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11 депутатів ОПЗЖ просили надати їм охорону за держкошти, - ЗМІ

11 депутатів ОПЗЖ просили надати їм охорону за держкошти, - ЗМІ

У грудні 2019 року група депутатів "Опозиційної платформи - За життя" просила надати їм держохорону. Текст колективного звернення підготував Ренат Кузьмін.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти дізналися про це прохання депутатів, коли їм вдалося отримати доступ до депутатських звернень.

Про охорону для себе просили нардепи ОПЗЖ Нестор Шуфрич, Тарас Козак, Василь Німченко, Юрій Загородній, Олександр Колтунович, Олег Волошин, Сергій Дунаєв, Вадим Столар, Ігор Абрамович, Наталія Приходько та Олександр Пономарьов.

Вони пояснювали це тим, що в ЗМІ були поширені відомості про начебто протиправні дії СБУ, які "спланували і здійснюють незаконні оперативно слідчі дії" щодо депутатів. І спецслужба, відповідно до листа депутатів, буцімто взялася до "залучення національно-радикальних угруповань".

Один із підписантів звернення Олександр Колтунович, для якого також просили надати охорону за держкошт, розповів, що хоч і не поділяв таку ідею, але підтримав її.

Також читайте: У 2020 році сто нардепів жодного разу не виступили в Раді, - КВУ

11 депутатів ОПЗЖ просили надати їм охорону за держкошти, - ЗМІ 01

Прохання про охорону за держкошт також двічі надходило від депутата зі "Слуги народу" Євгенія Шевченка. Вперше – у жовтні 2019 року, невдовзі після участі нардепа у російському політичному ток-шоу. Шевченко направив листа на ім’я президента України Володимира Зеленського, в якому розповідав, що на його адресу почалися численні погрози "зі сторони радикально налаштованих націоналістів та інших невстановлених осіб".

11 депутатів ОПЗЖ просили надати їм охорону за держкошти, - ЗМІ 02

"Були люди, які писали в соцмережах різні погрози. Конкретно я вам навіть скажу, як було: "відправимо тебе до Бузини", отак. Ну, зрозуміло, що ті, хто писали – це якісь були підставні особи", – розповів сам Євгеній Шевченко.

11 депутатів ОПЗЖ просили надати їм охорону за держкошти, - ЗМІ 03

Вдруге депутат просив держохорону у червні 2020 у листі на ім’я керівника офісу президента Андрія Єрмака із позначкою "терміново". Він це пояснював, зокрема, тим, що на засіданні парламенту наголосив на необхідності звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Потім, за його словами, почався "неправомірний тиск та протиправні посягання". Але охорону, за словами нардепа, йому так і не надали.

Автор: 

депутат (1771) звернення (599) охорона (340) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491) Шевченко Євгеній Слуга народу (79)


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Топ коментарі
+35
11 депутатов ОПЗЖ просили предоставить им охрану за госсредства, - СМИ - Цензор.НЕТ 8568
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22.01.2021 17:24
+32
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 8 мин. ·

От і «приїхали».

В ефірі прокремлівського каналу ZIK відома пропагандистка Ганна Герман закликала вшанувати бойовиків ДНР/ЛНР.
Також вона знову повторила відомий московський наратив про «державний переворот» та назвала колаборантів «своїми людьми».

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R Служба безпеки України
, https://www.facebook.com/rnbou/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R
Рада національної безпеки і оборони України , ви є, ви будете реагувати на антиукраїнські випади осіб афілійлваних з ОПЗЖ та Москвою?

https://www.facebook.com/Nacrada/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Nacrada/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
, ви взагалі звернете увагу на те що такі канали як НАШ,ZIK, NewsOne та 112 щодня знищують країну зсереднити. Що відбувається відверта пропаганда та розпалювання ворожнечі. Чи далі будете закривати очі?

