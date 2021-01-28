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Податкова міліція відходить у минуле. Бюро економічної безпеки здійснюватиме розслідування без корупції і "масок-шоу", - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вітає сьогоднішнє рішення Ради про створення Бюро економічної безпеки.
Про це він написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю ухвалення Верховною Радою закону про Бюро економічної безпеки. Це без перебільшення визначна подія. Україна робить черговий крок до Європи та цивілізованого світу", - зазначив прем'єр.
"Податкова міліція відходить у минуле, а на її місці з’явиться новий аналітичний орган, який займатиметься розслідуванням фінансових та економічних злочинів без корупції та "масок-шоу"", - додав він.
Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки.
Топ коментарі
+12 Привет
показати весь коментар28.01.2021 15:51
+4 Чинганчгук
показати весь коментар28.01.2021 15:51
+4 Наталья Киенко
показати весь коментар28.01.2021 15:54
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-- с моими талонами на бензин, бухлом, харчами, ценными подарками, котлетами денёх и прочим смазывающим материалом... -- в 1994 год, примерно... -- из 2021... *)
что поменялось?
Именно по этому всё, что и как принято в ЕС и США в организации подобной службы , было единогласно СН отклонено, и принято в варианте мёртво рожденного ребёнка с подачи руководителя комитета молодой и ... дурепы.