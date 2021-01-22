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11 депутатов ОПЗЖ просили предоставить им охрану за госсредства, - СМИ

11 депутатов ОПЗЖ просили предоставить им охрану за госсредства, - СМИ

В декабре 2019 года группа депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" просила предоставить им госохрану. Текст коллективного обращения подготовил Ренат Кузьмин.

Речь об этом идет в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты узнали об этой просьбе депутатов, когда им удалось получить доступ к депутатским обращениям.

Об охране для себя просили нардепы ОПЗЖ Нестор Шуфрич, Тарас Козак, Василий Нимченко, Юрий Загородний, Александр Колтунович, Олег Волошин, Сергей Дунаев, Вадим Столар, Игорь Абрамович, Наталья Приходько и Александр Пономарев.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Васильковский лоббировал гастроли в Украине российского рэпера Элджея, которому был запрещен въезд в нашу страну, - СМИ. ВИДЕО

Они объясняли необходимость предоставления охраны тем, что в СМИ были распространены сведения о якобы противоправных действиях СБУ, которые "спланировали и осуществляют незаконные оперативно-следственные действия" в отношении депутатов. И спецслужба, согласно письму депутатов, якобы приступила к "привлечение национально-радикальных группировок".

Один из подписантов обращения Александр Колтунович рассказал об этой просьбе так: "Коллективное обращение, кажется, готовил Ренат Кузьмин в рамках одной ситуации. Оно уже неактуально. Тогда были риски, как говорят, жизни и здоровью человека".

11 депутатов ОПЗЖ просили предоставить им охрану за госсредства, - СМИ 01

Также на Цензор.НЕТ: Нардеп "ЕС" Гончаренко интересовался возможностью въезда российских актеров, одобряющих оккупацию Крыма. Он уверяет, что просто хотел узнать, а не просил впустить. ВИДЕО

Просьба об охране за госсредства также дважды поступала от депутата "слуги народа" Евгения Шевченко. Первый раз - в октябре 2019 года, вскоре после участия нардепа в российском политическом ток-шоу. Шевченко направил письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского, в котором рассказал, что в его адрес начались многочисленные угрозы "со стороны радикально настроенных националистов и других неустановленных лиц".

11 депутатов ОПЗЖ просили предоставить им охрану за госсредства, - СМИ 02

"Были люди, которые писали в соцсетях различные угрозы. Именно я вам даже скажу, как было: "отправим тебя к Бузине", так. Ну, понятно, что те, кто писали - это какие были подставные лица", - рассказал журналистам Евгений Шевченко.

11 депутатов ОПЗЖ просили предоставить им охрану за госсредства, - СМИ 03

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Во второй раз депутат просил госохрану в июне 2020 в письме на имя руководителя Офиса Президента Андрея Ермака с пометкой "срочно". Он объяснял просьбу, в частности, тем, что на заседании парламента отметил необходимость освобождения министра внутренних дел Арсена Авакова. Затем, по его словам, начались "неправомерное давление и противоправные посягательства". Но охрану, по словам нардепа, ему так и не предоставили.

Автор: 

депутат (3310) обращение (744) охрана (700) Оппозиционная платформа - За жизнь (452) Шевченко Евгений Слуга народа (77)


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Топ комментарии
+35
11 депутатов ОПЗЖ просили предоставить им охрану за госсредства, - СМИ - Цензор.НЕТ 8568
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22.01.2021 17:24
+32
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 8 мин. ·

От і «приїхали».

В ефірі прокремлівського каналу ZIK відома пропагандистка Ганна Герман закликала вшанувати бойовиків ДНР/ЛНР.
Також вона знову повторила відомий московський наратив про «державний переворот» та назвала колаборантів «своїми людьми».

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R Служба безпеки України
, https://www.facebook.com/rnbou/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R
Рада національної безпеки і оборони України , ви є, ви будете реагувати на антиукраїнські випади осіб афілійлваних з ОПЗЖ та Москвою?

https://www.facebook.com/Nacrada/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Nacrada/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
, ви взагалі звернете увагу на те що такі канали як НАШ,ZIK, NewsOne та 112 щодня знищують країну зсереднити. Що відбувається відверта пропаганда та розпалювання ворожнечі. Чи далі будете закривати очі?