Поки всякі Г+Г боряться з україномовними Ютюб каналами як https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R Geek Journal - Новини кіно та серіалів
, відверті рашисти та агенти кремля не зупиняються в своєму трешті та бажанні розколоти країну.
показати весь коментар
22.01.2021 17:21
+24
11 депутатов ОПЗЖ просили предоставить им охрану за госсредства, - СМИ - Цензор.НЕТ 9781
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22.01.2021 17:28
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22.01.2021 17:20 Відповісти
11 депутатов ОПЗЖ просили предоставить им охрану за госсредства, - СМИ

=============================
Пздц...Колаборанти і посіпаки )(уйла вкінець знахабніли! Їм би шибеницю організувати за госсредства ,а не охорону!
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22.01.2021 19:24 Відповісти
11 депутатів ОПЗЖ просили надати їм охорону за держкошти, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1066
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22.01.2021 20:09 Відповісти
11 депутатів ОПЗЖ просили надати їм охорону за держкошти, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8653
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22.01.2021 20:10 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 8 мин. ·

От і «приїхали».

В ефірі прокремлівського каналу ZIK відома пропагандистка Ганна Герман закликала вшанувати бойовиків ДНР/ЛНР.
Також вона знову повторила відомий московський наратив про «державний переворот» та назвала колаборантів «своїми людьми».

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R Служба безпеки України
, https://www.facebook.com/rnbou/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R
Рада національної безпеки і оборони України , ви є, ви будете реагувати на антиукраїнські випади осіб афілійлваних з ОПЗЖ та Москвою?

https://www.facebook.com/Nacrada/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Nacrada/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
, ви взагалі звернете увагу на те що такі канали як НАШ,ZIK, NewsOne та 112 щодня знищують країну зсереднити. Що відбувається відверта пропаганда та розпалювання ворожнечі. Чи далі будете закривати очі?

Поки всякі Г+Г боряться з україномовними Ютюб каналами як https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R Geek Journal - Новини кіно та серіалів
, відверті рашисти та агенти кремля не зупиняються в своєму трешті та бажанні розколоти країну.
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22.01.2021 17:21 Відповісти
+
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22.01.2021 17:59 Відповісти
"Заключите меня в бронированную камеру" (с)

11 депутатов ОПЗЖ просили предоставить им охрану за госсредства, - СМИ - Цензор.НЕТ 5978
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22.01.2021 17:21 Відповісти
та дайте ему двух упоротых аваковым ментов .посмотрим,подпишет ли еще раз обращение о снятии авакова
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22.01.2021 17:21 Відповісти
гівна вам на лопаті, потвори
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22.01.2021 17:22 Відповісти
Не ну а чё, нормально, ещё и охрану им оплати, от собственных налогоплатильщиков. Не жизнь, а малина
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22.01.2021 17:22 Відповісти
Уже неактуально, тогда были риски(с). Ясно-понятно, сейчас рисков нет, у корыта регионалы.
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22.01.2021 17:23 Відповісти
А азов с ярошем и семенченко ушли в тень.
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22.01.2021 17:24 Відповісти
А Ярош до чого к Азову?
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22.01.2021 17:34 Відповісти
Слуги от народа просят у народа охраны..
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22.01.2021 18:00 Відповісти
11 депутатов ОПЗЖ просили предоставить им охрану за госсредства, - СМИ - Цензор.НЕТ 7088
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22.01.2021 17:23 Відповісти
у дрочера кивы же 5 стволов! пусть охраняет работодателей....
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22.01.2021 17:24 Відповісти
он в Раде регулярно затвор передёргивает - тренируется,походу..
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22.01.2021 17:25 Відповісти
- " А у вас были риски,как говорят,жизни и здоровью так сказать.. кгм...человеков ?"
- "Нет"
-"Будут !" (с)
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22.01.2021 17:24 Відповісти
11 депутатов ОПЗЖ просили предоставить им охрану за госсредства, - СМИ - Цензор.НЕТ 8568
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22.01.2021 17:24 Відповісти
путин пусть охрану приставит к этим *********!
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22.01.2021 17:26 Відповісти
не ну шуфрич - понятно...там любовь народная уже евоную)))) соплю кровавую вышибала...
а остальное то... шо ж так???
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22.01.2021 17:27 Відповісти
11 депутатов ОПЗЖ просили предоставить им охрану за госсредства, - СМИ - Цензор.НЕТ 9781
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22.01.2021 17:28 Відповісти
Нардеп из Кривого Рога Юрий Корявченков (Юзик) не сказал ни слова в Верховной Раде за весь 2020 год. Об этом сообщает сайт Комитета избирателей Украины. ©

