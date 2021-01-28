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Новости Политика Украины
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налоговая милиция (1850) Шмыгаль Денис (2316) Бюро экономической безопасности (166)

Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствует сегодняшнее решение Рады о создании Бюро экономической безопасности.

Об этом он написал в Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Приветствую принятие Верховной Радой закона о Бюро экономической безопасности. Это без преувеличения знаменательное событие. Украина делает очередной шаг к Европе и цивилизованному миру", - отметил премьер.

"Налоговая милиция уходит в прошлое, а на ее месте появится новый аналитический орган, который будет заниматься расследованием финансовых и экономических преступлений без коррупции и "маски-шоу", - добавил он.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада поддержала в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+12
Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6387 Да ты шо?? Неужели никого из налоговой милиции не возьмут на работу в это бюро?? А если возьмут...то с какого перепугу они будут менять методы своей работы...
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28.01.2021 15:51
+4
Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2087 Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2087 Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2087
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28.01.2021 15:51
+4
Свежо предание, да верится с трудом!
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28.01.2021 15:54
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Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2087 Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2087 Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2087
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28.01.2021 15:51 Ответить
рыдаю от умиления
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28.01.2021 15:54 Ответить
налоговых ментов переименуют в БЭБов. Податкова міліція відходить у минуле. Бюро економічної безпеки здійснюватиме розслідування без корупції і "масок-шоу", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4148
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28.01.2021 16:03 Ответить
Якщо Шмигаль так сказав - то буде бідна ненька Україна. Шмигаль -маріонетка Рижого "порожняк зря не гонит".
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28.01.2021 15:55 Ответить
Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6387 Да ты шо?? Неужели никого из налоговой милиции не возьмут на работу в это бюро?? А если возьмут...то с какого перепугу они будут менять методы своей работы...
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28.01.2021 15:51 Ответить
Налоговая милиция уходит в прошлое.
-- с моими талонами на бензин, бухлом, харчами, ценными подарками, котлетами денёх и прочим смазывающим материалом... -- в 1994 год, примерно... -- из 2021... *)
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28.01.2021 15:53 Ответить
...шмыгло, в вашем ЗЕбизьяннике сегодня конкурс на самое дебильное и упоротое высказывание в эфире? Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2661
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28.01.2021 15:53 Ответить
Свежо предание, да верится с трудом!
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28.01.2021 15:54 Ответить
от изменения названия...суть сильно поменяется???
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28.01.2021 15:55 Ответить
Прецедент вже є, як і результат, а саме переіменовання міліції в поліцію. Як виявилося зміна форми не змінює змісту, Була Врадіївка, став Кагарлик.
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28.01.2021 16:37 Ответить
так же само как была Администрация президента стал Офис преЗЕдента...
что поменялось?
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28.01.2021 16:43 Ответить
Сокращенно БЭБ, о они бэбики! Вот это реформа я понимаю Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5210
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28.01.2021 15:55 Ответить
теперь будут не маски-шоу, а бэбо-шоу... Податкова міліція відходить у минуле. Бюро економічної безпеки здійснюватиме розслідування без корупції і "масок-шоу", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6474
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28.01.2021 16:06 Ответить
Налоговая милиция сменила название....вот и все...
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28.01.2021 15:56 Ответить
А що могло помінятися, навіть на місцях залишилися обл(рай)держадміністрації, хоча б на офіс сатрапа їх переіменували б.
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28.01.2021 16:42 Ответить
ой...а я Вам на попередній Ваш комент... перекинув це саме)))
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28.01.2021 16:44 Ответить
Хоть кто-то в это верит ?
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28.01.2021 15:57 Ответить
Правильно! Вместо налоговой полиции коллекторы и частные тюрьмы
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28.01.2021 15:58 Ответить
А ничего, что все ныне здравствующие работники налоговой полиции и "масок" в том числе, оплатили "входной билет"? И где теперь "отбивать" стоимость, коль спектаклей не будет? Или они плавно перекочуют в новый орган? И что изменится при том же "творческом" составе?!!
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28.01.2021 16:01 Ответить
Балоговая Болиция
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28.01.2021 16:01 Ответить
Бюро экономической безопасности. Это без преувеличения знаменательное событие. Украина делает очередной шаг к Европе и цивилизованному миру", - отметил премьер.Источник: https://censor.net/ru/n3244680

Именно по этому всё, что и как принято в ЕС и США в организации подобной службы , было единогласно СН отклонено, и принято в варианте мёртво рожденного ребёнка с подачи руководителя комитета молодой и ... дурепы.
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28.01.2021 16:13 Ответить
Ржу-нє-магу - "пацан сказал - пацан сдєлал!" Податкова міліція відходить у минуле. Бюро економічної безпеки здійснюватиме розслідування без корупції і "масок-шоу", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3998
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28.01.2021 16:20 Ответить
Я аж залогинился со смеху...... Податкова міліція відходить у минуле. Бюро економічної безпеки здійснюватиме розслідування без корупції і "масок-шоу", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7301
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28.01.2021 16:35 Ответить
Создали? Закрывайте. Без маски-шоу и коррупции никто и шагу сделать не сможет. Школа...
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28.01.2021 16:36 Ответить
"розслідуванням фінансових та економічних злочинів без корупції та "масок-шоу" - ХА-ХА-ХА!!!!!!!Джерело: https://censor.net/ua/n3244680
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28.01.2021 17:10 Ответить
Помним, проходили уже законы Антимаски1, Антимаски2 и ничего не изменилось.
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28.01.2021 17:54 Ответить
https://www.facebook.com/groups/3636779896411574/?__cft__[0]=AZUN9f57IcmFgS4AA8fy6s6eeFBXZU5p3Qid5bW0QFyarvsFUSKUEJHzWwcxMjmekYngkOJNwcCrLc3CvZ1CMWFLw1xo8tbVFBn9qmt3sxBcTcNZFpsFxWHzYO7obotWWOp3tZI43KOqTGbRaUuX0vbC-GNSQGdyTLuh1eO_0PN1BJzsxp0fPJGKS937mvVi3Yk&__tn__=-UC%2CP-R
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29.01.2021 00:18 Ответить
 
 