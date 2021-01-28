Головні новини 27 січня: реформа СБУ, держзрада Януковича

СБУ заборонили "кошмарити" бізнес, Януковича підозрюють у зраді, Дубінського заблокували в YouTube - головні новини України 27 січня 2021 року.

СБУ більше не боротиметься з корупцією та організованою злочинністю

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт президента Зеленського про реформу спецслужби. Підрозділи СБУ по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю ліквідують.

Крім цього, Рада підтримала законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки. Воно візьме на себе функції податкової міліції, яка буде ліквідована впродовж пів року.

Радник глави ОП Михайло Подоляк називає реформи в СБУ та створення БЕБ "історичним поворотом для українських правоохоронних органів".

Януковича підозрюють у держзраді

Про підозру йому повідомили через підписання в 2010 році "харківських угод" в інтересах Росії, а не України. За версією слідства, Янукович надав іноземній державі - Російській Федерації та її представнику - президенту РФ Дмитру Медведєву допомогу в проведенні підривної діяльності проти України".

Зеленський вважає, що Крим хоче повернути тільки він

"Це дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року і до мого приходу до влади", - заявив президент на нараді з підготовки до святкування 30-ї річниці незалежності України.

Тепер, за словами Зеленського, майданчик "Кримська платформа" згуртує міжнародних партнерів, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах.

Дубінського заблокували в YouTube

Аккаунт "слуги народу" Олександра Дубінського, який потрапив під санкції, заблоковано "за порушення правил спільноти YouTube".

Дубінський вважає, що "сотні тисяч" його підписників "стали жертвами тимчасової безкарності аферистів".

Вітренка знову не призначили

Рада вдруге не змогла призначити Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. "За" проголосували лише 204 народні депутати з 226 необхідних. Вітренко залишається в статусі виконуючого обов'язки.

Окружний адмінсуд Києва скасував новий український правопис

Суд задовольнив позов адвокатів Ільченка і Кравця і визнав, що у Кабміну не було повноважень змінювати правопис. Міністерство юстиції має намір оскаржити рішення суду.