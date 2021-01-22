11 депутатів ОПЗЖ просили надати їм охорону за держкошти, - ЗМІ
У грудні 2019 року група депутатів "Опозиційної платформи - За життя" просила надати їм держохорону. Текст колективного звернення підготував Ренат Кузьмін.
Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.
Журналісти дізналися про це прохання депутатів, коли їм вдалося отримати доступ до депутатських звернень.
Про охорону для себе просили нардепи ОПЗЖ Нестор Шуфрич, Тарас Козак, Василь Німченко, Юрій Загородній, Олександр Колтунович, Олег Волошин, Сергій Дунаєв, Вадим Столар, Ігор Абрамович, Наталія Приходько та Олександр Пономарьов.
Вони пояснювали це тим, що в ЗМІ були поширені відомості про начебто протиправні дії СБУ, які "спланували і здійснюють незаконні оперативно слідчі дії" щодо депутатів. І спецслужба, відповідно до листа депутатів, буцімто взялася до "залучення національно-радикальних угруповань".
Один із підписантів звернення Олександр Колтунович, для якого також просили надати охорону за держкошт, розповів, що хоч і не поділяв таку ідею, але підтримав її.
Прохання про охорону за держкошт також двічі надходило від депутата зі "Слуги народу" Євгенія Шевченка. Вперше – у жовтні 2019 року, невдовзі після участі нардепа у російському політичному ток-шоу. Шевченко направив листа на ім’я президента України Володимира Зеленського, в якому розповідав, що на його адресу почалися численні погрози "зі сторони радикально налаштованих націоналістів та інших невстановлених осіб".
"Були люди, які писали в соцмережах різні погрози. Конкретно я вам навіть скажу, як було: "відправимо тебе до Бузини", отак. Ну, зрозуміло, що ті, хто писали – це якісь були підставні особи", – розповів сам Євгеній Шевченко.
Вдруге депутат просив держохорону у червні 2020 у листі на ім’я керівника офісу президента Андрія Єрмака із позначкою "терміново". Він це пояснював, зокрема, тим, що на засіданні парламенту наголосив на необхідності звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Потім, за його словами, почався "неправомірний тиск та протиправні посягання". Але охорону, за словами нардепа, йому так і не надали.
Будь ласка, зачекайте...
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Пздц...Колаборанти і посіпаки )(уйла вкінець знахабніли! Їм би шибеницю організувати за госсредства ,а не охорону!
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От і «приїхали».
В ефірі прокремлівського каналу ZIK відома пропагандистка Ганна Герман закликала вшанувати бойовиків ДНР/ЛНР.
Також вона знову повторила відомий московський наратив про «державний переворот» та назвала колаборантів «своїми людьми».
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R Служба безпеки України
, https://www.facebook.com/rnbou/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R
Рада національної безпеки і оборони України , ви є, ви будете реагувати на антиукраїнські випади осіб афілійлваних з ОПЗЖ та Москвою?
https://www.facebook.com/Nacrada/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Nacrada/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
, ви взагалі звернете увагу на те що такі канали як НАШ,ZIK, NewsOne та 112 щодня знищують країну зсереднити. Що відбувається відверта пропаганда та розпалювання ворожнечі. Чи далі будете закривати очі?
Поки всякі Г+Г боряться з україномовними Ютюб каналами як https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R Geek Journal - Новини кіно та серіалів
, відверті рашисти та агенти кремля не зупиняються в своєму трешті та бажанні розколоти країну.
- "Нет"
-"Будут !" (с)
а остальное то... шо ж так???
Тупо пердів і відригував
Вірно рахують)
Так що я "ВВАЖАЮ", що маю право тебе критикувать...
Тому не маете права) 4 контори проти документації на тисячі одиниць обладнання)
Краще перекласти земельний, кримінальний та усі 21 у залишку кодекси з усіма поясненнями та підзаконними актами)
Це буде простіше)
Ви мені обоє, нагадуєте грузина з старого анекдоту:
"Іде поїзд Москва-Кисловодськ. На нижніх полицях - мама з дочкою, років 18-ти, на верхній полиці - грузин, додому їде... Мама вирішила з дочкою зайняться "сексуальним вихованням". Дочка каже:
- Мама, если-бы я знала, как больно девственности лишаться, то я-бы девочкой осталась...
