РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12855 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
8 181 100
YouTube (94) блокирование (345) Дубинский Александр (413)

Дубинский о блокировке в YouTube: Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дубинский о блокировке в YouTube: Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами

Подсанкционный нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский назвал своих YouTube-читателей жертвами, после того, как его канал был заблокирован.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня это произошло со страницей в ютубе. Теперь жертвами временной безнаказанности аферистов стали и сотни тысяч моих подписчиков. Их просто лишили возможности получать информацию от народного депутата Украины", - посетовал попавший под санкции США нардеп.

Читайте также: Нардеп "ЕС" Арьев об исключении Дубинского из фракции "СН": Идет борьба Коломойского за сохранение одного из своих ключевых "агентов влияния"

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Дубинский о блокировке в YouTube: Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+88
поплачь в углу, собачий рот...
показать весь комментарий
28.01.2021 13:59
+81
Жертвами они стали, когда подписались.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:00
+59
Скорее, когда родились. Нормальный человек на такого урода не подпишется.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
поплачь в углу, собачий рот...
показать весь комментарий
28.01.2021 13:59 Ответить
бедняжко дубинский.. де йому тепер скавчати?))
показать весь комментарий
28.01.2021 14:13 Ответить
собачья ...опа - ЖЕРТВА ЮТУБА !

