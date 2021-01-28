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Дубінський про блокування в YouTube: Сотні тисяч моїх підписників стали жертвами

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дубінський про блокування в YouTube: Сотні тисяч моїх підписників стали жертвами

Підсанкціний нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський назвав своїх YouTube-читачів жертвами, після того, як його канал був заблокований.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні це сталося зі сторінкою в ютубі. Тепер жертвами тимчасової безкарності аферистів стали і сотні тисяч моїх підписників. Їх просто позбавили можливості отримувати інформацію від народного депутата України", - поскаржився нардеп, який потрапив під санкції США.

Також дивіться: YouTube заблокував канал Дубінського. ФОТО

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Дубінський про блокування в YouTube: Сотні тисяч моїх підписників стали жертвами 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+88
поплачь в углу, собачий рот...
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28.01.2021 13:59
+81
Жертвами они стали, когда подписались.
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28.01.2021 14:00
+59
Скорее, когда родились. Нормальный человек на такого урода не подпишется.
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28.01.2021 14:02
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поплачь в углу, собачий рот...
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28.01.2021 13:59 Відповісти
бедняжко дубинский.. де йому тепер скавчати?))
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28.01.2021 14:13 Відповісти
собачья ...опа - ЖЕРТВА ЮТУБА !

"Попал под Ютуб"
хохма Дубінський про блокування в YouTube: Сотні тисяч моїх підписників стали жертвами - Цензор.НЕТ 9727
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28.01.2021 14:43 Відповісти
Жертвами они стали, когда подписались.
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28.01.2021 14:00 Відповісти
Здається що саме він жертва п"яної акушерки !!!)))
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28.01.2021 14:01 Відповісти
Скорее, когда родились. Нормальный человек на такого урода не подпишется.
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28.01.2021 14:02 Відповісти
+++
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28.01.2021 18:02 Відповісти
Бедняжки. Сотни тысяч теперь не смогут увидеть твой собачий рот и услышать твой словарный запас в основном из матов
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28.01.2021 14:00 Відповісти
Вони справді стали жертвами. Коли підписалися на Дубінскаго. Жертвами пропаганди.
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28.01.2021 14:00 Відповісти
Швидше жертвами власної недолугості !!)))
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28.01.2021 14:02 Відповісти
для того ,чтоб стать жертвой пропаганды надо очень сильно этого хотеть Дубинский о блокировке в YouTube: Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами - Цензор.НЕТ 9229
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28.01.2021 14:20 Відповісти
а де це воно ще пише? треба заблокувати!)
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28.01.2021 14:01 Відповісти
в fb ..
Правильно, не порядок..
що це Цукенберг не прочухався досі..
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28.01.2021 15:07 Відповісти
Ржу неистово!!!!! Жертвами)))) Или на чебурашканэт!!!
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28.01.2021 14:01 Відповісти
ИДИ!!! очепятка
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28.01.2021 14:02 Відповісти
Ждемс новостей из банков)))
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28.01.2021 14:03 Відповісти
собачья задница хотела безнаказанно гавкать на США по американскому ютубу
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28.01.2021 16:09 Відповісти
І половина з них вже наклала на себе руки!!! Дубинский о блокировке в YouTube: Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами - Цензор.НЕТ 483
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28.01.2021 14:01 Відповісти
Если бы.
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28.01.2021 14:02 Відповісти
Це скількох москалів Україна б позбулась !!)))
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28.01.2021 14:04 Відповісти
А друга половина - просто наклала
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28.01.2021 14:54 Відповісти
Этот скулеж можно слушать вечно.
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28.01.2021 14:02 Відповісти
Дубинский о блокировке в YouTube: Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами - Цензор.НЕТ 9015
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28.01.2021 14:11 Відповісти
Помирає Рабіновіч і просить сина:
- Принеси мені планшет я стану підписником Дубінського!
- А для чого?
- А щоб на одного підписника Дубінського стало менше на цьому світі!
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28.01.2021 14:02 Відповісти
Ну если "жертвы" не совсем "трупы", то даст Бог, начнут выздоравливать, поменяв среду обитания.
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28.01.2021 14:02 Відповісти
Ехх, ще б Шарія так...
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28.01.2021 14:02 Відповісти
И каналы мертвечука...
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28.01.2021 14:07 Відповісти
Да ты шо ,следующая тема ,это все антисемиты ,а может быть с начала надо думать ,кого заводишь в друзья , и на когооткрываеш свой собачий рот 🤔😠🤫
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28.01.2021 14:02 Відповісти
Динозаври вимерли,а лохи стали жертвами
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28.01.2021 14:03 Відповісти
Пиши в Лигу сексуальных реформ, собачий рот!
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28.01.2021 14:03 Відповісти
Це правда! Ті хто дивляться цього виродка, песика каломойського, дійсно жертви. ЖЕРТВИ ПРИРОДИ....
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28.01.2021 14:04 Відповісти
все зло возвращается. и это только начало
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28.01.2021 14:04 Відповісти
Дубинский о блокировке в YouTube: Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами - Цензор.НЕТ 8708
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28.01.2021 14:05 Відповісти
Стали жертвами жертвы аборта! Ух, прям какой-то ассонанс получился Дубинский о блокировке в YouTube: Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами - Цензор.НЕТ 1948