Тупо пердів і відригував
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22.01.2021 17:30 Відповісти
За него говорил "внутренний!" голос.
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22.01.2021 18:22 Відповісти
*******, що їх чекає доля інших зрадників?
Вірно рахують)
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22.01.2021 17:31 Відповісти
Я дивлюся, у тебе українська "шкандибає"... Звернув увагу ще на переписці про Муромця... Не "рахую", а "вважаю"... Решта - правильно... По суті - теж...
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22.01.2021 17:39 Відповісти
З моєю роботою, вона і повинна шкандибати, до сих пір вся документація (а це сотні документів з сотнями сторінок) на клятій.
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22.01.2021 17:55 Відповісти
Хто тобі "дохтор"? А я у чотирьох "конторах" колегам документи правив, коли перейшли на українську...
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22.01.2021 17:58 Відповісти
Технічна мова, дохтур не допоможе! Останній рік ведеться преклад тисяч документів. *******, що це залежало від мене?
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22.01.2021 18:07 Відповісти
А думаєш, "юридична мова" легша від "технічної"? Я перший курс закінчував у Саратовському юридичному, російською мовою. А продовжив навчання вже українською... Приїхав, а мені кажуть - "Доздайте курс Історії права України... Або приїжджайте через рік, Підготуєтесь, курсову напишете... Ось підручник. А ось теми курсових робіт. Якщо згодні з першим - здача через два дні..." І писать курсову, і здавать залік - українською!... Вивернувся...
Так що я "ВВАЖАЮ", що маю право тебе критикувать...
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22.01.2021 18:22 Відповісти
Юридична, не легша, але обсяги!
Тому не маете права) 4 контори проти документації на тисячі одиниць обладнання)
Краще перекласти земельний, кримінальний та усі 21 у залишку кодекси з усіма поясненнями та підзаконними актами)
Це буде простіше)
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22.01.2021 18:37 Відповісти
А в судах виступать ти пропонуєш із словником виступать? Там нема часу на переклад - там "с ходу - в атаку...".
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22.01.2021 18:41 Відповісти
В судах є час (звісно не завжди, особливо під час дебатів0, але наслідки непорозуміння не миттєві, в техніці, непорозуміння приводить до аварій, та трагічних наслідків майже миттєво(
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22.01.2021 18:46 Відповісти
А ти перекладаєш текст під час аварій? От же ж, повезло з двома "упертюхами" сьогодні!... Один мені казки розповідає про біологію і розповсюдження ховрахів в Україні, поняття маючи на рівні - "А я бачив, тому впевнений!...", а другий - про мову, на рівні "А я знаю, тому зі мною нічого сперечаться!"
Ви мені обоє, нагадуєте грузина з старого анекдоту:
"Іде поїзд Москва-Кисловодськ. На нижніх полицях - мама з дочкою, років 18-ти, на верхній полиці - грузин, додому їде... Мама вирішила з дочкою зайняться "сексуальним вихованням". Дочка каже:
- Мама, если-бы я знала, как больно девственности лишаться, то я-бы девочкой осталась...
Мати:
- Доченька, это ерунда... Вот рожать - действительно больно...
Засперечалися.грузин прокинувся, нахилився з полиці, до матері, і каже:
- Слюшай, дарагая! Тэбя хоть раз па яицам вэслом били?..."
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22.01.2021 19:23 Відповісти
Ні, не перекладаю, ***** на клятій, щей з матюками, бо не є (не маю) часу. І навіть технічна не до всіх доходить(
IQ середній по Україні з^їхав з 101 до 90! Отака система освіти(
З кожним роком довбнів все більше і більше(
Не тільки освіта, а СИСТЕМА.
Я буду диспетчером західної (західноукраїньскої) енергосистеми! Де вчився - Львів (ееф). Але я працював, щоб оплатити навчання на стаціонарі!
Коли залишишся без світла, повернись сюди, та перечитай!
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22.01.2021 19:38 Відповісти
Сам сказав досить, але довів мене майже до сказу) В технічному плані Україна летить у прірву, на відміну від гуманітарки, хоча і там майже дупа.
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22.01.2021 19:43 Відповісти
А я, що, винен, що у тебе витримка відсутня? Подивився б, я, на тебе, у судовому засіданні!... Коли у тебе всередині все "кипить", а ти повинен спокійно викладать свою позицію, дотримуючись не тільки вимог судочинства, але й правил української мови, щоб тебе зрозумів суддя... Саме про це я тобі і казав... Мене ж, не "тіпає", коли ти свою "значущість" доводиш? А, заодно, пробуєш виправдаться, чому ти українською пишеш з помилками...
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23.01.2021 08:56 Відповісти
Мдя, юристи) з ніг на голову.
Все почалося, коли ви якогось біса підсунули мені свій історичний шедевр), потім висунули пісюна, котрим аж 4 контори врятували та перший почали вишками трясти.
Закічили, обтікайте в судах, бавтеся міфологією, на вашу Корону не зазіхаю.
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23.01.2021 15:31 Відповісти
"Скисло молоко у курда - він на весь світ образився...". (Це не я придумав - це у вірмен прислів"я таке є...).
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23.01.2021 15:41 Відповісти
Ага. У городі бузина... Схожа реакція)
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23.01.2021 16:09 Відповісти
А я, на відміну від тебе, спокійно можу використать і скисле молоко, і бузину, і дядька в Києві... Кисле модоко - для оладок чи пирога, бузину - для ароматизації і підфарбовування яблучного вина і соку, а у дядька в Києві можу переночувать... А ти "дми губи" і далі...
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23.01.2021 17:14 Відповісти
Яж не проти, ВСВ(ЧСВ) замість гідності, сироїжка замість чорного груздя, або рижика, викати суддям, а потім відриватися тикалками на оточуючих... Криза середнього віку, тяжка професійна деформація)
А я тут Ірину Вільде перечитаю) Якось мене від міфології (саме так!) не пре) А потім книжок 10-20 для релаксу.
Зразу кажу, тематику не вгадали, бо збочинець (не я).
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24.01.2021 17:38 Відповісти
Казав мій товариш, подібним тобі, "ображеним на весь світ" - "Набери у рот гімна і плюнь мені в морду...".
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24.01.2021 17:42 Відповісти
Я ображений, на весь світ?
Тільки у ваших мареннях! Дідусеві залишилося років 15-25 і він виконав (майже, добиває останні) усі свої забаганки (дерево, хатинка біля ставу, діти, онуки)