"Попал под Ютуб"
хохма Дубінський про блокування в YouTube: Сотні тисяч моїх підписників стали жертвами - Цензор.НЕТ 9727
показать весь комментарий
28.01.2021 14:43 Ответить
Жертвами они стали, когда подписались.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:00 Ответить
Здається що саме він жертва п"яної акушерки !!!)))
показать весь комментарий
28.01.2021 14:01 Ответить
Скорее, когда родились. Нормальный человек на такого урода не подпишется.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:02 Ответить
+++
показать весь комментарий
28.01.2021 18:02 Ответить
Бедняжки. Сотни тысяч теперь не смогут увидеть твой собачий рот и услышать твой словарный запас в основном из матов
показать весь комментарий
28.01.2021 14:00 Ответить
Вони справді стали жертвами. Коли підписалися на Дубінскаго. Жертвами пропаганди.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:00 Ответить
Швидше жертвами власної недолугості !!)))
показать весь комментарий
28.01.2021 14:02 Ответить
для того ,чтоб стать жертвой пропаганды надо очень сильно этого хотеть Дубинский о блокировке в YouTube: Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами - Цензор.НЕТ 9229
показать весь комментарий
28.01.2021 14:20 Ответить
а де це воно ще пише? треба заблокувати!)
показать весь комментарий
28.01.2021 14:01 Ответить
в fb ..
Правильно, не порядок..
що це Цукенберг не прочухався досі..
показать весь комментарий
28.01.2021 15:07 Ответить
Ржу неистово!!!!! Жертвами)))) Или на чебурашканэт!!!
показать весь комментарий
28.01.2021 14:01 Ответить
ИДИ!!! очепятка
показать весь комментарий
28.01.2021 14:02 Ответить
Ждемс новостей из банков)))
показать весь комментарий
28.01.2021 14:03 Ответить
собачья задница хотела безнаказанно гавкать на США по американскому ютубу
показать весь комментарий
28.01.2021 16:09 Ответить
І половина з них вже наклала на себе руки!!! Дубинский о блокировке в YouTube: Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами - Цензор.НЕТ 483
показать весь комментарий
28.01.2021 14:01 Ответить
Если бы.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:02 Ответить
Це скількох москалів Україна б позбулась !!)))
показать весь комментарий
28.01.2021 14:04 Ответить
А друга половина - просто наклала
показать весь комментарий
28.01.2021 14:54 Ответить
Этот скулеж можно слушать вечно.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:02 Ответить
Дубинский о блокировке в YouTube: Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами - Цензор.НЕТ 9015
показать весь комментарий
28.01.2021 14:11 Ответить
Помирає Рабіновіч і просить сина:
- Принеси мені планшет я стану підписником Дубінського!
- А для чого?
- А щоб на одного підписника Дубінського стало менше на цьому світі!
показать весь комментарий
28.01.2021 14:02 Ответить
Ну если "жертвы" не совсем "трупы", то даст Бог, начнут выздоравливать, поменяв среду обитания.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:02 Ответить
Ехх, ще б Шарія так...
показать весь комментарий
28.01.2021 14:02 Ответить
И каналы мертвечука...
показать весь комментарий
28.01.2021 14:07 Ответить
Да ты шо ,следующая тема ,это все антисемиты ,а может быть с начала надо думать ,кого заводишь в друзья , и на когооткрываеш свой собачий рот 🤔😠🤫
показать весь комментарий
28.01.2021 14:02 Ответить
Динозаври вимерли,а лохи стали жертвами
показать весь комментарий
28.01.2021 14:03 Ответить
Пиши в Лигу сексуальных реформ, собачий рот!
показать весь комментарий
28.01.2021 14:03 Ответить
Це правда! Ті хто дивляться цього виродка, песика каломойського, дійсно жертви. ЖЕРТВИ ПРИРОДИ....
показать весь комментарий
28.01.2021 14:04 Ответить
все зло возвращается. и это только начало
показать весь комментарий
28.01.2021 14:04 Ответить
Дубинский о блокировке в YouTube: Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами - Цензор.НЕТ 8708
показать весь комментарий
28.01.2021 14:05 Ответить
Стали жертвами жертвы аборта! Ух, прям какой-то ассонанс получился Дубинский о блокировке в YouTube: Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами - Цензор.НЕТ 1948
показать весь комментарий
28.01.2021 14:05 Ответить
Жертвы тупой собачьей ..атьротной маминой скорости Дубинский о блокировке в YouTube: Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами - Цензор.НЕТ 9461
показать весь комментарий
28.01.2021 14:05 Ответить
Та да!- Ботоферма в шоці!
показать весь комментарий
28.01.2021 14:06 Ответить
Да это же ГЕНОЦИД!!!!
Дубина - подавай на США в Гаагу!
показать весь комментарий
28.01.2021 14:06 Ответить
Я вот не представляю , что нужно принимать , чтобы в здравом уме подписаться на этот Дрек 🤔😠😠😠
показать весь комментарий
28.01.2021 14:06 Ответить
точно... Жертвами твоей тупости и брехливости ! Прав!
показать весь комментарий
28.01.2021 14:06 Ответить
Мама докаталась,а твои подписчики такие же как и ты собачьи роты,ватники
показать весь комментарий
28.01.2021 14:07 Ответить
Саша, меняй быстрей логин на порнохабе бо будут вилы, будешь к Киве бегать побираться!
показать весь комментарий
28.01.2021 14:07 Ответить
Опять эта гнида передергивает: "Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами", вот только не ютуба, а маразматика дубинского, срущего им в уши души.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:07 Ответить
дубинский - это сейчас самое маленькое и безобидное зло..
показать весь комментарий
28.01.2021 14:08 Ответить
та не такое уже и безобидное, хоть и мелкое... но воняет)
показать весь комментарий
28.01.2021 14:14 Ответить
Дубинский о блокировке в YouTube: Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами - Цензор.НЕТ 9326
показать весь комментарий
28.01.2021 14:10 Ответить
Дубинский о блокировке в YouTube: Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами - Цензор.НЕТ 4951
показать весь комментарий
28.01.2021 14:11 Ответить
Прийдётся теперь доносить свою точку зрения из других мест !
Деточка ! А вам не кажется, что ваше место возле параши?- Джентельмены удачи
показать весь комментарий
28.01.2021 14:11 Ответить
Поки його Фейсбук не забанив,треба зайти туди до нього і привітати !
показать весь комментарий
28.01.2021 14:11 Ответить
Байден оказался мстительным старичком.)
показать весь комментарий
28.01.2021 14:11 Ответить
Цимес ситуации в том, шо санкции на тупого собачьего рта наложила адм. Трумпа. Дубінський про блокування в YouTube: Сотні тисяч моїх підписників стали жертвами - Цензор.НЕТ 2573
показать весь комментарий
28.01.2021 18:42 Ответить
Те все "жертвы" из-за поребрика. Жертвы аборта. Дубинский о блокировке в YouTube: Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами - Цензор.НЕТ 4199
показать весь комментарий
28.01.2021 14:12 Ответить
ты не депутат..а какая то ошибка природы, случайно попавшая в верховную раду..
показать весь комментарий
28.01.2021 14:13 Ответить
Дорогой Саша, ты не прав, не сотни тысяч, а 40 миллионов стали вашими жертвами, не надо скромничать.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:13 Ответить
"сотні тисяч" твоїх підписників стали жертвами, коли стали твоїми підписниками, гидотний собачий роте
показать весь комментарий
28.01.2021 14:13 Ответить
Жертви аборта...
показать весь комментарий
28.01.2021 14:14 Ответить
Они стали жертвами собственного идиотизма, когда повелись на твою пропаганду, козлина!
показать весь комментарий
28.01.2021 14:14 Ответить
Ну... можно в спорт-лотто пожаловаться. На крайняк поехать в лаптестан на к скабеевой. Там все дерьмо принимают. Не плохая пара была б, сливной бочок и собачий рот)))
показать весь комментарий
28.01.2021 14:15 Ответить
Буквально в марте в нашу страну возвращается РОССИЙСКИЙ СКАНДАЛЬНО ИЗВЕСТНЫЙ ПОЛИТТЕХНОЛОГ ИГОРЬ ШУВАЛОВ
Шувалов успел запомниться в первую очередь тем, что в 2004 году «делил» украинцев на три сорта, а еще он внедрял «темники» и цензуру на телевидении.
«Шувалова выдворили из Украины в 2017 году, запретив ему въезд сроком на пять лет.
Но вот при Зеленском и при содействии Левочкина Шувалов этот запрет успешно обжаловал.
И вот пропагандист возвращается
Как рассказали источники в Офисе президента, Шувалова позвали по указке Банковой.
Зеленский истерично пытается остановить падение собственного рейтинга (сейчас уже менее 20% по данным КМИС), и Левочкин, который нынче частый гость в ОП, посоветовал «зеленым» проверенного «профессионала».
Того, который одного президента уже довел до Ростова
показать весь комментарий
28.01.2021 14:16 Ответить
стали жертвами пропаганды Дубинского.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:16 Ответить
Дуб забанен навсегда. Следующие - Страна.уа, 112, Newsone, ZIK.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:18 Ответить
Дай Бог. Если наши ослы справиться с ними не могут....
показать весь комментарий
28.01.2021 14:37 Ответить
какой Бок? тот шо "дал" 32-33е годы?
а, ну да, пусть "дает" такое же щас, а чо - главное побольше просить и оН "даст"
показать весь комментарий
28.01.2021 19:04 Ответить
Дубинский о блокировке в YouTube: Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами - Цензор.НЕТ 8373
показать весь комментарий
28.01.2021 14:24 Ответить
"Умник", прекрати гавкать! Уже догавкался, цепная собака Бэни?! Тебя надо было валить ещё тогда, когда ты отправил более 2000 поправок!
показать весь комментарий
28.01.2021 14:25 Ответить
мля,как от корыта отлучили Дубінський про блокування в YouTube: Сотні тисяч моїх підписників стали жертвами - Цензор.НЕТ 9139.фуле,собачий рот переполнен,не откуда сбрасывать
показать весь комментарий
28.01.2021 14:26 Ответить
Не варто плакатися за підпищиками, якщо у тебе проблема з банківськими рахунками.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:27 Ответить
Мама с сынулей любят баксы, а они тю-тю...