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28.01.2021 14:05 Відповісти
Жертвы тупой собачьей ..атьротной маминой скорости Дубинский о блокировке в YouTube: Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами - Цензор.НЕТ 9461
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28.01.2021 14:05 Відповісти
Та да!- Ботоферма в шоці!
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28.01.2021 14:06 Відповісти
Да это же ГЕНОЦИД!!!!
Дубина - подавай на США в Гаагу!
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28.01.2021 14:06 Відповісти
Я вот не представляю , что нужно принимать , чтобы в здравом уме подписаться на этот Дрек 🤔😠😠😠
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28.01.2021 14:06 Відповісти
точно... Жертвами твоей тупости и брехливости ! Прав!
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28.01.2021 14:06 Відповісти
Мама докаталась,а твои подписчики такие же как и ты собачьи роты,ватники
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28.01.2021 14:07 Відповісти
Саша, меняй быстрей логин на порнохабе бо будут вилы, будешь к Киве бегать побираться!
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28.01.2021 14:07 Відповісти
Опять эта гнида передергивает: "Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами", вот только не ютуба, а маразматика дубинского, срущего им в уши души.
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28.01.2021 14:07 Відповісти
дубинский - это сейчас самое маленькое и безобидное зло..
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28.01.2021 14:08 Відповісти
та не такое уже и безобидное, хоть и мелкое... но воняет)
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28.01.2021 14:14 Відповісти
Дубинский о блокировке в YouTube: Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами - Цензор.НЕТ 9326
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28.01.2021 14:10 Відповісти
Дубинский о блокировке в YouTube: Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами - Цензор.НЕТ 4951
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28.01.2021 14:11 Відповісти
Прийдётся теперь доносить свою точку зрения из других мест !
Деточка ! А вам не кажется, что ваше место возле параши?- Джентельмены удачи
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28.01.2021 14:11 Відповісти
Поки його Фейсбук не забанив,треба зайти туди до нього і привітати !
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28.01.2021 14:11 Відповісти
Байден оказался мстительным старичком.)
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28.01.2021 14:11 Відповісти
Цимес ситуации в том, шо санкции на тупого собачьего рта наложила адм. Трумпа. Дубінський про блокування в YouTube: Сотні тисяч моїх підписників стали жертвами - Цензор.НЕТ 2573
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28.01.2021 18:42 Відповісти
Те все "жертвы" из-за поребрика. Жертвы аборта. Дубинский о блокировке в YouTube: Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами - Цензор.НЕТ 4199
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28.01.2021 14:12 Відповісти
ты не депутат..а какая то ошибка природы, случайно попавшая в верховную раду..
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28.01.2021 14:13 Відповісти
Дорогой Саша, ты не прав, не сотни тысяч, а 40 миллионов стали вашими жертвами, не надо скромничать.
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28.01.2021 14:13 Відповісти
"сотні тисяч" твоїх підписників стали жертвами, коли стали твоїми підписниками, гидотний собачий роте
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28.01.2021 14:13 Відповісти
Жертви аборта...
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28.01.2021 14:14 Відповісти
Они стали жертвами собственного идиотизма, когда повелись на твою пропаганду, козлина!
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28.01.2021 14:14 Відповісти
Ну... можно в спорт-лотто пожаловаться. На крайняк поехать в лаптестан на к скабеевой. Там все дерьмо принимают. Не плохая пара была б, сливной бочок и собачий рот)))
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28.01.2021 14:15 Відповісти
Буквально в марте в нашу страну возвращается РОССИЙСКИЙ СКАНДАЛЬНО ИЗВЕСТНЫЙ ПОЛИТТЕХНОЛОГ ИГОРЬ ШУВАЛОВ
Шувалов успел запомниться в первую очередь тем, что в 2004 году «делил» украинцев на три сорта, а еще он внедрял «темники» и цензуру на телевидении.
«Шувалова выдворили из Украины в 2017 году, запретив ему въезд сроком на пять лет.
Но вот при Зеленском и при содействии Левочкина Шувалов этот запрет успешно обжаловал.
И вот пропагандист возвращается
Как рассказали источники в Офисе президента, Шувалова позвали по указке Банковой.
Зеленский истерично пытается остановить падение собственного рейтинга (сейчас уже менее 20% по данным КМИС), и Левочкин, который нынче частый гость в ОП, посоветовал «зеленым» проверенного «профессионала».
Того, который одного президента уже довел до Ростова
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28.01.2021 14:16 Відповісти
стали жертвами пропаганды Дубинского.
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28.01.2021 14:16 Відповісти
Дуб забанен навсегда. Следующие - Страна.уа, 112, Newsone, ZIK.
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28.01.2021 14:18 Відповісти
Дай Бог. Если наши ослы справиться с ними не могут....
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28.01.2021 14:37 Відповісти
какой Бок? тот шо "дал" 32-33е годы?
а, ну да, пусть "дает" такое же щас, а чо - главное побольше просить и оН "даст"
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28.01.2021 19:04 Відповісти
Дубинский о блокировке в YouTube: Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами - Цензор.НЕТ 8373
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28.01.2021 14:24 Відповісти
"Умник", прекрати гавкать! Уже догавкался, цепная собака Бэни?! Тебя надо было валить ещё тогда, когда ты отправил более 2000 поправок!
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28.01.2021 14:25 Відповісти
мля,как от корыта отлучили Дубінський про блокування в YouTube: Сотні тисяч моїх підписників стали жертвами - Цензор.НЕТ 9139.фуле,собачий рот переполнен,не откуда сбрасывать
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28.01.2021 14:26 Відповісти
Не варто плакатися за підпищиками, якщо у тебе проблема з банківськими рахунками.
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28.01.2021 14:27 Відповісти
Мама с сынулей любят баксы, а они тю-тю...

