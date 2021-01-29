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Неповнолітній загинув на залізничних коліях у Києві, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

Неповнолітній загинув на залізничних коліях у Києві, - Нацполіція

У Дніпровському районі Києва загинув неповнолітній, потрапивши під поїзд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Сьогодні близько 20:00 до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що невідомий потрапив під електропоїзд на вулиці Євгена Сверстюка, що в Дніпровському районі столиці.

Попередньо поліцейські встановили, що юнак переходив залізничні колії у невстановленому місці, в результаті машиніст потяга не встиг загальмувати і наїхав на хлопця. Від травм потерпілий помер на місці події.

Зараз поліцейські з'ясовують всі обставини події та проводять необхідні слідчі дії. Після закінчення перевірки буде дано правову кваліфікацію події.

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в уши трупу заглядывали? наушники аж повылетали или так крепко и держатся?
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29.01.2021 21:09 Відповісти
В 1986 году одел себе на уши CROWN - валкман , и ездил по всему городу , - искал пальчиковые батарейки . Это было круто . ((
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29.01.2021 21:23 Відповісти
Шкода хлопчину ))
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29.01.2021 21:47 Відповісти
Наушники 100%.
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29.01.2021 21:56 Відповісти
Стопами дипломатки з США пішов, яка джампінг по колії влаштувала і теж з навушниками? Хоч вещдок розібрався б, могли і підкласти на колії вже холодне тіло.
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30.01.2021 06:18 Відповісти
 
 