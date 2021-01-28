Дубінський про блокування в YouTube: Сотні тисяч моїх підписників стали жертвами
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Підсанкціний нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський назвав своїх YouTube-читачів жертвами, після того, як його канал був заблокований.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні це сталося зі сторінкою в ютубі. Тепер жертвами тимчасової безкарності аферистів стали і сотні тисяч моїх підписників. Їх просто позбавили можливості отримувати інформацію від народного депутата України", - поскаржився нардеп, який потрапив під санкції США.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.
Будь ласка, зачекайте...
"Попал под Ютуб"
хохма
Правильно, не порядок..
що це Цукенберг не прочухався досі..
- Принеси мені планшет я стану підписником Дубінського!
- А для чого?
- А щоб на одного підписника Дубінського стало менше на цьому світі!
Дубина - подавай на США в Гаагу!
ушидуши.
Деточка ! А вам не кажется, что ваше место возле параши?- Джентельмены удачи
Шувалов успел запомниться в первую очередь тем, что в 2004 году «делил» украинцев на три сорта, а еще он внедрял «темники» и цензуру на телевидении.
«Шувалова выдворили из Украины в 2017 году, запретив ему въезд сроком на пять лет.
Но вот при Зеленском и при содействии Левочкина Шувалов этот запрет успешно обжаловал.
И вот пропагандист возвращается
Как рассказали источники в Офисе президента, Шувалова позвали по указке Банковой.
Зеленский истерично пытается остановить падение собственного рейтинга (сейчас уже менее 20% по данным КМИС), и Левочкин, который нынче частый гость в ОП, посоветовал «зеленым» проверенного «профессионала».
Того, который одного президента уже довел до Ростова
а, ну да, пусть "дает" такое же щас, а чо - главное побольше просить и оН "даст"
"За повідомленнями в медіа, Олександр Дубінський раніше заявляв, що Ютуб-канал приносить йому близько 3,5 тисяч доларів доходу на місяць."
як страшно жити...
ой вэй, як пережити без чергової порції лайна вiд бородатоi дупи...)
Если нас зеля берёт таких в депутаты, то за него всё сделают США
Следующим должен быть Шарий и ведущая Мосийчук 1+1