"За повідомленнями в медіа, Олександр Дубінський раніше заявляв, що Ютуб-канал приносить йому близько 3,5 тисяч доларів доходу на місяць."
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28.01.2021 14:28 Відповісти
напоминаю, что по законам США, США может наложить арест в рамках расследования на любой счет любой мрази, если счёт в долларах США)))
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28.01.2021 18:37 Відповісти
Байден - фошизд! Сотні тисяч собачих ротів не отримають божої роси від Дубінески.
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28.01.2021 14:28 Відповісти
Показательная порка кучки агентов росс. влияния, чтобы остальные боялись. Нацбанк заморозил счета Дубинского/ Деркача, банки отказались обслуживать фсбэшных агентов, ютуб и проч. кинули их в вечный бан. У мертвечука сильно напряглись.
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28.01.2021 14:28 Відповісти
Если они были подписчиками этой мрази, то стали жертвами гораздо раньше
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28.01.2021 14:29 Відповісти
Та це пі пець... Шо тепер буде?... Дубінський про блокування в YouTube: Сотні тисяч моїх підписників стали жертвами - Цензор.НЕТ 8862
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28.01.2021 14:31 Відповісти
Ого--навіть сотні тисяч. Це ж скільки ж ідіотів,якщо правда?
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28.01.2021 14:33 Відповісти
Ідіотів повна Верховна Рада, а також всі ті хто за них голосував, так шо Дубінський це пересічне явище.
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28.01.2021 14:44 Відповісти
как же теперь жить?
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28.01.2021 14:34 Відповісти
Где он это написал? В ФБ или Твиттере? ЖДЁМ-С. Дубінський про блокування в YouTube: Сотні тисяч моїх підписників стали жертвами - Цензор.НЕТ 6280 Дубінський про блокування в YouTube: Сотні тисяч моїх підписників стали жертвами - Цензор.НЕТ 8074 Дубінський про блокування в YouTube: Сотні тисяч моїх підписників стали жертвами - Цензор.НЕТ 549
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28.01.2021 14:35 Відповісти
мама любит ютуб
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28.01.2021 14:35 Відповісти
Ужас, урон сравним с пожаром в Александрийской библиотеке, не меньше.
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28.01.2021 14:42 Відповісти
щеб канал шарія заблокували
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28.01.2021 14:45 Відповісти
Заметьте, Дубинский никакой своей вины тут не видит, а виноват ЮТУБ и США. Обычный хуцпарь.
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28.01.2021 14:54 Відповісти
Жертвами аборта?
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28.01.2021 14:56 Відповісти
получать информацию от народн....

