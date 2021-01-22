11 депутатов ОПЗЖ просили предоставить им охрану за госсредства, - СМИ
В декабре 2019 года группа депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" просила предоставить им госохрану. Текст коллективного обращения подготовил Ренат Кузьмин.
Речь об этом идет в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.
Журналисты узнали об этой просьбе депутатов, когда им удалось получить доступ к депутатским обращениям.
Об охране для себя просили нардепы ОПЗЖ Нестор Шуфрич, Тарас Козак, Василий Нимченко, Юрий Загородний, Александр Колтунович, Олег Волошин, Сергей Дунаев, Вадим Столар, Игорь Абрамович, Наталья Приходько и Александр Пономарев.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Васильковский лоббировал гастроли в Украине российского рэпера Элджея, которому был запрещен въезд в нашу страну, - СМИ. ВИДЕО
Они объясняли необходимость предоставления охраны тем, что в СМИ были распространены сведения о якобы противоправных действиях СБУ, которые "спланировали и осуществляют незаконные оперативно-следственные действия" в отношении депутатов. И спецслужба, согласно письму депутатов, якобы приступила к "привлечение национально-радикальных группировок".
Один из подписантов обращения Александр Колтунович рассказал об этой просьбе так: "Коллективное обращение, кажется, готовил Ренат Кузьмин в рамках одной ситуации. Оно уже неактуально. Тогда были риски, как говорят, жизни и здоровью человека".
Также на Цензор.НЕТ: Нардеп "ЕС" Гончаренко интересовался возможностью въезда российских актеров, одобряющих оккупацию Крыма. Он уверяет, что просто хотел узнать, а не просил впустить. ВИДЕО
Просьба об охране за госсредства также дважды поступала от депутата "слуги народа" Евгения Шевченко. Первый раз - в октябре 2019 года, вскоре после участия нардепа в российском политическом ток-шоу. Шевченко направил письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского, в котором рассказал, что в его адрес начались многочисленные угрозы "со стороны радикально настроенных националистов и других неустановленных лиц".
"Были люди, которые писали в соцсетях различные угрозы. Именно я вам даже скажу, как было: "отправим тебя к Бузине", так. Ну, понятно, что те, кто писали - это какие были подставные лица", - рассказал журналистам Евгений Шевченко.
Читайте также: В 2020 году сто нардепов ни разу не выступили в Раде, - КИУ
Во второй раз депутат просил госохрану в июне 2020 в письме на имя руководителя Офиса Президента Андрея Ермака с пометкой "срочно". Он объяснял просьбу, в частности, тем, что на заседании парламента отметил необходимость освобождения министра внутренних дел Арсена Авакова. Затем, по его словам, начались "неправомерное давление и противоправные посягательства". Но охрану, по словам нардепа, ему так и не предоставили.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
=============================
Пздц...Колаборанти і посіпаки )(уйла вкінець знахабніли! Їм би шибеницю організувати за госсредства ,а не охорону!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 8 мин. ·
От і «приїхали».
В ефірі прокремлівського каналу ZIK відома пропагандистка Ганна Герман закликала вшанувати бойовиків ДНР/ЛНР.
Також вона знову повторила відомий московський наратив про «державний переворот» та назвала колаборантів «своїми людьми».
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R Служба безпеки України
, https://www.facebook.com/rnbou/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R
Рада національної безпеки і оборони України , ви є, ви будете реагувати на антиукраїнські випади осіб афілійлваних з ОПЗЖ та Москвою?
https://www.facebook.com/Nacrada/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Nacrada/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
, ви взагалі звернете увагу на те що такі канали як НАШ,ZIK, NewsOne та 112 щодня знищують країну зсереднити. Що відбувається відверта пропаганда та розпалювання ворожнечі. Чи далі будете закривати очі?
Поки всякі Г+Г боряться з україномовними Ютюб каналами як https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R Geek Journal - Новини кіно та серіалів
, відверті рашисти та агенти кремля не зупиняються в своєму трешті та бажанні розколоти країну.
- "Нет"
-"Будут !" (с)
а остальное то... шо ж так???
Тупо пердів і відригував
Вірно рахують)
Так що я "ВВАЖАЮ", що маю право тебе критикувать...