Поки всякі Г+Г боряться з україномовними Ютюб каналами як https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R Geek Journal - Новини кіно та серіалів
, відверті рашисти та агенти кремля не зупиняються в своєму трешті та бажанні розколоти країну.
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22.01.2021 17:21
+24
11 депутатов ОПЗЖ просили предоставить им охрану за госсредства, - СМИ - Цензор.НЕТ 9781
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22.01.2021 17:28
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Бох подаст
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22.01.2021 17:20 Ответить
11 депутатов ОПЗЖ просили предоставить им охрану за госсредства, - СМИ

=============================
Пздц...Колаборанти і посіпаки )(уйла вкінець знахабніли! Їм би шибеницю організувати за госсредства ,а не охорону!
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22.01.2021 19:24 Ответить
11 депутатів ОПЗЖ просили надати їм охорону за держкошти, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1066
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22.01.2021 20:09 Ответить
11 депутатів ОПЗЖ просили надати їм охорону за держкошти, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8653
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22.01.2021 20:10 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 8 мин. ·

От і «приїхали».

В ефірі прокремлівського каналу ZIK відома пропагандистка Ганна Герман закликала вшанувати бойовиків ДНР/ЛНР.
Також вона знову повторила відомий московський наратив про «державний переворот» та назвала колаборантів «своїми людьми».

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R Служба безпеки України
, https://www.facebook.com/rnbou/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R
Рада національної безпеки і оборони України , ви є, ви будете реагувати на антиукраїнські випади осіб афілійлваних з ОПЗЖ та Москвою?

https://www.facebook.com/Nacrada/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Nacrada/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
, ви взагалі звернете увагу на те що такі канали як НАШ,ZIK, NewsOne та 112 щодня знищують країну зсереднити. Що відбувається відверта пропаганда та розпалювання ворожнечі. Чи далі будете закривати очі?

Поки всякі Г+Г боряться з україномовними Ютюб каналами як https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?__cft__[0]=AZUWmpc68cI-3***********************************************-dwwZukmKdcvRkuuAqxSBxAP9cyb4d-avvgp2KO7WoD7mXo7Ci1VEwEF8uoOBRusobrt3lqLtDg-FrO-qPruy-Fs1AkZ&__tn__=kK-R Geek Journal - Новини кіно та серіалів
, відверті рашисти та агенти кремля не зупиняються в своєму трешті та бажанні розколоти країну.
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22.01.2021 17:21 Ответить
+
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22.01.2021 17:59 Ответить
"Заключите меня в бронированную камеру" (с)

11 депутатов ОПЗЖ просили предоставить им охрану за госсредства, - СМИ - Цензор.НЕТ 5978
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22.01.2021 17:21 Ответить
та дайте ему двух упоротых аваковым ментов .посмотрим,подпишет ли еще раз обращение о снятии авакова
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22.01.2021 17:21 Ответить
гівна вам на лопаті, потвори
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22.01.2021 17:22 Ответить
Не ну а чё, нормально, ещё и охрану им оплати, от собственных налогоплатильщиков. Не жизнь, а малина
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22.01.2021 17:22 Ответить
Уже неактуально, тогда были риски(с). Ясно-понятно, сейчас рисков нет, у корыта регионалы.
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22.01.2021 17:23 Ответить
А азов с ярошем и семенченко ушли в тень.
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22.01.2021 17:24 Ответить
А Ярош до чого к Азову?
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22.01.2021 17:34 Ответить
Слуги от народа просят у народа охраны..
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22.01.2021 18:00 Ответить
11 депутатов ОПЗЖ просили предоставить им охрану за госсредства, - СМИ - Цензор.НЕТ 7088
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22.01.2021 17:23 Ответить
у дрочера кивы же 5 стволов! пусть охраняет работодателей....
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22.01.2021 17:24 Ответить
он в Раде регулярно затвор передёргивает - тренируется,походу..
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22.01.2021 17:25 Ответить
- " А у вас были риски,как говорят,жизни и здоровью так сказать.. кгм...человеков ?"
- "Нет"
-"Будут !" (с)
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22.01.2021 17:24 Ответить
11 депутатов ОПЗЖ просили предоставить им охрану за госсредства, - СМИ - Цензор.НЕТ 8568
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22.01.2021 17:24 Ответить
путин пусть охрану приставит к этим *********!
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22.01.2021 17:26 Ответить
не ну шуфрич - понятно...там любовь народная уже евоную)))) соплю кровавую вышибала...
а остальное то... шо ж так???
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22.01.2021 17:27 Ответить
11 депутатов ОПЗЖ просили предоставить им охрану за госсредства, - СМИ - Цензор.НЕТ 9781
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22.01.2021 17:28 Ответить
Нардеп из Кривого Рога Юрий Корявченков (Юзик) не сказал ни слова в Верховной Раде за весь 2020 год. Об этом сообщает сайт Комитета избирателей Украины. ©

