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Новини Політика України
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податкова міліція (1393) Денис Шмигаль (2690) Бюро економічної безпеки (198)

Податкова міліція відходить у минуле. Бюро економічної безпеки здійснюватиме розслідування без корупції і "масок-шоу", - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Податкова міліція відходить у минуле. Бюро економічної безпеки здійснюватиме розслідування без корупції і

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вітає сьогоднішнє рішення Ради про створення Бюро економічної безпеки.

Про це він написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю ухвалення Верховною Радою закону про Бюро економічної безпеки. Це без перебільшення визначна подія. Україна робить черговий крок до Європи та цивілізованого світу", - зазначив прем'єр.

"Податкова міліція відходить у минуле, а на її місці з’явиться новий аналітичний орган, який займатиметься розслідуванням фінансових та економічних злочинів без корупції та "масок-шоу"", - додав він.

Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки.

Читайте: Рада підтримала створення Бюро економічної безпеки. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6387 Да ты шо?? Неужели никого из налоговой милиции не возьмут на работу в это бюро?? А если возьмут...то с какого перепугу они будут менять методы своей работы...
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28.01.2021 15:51
+4
Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2087 Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2087 Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2087
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28.01.2021 15:51
+4
Свежо предание, да верится с трудом!
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28.01.2021 15:54
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Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2087 Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2087 Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2087
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28.01.2021 15:51 Відповісти
рыдаю от умиления
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28.01.2021 15:54 Відповісти
налоговых ментов переименуют в БЭБов. Податкова міліція відходить у минуле. Бюро економічної безпеки здійснюватиме розслідування без корупції і "масок-шоу", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4148
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28.01.2021 16:03 Відповісти
Якщо Шмигаль так сказав - то буде бідна ненька Україна. Шмигаль -маріонетка Рижого "порожняк зря не гонит".
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28.01.2021 15:55 Відповісти
Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6387 Да ты шо?? Неужели никого из налоговой милиции не возьмут на работу в это бюро?? А если возьмут...то с какого перепугу они будут менять методы своей работы...
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28.01.2021 15:51 Відповісти
Налоговая милиция уходит в прошлое.
-- с моими талонами на бензин, бухлом, харчами, ценными подарками, котлетами денёх и прочим смазывающим материалом... -- в 1994 год, примерно... -- из 2021... *)
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28.01.2021 15:53 Відповісти
...шмыгло, в вашем ЗЕбизьяннике сегодня конкурс на самое дебильное и упоротое высказывание в эфире? Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2661
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28.01.2021 15:53 Відповісти
Свежо предание, да верится с трудом!
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28.01.2021 15:54 Відповісти
от изменения названия...суть сильно поменяется???
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28.01.2021 15:55 Відповісти
Прецедент вже є, як і результат, а саме переіменовання міліції в поліцію. Як виявилося зміна форми не змінює змісту, Була Врадіївка, став Кагарлик.
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28.01.2021 16:37 Відповісти
так же само как была Администрация президента стал Офис преЗЕдента...
что поменялось?
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28.01.2021 16:43 Відповісти
Сокращенно БЭБ, о они бэбики! Вот это реформа я понимаю Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5210
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28.01.2021 15:55 Відповісти
теперь будут не маски-шоу, а бэбо-шоу... Податкова міліція відходить у минуле. Бюро економічної безпеки здійснюватиме розслідування без корупції і "масок-шоу", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6474
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28.01.2021 16:06 Відповісти
Налоговая милиция сменила название....вот и все...
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28.01.2021 15:56 Відповісти
А що могло помінятися, навіть на місцях залишилися обл(рай)держадміністрації, хоча б на офіс сатрапа їх переіменували б.
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28.01.2021 16:42 Відповісти
ой...а я Вам на попередній Ваш комент... перекинув це саме)))
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28.01.2021 16:44 Відповісти
Хоть кто-то в это верит ?
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28.01.2021 15:57 Відповісти
Правильно! Вместо налоговой полиции коллекторы и частные тюрьмы
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28.01.2021 15:58 Відповісти
А ничего, что все ныне здравствующие работники налоговой полиции и "масок" в том числе, оплатили "входной билет"? И где теперь "отбивать" стоимость, коль спектаклей не будет? Или они плавно перекочуют в новый орган? И что изменится при том же "творческом" составе?!!
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28.01.2021 16:01 Відповісти
Балоговая Болиция
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28.01.2021 16:01 Відповісти
Бюро экономической безопасности. Это без преувеличения знаменательное событие. Украина делает очередной шаг к Европе и цивилизованному миру", - отметил премьер.Источник: https://censor.net/ru/n3244680

Именно по этому всё, что и как принято в ЕС и США в организации подобной службы , было единогласно СН отклонено, и принято в варианте мёртво рожденного ребёнка с подачи руководителя комитета молодой и ... дурепы.
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28.01.2021 16:13 Відповісти
Ржу-нє-магу - "пацан сказал - пацан сдєлал!" Податкова міліція відходить у минуле. Бюро економічної безпеки здійснюватиме розслідування без корупції і "масок-шоу", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3998
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28.01.2021 16:20 Відповісти
Я аж залогинился со смеху...... Податкова міліція відходить у минуле. Бюро економічної безпеки здійснюватиме розслідування без корупції і "масок-шоу", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7301
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28.01.2021 16:35 Відповісти
Создали? Закрывайте. Без маски-шоу и коррупции никто и шагу сделать не сможет. Школа...
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28.01.2021 16:36 Відповісти
"розслідуванням фінансових та економічних злочинів без корупції та "масок-шоу" - ХА-ХА-ХА!!!!!!!Джерело: https://censor.net/ua/n3244680
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28.01.2021 17:10 Відповісти
Помним, проходили уже законы Антимаски1, Антимаски2 и ничего не изменилось.
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28.01.2021 17:54 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/3636779896411574/?__cft__[0]=AZUN9f57IcmFgS4AA8fy6s6eeFBXZU5p3Qid5bW0QFyarvsFUSKUEJHzWwcxMjmekYngkOJNwcCrLc3CvZ1CMWFLw1xo8tbVFBn9qmt3sxBcTcNZFpsFxWHzYO7obotWWOp3tZI43KOqTGbRaUuX0vbC-GNSQGdyTLuh1eO_0PN1BJzsxp0fPJGKS937mvVi3Yk&__tn__=-UC%2CP-R
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29.01.2021 00:18 Відповісти
 
 