Неповнолітній загинув на залізничних коліях у Києві, - Нацполіція

У Дніпровському районі Києва загинув неповнолітній, потрапивши під поїзд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Сьогодні близько 20:00 до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що невідомий потрапив під електропоїзд на вулиці Євгена Сверстюка, що в Дніпровському районі столиці.

Попередньо поліцейські встановили, що юнак переходив залізничні колії у невстановленому місці, в результаті машиніст потяга не встиг загальмувати і наїхав на хлопця. Від травм потерпілий помер на місці події.

Зараз поліцейські з'ясовують всі обставини події та проводять необхідні слідчі дії. Після закінчення перевірки буде дано правову кваліфікацію події.

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