Тупо пердів і відригував
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22.01.2021 17:30 Ответить
За него говорил "внутренний!" голос.
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22.01.2021 18:22 Ответить
*******, що їх чекає доля інших зрадників?
Вірно рахують)
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22.01.2021 17:31 Ответить
Я дивлюся, у тебе українська "шкандибає"... Звернув увагу ще на переписці про Муромця... Не "рахую", а "вважаю"... Решта - правильно... По суті - теж...
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22.01.2021 17:39 Ответить
З моєю роботою, вона і повинна шкандибати, до сих пір вся документація (а це сотні документів з сотнями сторінок) на клятій.
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22.01.2021 17:55 Ответить
Хто тобі "дохтор"? А я у чотирьох "конторах" колегам документи правив, коли перейшли на українську...
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22.01.2021 17:58 Ответить
Технічна мова, дохтур не допоможе! Останній рік ведеться преклад тисяч документів. *******, що це залежало від мене?
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22.01.2021 18:07 Ответить
А думаєш, "юридична мова" легша від "технічної"? Я перший курс закінчував у Саратовському юридичному, російською мовою. А продовжив навчання вже українською... Приїхав, а мені кажуть - "Доздайте курс Історії права України... Або приїжджайте через рік, Підготуєтесь, курсову напишете... Ось підручник. А ось теми курсових робіт. Якщо згодні з першим - здача через два дні..." І писать курсову, і здавать залік - українською!... Вивернувся...
Так що я "ВВАЖАЮ", що маю право тебе критикувать...
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22.01.2021 18:22 Ответить
Юридична, не легша, але обсяги!
Тому не маете права) 4 контори проти документації на тисячі одиниць обладнання)
Краще перекласти земельний, кримінальний та усі 21 у залишку кодекси з усіма поясненнями та підзаконними актами)
Це буде простіше)
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22.01.2021 18:37 Ответить
А в судах виступать ти пропонуєш із словником виступать? Там нема часу на переклад - там "с ходу - в атаку...".
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22.01.2021 18:41 Ответить
В судах є час (звісно не завжди, особливо під час дебатів0, але наслідки непорозуміння не миттєві, в техніці, непорозуміння приводить до аварій, та трагічних наслідків майже миттєво(
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22.01.2021 18:46 Ответить
А ти перекладаєш текст під час аварій? От же ж, повезло з двома "упертюхами" сьогодні!... Один мені казки розповідає про біологію і розповсюдження ховрахів в Україні, поняття маючи на рівні - "А я бачив, тому впевнений!...", а другий - про мову, на рівні "А я знаю, тому зі мною нічого сперечаться!"
Ви мені обоє, нагадуєте грузина з старого анекдоту:
"Іде поїзд Москва-Кисловодськ. На нижніх полицях - мама з дочкою, років 18-ти, на верхній полиці - грузин, додому їде... Мама вирішила з дочкою зайняться "сексуальним вихованням". Дочка каже:
- Мама, если-бы я знала, как больно девственности лишаться, то я-бы девочкой осталась...
Мати:
- Доченька, это ерунда... Вот рожать - действительно больно...
Засперечалися.грузин прокинувся, нахилився з полиці, до матері, і каже:
- Слюшай, дарагая! Тэбя хоть раз па яицам вэслом били?..."
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22.01.2021 19:23 Ответить
Ні, не перекладаю, ***** на клятій, щей з матюками, бо не є (не маю) часу. І навіть технічна не до всіх доходить(
IQ середній по Україні з^їхав з 101 до 90! Отака система освіти(
З кожним роком довбнів все більше і більше(
Не тільки освіта, а СИСТЕМА.
Я буду диспетчером західної (західноукраїньскої) енергосистеми! Де вчився - Львів (ееф). Але я працював, щоб оплатити навчання на стаціонарі!
Коли залишишся без світла, повернись сюди, та перечитай!
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22.01.2021 19:38 Ответить
Сам сказав досить, але довів мене майже до сказу) В технічному плані Україна летить у прірву, на відміну від гуманітарки, хоча і там майже дупа.
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22.01.2021 19:43 Ответить
А я, що, винен, що у тебе витримка відсутня? Подивився б, я, на тебе, у судовому засіданні!... Коли у тебе всередині все "кипить", а ти повинен спокійно викладать свою позицію, дотримуючись не тільки вимог судочинства, але й правил української мови, щоб тебе зрозумів суддя... Саме про це я тобі і казав... Мене ж, не "тіпає", коли ти свою "значущість" доводиш? А, заодно, пробуєш виправдаться, чому ти українською пишеш з помилками...
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23.01.2021 08:56 Ответить
Мдя, юристи) з ніг на голову.
Все почалося, коли ви якогось біса підсунули мені свій історичний шедевр), потім висунули пісюна, котрим аж 4 контори врятували та перший почали вишками трясти.
Закічили, обтікайте в судах, бавтеся міфологією, на вашу Корону не зазіхаю.
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23.01.2021 15:31 Ответить
"Скисло молоко у курда - він на весь світ образився...". (Це не я придумав - це у вірмен прислів"я таке є...).
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23.01.2021 15:41 Ответить
Ага. У городі бузина... Схожа реакція)
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23.01.2021 16:09 Ответить
А я, на відміну від тебе, спокійно можу використать і скисле молоко, і бузину, і дядька в Києві... Кисле модоко - для оладок чи пирога, бузину - для ароматизації і підфарбовування яблучного вина і соку, а у дядька в Києві можу переночувать... А ти "дми губи" і далі...
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23.01.2021 17:14 Ответить
Яж не проти, ВСВ(ЧСВ) замість гідності, сироїжка замість чорного груздя, або рижика, викати суддям, а потім відриватися тикалками на оточуючих... Криза середнього віку, тяжка професійна деформація)
А я тут Ірину Вільде перечитаю) Якось мене від міфології (саме так!) не пре) А потім книжок 10-20 для релаксу.
Зразу кажу, тематику не вгадали, бо збочинець (не я).
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24.01.2021 17:38 Ответить
Казав мій товариш, подібним тобі, "ображеним на весь світ" - "Набери у рот гімна і плюнь мені в морду...".
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24.01.2021 17:42 Ответить
Я ображений, на весь світ?
Тільки у ваших мареннях! Дідусеві залишилося років 15-25 і він виконав (майже, добиває останні) усі свої забаганки (дерево, хатинка біля ставу, діти, онуки)