як страшно жити...
ой вэй, як пережити без чергової порції лайна вiд бородатоi дупи...)
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28.01.2021 14:56 Відповісти
Народ, кто первый узнает, что мама (которая так любит скорость) выставила на продажу драгоценные тачки, стукните в рельсу, пусть люди порадуются...
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28.01.2021 15:05 Відповісти
а самое главное, что нигде не спрятаться, ну кроме России, но вы же понимаете, что это ненадолго, + там всё у тупого собачего отберут. Всё, что нажито непосильным трудом - 19 квартир, 12 тачил, деньги золото брильянты и корпоративные права. На президента США гавкать нельзя, особенно таким зашкваренным персонажам, как тупой собачий рот
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28.01.2021 18:34 Відповісти
Почему это собачий рот имеет возможность срать через фейсбук?
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28.01.2021 15:12 Відповісти
подписчики этого урода все из рашки.
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28.01.2021 15:35 Відповісти
пишите письма Дубінський про блокування в YouTube: Сотні тисяч моїх підписників стали жертвами - Цензор.НЕТ 587
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28.01.2021 15:39 Відповісти
хто читав його жах такий як і він
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28.01.2021 15:55 Відповісти
Жертва неудачного аборта стала жертвой Ютуба.
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28.01.2021 16:06 Відповісти
Собака сутулая заскулила Дубінський про блокування в YouTube: Сотні тисяч моїх підписників стали жертвами - Цензор.НЕТ 1725
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28.01.2021 16:24 Відповісти
Дубинський, наступного разу носи футболку з написом -" Мама любить ютуб"...
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28.01.2021 16:28 Відповісти
А шо там было, гей-порно?
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28.01.2021 16:39 Відповісти
Хіба що порно з тваринами.
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28.01.2021 20:02 Відповісти
самое эффективное - изъять все бабло! Кста, этот урод с собачьей пастью кто по профессии?
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28.01.2021 16:55 Відповісти
Байден еще и арестует тебя, тупой собачий рот, в любой стране Европы, а может даже в Украине, Сытник то директор НАБУ.
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28.01.2021 18:32 Відповісти
Це не страшно. Жертви, це коли нічого жерти.
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28.01.2021 19:59 Відповісти
Слава США!
Если нас зеля берёт таких в депутаты, то за него всё сделают США
Следующим должен быть Шарий и ведущая Мосийчук 1+1
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28.01.2021 21:30 Відповісти
 
 