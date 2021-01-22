11 депутатов ОПЗЖ просили предоставить им охрану за госсредства, - СМИ

В декабре 2019 года группа депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" просила предоставить им госохрану. Текст коллективного обращения подготовил Ренат Кузьмин.

Речь об этом идет в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты узнали об этой просьбе депутатов, когда им удалось получить доступ к депутатским обращениям.

Об охране для себя просили нардепы ОПЗЖ Нестор Шуфрич, Тарас Козак, Василий Нимченко, Юрий Загородний, Александр Колтунович, Олег Волошин, Сергей Дунаев, Вадим Столар, Игорь Абрамович, Наталья Приходько и Александр Пономарев.

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Они объясняли необходимость предоставления охраны тем, что в СМИ были распространены сведения о якобы противоправных действиях СБУ, которые "спланировали и осуществляют незаконные оперативно-следственные действия" в отношении депутатов. И спецслужба, согласно письму депутатов, якобы приступила к "привлечение национально-радикальных группировок".

Один из подписантов обращения Александр Колтунович рассказал об этой просьбе так: "Коллективное обращение, кажется, готовил Ренат Кузьмин в рамках одной ситуации. Оно уже неактуально. Тогда были риски, как говорят, жизни и здоровью человека".

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Просьба об охране за госсредства также дважды поступала от депутата "слуги народа" Евгения Шевченко. Первый раз - в октябре 2019 года, вскоре после участия нардепа в российском политическом ток-шоу. Шевченко направил письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского, в котором рассказал, что в его адрес начались многочисленные угрозы "со стороны радикально настроенных националистов и других неустановленных лиц".

"Были люди, которые писали в соцсетях различные угрозы. Именно я вам даже скажу, как было: "отправим тебя к Бузине", так. Ну, понятно, что те, кто писали - это какие были подставные лица", - рассказал журналистам Евгений Шевченко.

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Во второй раз депутат просил госохрану в июне 2020 в письме на имя руководителя Офиса Президента Андрея Ермака с пометкой "срочно". Он объяснял просьбу, в частности, тем, что на заседании парламента отметил необходимость освобождения министра внутренних дел Арсена Авакова. Затем, по его словам, начались "неправомерное давление и противоправные посягательства". Но охрану, по словам нардепа, ему так и не предоставили.