ГіВна ( це, щодо загальноукраїнської) вам набирати в рот я не бажаю! Там і так досить)

Не міряйтеся ......, в дідуся набагато більше досвіду у цій справі)))

З повагою, до спроб ...
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24.01.2021 19:01 Ответить
Чим більше ти, ображено надуваючи губи, пишеш, тим більше ти показуєш свою обмеженість і дріб"язковість...
До речі, вдкрий у Гуглі Тлумачний словник української мови, прочитай про "гімно" і "гівно", і знайди різницю, "лінгвіст підстаркуватий"...
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24.01.2021 19:11 Ответить
на себе свої марення приміряй, дивись в корінь! не ГУГЛЮ, а в Українські словники, ДИТИНА від ВІКІ) І тобі, як іншим недо... відкриється велике одкровєння)
ГІМ та ГІВ мають дуже велику різницю у териториальній вживаності), тому вірним варіантом є той... ну напряжи мозок!
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24.01.2021 19:30 Ответить
А ще кажеш, що ЮРИСТ, там навіть коми мають значення)
Не міряйся з дідусем, памперсів тобі не вистачить)
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24.01.2021 19:34 Ответить
Можна дурне питання?
Чому на протязі 2х діб в усіх лайках на твої коменти, присутній
Алексей Вовченко???