ГіВна ( це, щодо загальноукраїнської) вам набирати в рот я не бажаю! Там і так досить)

Не міряйтеся ......, в дідуся набагато більше досвіду у цій справі)))

З повагою, до спроб ...
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24.01.2021 19:01 Відповісти
Чим більше ти, ображено надуваючи губи, пишеш, тим більше ти показуєш свою обмеженість і дріб"язковість...
До речі, вдкрий у Гуглі Тлумачний словник української мови, прочитай про "гімно" і "гівно", і знайди різницю, "лінгвіст підстаркуватий"...
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24.01.2021 19:11 Відповісти
на себе свої марення приміряй, дивись в корінь! не ГУГЛЮ, а в Українські словники, ДИТИНА від ВІКІ) І тобі, як іншим недо... відкриється велике одкровєння)
ГІМ та ГІВ мають дуже велику різницю у териториальній вживаності), тому вірним варіантом є той... ну напряжи мозок!
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24.01.2021 19:30 Відповісти
А ще кажеш, що ЮРИСТ, там навіть коми мають значення)
Не міряйся з дідусем, памперсів тобі не вистачить)
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24.01.2021 19:34 Відповісти
Можна дурне питання?
Чому на протязі 2х діб в усіх лайках на твої коменти, присутній
Алексей Вовченко???

Починай ставити самотики!

