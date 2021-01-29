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Новости Политика Украины
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адвокат (1402) Сердюк (47) Янукович (30770) ГБР (2540)

Януковичу не вручали подозрения в госизмене, - адвокат Сердюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Януковичу не вручали подозрения в госизмене, - адвокат Сердюк

Защитник беглого экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк утверждает, что сообщение ГБР о вручении его подзащитному подозрения по делу о госизмене не соответствует действительности.

Об этом Сердюк заявил в эфире "Радио НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Это заведомо ложная информация, выданная ГБР. Каких-либо подозрений не вручалось - об этом есть соответствующая запись в протоколе", - сказал адвокат Януковича.

Это не первое подобное заявление: во втором деле о госизмене против Януковича (за целенаправленное снижение обороноспособности Украины в 2012–2014 годах) летом 2020 года защита также утверждала, что беглый экс-президент не получал уведомлений.

Читайте на Цензор.НЕТ: Януковича уведомили о подозрении в госизмене из-за "харьковских соглашений"

Напомним, 28 января ГБР сообщило, что Януковича уведомили о подозрении в государственной измене за подписание в апреле 2010 года "харьковских соглашений" в пользу Российской Федерации.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
вручити підозру фйодоровичу зможе тільки зєлінський, коли буде проїздом в Растові Януковичу не вручали подозрения в госизмене, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 5282
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29.01.2021 19:59
+4
как вы уже задолбали крючкотворцы хреновые...
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29.01.2021 19:56
+2
шапку надо носить с опущеными и завязаными "ушами" при любой температуре.
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29.01.2021 19:59
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що забули? ну тоді просто кулю в лоба
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29.01.2021 19:54 Ответить
можна спеціальний народний благодійний фонд започаткувати, як сбу ніяк не впорається зі своїми обов'язками
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29.01.2021 19:56 Ответить
как вы уже задолбали крючкотворцы хреновые...
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29.01.2021 19:56 Ответить
вручити підозру фйодоровичу зможе тільки зєлінський, коли буде проїздом в Растові Януковичу не вручали подозрения в госизмене, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 5282
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29.01.2021 19:59 Ответить
100 % !!! і ще сттільки ж - якщо ж він буде разом з бенядіктовою )))
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29.01.2021 20:14 Ответить
Може адвокату треба підозру вручити,як спільнику Янука?))
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29.01.2021 19:56 Ответить
Следаки, номер с подставными свидетелями о вручении повестки с этим пассажиром не прокатит...
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29.01.2021 19:58 Ответить
шапку надо носить с опущеными и завязаными "ушами" при любой температуре.
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29.01.2021 19:59 Ответить
ссо овощу должны приветы передавать...бенедиктова может торговать только ваучерами на собственные отверстия...
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29.01.2021 20:03 Ответить
Укрпочтой вручите
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29.01.2021 20:04 Ответить
Та пидозра доброго слова не стоит.Ее адвокаты еще идя в суд разобьют. Было бы там что-то серьезное и основательное,подавалось бы по другому.
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29.01.2021 20:06 Ответить
подписание Харьковских соглашений на вышку светит
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29.01.2021 20:11 Ответить
Каким образом?
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29.01.2021 21:07 Ответить
Єнакуєвський крадун ніучом нівінават. Януковичу не вручали подозрения в госизмене, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 4314
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29.01.2021 20:12 Ответить
Дуже прикро, що не існує відповідальності АДВОКАТА ПІДОЗРЮВАНОГО за введення в оману слідства, фальсифікацію доказів, вербовку свідків та інші бридкі протиправні дії. За цим клятим сЕРДЮКОМ шибениця виє, як вовчиця, а воно бігає на цирлах перед зрадником і вбивцею януковичем, і вважає, що криваві гроші принесуть йому щастя. Принесуть, але ненадовго, карма наздожене, обов'язково!
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29.01.2021 20:14 Ответить
Меня кинули как лоха
Януковичу не вручали подозрения в госизмене, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 3549
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29.01.2021 20:15 Ответить
это же шкандаль.
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29.01.2021 20:24 Ответить
Та янык собирает чемоданы к возвращению...
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29.01.2021 20:29 Ответить
Доказательства вручения - в студию пожалуйста.
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29.01.2021 20:30 Ответить
Треба не пердіту в калюжу з цими с-аними підозрами, а зробити тихенько піф-паф недо-баному зЕку, як Моссад терористам. Не буде хряко-зека - не буде проблеми. Небесна Сотня чекає.
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29.01.2021 20:50 Ответить
А Янукович как Зеля уклоняется от повесток.
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29.01.2021 21:35 Ответить
Та пішов він *****.
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29.01.2021 22:10 Ответить
а може просто хочуть скасувати перший вирок, об"єднати всі справи в одне провадження і тихенько злити, хоча виникає сумнів в такій операції, а ДБР вже не ті люди займаються Ростовським. А щодо сердюка то перед очима картина - сидять двоє в ростовському суді, дають свідчення в захист якогось там мента, а тут заходить гугнявий і швидко прочитав підозру, оце був номер, а сердюк не зрозумів як його з вітьою розвели на раз два.
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29.01.2021 22:14 Ответить
Угадайте, кто из них вручит?
Януковичу не вручали підозри в зраді, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 4859
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29.01.2021 22:22 Ответить
зеленые еще были
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29.01.2021 23:33 Ответить
Президент ....на минуточку идет что-бы что..........сделать страну успешной обогатить баранов которые его приняли...........наш федорыч разграбил ...не до конца...когда запахло жареным не долго думая ....отходы уже были согласованы забрал всю шерсть и сказал **.т.сь как хотите.............бараны мычят ..давай клоуна он нам шерсть наростит .зима идет а клоун говорит я сам мерзну
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29.01.2021 23:23 Ответить
это заявил пианист сердюк или сионист пердюк?
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30.01.2021 03:50 Ответить
Та йому з Міколою Яновічем, вибачайте, ***** на ті підозри. він під захистом страусів.
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30.01.2021 04:35 Ответить
Забыли вручить или закрыли дело и вручать нечего?
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30.01.2021 08:38 Ответить
 
 