан Украины за коммунальные услуги составляют 73 млрд грн, - Госстат

По состоянию на конец 2020 года задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги достигла 73 млрд грн.

Об этом  сообщает Государственная служба статистики, информирует Цензор.НЕТ.

"К концу декабря 2020 года задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 31,5 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 24,1 млрд грн, за поставки и распределение электрической энергии - 6,1 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,7 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,1 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн", - сообщает Госстат.

По текущим платежам, в декабре 2020 года население уплатило 20,3 млрд грн - 72,6% начисленных за этот период сумм за жилищно-коммунальные услуги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начисления за коммуналку за месяц выросли на 26,7%, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на конец 2019 года долги населения за жилищно-коммунальные услуги составляли 60,1 млрд грн.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+22
Долги граждан Украины за коммунальные услуги составили 73 млрд грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 4059
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29.01.2021 19:03
+22
сакральна цифра, 73 млрд. Долги граждан Украины за коммунальные услуги составили 73 млрд грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 5212
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29.01.2021 19:06
+18
За півтора року збагачення народу від Вовки!
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29.01.2021 19:03
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Страница 3 из 3
Это государство ДОЛЖНО Гражданам... Правительство ОБЯЗАНО выплатить Народу Украины за то что оно не смогло обеспечить гражданам достойную и безбедную жизнь.... Иначе - путло вам всем на рыло, а не деньги за жку, за которые жируют олигархи. ХРЕНОМ ПО РОЯЛЮ!
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29.01.2021 22:07 Ответить
Тарифы подняли чтобы Ахметовы и Каламойские смогли наживатся на прихватизированных облэнерго,зарплаты не выросли,рабочих мест стало меньше,субсидии уменьшились в 2 раза-конечно будет расти задолженность по ЖКХ. У Людей просто НЕЧЕМ платить за жкх учитывая еще то что цены на продукты первой необходимости-тоже выросли. Это целиком заслуга Зельца и 73% недалеких голосовавших за марионетку Коломойского.
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29.01.2021 22:08 Ответить
Борги набагато більші. Є такі, що не платять роками. Не вірю, що в середньому на цей Новий рік у людей був борг по 2000 гр. на кожного українця. Гарантовано, що більше.
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29.01.2021 22:19 Ответить
Зелені шахраї навмисно заменьшують кількість боргів по цим тарифам, щоб люди намагались бути не гірше за інших і з усих сил намагались погасити борг. А насправді боргів - сотні мільярдів. Люди не здатні їх погасити по визначенню. Буде масовий арешт житла. Житло будуть продавати, а людей переселяти подалі від міст в порожні, напіврозвалені хати в покинутих селах. Зрештою люди будть поповнювати армію бомжів і могилок з номерами.
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29.01.2021 22:45 Ответить
у всех не отберут. Не нужно бояться не платить завышенные тарифы!
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30.01.2021 11:35 Ответить
надо эти долги списывать работы нет все стоит с чего их платить
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29.01.2021 23:27 Ответить
родителей детей содержим сами так еше президент со сворой нарисовался схера надо это шапито содержать пусть сами за себя платят и так паразитов развелось
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29.01.2021 23:33 Ответить
Аахахах))) Як ця новина гарно доповнює черговий відосик нєлоха з "атчьотам" про виконані обіцянки)
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29.01.2021 23:45 Ответить
ЭТО ПОТОМУ ЧТО ОЛИГАРХИ ТРИЛЛИОНЫ НАКРАЛИ !!!
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30.01.2021 02:08 Ответить
"нема біди" (с)

