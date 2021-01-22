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Нардеп "ЕС" Гончаренко интересовался возможностью въезда российских актеров, одобряющих оккупацию Крыма. Он уверяет, что просто хотел узнать, а не просил впустить. ВИДЕО

Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в депутатском обращении к СБУ и Государственной пограничной службе интересовался возможностью въезда в Украину российских актеров, которые посещали Крым после оккупации Россией или публично одобряли оккупацию полуострова, а некоторые из них официально включены в список лиц Министерства культуры Украины, которые представляют угрозу нацбезопасности.

Об этом говорится в материале проекта "Схемы", журналисты которого получили доступ к многочисленным депутатским обращениям в различные государственные органы, которых нет в публичном пространстве, передает Цензор.НЕТ.

Как выяснили журналисты, 17 февраля 2020 г. Алексей Гончаренко направил в Службу безопасности и к пограничникам письмо с просьбой предоставить "официальную информацию об отсутствии запрета на въезд" восьми артистам из России. Такое обращение депутат из "ЕС" объяснил тем, что к нему обратился директор "Московского театра "Школа современной пьесы" - "с ходатайством в целях организации гастролей артистов труппы этого театра в Украине", ориентировочно - весной-летом 2020 года.

В списке упомянутых Гончаренко артистов - основатель и художественный руководитель "Московского театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.

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Как установили журналисты, в июне 2014-го в интервью "Эхо Кирова" он заявил, в частности: "Когда я впервые услышал, что там, в Крыму, требуют в Россию - я так обрадовался, наконец, какое счастье, это наш Крым это русский Крым. Все правильно, и если бы мы не спешили, не заставляли, дали бы этой любви время развиваться... По результату все правильно: Крым наш".

Также Райхельгауз посещал Ялту в 2016-м, где был председателем жюри фестиваля "Театр. Чехов. Ялта" - о чем говорилось в сюжете телеканала "НТС Севастополь".

"Это было еще до того, как был введен карантин. Я хотел, чтобы с гастролями в Украину, в Одессу приехал "Московский театр "Школа современной пьесы" Иосифа Райхельгауза, это одессит, это человек, который общается на украинском языке, поддерживает Украину, не поддерживает аннексию Крыма, везде имеет абсолютную принципиальную позицию относительно этого. И поэтому я направил обращение по этому поводу, чтобы узнать, есть ли по каким-то актерам этого театра запрет. Я не просил, чтобы их впустили. Здесь сказано, могут заезжать или нет?" - так Гончаренко пояснил журналистам.

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Депутат из ЕС подчеркнул, что Райхельгауз является его "личным другом": "Он никогда не поддерживал аннексию Крыма, я с чрезвычайным уважением отношусь к нему, помогал организовывать гастроли его театра ранее, и буду рад, когда закончится карантин, хочу, чтобы его театр снова приехал в Украину".

Среди указанных в обращении Гончаренко артистов - также российская актриса Ирина Алферова, которая включена в перечень лиц Минкультуры Украины, которые создают угрозу нацбезопасности.

Также Гончаренко спрашивал о возможности въезда в Украину Юрия Чернова, который сыграл в фильме "Крым". Как сообщали российские СМИ, эту ленту сняли при поддержке министерства обороны России.

В обращении Гончаренко упомянута также российская актриса Елена Санаева. В одном из сюжетов на телеканале "НТС Севастополь" речь шла о том, что в 2016 году, после оккупации Крыма, она участвовала в фестивале "Театр Чехов Ялта" как член жюри.

Кроме того, в указанном депутатом списке - Марат Башаров. Ранее крымские журналисты в Киеве просили госорганы объяснить , почему ему и другим артистам позволяют гастролировать, если они не признают территориальную целостность Украины - когда приезжали с выступлениями в оккупарованный Крым без официального украинского разрешения.

В комментарии журналисту "Схем" Гончаренко заявил: "Я спрашиваю их (СБУ и Государственную пограничную службу. - Ред.), эти люди конкретно были замечены в антиукраинской деятельности или нет? Если они были замечены в антиукраинской деятельности - им нечего делать в Украине. Если они не были замечены в антиукраинской деятельности - добро пожаловать, приезжайте и давайте обмениваться культурой".

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На уточнение журналиста, интересовался ли депутат "ЕС" публичными высказываниями этих артистов, он отметил: "Нет, не интересовался. И не должен это делать. Потому что я не СБУ и не ГПС".

Как выяснили "Схемы", Госпогранслужба отказала депутату Гончаренко в предоставлении информации о возможности въезда актеров московского театра, ссылаясь на запрет распространения персональных данных.

