Дубинский о блокировке в YouTube: Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами

Подсанкционный нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский назвал своих YouTube-читателей жертвами, после того, как его канал был заблокирован.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня это произошло со страницей в ютубе. Теперь жертвами временной безнаказанности аферистов стали и сотни тысяч моих подписчиков. Их просто лишили возможности получать информацию от народного депутата Украины", - посетовал попавший под санкции США нардеп.

Читайте также: Нардеп "ЕС" Арьев об исключении Дубинского из фракции "СН": Идет борьба Коломойского за сохранение одного из своих ключевых "агентов влияния"

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.