Тому не маете права) 4 контори проти документації на тисячі одиниць обладнання)
Краще перекласти земельний, кримінальний та усі 21 у залишку кодекси з усіма поясненнями та підзаконними актами)
Це буде простіше)
Ви мені обоє, нагадуєте грузина з старого анекдоту:
"Іде поїзд Москва-Кисловодськ. На нижніх полицях - мама з дочкою, років 18-ти, на верхній полиці - грузин, додому їде... Мама вирішила з дочкою зайняться "сексуальним вихованням". Дочка каже:
- Мама, если-бы я знала, как больно девственности лишаться, то я-бы девочкой осталась...
Мати:
- Доченька, это ерунда... Вот рожать - действительно больно...
Засперечалися.грузин прокинувся, нахилився з полиці, до матері, і каже:
- Слюшай, дарагая! Тэбя хоть раз па яицам вэслом били?..."
IQ середній по Україні з^їхав з 101 до 90! Отака система освіти(
З кожним роком довбнів все більше і більше(
Не тільки освіта, а СИСТЕМА.
Я буду диспетчером західної (західноукраїньскої) енергосистеми! Де вчився - Львів (ееф). Але я працював, щоб оплатити навчання на стаціонарі!
Коли залишишся без світла, повернись сюди, та перечитай!
Все почалося, коли ви якогось біса підсунули мені свій історичний шедевр), потім висунули пісюна, котрим аж 4 контори врятували та перший почали вишками трясти.
Закічили, обтікайте в судах, бавтеся міфологією, на вашу Корону не зазіхаю.
А я тут Ірину Вільде перечитаю) Якось мене від міфології (саме так!) не пре) А потім книжок 10-20 для релаксу.
Зразу кажу, тематику не вгадали, бо збочинець (не я).
Тільки у ваших мареннях! Дідусеві залишилося років 15-25 і він виконав (майже, добиває останні) усі свої забаганки (дерево, хатинка біля ставу, діти, онуки)
ГіВна ( це, щодо загальноукраїнської) вам набирати в рот я не бажаю! Там і так досить)
Не міряйтеся ......, в дідуся набагато більше досвіду у цій справі)))
З повагою, до спроб ...
До речі, вдкрий у Гуглі Тлумачний словник української мови, прочитай про "гімно" і "гівно", і знайди різницю, "лінгвіст підстаркуватий"...
ГІМ та ГІВ мають дуже велику різницю у териториальній вживаності), тому вірним варіантом є той... ну напряжи мозок!
Не міряйся з дідусем, памперсів тобі не вистачить)
Чому на протязі 2х діб в усіх лайках на твої коменти, присутній
Алексей Вовченко???
Починай ставити самотики!
Какая разница
Закінчуй, по знайду час, та натхнення, та проведу АНАЛІЗ тої маячні з міфотворчості)
ВАМ (тобі) не сподобається), бо аналіз буде глибокий і зовсім не маючий відношення до маршрутів, а до достовірності вихідних умов та ... , а там у вас повна дупка огірків)
Технічна мова, це мова негайних дій і тут непорозуміння можуть викликати МИТТЄВІ негативні наслідки)
Скажіть, що я не правий
Мнения 22-янв, 16:429 494 0
Эксперт Минздрава и консультант Офиса президента Оксана Обертинская зарабатывает на продаже медицинских товаров «ковидного» направления. Об этом сообщает УНН.
Компания Обертинской под названием «Центр молекулярной диагностики» поставляет в областные больницы и ПЦР-лаборатории медицинское оборудование, экспресс-тесты, а также занимается исследованиями и экспериментальными разработками в сфере биотехнологий.
За несколько месяцев ее компания получила по упрощенной процедуре государственных заказов 18 миллионов гривен.
Журналисты выяснили, что само производство находится в обычной квартире одной из киевских «сталинок».
Попасть в квартиру журналистам так и не удалось, при этом жильцы данного дома были удивлены тем, что их соседом оказался «Центр молекулярной диагностики».
Оксана Обертинская сыграла эпизодическую роль президентского психолога Василия
ГовнобородькоГолобородько в сериале «Слуга народа».
Весной 2020 года Обертинская стала экспертом Министерства здравоохранения и консультантом Офиса президента.
Президент Владимир Зеленский присвоил Обертинской звание «Заслуженный врач Украины».
1 этап круглосуточная охрана в ИВС, затем СИЗО, а потом исправительно-трудовое учреждение
просто слів немає інших крім матів....