Какая разница
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24.01.2021 19:48 Відповісти
А чого ти мене питаєш? Його і питай... (А питання, дійсно, "дурне"...).
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24.01.2021 19:52 Відповісти
Я ж казав, що "дурне")
Закінчуй, по знайду час, та натхнення, та проведу АНАЛІЗ тої маячні з міфотворчості)
ВАМ (тобі) не сподобається), бо аналіз буде глибокий і зовсім не маючий відношення до маршрутів, а до достовірності вихідних умов та ... , а там у вас повна дупка огірків)
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24.01.2021 20:05 Відповісти
І до речі, юридичні помилки перекладу можна до усрачки спростовувати, та ...
Технічна мова, це мова негайних дій і тут непорозуміння можуть викликати МИТТЄВІ негативні наслідки)
Скажіть, що я не правий
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22.01.2021 18:41 Відповісти
там ще сірожа Ківалов вчився, після інституту працював дільничним в Одесі
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22.01.2021 19:19 Відповісти
Ну і що? Там багато людей вчилося...
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22.01.2021 19:26 Відповісти
сірожа підрахуй не людина.
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22.01.2021 20:53 Відповісти
А по-людські написать можна? Буду я в твоїх "сірожах" розбираться...
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22.01.2021 20:57 Відповісти
Ківалова усі знають, наробив.
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23.01.2021 09:05 Відповісти
Юридичні ВУЗи кожен рік випускають тисячі спеціалістів. А у вас на Ківалові "світ клином зійшовся"? Вам не здається, що у "декого" Ківалов став "ідеєю-фікс"? З таким же успіхом всіх випускників Київського університету можна називать "геями", бо там Головатий учився...
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23.01.2021 09:10 Відповісти
І СБУ на них засіхає і Аваков їм недовподоби, з кого охорону давати? Лишається Правий Сектор.
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22.01.2021 17:31 Відповісти
А дбр не зазіхає? А пора б уже.
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23.01.2021 09:09 Відповісти
Хай вас ваши рейтинги охраняют. ЗаЖопу боитесь?
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22.01.2021 17:36 Відповісти
Хай просять "господаря"... Путіна...
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22.01.2021 17:37 Відповісти
бояться за свое некчемное, предательское существование? а хоть одна из этих тварей перечислила хотябы 10 гривень брату погибшего пацана? 100%, они даже не читали эту прискорбную новость
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22.01.2021 17:39 Відповісти
Охрану от любви народной
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22.01.2021 17:42 Відповісти
Охраняемую газовую камеру.
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22.01.2021 17:48 Відповісти
пи11 депутатів ОПЗЖ просили надати їм охорону за держкошти, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4931 им а не охрану.....
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22.01.2021 17:49 Відповісти
Оформить в тюрму, вот и будет охрана за гос счет.
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22.01.2021 17:56 Відповісти
В тюрьме их охранять будут!
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22.01.2021 17:56 Відповісти
СМИ: Компания партнерши преЗЕдента по сериалу «Слуга народа» получила от государства 18 миллионов
Мнения 22-янв, 16:429 494 0

Эксперт Минздрава и консультант Офиса президента Оксана Обертинская зарабатывает на продаже медицинских товаров «ковидного» направления. Об этом сообщает УНН.

Компания Обертинской под названием «Центр молекулярной диагностики» поставляет в областные больницы и ПЦР-лаборатории медицинское оборудование, экспресс-тесты, а также занимается исследованиями и экспериментальными разработками в сфере биотехнологий.

За несколько месяцев ее компания получила по упрощенной процедуре государственных заказов 18 миллионов гривен.

Журналисты выяснили, что само производство находится в обычной квартире одной из киевских «сталинок».

Попасть в квартиру журналистам так и не удалось, при этом жильцы данного дома были удивлены тем, что их соседом оказался «Центр молекулярной диагностики».

Оксана Обертинская сыграла эпизодическую роль президентского психолога Василия Говнобородько Голобородько в сериале «Слуга народа».