Автор: 

Госпогранслужба (6425) Крым (26380) россия (95515) СБУ (19893) артисты (281) Гончаренко (535) Европейская Солидарность (1051) гастроли (8)


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Топ комментарии
+24
Можливо забрати хлопчика з ПР, але неможливо вивести ПР з хлопчиська!
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22.01.2021 09:12
+23
Проститутка лёша!
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22.01.2021 09:11
+22
Гончаренко это мини-копия Петра Алексеевича. Не по форме, но по содержанию. Оба циничные коньюктурщики. Притворщики- изображалы. Если бы маятник истории Украины качнулся бы в сторону «таёжного союза», оба сегодня ходили бы с георгиевской лентой на 9 мая и рассказывали о прелестях русского мира. Цель таких индивидуумов в жизни- максимально комфортно устроить свою задницу в любых сложившихся обстоятельствах.
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22.01.2021 09:44
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Тяжко культурить хаспадам,
Кобітам їхнім, донькам-крошкам,
Як недоступні їх домам,
Вживу мат-репчик і гармошка.
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22.01.2021 10:15 Ответить
Странно) А вот эти же журналисты, этого же "Радио Свобода" в октябре 2017-го брали интервью у этого же Райхельгауза и представляли его как "хорошего русского", несогласного с ********** реальностью))) https://ru.krymr.com/a/28817617.html?fbclid=IwAR2DmbRTMucFR1C--t2X-LOlC70eUCwYjpY8rORXqP6zHWJb31UNeWg1aqI
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22.01.2021 10:22 Ответить
Прийшло замовлення обісрати Гончаренка і журнашлюшки відпрацьовують.Звичайний бізнес,нічого особистого.
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22.01.2021 12:44 Ответить
Чего и следовало ожидать. Аня Хервам-Говномёт №2.
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22.01.2021 10:27 Ответить
Набігли тролі . .тьфу ти!
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22.01.2021 10:31 Ответить
странная реакция украинских сми и коментаторов. Лишь бы высосать "сенсацию" из ... пальца.

Вот как это вижу я: старый друг народного депутата Украины обратился с просьбой проверить в сбу и погранцов, может ли он с труппой вьехать в Украину. Что тот и сделал.
Точка.

А вот почему эту "зраду" разгоняют в украинских сми сразу после скандала с "Лигой Смеха"-- обьяснять не надо.
На ТВ есть такой прием под названием контрпрограмирование. Это когда конкурирующий канал, ставит наиболее кассовые программы на то же время что и у конкурента, что бы переманить зрителя.

