11 депутатів ОПЗЖ просили надати їм охорону за держкошти, - ЗМІ

У грудні 2019 року група депутатів "Опозиційної платформи - За життя" просила надати їм держохорону. Текст колективного звернення підготував Ренат Кузьмін.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти дізналися про це прохання депутатів, коли їм вдалося отримати доступ до депутатських звернень.

Про охорону для себе просили нардепи ОПЗЖ Нестор Шуфрич, Тарас Козак, Василь Німченко, Юрій Загородній, Олександр Колтунович, Олег Волошин, Сергій Дунаєв, Вадим Столар, Ігор Абрамович, Наталія Приходько та Олександр Пономарьов.

Вони пояснювали це тим, що в ЗМІ були поширені відомості про начебто протиправні дії СБУ, які "спланували і здійснюють незаконні оперативно слідчі дії" щодо депутатів. І спецслужба, відповідно до листа депутатів, буцімто взялася до "залучення національно-радикальних угруповань".

Один із підписантів звернення Олександр Колтунович, для якого також просили надати охорону за держкошт, розповів, що хоч і не поділяв таку ідею, але підтримав її.

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Прохання про охорону за держкошт також двічі надходило від депутата зі "Слуги народу" Євгенія Шевченка. Вперше – у жовтні 2019 року, невдовзі після участі нардепа у російському політичному ток-шоу. Шевченко направив листа на ім’я президента України Володимира Зеленського, в якому розповідав, що на його адресу почалися численні погрози "зі сторони радикально налаштованих націоналістів та інших невстановлених осіб".

"Були люди, які писали в соцмережах різні погрози. Конкретно я вам навіть скажу, як було: "відправимо тебе до Бузини", отак. Ну, зрозуміло, що ті, хто писали – це якісь були підставні особи", – розповів сам Євгеній Шевченко.

Вдруге депутат просив держохорону у червні 2020 у листі на ім’я керівника офісу президента Андрія Єрмака із позначкою "терміново". Він це пояснював, зокрема, тим, що на засіданні парламенту наголосив на необхідності звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Потім, за його словами, почався "неправомірний тиск та протиправні посягання". Але охорону, за словами нардепа, йому так і не надали.