Весной 2020 года Обертинская стала экспертом Министерства здравоохранения и консультантом Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский присвоил Обертинской звание «Заслуженный врач Украины».
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22.01.2021 17:58 Відповісти
Пропоную надати їм охорону але ,- ПОСМЕРТНО .
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22.01.2021 18:00 Відповісти
...та вони і на посмертну не заслуговують
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22.01.2021 18:08 Відповісти
Цікаво Що ж ви за слуги народа, коли требуєте для себе охорону!? Мабудь потрібно поводити себе як подобає для цього народу. Закрийте свій "БЗДІК" котрий по периметру обставили укр.прапорами і тут же гавкаєте на все українське. "Добродії" вашу мать!
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22.01.2021 18:06 Відповісти
Анекдот - партия,,за жизнь,, боится за свою жизнь !
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22.01.2021 18:07 Відповісти
Бо ця ж партія за СВОЄ життя, з достатком і комфортом, та і ще з пільгами.
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22.01.2021 18:37 Відповісти
А чого за влашний кошт не організувати охорону? Ви ж зневажаєте цю декржаву.
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22.01.2021 18:27 Відповісти
Дійсно, в Україні ж вже є платні камери.
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22.01.2021 18:37 Відповісти
А "халяви" то хочеться "бідним і нещасним".
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22.01.2021 19:08 Відповісти
а поховатись у модернових камерах слабо?
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22.01.2021 18:43 Відповісти
Абсолютно согласен...
1 этап круглосуточная охрана в ИВС, затем СИЗО, а потом исправительно-трудовое учреждение
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22.01.2021 18:50 Відповісти
млииин и ни одной женщины... сырливые только "мужички" ну ладно Шуфрилке часто перепадало )) а остальные..
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22.01.2021 18:52 Відповісти
118-й батальйон шуцманшафту фюрера Путіна просить зелену колаборацію забезпечити їх, як крота РФ в ОПУ особистою охороною з бюджету.
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22.01.2021 19:19 Відповісти
це схоже на хохму, колись у МихМиха Жванецького була така хохма естрадна - Он бил советником Рабиновича по национальной безопасності. Іронія долі-сім радників Рабиновича по національній безпеці просять забезпечити їм охорону від виборців.
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22.01.2021 19:23 Відповісти
.уй їм на все рило...
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22.01.2021 19:23 Відповісти
або в камери...
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22.01.2021 19:24 Відповісти
Тогда были риски, как говорят, жизни и здоровью человека... Якого млять чєлавєка *****?!
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22.01.2021 19:30 Відповісти
их расстреливать надо как калоборантов террористов а они просют ну цирк страна
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22.01.2021 19:31 Відповісти
Пожалуйста, назначьте им в охрану профессиональных киллеров. Чтобы потом решить, при смене ЗЕвласти, все проблемы методом обычного мобильного обзвона. Ну, типа, ребята все изменилось, работайте сценарий №2.
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22.01.2021 19:39 Відповісти
А шо такое Вперед в рашку там х-ло подаст
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22.01.2021 19:40 Відповісти
Дулю з маком. Особливо нестору-чмошнику.
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22.01.2021 19:52 Відповісти
повна жесть, це повне дно...
просто слів немає інших крім матів....
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22.01.2021 20:04 Відповісти
11 депутатів ОПЗЖ просили надати їм охорону за держкошти, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6088
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22.01.2021 20:12 Відповісти
может вам еще и по вертолёту для полётов на работу в раду и домой и бесплатные путевки на Мальдивы? вы когда в депутаты от рыгов шли шо не знали что так рано или поздно будет? знали суки, но алчность перемогла. ну кушайте теперь и не подавитесь. нет ну конечно выход есть - сложил мандат и гуляй, новас же от корыта хрен оторвешь?
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22.01.2021 20:54 Відповісти
зашморги. Виключно зашморги.
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22.01.2021 20:55 Відповісти
Дайте мне шухрича поохранять. Хоть минут на пять. Будет петь ,,хутинпуйло,, фальцетом на бис.
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22.01.2021 20:58 Відповісти
а, они не уточнили какого государства?!
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22.01.2021 21:27 Відповісти
А хрен вам всем , пророссийские выродки!!
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22.01.2021 22:34 Відповісти
ссут когда страшно. реакция правильная)
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23.01.2021 13:20 Відповісти
 
 