УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12761 відвідувач онлайн
Новини Суспільство
2 542 13
охорона (283) ДБР (2552)

Будівлі ДБР надано державну охорону - указ Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Будівлі ДБР надано державну охорону - указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання Державному бюро розслідувань державної охорони.

Як передає Цензор.НЕТ указ опубліковано на сайті президента.

"Згідно зі статтею 9 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" постановляю: Визначити важливим державним об'єктом, що підлягає державній охороні, будівлю Державного бюро розслідувань і прилеглі до нього території по вулиці Симона Петлюри, 15 у місті Києві", - сказано в указі.

Здійснювати цю охорону, за указом, має Управління державної охорони України

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Читайте також: 11 депутатів ОПЗЖ просили надати їм охорону за держкошти, - ЗМІ
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кодло рашистское , как и назначенцы иуды зельцмана нескромный и тот, кого он «заказал «! Трусы позорные боятся
показати весь коментар
29.01.2021 22:18 Відповісти
+
показати весь коментар
30.01.2021 10:56 Відповісти
ну,хорошо хоть только зданию...а не каждому бюровцу по отдельности
показати весь коментар
29.01.2021 22:20 Відповісти
шо, отой порожній екскорпус КПІ на Панаса Воєнного?..

Європейська Солідарність
8 ч. ·

🔥Артур Герасимов, Володимир Ар'єв та Ігор Головань вирішили відвідати центральний офіс ДБР за адресою Панаса Мирного 28 на предмет перевірки, чи дійсно він там знаходиться і чи не надто суворі умови для праці у працівників цієї установи.

Будівлі ДБР надано державну охорону - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 1079
показати весь коментар
29.01.2021 22:22 Відповісти
Усі злодії при владі, за 30 років незалежності держави, повинні сидіти на кічі. В тому числі і предствники ДБР, якщо вони там є. Америка усіх виведе на чисту воду. В першу чергу діда Кабаєва-Кривоногих на засРашці, а потім наших доморощених.
показати весь коментар
29.01.2021 22:27 Відповісти
Нафіга це все лайно Америці?
показати весь коментар
29.01.2021 22:29 Відповісти
це, можливо, цьому приміщенню, на Панаса Мирного, 54?

*****
У Києві народні депутати вирішили проінспектувати нове приміщення Державного бюро розслідувань, куди чиновники нібито переїхали нещодавно, проте потрапити до будівлі не вдалося.
Про це йдеться у сюжеті програми "Репортер".
Депутати хотіли подивитися, чи дотримані на новому місці всі норми законодавства, проте потрапити всередину народним обранцям не вдалося. На вхідних дверях висів замок, а на гарячій лінії повідомили, що у новому приміщенні проводять будівельні роботи, хоча будівельників на робочому місці не було, а коли планують закінчити ремонт - не уточнювали.
"Вони, як завжди, збрехали. Тому що вони сказали, що йдуть ремонтні роботи. Але зараз робочий час, а ніхто ніяких ремонтних робіт не веде", - сказав адвокат п'ятого президента України Ігор Головань.
"Очевидно, що ці двері не відкривалися мінімум місяць. Тобто, є два варіанти: або ДБР бреше, і вони тут не знаходяться, або керівництво ДБР саботує свою роботу", - прокоментував співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.
******
Тоді нафіга пустуючому приміщенню охорона?
показати весь коментар
29.01.2021 22:28 Відповісти
Мабуть, то підставна квартира))
показати весь коментар
30.01.2021 09:10 Відповісти
Зеля приучена тратить бабло из чужой тумбочки на все свои хотелки
показати весь коментар
29.01.2021 22:34 Відповісти
Если бы было ГБР -საქართველოს საგამოძიებო ბიურო
вы бы просто улыбались Будівлі ДБР надано державну охорону - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 9054
показати весь коментар
29.01.2021 22:41 Відповісти
А януковичу ваЗЕлин скоро охрану от Украинцев предоставит? Его шавкам уже предоставил. Сидеть тебе вова, сидеть.
показати весь коментар
29.01.2021 22:53 Відповісти
Нова зелена фішка охоронець тепер вирішує впускати слідчих ДБР чи голову КС суду на роботу чи забанити вжід. Це така нова фішка до Конституції. Це нагадує , наприклад ніби коли дід в кожуху і з одностволкою Іж 17 буде не впускати суддю районного суду на роботу, бо йому наказав це робити голова радгоспу "Зелений пшик"
показати весь коментар
30.01.2021 06:15 Відповісти
Сейчас пересмотрят бюджет и выделят млрд на охрану гбр.
Цены выросли до пи...ца, про коммуналку молчу, нищета прогрессирует, а этот, суки " из народа" жиреют.
Ну как вам зечмошники, хорошо живётся? Дебилы, ***
показати весь коментар
30.01.2021 13:33 Відповісти
 
 