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Несовершеннолетний погиб на железнодорожных путях в Киеве, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Несовершеннолетний погиб на железнодорожных путях в Киеве, - Нацполиция

В Днепровском районе Киева погиб несовершеннолетний, попав под поезд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня около 20:00 в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что неизвестный попал под электропоезд на улице Евгения Сверстюка, что в Днепровском районе столицы.

Предварительно полицейские установили, что юноша переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, в результате машинист поезда не успел затормозить и совершил наезд на парня. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

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Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и проводят необходимые следственные действия. По окончании проверки будет дана правовая квалификация события.

Автор: Володимир Янченко
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в уши трупу заглядывали? наушники аж повылетали или так крепко и держатся?
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29.01.2021 21:09 Ответить
В 1986 году одел себе на уши CROWN - валкман , и ездил по всему городу , - искал пальчиковые батарейки . Это было круто . ((
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29.01.2021 21:23 Ответить
Шкода хлопчину ))
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29.01.2021 21:47 Ответить
Наушники 100%.
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29.01.2021 21:56 Ответить
Стопами дипломатки з США пішов, яка джампінг по колії влаштувала і теж з навушниками? Хоч вещдок розібрався б, могли і підкласти на колії вже холодне тіло.
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30.01.2021 06:18 Ответить
 
 