Мати:
- Доченька, это ерунда... Вот рожать - действительно больно...
Засперечалися.грузин прокинувся, нахилився з полиці, до матері, і каже:
- Слюшай, дарагая! Тэбя хоть раз па яицам вэслом били?..."
IQ середній по Україні з^їхав з 101 до 90! Отака система освіти(
З кожним роком довбнів все більше і більше(
Не тільки освіта, а СИСТЕМА.
Я буду диспетчером західної (західноукраїньскої) енергосистеми! Де вчився - Львів (ееф). Але я працював, щоб оплатити навчання на стаціонарі!
Коли залишишся без світла, повернись сюди, та перечитай!
Все почалося, коли ви якогось біса підсунули мені свій історичний шедевр), потім висунули пісюна, котрим аж 4 контори врятували та перший почали вишками трясти.
Закічили, обтікайте в судах, бавтеся міфологією, на вашу Корону не зазіхаю.
А я тут Ірину Вільде перечитаю) Якось мене від міфології (саме так!) не пре) А потім книжок 10-20 для релаксу.
Зразу кажу, тематику не вгадали, бо збочинець (не я).
Тільки у ваших мареннях! Дідусеві залишилося років 15-25 і він виконав (майже, добиває останні) усі свої забаганки (дерево, хатинка біля ставу, діти, онуки)
ГіВна ( це, щодо загальноукраїнської) вам набирати в рот я не бажаю! Там і так досить)
Не міряйтеся ......, в дідуся набагато більше досвіду у цій справі)))
З повагою, до спроб ...
До речі, вдкрий у Гуглі Тлумачний словник української мови, прочитай про "гімно" і "гівно", і знайди різницю, "лінгвіст підстаркуватий"...
ГІМ та ГІВ мають дуже велику різницю у териториальній вживаності), тому вірним варіантом є той... ну напряжи мозок!
Не міряйся з дідусем, памперсів тобі не вистачить)
Чому на протязі 2х діб в усіх лайках на твої коменти, присутній
Алексей Вовченко???
Починай ставити самотики!
Какая разница
Закінчуй, по знайду час, та натхнення, та проведу АНАЛІЗ тої маячні з міфотворчості)
ВАМ (тобі) не сподобається), бо аналіз буде глибокий і зовсім не маючий відношення до маршрутів, а до достовірності вихідних умов та ... , а там у вас повна дупка огірків)
Технічна мова, це мова негайних дій і тут непорозуміння можуть викликати МИТТЄВІ негативні наслідки)
Скажіть, що я не правий
Мнения 22-янв, 16:429 494 0
Эксперт Минздрава и консультант Офиса президента Оксана Обертинская зарабатывает на продаже медицинских товаров «ковидного» направления. Об этом сообщает УНН.
Компания Обертинской под названием «Центр молекулярной диагностики» поставляет в областные больницы и ПЦР-лаборатории медицинское оборудование, экспресс-тесты, а также занимается исследованиями и экспериментальными разработками в сфере биотехнологий.
За несколько месяцев ее компания получила по упрощенной процедуре государственных заказов 18 миллионов гривен.
Журналисты выяснили, что само производство находится в обычной квартире одной из киевских «сталинок».
Попасть в квартиру журналистам так и не удалось, при этом жильцы данного дома были удивлены тем, что их соседом оказался «Центр молекулярной диагностики».
Оксана Обертинская сыграла эпизодическую роль президентского психолога Василия
ГовнобородькоГолобородько в сериале «Слуга народа».
Весной 2020 года Обертинская стала экспертом Министерства здравоохранения и консультантом Офиса президента.
Президент Владимир Зеленский присвоил Обертинской звание «Заслуженный врач Украины».
1 этап круглосуточная охрана в ИВС, затем СИЗО, а потом исправительно-трудовое учреждение
просто слів немає інших крім матів....