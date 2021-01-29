Несовершеннолетний погиб на железнодорожных путях в Киеве, - Нацполиция
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В Днепровском районе Киева погиб несовершеннолетний, попав под поезд.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сегодня около 20:00 в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что неизвестный попал под электропоезд на улице Евгения Сверстюка, что в Днепровском районе столицы.
Предварительно полицейские установили, что юноша переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, в результате машинист поезда не успел затормозить и совершил наезд на парня. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и проводят необходимые следственные действия. По окончании проверки будет дана правовая квалификация события.
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