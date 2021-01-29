РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13590 посетителей онлайн
Новости Общество
2 542 13
охрана (697) ГБР (2540)

Зданию ГБР предоставлена ​​государственная охрана - указ Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зданию ГБР предоставлена ​​государственная охрана - указ Зеленского

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Государственному бюро расследований государственной охраны.

Как передает Цензор.НЕТ указ опубликован на сайте президента.

"Согласно статье 9 Закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" постановляю: Определить важным государственным объектом, подлежащим государственной охране, здание Государственного бюро расследований и прилегающие к нему территории по улице Симона Петлюры, 15 в городе Киеве ", - говорится в указе.

Осуществлять эту охрану, по указу, имеет Управления государственной охраны Украины

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР сообщило о подозрении Тупицкому

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кодло рашистское , как и назначенцы иуды зельцмана нескромный и тот, кого он «заказал «! Трусы позорные боятся
показать весь комментарий
29.01.2021 22:18 Ответить
+
показать весь комментарий
30.01.2021 10:56 Ответить
ну,хорошо хоть только зданию...а не каждому бюровцу по отдельности
показать весь комментарий
29.01.2021 22:20 Ответить
шо, отой порожній екскорпус КПІ на Панаса Воєнного?..

Європейська Солідарність
8 ч. ·

🔥Артур Герасимов, Володимир Ар'єв та Ігор Головань вирішили відвідати центральний офіс ДБР за адресою Панаса Мирного 28 на предмет перевірки, чи дійсно він там знаходиться і чи не надто суворі умови для праці у працівників цієї установи.

Будівлі ДБР надано державну охорону - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 1079
показать весь комментарий
29.01.2021 22:22 Ответить
Усі злодії при владі, за 30 років незалежності держави, повинні сидіти на кічі. В тому числі і предствники ДБР, якщо вони там є. Америка усіх виведе на чисту воду. В першу чергу діда Кабаєва-Кривоногих на засРашці, а потім наших доморощених.
показать весь комментарий
29.01.2021 22:27 Ответить
Нафіга це все лайно Америці?
показать весь комментарий
29.01.2021 22:29 Ответить
це, можливо, цьому приміщенню, на Панаса Мирного, 54?

*****
У Києві народні депутати вирішили проінспектувати нове приміщення Державного бюро розслідувань, куди чиновники нібито переїхали нещодавно, проте потрапити до будівлі не вдалося.
Про це йдеться у сюжеті програми "Репортер".
Депутати хотіли подивитися, чи дотримані на новому місці всі норми законодавства, проте потрапити всередину народним обранцям не вдалося. На вхідних дверях висів замок, а на гарячій лінії повідомили, що у новому приміщенні проводять будівельні роботи, хоча будівельників на робочому місці не було, а коли планують закінчити ремонт - не уточнювали.
"Вони, як завжди, збрехали. Тому що вони сказали, що йдуть ремонтні роботи. Але зараз робочий час, а ніхто ніяких ремонтних робіт не веде", - сказав адвокат п'ятого президента України Ігор Головань.
"Очевидно, що ці двері не відкривалися мінімум місяць. Тобто, є два варіанти: або ДБР бреше, і вони тут не знаходяться, або керівництво ДБР саботує свою роботу", - прокоментував співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.
******
Тоді нафіга пустуючому приміщенню охорона?
показать весь комментарий
29.01.2021 22:28 Ответить
Мабуть, то підставна квартира))
показать весь комментарий
30.01.2021 09:10 Ответить
Зеля приучена тратить бабло из чужой тумбочки на все свои хотелки
показать весь комментарий
29.01.2021 22:34 Ответить
Если бы было ГБР -საქართველოს საგამოძიებო ბიურო
вы бы просто улыбались Будівлі ДБР надано державну охорону - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 9054
показать весь комментарий
29.01.2021 22:41 Ответить
А януковичу ваЗЕлин скоро охрану от Украинцев предоставит? Его шавкам уже предоставил. Сидеть тебе вова, сидеть.
показать весь комментарий
29.01.2021 22:53 Ответить
Нова зелена фішка охоронець тепер вирішує впускати слідчих ДБР чи голову КС суду на роботу чи забанити вжід. Це така нова фішка до Конституції. Це нагадує , наприклад ніби коли дід в кожуху і з одностволкою Іж 17 буде не впускати суддю районного суду на роботу, бо йому наказав це робити голова радгоспу "Зелений пшик"
показать весь комментарий
30.01.2021 06:15 Ответить
Сейчас пересмотрят бюджет и выделят млрд на охрану гбр.
Цены выросли до пи...ца, про коммуналку молчу, нищета прогрессирует, а этот, суки " из народа" жиреют.
Ну как вам зечмошники, хорошо живётся? Дебилы, ***
показать весь комментарий
30.01.2021 13:33 Ответить
 
 