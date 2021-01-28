Дубинский о блокировке в YouTube: Сотни тысяч моих подписчиков стали жертвами
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Подсанкционный нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский назвал своих YouTube-читателей жертвами, после того, как его канал был заблокирован.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня это произошло со страницей в ютубе. Теперь жертвами временной безнаказанности аферистов стали и сотни тысяч моих подписчиков. Их просто лишили возможности получать информацию от народного депутата Украины", - посетовал попавший под санкции США нардеп.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
Пожалуйста, подождите...
"Попал под Ютуб"
хохма
Правильно, не порядок..
що це Цукенберг не прочухався досі..
- Принеси мені планшет я стану підписником Дубінського!
- А для чого?
- А щоб на одного підписника Дубінського стало менше на цьому світі!
Дубина - подавай на США в Гаагу!
ушидуши.
Деточка ! А вам не кажется, что ваше место возле параши?- Джентельмены удачи
Шувалов успел запомниться в первую очередь тем, что в 2004 году «делил» украинцев на три сорта, а еще он внедрял «темники» и цензуру на телевидении.
«Шувалова выдворили из Украины в 2017 году, запретив ему въезд сроком на пять лет.
Но вот при Зеленском и при содействии Левочкина Шувалов этот запрет успешно обжаловал.
И вот пропагандист возвращается
Как рассказали источники в Офисе президента, Шувалова позвали по указке Банковой.
Зеленский истерично пытается остановить падение собственного рейтинга (сейчас уже менее 20% по данным КМИС), и Левочкин, который нынче частый гость в ОП, посоветовал «зеленым» проверенного «профессионала».
Того, который одного президента уже довел до Ростова
а, ну да, пусть "дает" такое же щас, а чо - главное побольше просить и оН "даст"
"За повідомленнями в медіа, Олександр Дубінський раніше заявляв, що Ютуб-канал приносить йому близько 3,5 тисяч доларів доходу на місяць."
як страшно жити...
ой вэй, як пережити без чергової порції лайна вiд бородатоi дупи...)
Если нас зеля берёт таких в депутаты, то за него всё сделают США
Следующим должен быть Шарий и ведущая Мосийчук 1+1