Починай ставити самотики!

Какая разница
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24.01.2021 19:48 Ответить
А чого ти мене питаєш? Його і питай... (А питання, дійсно, "дурне"...).
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24.01.2021 19:52 Ответить
Я ж казав, що "дурне")
Закінчуй, по знайду час, та натхнення, та проведу АНАЛІЗ тої маячні з міфотворчості)
ВАМ (тобі) не сподобається), бо аналіз буде глибокий і зовсім не маючий відношення до маршрутів, а до достовірності вихідних умов та ... , а там у вас повна дупка огірків)
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24.01.2021 20:05 Ответить
І до речі, юридичні помилки перекладу можна до усрачки спростовувати, та ...
Технічна мова, це мова негайних дій і тут непорозуміння можуть викликати МИТТЄВІ негативні наслідки)
Скажіть, що я не правий
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22.01.2021 18:41 Ответить
там ще сірожа Ківалов вчився, після інституту працював дільничним в Одесі
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22.01.2021 19:19 Ответить
Ну і що? Там багато людей вчилося...
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22.01.2021 19:26 Ответить
сірожа підрахуй не людина.
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22.01.2021 20:53 Ответить
А по-людські написать можна? Буду я в твоїх "сірожах" розбираться...
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22.01.2021 20:57 Ответить
Ківалова усі знають, наробив.
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23.01.2021 09:05 Ответить
Юридичні ВУЗи кожен рік випускають тисячі спеціалістів. А у вас на Ківалові "світ клином зійшовся"? Вам не здається, що у "декого" Ківалов став "ідеєю-фікс"? З таким же успіхом всіх випускників Київського університету можна називать "геями", бо там Головатий учився...
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23.01.2021 09:10 Ответить
І СБУ на них засіхає і Аваков їм недовподоби, з кого охорону давати? Лишається Правий Сектор.
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22.01.2021 17:31 Ответить
А дбр не зазіхає? А пора б уже.
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23.01.2021 09:09 Ответить
Хай вас ваши рейтинги охраняют. ЗаЖопу боитесь?
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22.01.2021 17:36 Ответить
Хай просять "господаря"... Путіна...
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22.01.2021 17:37 Ответить
бояться за свое некчемное, предательское существование? а хоть одна из этих тварей перечислила хотябы 10 гривень брату погибшего пацана? 100%, они даже не читали эту прискорбную новость
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22.01.2021 17:39 Ответить
Охрану от любви народной
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22.01.2021 17:42 Ответить
Охраняемую газовую камеру.
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22.01.2021 17:48 Ответить
пи11 депутатів ОПЗЖ просили надати їм охорону за держкошти, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4931 им а не охрану.....
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22.01.2021 17:49 Ответить
Оформить в тюрму, вот и будет охрана за гос счет.
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22.01.2021 17:56 Ответить
В тюрьме их охранять будут!
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22.01.2021 17:56 Ответить
СМИ: Компания партнерши преЗЕдента по сериалу «Слуга народа» получила от государства 18 миллионов
Мнения 22-янв, 16:429 494 0

Эксперт Минздрава и консультант Офиса президента Оксана Обертинская зарабатывает на продаже медицинских товаров «ковидного» направления. Об этом сообщает УНН.

Компания Обертинской под названием «Центр молекулярной диагностики» поставляет в областные больницы и ПЦР-лаборатории медицинское оборудование, экспресс-тесты, а также занимается исследованиями и экспериментальными разработками в сфере биотехнологий.

За несколько месяцев ее компания получила по упрощенной процедуре государственных заказов 18 миллионов гривен.

Журналисты выяснили, что само производство находится в обычной квартире одной из киевских «сталинок».

Попасть в квартиру журналистам так и не удалось, при этом жильцы данного дома были удивлены тем, что их соседом оказался «Центр молекулярной диагностики».

Оксана Обертинская сыграла эпизодическую роль президентского психолога Василия Говнобородько Голобородько в сериале «Слуга народа».