одне "73" вже зменшилось в рази, то і це "73" зменшиться!
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30.01.2021 02:57 Ответить
НЕ уважаемые "порохососы". Коммуналку поднял ваш любимый ПеПо( не на 75%,а на СТО и не раз в течение его правления цена на газ выросла в 11!!! раз. Вовочка ОБЯЗАН выполнять принятый ПеПо третий энергетический пакет( ОТСУТСТВИЕ госрегулирования,какая цена на рынке ,такая в платёжке) НИКТО ж из вас не подумал ответа на вопрос- ПОЧЕМУ на украинский газ наложена рента ДЛЯ НАС???( Мы не хозяева,вместо дивидендов платим ренту 70%?,в то время как ЧУЖИЕ импортные компании платят ренту от 1,5- до 20%. Так кто у нас хозяин?)ПеПо все это ПРОДОЛЖИЛ и МАСШТАБИРОВАЛ. Вован плывет по тому же течению. Но он ещё и нарушил свои же условия по госрегулированию,он его ввел на два месяца. МВФ в шоке. Так что ваши НЕ понятные кивки отнесите к собственному НЕ домыслию. Вы же НЕ спрашиваете ПОЧЕМУ в стране существует ЧАСТНЫЙ ГОСмонополист ? Нафтогаз. Зачем он,если он НЕ защищает госинтересы и интересы населения?( Все что в нем есть НАША СОБСВЕННОСТЬ) Почему этот монополист закупив газ по 3,5грн(ЗА НАШИ ДЕНЬГИ) торгует ( ПРОДАЕТ НАМ) по 8,2 ИСПОЛЬЗУЯ МОНОПОЛИЮ? ПОЧЕМУ собранные С НАС деньги за газ в течение пяти лет( несколько триллионов гривень, МИЛЛИАРДЫ долларов!!!!)не были инвестированы в собственную газодобычу и РАЗБАЗАРЕННЫ( скоммунизжены) по карманам Коболева и Витренко....... И НЕПОНЯТНОЙ "наглядной рады"?( за чем она наблюдает?) Почему НЕПОНЯТНЫМ( понятным для взяточников) структурам с уставным фондом ТЫСЯЧА гривень отдают поставки НА сотни миллионов кубов газа и после того как они не заплатили за газ( но урвали свою прибыль),СПИСЫВАЮТ НА УБЫТКИ( за наш счёт,между прочим). Почему ПРАВИТЕЛЬСТВО СПИСЫВАЕТ МИЛЛИАРДЫ долгов бенифициарам МИЛЛИАРДЕРАМ( например Ахметову, НЕОДНОКРАТНО) бизнесов,потребляющих газ. ПОЧЕМУ ЗА госсчет построенные газовые скважины( укргазвыдобування)передаются в "аренду" (или за 1-2% процента от затрат на обустройство скважины ПРОДАЮТСЯ )на 15 лет ЧАСТНЫМ компаниям?( Поголовная практика уже лет пятнадцать?) А на строительство идут НАШИ денежки. Затем "таварищи" ,купившие скважины"через своих обезьян в правительстве( которые принимают "нужные" постановления? и заинтересованы что бы продавать газ на "рынке". Нас так по наглому грабят,а вам это не интересно. Лучше" мимики" про зелупу нарисовать. В Украине сформирована чиновничья БАНДА,которая с помощью силы государства ,ВЫМОГАЕТ с нас деньги( НАРУШАЯ КОНСТИТУЦИЮ). Поэтому без нормального лидера( обычно в условиях ВОЙНЫ государством руководят ВОЕННЫЕ),либо лидера дающего РЕЗУЛЬТАТ( а не звездеж) С КОМАНДОЙ. Вы выбирали таких? Жрите ПеПо,Зе,далее будет Медведчук- Рабинович( и то же САМОЕ) "Чому бидный- бо ДУРНЫЙ!!!
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30.01.2021 07:53 Ответить
Может потому олигархи и монополии при Зельце творят что хотят зная что этот буратино не способен или не хочет их приструнить?
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30.01.2021 19:52 Ответить
Там вкрадено і без граждан
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30.01.2021 09:39 Ответить
пусть мои долги за коммуналку спишут с тех 225млрд вывезенных с Украины за 5 лет, х"й вам а не коммуналка !
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30.01.2021 10:07 Ответить
30-35 миллионов нищих, находящихся на грани выживания.

Реалии европейского ЗЕмбабве.
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30.01.2021 10:20 Ответить
'А это - бедный забитый народ.
Ему бы загнуться, а он все живёт!'
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30.01.2021 10:24 Ответить
Собирайте ветеранам на дрова...а народ зекраины сам выбирает будущее своих детей.
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30.01.2021 12:38 Ответить
Пусть за меня платят слуги которых выбрали зебилы
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30.01.2021 11:15 Ответить
Одно слово, НИЩЕБРОДЫ
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30.01.2021 12:58 Ответить
Сколько из этой цифры липовых долгов ???? У меня то же есть долг, который киевенерго начислило просто так. Ни на одно письмо о пересчете/снятии не ответило.
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30.01.2021 13:01 Ответить
Это уже кинэць эпохи бидности или нужно еще немного подождать?
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30.01.2021 19:06 Ответить
Що заслужили - те і отримуйте!!!
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21.06.2021 12:13 Ответить
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