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Новини Політика України
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адвокат (888) Сердюк (38) Янукович (10406) ДБР (2552)

Януковичу не вручали підозри в зраді, - адвокат Сердюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Януковичу не вручали підозри в зраді, - адвокат Сердюк

Захисник експрезидента-втікача Віктора Януковича Віталій Сердюк стверджує, що повідомлення ДБР про вручення його підзахисному підозри у справі про держзраду не відповідає дійсності.

Про це Сердюк заявив в ефірі "Радіо НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це свідомо помилкова інформація, видана ДБР. Жодних підозр не вручали - про це є відповідний запис у протоколі", - сказав адвокат Януковича.

Це не перша така заява: в другій справі про держзраду проти Януковича (за цілеспрямоване зниження обороноздатності України в 2012-2014 роках) влітку 2020 року захист також стверджував, що експрезидент-втікач не отримував повідомлень.

Нагадаємо, 28 січня ДБР повідомило, що Януковича повідомили про підозру в державній зраді за підписання у квітні 2010 року "харківських угод" на користь Російської Федерації.

Дивіться також: Головні новини 27 січня: реформа СБУ, держзрада Януковича
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Топ коментарі
+7
вручити підозру фйодоровичу зможе тільки зєлінський, коли буде проїздом в Растові Януковичу не вручали подозрения в госизмене, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 5282
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29.01.2021 19:59
+4
как вы уже задолбали крючкотворцы хреновые...
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29.01.2021 19:56
+2
шапку надо носить с опущеными и завязаными "ушами" при любой температуре.
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29.01.2021 19:59
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що забули? ну тоді просто кулю в лоба
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29.01.2021 19:54 Відповісти
можна спеціальний народний благодійний фонд започаткувати, як сбу ніяк не впорається зі своїми обов'язками
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29.01.2021 19:56 Відповісти
как вы уже задолбали крючкотворцы хреновые...
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29.01.2021 19:56 Відповісти
вручити підозру фйодоровичу зможе тільки зєлінський, коли буде проїздом в Растові Януковичу не вручали подозрения в госизмене, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 5282
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29.01.2021 19:59 Відповісти
100 % !!! і ще сттільки ж - якщо ж він буде разом з бенядіктовою )))
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29.01.2021 20:14 Відповісти
Може адвокату треба підозру вручити,як спільнику Янука?))
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29.01.2021 19:56 Відповісти
Следаки, номер с подставными свидетелями о вручении повестки с этим пассажиром не прокатит...
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29.01.2021 19:58 Відповісти
шапку надо носить с опущеными и завязаными "ушами" при любой температуре.
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29.01.2021 19:59 Відповісти
ссо овощу должны приветы передавать...бенедиктова может торговать только ваучерами на собственные отверстия...
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29.01.2021 20:03 Відповісти
Укрпочтой вручите
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29.01.2021 20:04 Відповісти
Та пидозра доброго слова не стоит.Ее адвокаты еще идя в суд разобьют. Было бы там что-то серьезное и основательное,подавалось бы по другому.
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29.01.2021 20:06 Відповісти
подписание Харьковских соглашений на вышку светит
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29.01.2021 20:11 Відповісти
Каким образом?
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29.01.2021 21:07 Відповісти
Єнакуєвський крадун ніучом нівінават. Януковичу не вручали подозрения в госизмене, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 4314
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29.01.2021 20:12 Відповісти
Дуже прикро, що не існує відповідальності АДВОКАТА ПІДОЗРЮВАНОГО за введення в оману слідства, фальсифікацію доказів, вербовку свідків та інші бридкі протиправні дії. За цим клятим сЕРДЮКОМ шибениця виє, як вовчиця, а воно бігає на цирлах перед зрадником і вбивцею януковичем, і вважає, що криваві гроші принесуть йому щастя. Принесуть, але ненадовго, карма наздожене, обов'язково!
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29.01.2021 20:14 Відповісти
Меня кинули как лоха
Януковичу не вручали подозрения в госизмене, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 3549
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29.01.2021 20:15 Відповісти
это же шкандаль.
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29.01.2021 20:24 Відповісти
Та янык собирает чемоданы к возвращению...
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29.01.2021 20:29 Відповісти
Доказательства вручения - в студию пожалуйста.
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29.01.2021 20:30 Відповісти
Треба не пердіту в калюжу з цими с-аними підозрами, а зробити тихенько піф-паф недо-баному зЕку, як Моссад терористам. Не буде хряко-зека - не буде проблеми. Небесна Сотня чекає.
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29.01.2021 20:50 Відповісти
А Янукович как Зеля уклоняется от повесток.
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29.01.2021 21:35 Відповісти
Та пішов він *****.
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29.01.2021 22:10 Відповісти
а може просто хочуть скасувати перший вирок, об"єднати всі справи в одне провадження і тихенько злити, хоча виникає сумнів в такій операції, а ДБР вже не ті люди займаються Ростовським. А щодо сердюка то перед очима картина - сидять двоє в ростовському суді, дають свідчення в захист якогось там мента, а тут заходить гугнявий і швидко прочитав підозру, оце був номер, а сердюк не зрозумів як його з вітьою розвели на раз два.
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29.01.2021 22:14 Відповісти
Угадайте, кто из них вручит?
Януковичу не вручали підозри в зраді, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 4859
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29.01.2021 22:22 Відповісти
зеленые еще были
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29.01.2021 23:33 Відповісти
Президент ....на минуточку идет что-бы что..........сделать страну успешной обогатить баранов которые его приняли...........наш федорыч разграбил ...не до конца...когда запахло жареным не долго думая ....отходы уже были согласованы забрал всю шерсть и сказал **.т.сь как хотите.............бараны мычят ..давай клоуна он нам шерсть наростит .зима идет а клоун говорит я сам мерзну
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29.01.2021 23:23 Відповісти
это заявил пианист сердюк или сионист пердюк?
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30.01.2021 03:50 Відповісти
Та йому з Міколою Яновічем, вибачайте, ***** на ті підозри. він під захистом страусів.
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30.01.2021 04:35 Відповісти
Забыли вручить или закрыли дело и вручать нечего?
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30.01.2021 08:38 Відповісти
 
 