"За повідомленнями в медіа, Олександр Дубінський раніше заявляв, що Ютуб-канал приносить йому близько 3,5 тисяч доларів доходу на місяць."
показать весь комментарий
28.01.2021 14:28 Ответить
напоминаю, что по законам США, США может наложить арест в рамках расследования на любой счет любой мрази, если счёт в долларах США)))
показать весь комментарий
28.01.2021 18:37 Ответить
Байден - фошизд! Сотні тисяч собачих ротів не отримають божої роси від Дубінески.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:28 Ответить
Показательная порка кучки агентов росс. влияния, чтобы остальные боялись. Нацбанк заморозил счета Дубинского/ Деркача, банки отказались обслуживать фсбэшных агентов, ютуб и проч. кинули их в вечный бан. У мертвечука сильно напряглись.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:28 Ответить
Если они были подписчиками этой мрази, то стали жертвами гораздо раньше
показать весь комментарий
28.01.2021 14:29 Ответить
Та це пі пець... Шо тепер буде?... Дубінський про блокування в YouTube: Сотні тисяч моїх підписників стали жертвами - Цензор.НЕТ 8862
показать весь комментарий
28.01.2021 14:31 Ответить
Ого--навіть сотні тисяч. Це ж скільки ж ідіотів,якщо правда?
показать весь комментарий
28.01.2021 14:33 Ответить
Ідіотів повна Верховна Рада, а також всі ті хто за них голосував, так шо Дубінський це пересічне явище.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:44 Ответить
как же теперь жить?
показать весь комментарий
28.01.2021 14:34 Ответить
Где он это написал? В ФБ или Твиттере? ЖДЁМ-С. Дубінський про блокування в YouTube: Сотні тисяч моїх підписників стали жертвами - Цензор.НЕТ 6280 Дубінський про блокування в YouTube: Сотні тисяч моїх підписників стали жертвами - Цензор.НЕТ 8074 Дубінський про блокування в YouTube: Сотні тисяч моїх підписників стали жертвами - Цензор.НЕТ 549
показать весь комментарий
28.01.2021 14:35 Ответить
мама любит ютуб
показать весь комментарий
28.01.2021 14:35 Ответить
Ужас, урон сравним с пожаром в Александрийской библиотеке, не меньше.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:42 Ответить
щеб канал шарія заблокували
показать весь комментарий
28.01.2021 14:45 Ответить
Заметьте, Дубинский никакой своей вины тут не видит, а виноват ЮТУБ и США. Обычный хуцпарь.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:54 Ответить
Жертвами аборта?
показать весь комментарий
28.01.2021 14:56 Ответить
получать информацию от народн....