Весной 2020 года Обертинская стала экспертом Министерства здравоохранения и консультантом Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский присвоил Обертинской звание «Заслуженный врач Украины».
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22.01.2021 17:58 Ответить
Пропоную надати їм охорону але ,- ПОСМЕРТНО .
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22.01.2021 18:00 Ответить
...та вони і на посмертну не заслуговують
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22.01.2021 18:08 Ответить
Цікаво Що ж ви за слуги народа, коли требуєте для себе охорону!? Мабудь потрібно поводити себе як подобає для цього народу. Закрийте свій "БЗДІК" котрий по периметру обставили укр.прапорами і тут же гавкаєте на все українське. "Добродії" вашу мать!
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22.01.2021 18:06 Ответить
Анекдот - партия,,за жизнь,, боится за свою жизнь !
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22.01.2021 18:07 Ответить
Бо ця ж партія за СВОЄ життя, з достатком і комфортом, та і ще з пільгами.
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22.01.2021 18:37 Ответить
А чого за влашний кошт не організувати охорону? Ви ж зневажаєте цю декржаву.
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22.01.2021 18:27 Ответить
Дійсно, в Україні ж вже є платні камери.
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22.01.2021 18:37 Ответить
А "халяви" то хочеться "бідним і нещасним".
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22.01.2021 19:08 Ответить
а поховатись у модернових камерах слабо?
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22.01.2021 18:43 Ответить
Абсолютно согласен...
1 этап круглосуточная охрана в ИВС, затем СИЗО, а потом исправительно-трудовое учреждение
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22.01.2021 18:50 Ответить
млииин и ни одной женщины... сырливые только "мужички" ну ладно Шуфрилке часто перепадало )) а остальные..
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22.01.2021 18:52 Ответить
118-й батальйон шуцманшафту фюрера Путіна просить зелену колаборацію забезпечити їх, як крота РФ в ОПУ особистою охороною з бюджету.
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22.01.2021 19:19 Ответить
це схоже на хохму, колись у МихМиха Жванецького була така хохма естрадна - Он бил советником Рабиновича по национальной безопасності. Іронія долі-сім радників Рабиновича по національній безпеці просять забезпечити їм охорону від виборців.
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22.01.2021 19:23 Ответить
.уй їм на все рило...
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22.01.2021 19:23 Ответить
або в камери...
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22.01.2021 19:24 Ответить
Тогда были риски, как говорят, жизни и здоровью человека... Якого млять чєлавєка *****?!
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22.01.2021 19:30 Ответить
их расстреливать надо как калоборантов террористов а они просют ну цирк страна
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22.01.2021 19:31 Ответить
Пожалуйста, назначьте им в охрану профессиональных киллеров. Чтобы потом решить, при смене ЗЕвласти, все проблемы методом обычного мобильного обзвона. Ну, типа, ребята все изменилось, работайте сценарий №2.
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22.01.2021 19:39 Ответить
А шо такое Вперед в рашку там х-ло подаст
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22.01.2021 19:40 Ответить
Дулю з маком. Особливо нестору-чмошнику.
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22.01.2021 19:52 Ответить
повна жесть, це повне дно...
просто слів немає інших крім матів....
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22.01.2021 20:04 Ответить
11 депутатів ОПЗЖ просили надати їм охорону за держкошти, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6088
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22.01.2021 20:12 Ответить
может вам еще и по вертолёту для полётов на работу в раду и домой и бесплатные путевки на Мальдивы? вы когда в депутаты от рыгов шли шо не знали что так рано или поздно будет? знали суки, но алчность перемогла. ну кушайте теперь и не подавитесь. нет ну конечно выход есть - сложил мандат и гуляй, новас же от корыта хрен оторвешь?
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22.01.2021 20:54 Ответить
зашморги. Виключно зашморги.
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22.01.2021 20:55 Ответить
Дайте мне шухрича поохранять. Хоть минут на пять. Будет петь ,,хутинпуйло,, фальцетом на бис.
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22.01.2021 20:58 Ответить
а, они не уточнили какого государства?!
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22.01.2021 21:27 Ответить
А хрен вам всем , пророссийские выродки!!
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22.01.2021 22:34 Ответить
ссут когда страшно. реакция правильная)
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23.01.2021 13:20 Ответить
 
 