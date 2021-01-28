Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствует сегодняшнее решение Рады о создании Бюро экономической безопасности.

Об этом он написал в Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Приветствую принятие Верховной Радой закона о Бюро экономической безопасности. Это без преувеличения знаменательное событие. Украина делает очередной шаг к Европе и цивилизованному миру", - отметил премьер.

"Налоговая милиция уходит в прошлое, а на ее месте появится новый аналитический орган, который будет заниматься расследованием финансовых и экономических преступлений без коррупции и "маски-шоу", - добавил он.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада поддержала в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности.

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