як страшно жити...
ой вэй, як пережити без чергової порції лайна вiд бородатоi дупи...)
показать весь комментарий
28.01.2021 14:56 Ответить
Народ, кто первый узнает, что мама (которая так любит скорость) выставила на продажу драгоценные тачки, стукните в рельсу, пусть люди порадуются...
показать весь комментарий
28.01.2021 15:05 Ответить
а самое главное, что нигде не спрятаться, ну кроме России, но вы же понимаете, что это ненадолго, + там всё у тупого собачего отберут. Всё, что нажито непосильным трудом - 19 квартир, 12 тачил, деньги золото брильянты и корпоративные права. На президента США гавкать нельзя, особенно таким зашкваренным персонажам, как тупой собачий рот
показать весь комментарий
28.01.2021 18:34 Ответить
Почему это собачий рот имеет возможность срать через фейсбук?
показать весь комментарий
28.01.2021 15:12 Ответить
подписчики этого урода все из рашки.
показать весь комментарий
28.01.2021 15:35 Ответить
пишите письма Дубінський про блокування в YouTube: Сотні тисяч моїх підписників стали жертвами - Цензор.НЕТ 587
показать весь комментарий
28.01.2021 15:39 Ответить
хто читав його жах такий як і він
показать весь комментарий
28.01.2021 15:55 Ответить
Жертва неудачного аборта стала жертвой Ютуба.
показать весь комментарий
28.01.2021 16:06 Ответить
Собака сутулая заскулила Дубінський про блокування в YouTube: Сотні тисяч моїх підписників стали жертвами - Цензор.НЕТ 1725
показать весь комментарий
28.01.2021 16:24 Ответить
Дубинський, наступного разу носи футболку з написом -" Мама любить ютуб"...
показать весь комментарий
28.01.2021 16:28 Ответить
А шо там было, гей-порно?
показать весь комментарий
28.01.2021 16:39 Ответить
Хіба що порно з тваринами.
показать весь комментарий
28.01.2021 20:02 Ответить
самое эффективное - изъять все бабло! Кста, этот урод с собачьей пастью кто по профессии?
показать весь комментарий
28.01.2021 16:55 Ответить
Байден еще и арестует тебя, тупой собачий рот, в любой стране Европы, а может даже в Украине, Сытник то директор НАБУ.
показать весь комментарий
28.01.2021 18:32 Ответить
Це не страшно. Жертви, це коли нічого жерти.
показать весь комментарий
28.01.2021 19:59 Ответить
Слава США!
Если нас зеля берёт таких в депутаты, то за него всё сделают США
Следующим должен быть Шарий и ведущая Мосийчук 1+1
показать весь комментарий
28.01.2021 21:30 Ответить
 
 