Сценаристы 95 квартала, которые сейчас во власти, похоже, прием контрпрограммирования хорошо усвоили ))))
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22.01.2021 10:33 Ответить
главное переключить внимание обывателей со скандала спродажей Лиги СМеха в РФ на "зраду от Гончаренко. Как вовремя вышла новость то....
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22.01.2021 10:41 Ответить
Вот еще один давно действующий агент ФСБ не интересует СБУ почему то. Наверно потому что уже под котролем с Москвы.
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22.01.2021 10:42 Ответить
Це ти про того клоуна,що продав москалям "Лігу сміху"?
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22.01.2021 12:45 Ответить
я только спросить
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22.01.2021 10:47 Ответить
Про ЧТО гавно месите, товарищи барцы?
Послал запрос про возможность въезда - так что?
Какая-то вымученная у вас зрада, рахитичная....
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22.01.2021 10:53 Ответить
Отмазка не канает. Не только "послал запрос", но и сообщил, что антиукраинская шавка, поддерживающая оккупацию Крыма,- его "ЛИЧНЫЙ ДРУГ". Это зашквар, амфарш.
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22.01.2021 11:40 Ответить
Максик, дорогой, у тебя в голове что-то есть кроме черепа?
Ты точно помнишь, что говворил твой друг Петя в Смотриках завклубом 13 февраля 2014 года?
июне 2014-го в интервью "Эхо Кирова"Источник: https://censor.net/ru/v3243335
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22.01.2021 12:06 Ответить
Канечно есть. Именно поэтому Пеца НИКОГДА не был моим "другом". В отличие от тебя.
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22.01.2021 13:02 Ответить
Твій друг Зе-дегенерат і вся його шобла. Ця "дружба" зебіл всі наші дружби переважить)))
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22.01.2021 15:15 Ответить
Как-то сомнительно, относительно человека, который идёт выбирать из соображений "дружбы"...
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23.01.2021 09:17 Ответить
рыгоанал останется рыгоаналом навсегда. даже если его пригреет бэпэпэ.
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22.01.2021 10:54 Ответить
А ти як був корисним ідіотом **** всі ці 6 років так ним і залишився.
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22.01.2021 11:35 Ответить
ты как был обычным идиотом, так ним по жизни останешься, пока не подохнешь.
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22.01.2021 13:22 Ответить
Всі колись помруть, шматок зелного калу... Ти кажеш банальності. А те шо ти корисний ідіот **** говорить кожен твій комент за 6 років на Цензорі. Ти завжди казав те що що на руку ****..І зараз обсираєш Гончаренка разом з зеле-ватною худобою і ************* пропагндою І цього нікуди не дінеш.
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22.01.2021 15:05 Ответить
в каждом созыве верховной рады должен быть свой олежка царев.
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22.01.2021 11:23 Ответить
В нинішній Раді найбільша фракція наполовину складається з царьових.
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22.01.2021 12:48 Ответить
Льоха Оденсит супер! Фактично єдиний знаковий риг який перейшов на сторону на роду і України. І саме цього йому не можуть пробачити зелена біомаса і його колишні однопратійці. Биду ***** що їхнє зелене чмо фактично відкрило філіал ФСБ в ОП. Бидло преймається "зрадою" з депутатським запитом Гончареннка. Більше у зеленого скота і ватної наволочі палахкотять пердаки лише від Порошенка. Так тримати Льоха. Ще трішки і вийдеш на перше місце.
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22.01.2021 11:29 Ответить
100%!
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22.01.2021 17:21 Ответить
Это ЗАШКВАР, Лёлик! Можно выгнать Лёлика из ПР, но ПР из Лёлика- НИКОГДА!
Вот истинное лицо "ГЕТЬмана" и Ко: на людях мы "патриоты", а изподтишка полы делаем антиукраинские мерзости.
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22.01.2021 11:37 Ответить
Це нам каже фанат зеленого дегенерата який відкрив штаб ФСБ прямо в ОП і сам його очолює?Ми увжно слідкуємо як твої зелені квартальні гельмінти все зливають **** а в перервах між цим заробляють бабло в Мокшандії Лігами смеха і серіальчіками. Все бачимо. Хайп навколо Льохи не допоможе відволікти увагу від смоктунів путіна в зеленій владі..
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22.01.2021 12:28 Ответить
Неа, не правильно. Я НЕ "фанат зеленого", но ещё больший НЕ "фанат коричневого...." . Так что все твои предъвы- мимо кассы.
И да. Вы лучше "уважно слидкуйте" за теми, кто среди вас. За теми, кто на людях орёт паториотические лозунги, а втихаря делает такие мерзости, что не голову не налазит. Лёлик- яркий тому пример. Лицемеры.
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22.01.2021 13:00 Ответить
Лицемеры те, кто привёл к власти зеленского и его кодло, а теперь боится даже заикнуться об этом, по старинке муссирует "папиредников"
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22.01.2021 13:26 Ответить
Ага, ми це знаємо : я протів Парашенка . Тільки чомусь завжди заковтуєш зелене лано і плюєшся ним в Порошенка. Плюйся і далі . Це свідчить про те що єдина опозиція твоїй владі дебілів і колаборантів це ЄС і Порошенко..
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22.01.2021 15:07 Ответить
в последнее время наблюдаю некоторую травлю Гончаренко, наверное тот наступил на чью-то больную мозоль.
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22.01.2021 11:56 Ответить
Артисты не его, они просто просили спросить...
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22.01.2021 12:16 Ответить
Он хотел и про Лигу смеха спросить, но твоя ЗЕдегенератина опередила))))))
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22.01.2021 13:24 Ответить
Классная новость для зебилов! А теперь повеселившись можете дальше платить по платежкам по двойному тарифу
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22.01.2021 12:29 Ответить
Стоит появиться новости по Пороху или политикам от партии ЕС - как по команде слетается вся ватная и сепарская нечисть!))) Посмотрите количество комментариев по веткам за сегодня)))) Темы с зелёными дегенератами, которых привели к власти, стыдливо обходят, ситуация на фронте не интересует... И вот счастье привалило - Лёша Гончаренко)))) Удачного шабаша, зебилье!
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22.01.2021 13:21 Ответить
Вот именно! )) Наглядный пример вчерашнего расследования журналистов, где выясняется, что министр Степанов и гоп зеленая компания решили с Богатыревей заработать на китайских вакцинах. Зедебилов, как ветром сдуло. И так каждый день зешкваров. И стоит только появиться по сравнению безобидной новости вроде этой, так зедебилы вылезают из своих нор и начинают вонять.
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22.01.2021 13:31 Ответить
Зелена худоба на новину про Пороха чи ЄС виповзають як хробаки після дощу. Жодного зе-гельмінта немає коли з Цензор через край ллється інфа про їхні риго-ватні зашквари. Аж ось новина про Гончаренка і хробаки прям зпопеляють повітря своїм праведним гнівом. Смішні зелені глисти.) Ваша реакція це найкращий доказ що єдина опозиційна сила до влади колаборантів і дебілів це ЄС і Порошенко і що Льоха там грає не останню скрипку.
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22.01.2021 15:13 Ответить
Підписуйтесь на канал Олексія Гончаренка в Ютубі. Будемо чморити зеле-ватних гнид разом. Вже 230 тисяч підписників.
https://www.youtube.com/watch?v=_o7DynaTHwY
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22.01.2021 16:27 Ответить
Давненько дебілів так не годували
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22.01.2021 17:19 Ответить
Райхельгауз говорит "крымнаш" а Ганчиренко нагло втюхивает шо Райхельгауз - патриот))))

