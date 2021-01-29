Зданию ГБР предоставлена государственная охрана - указ Зеленского
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Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Государственному бюро расследований государственной охраны.
Как передает Цензор.НЕТ указ опубликован на сайте президента.
"Согласно статье 9 Закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" постановляю: Определить важным государственным объектом, подлежащим государственной охране, здание Государственного бюро расследований и прилегающие к нему территории по улице Симона Петлюры, 15 в городе Киеве ", - говорится в указе.
Осуществлять эту охрану, по указу, имеет Управления государственной охраны Украины
Указ вступает в силу со дня опубликования.
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Європейська Солідарність
8 ч. ·
🔥Артур Герасимов, Володимир Ар'єв та Ігор Головань вирішили відвідати центральний офіс ДБР за адресою Панаса Мирного 28 на предмет перевірки, чи дійсно він там знаходиться і чи не надто суворі умови для праці у працівників цієї установи.
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У Києві народні депутати вирішили проінспектувати нове приміщення Державного бюро розслідувань, куди чиновники нібито переїхали нещодавно, проте потрапити до будівлі не вдалося.
Про це йдеться у сюжеті програми "Репортер".
Депутати хотіли подивитися, чи дотримані на новому місці всі норми законодавства, проте потрапити всередину народним обранцям не вдалося. На вхідних дверях висів замок, а на гарячій лінії повідомили, що у новому приміщенні проводять будівельні роботи, хоча будівельників на робочому місці не було, а коли планують закінчити ремонт - не уточнювали.
"Вони, як завжди, збрехали. Тому що вони сказали, що йдуть ремонтні роботи. Але зараз робочий час, а ніхто ніяких ремонтних робіт не веде", - сказав адвокат п'ятого президента України Ігор Головань.
"Очевидно, що ці двері не відкривалися мінімум місяць. Тобто, є два варіанти: або ДБР бреше, і вони тут не знаходяться, або керівництво ДБР саботує свою роботу", - прокоментував співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.
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Тоді нафіга пустуючому приміщенню охорона?
вы бы просто улыбались
Цены выросли до пи...ца, про коммуналку молчу, нищета прогрессирует, а этот, суки " из народа" жиреют.
Ну как вам зечмошники, хорошо живётся? Дебилы, ***