Ахаха.
Петя???? А петя ?!? Крымнаш????
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22.01.2021 18:07 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/jak-sklepali-provokaciju-proti-goncharenko.html Як виваляти у лайні фракцію «Європейська солідарність», якщо доколупатися нема до чого? Слідкуйте за руками.
Є такий депутат Олексій Гончаренко. І от якось до нього звернувся Йосип Райхельгауз, засновник театру «Школа ******** п'єси» з Москви. Цей митець родом з Одеси, і Гончаренко знав його раніше, ще в часи життя в його рідній Одесі. Тоді митець був (принаймні в розмовах) цілком проукраїнський. Але у 2015 р. цей митець на російському радіо висловив радість, що «Крим-наш» а потім кілька разів їздив до Криму не через нашу територію.
Чи знаві про все це Гончаренко? Не знаю. Я знаю, що я мав кількох дуже гарних знайомих від яких я був у шоці, дізнавшись що вони поперлися в банди ДиРи. А ще в шок і прострацію мене привела хороша знайома, яка у 2015 році (коли я вже побував на фронті) поперлася в Росію на гастролі - хоча я ніколи не подумав би.
Війна взагалі принесла багато сюрпризів. Чимало людей в порядності яких я раніше не сумнівався, виявилися брехунами, донощиками, фейковими волонтерами, тощо - і це лише серед тих, кого наше суспільство досі патріотами вважає.
Але як би там не було. Гончаренко НЕ просив пустити їх до України. Він НЕ сприяв їхньому приїзду. Він НЕ організовував гастролі російським митцям. Він направив до СБУ прохання ПЕРЕВІРИТИ, чи дозволений цим особам в'їзд в Україну? СБУ і Держприкордонслужба відповіла, що ні, ці особи - вата. В'їзд їм заборонили. Більше Гончаренко до теми не вертався і ніякої допомоги не надавав. Крапка.
Але тут прокинулися медіа-шльондри з програми «Схеми. Корупція в деталях». Вдумайтеся в глибину глибин. Той факт, що нардеп Гончаренко подав прохання перевірити чи дозволений митцям (за списком) в'їзд до України, в програмі «Схеми. Корупція в деталях» назвали «Нардеп від ЄС допомагав російським артистам-«кримнашистам» з в'їздом до України». Слабо?
Без жартів - у своїй смердючий передачці ці медіа-шльндри не навели ЖОДНОГО доказу, крім власне запиту Гончаренка і смакування біографій осіб що містилися в списку. Це для них - підстава для звинувачення. А чому не неправильний перехід вулиці?
Мені кортить запитати в програми «Схеми. Корупція в деталях», а якщо я позавчора пройшов повз російське посольство - це означає, що мене вже завербувала ФСБ або ГРУ? А якщо я переписуюся періодично зі знайомими, що проживають в Росії - все, я вже російський диверсант? Так ДПСУ до якого апелювали медіа-лярви, з ними не погодяться - ДПСУ мені нагороди вручала, за фронт.
Дожилися. Журналісти-розслідники оперують доказами рівня сталінських трійок. Хоча нагадаю - саме «Схеми. Корупція в деталях» наклепали передачки про страшного Кононенка, жахливого Грановського і «Порошенко має спільний газовий бізнес з Медведчуком». Саме їхні смердючі «розслідування» до місця і не до місця тулили хейтери Петра Порошенка. Саме медіа-шльондри зі «Схеми. Корупція в деталях» доклали сил аби владою став колишній комік. Чого дивуватися?
Головне - медіа-ресурси Коломойського брехню поширять. А різні ЗЕботи, які плачуться що їх у Новий рік дістали підлітки з петардами і водночас просторікують що фронтовики мусять переконувати блогерш що верзуть російську пропаганду рівня Гіркіна - підтявкнуть. Ні, ну а чьо?
https://tverezo.info/post/author/vovnyanko Дмитро Вовнянко , ветеран АТО, блогер
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25.01.2021 01:02 Ответить
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