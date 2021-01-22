Нардеп "ЕС" Гончаренко интересовался возможностью въезда российских актеров, одобряющих оккупацию Крыма. Он уверяет, что просто хотел узнать, а не просил впустить. ВИДЕО
Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в депутатском обращении к СБУ и Государственной пограничной службе интересовался возможностью въезда в Украину российских актеров, которые посещали Крым после оккупации Россией или публично одобряли оккупацию полуострова, а некоторые из них официально включены в список лиц Министерства культуры Украины, которые представляют угрозу нацбезопасности.
Об этом говорится в материале проекта "Схемы", журналисты которого получили доступ к многочисленным депутатским обращениям в различные государственные органы, которых нет в публичном пространстве, передает Цензор.НЕТ.
Как выяснили журналисты, 17 февраля 2020 г. Алексей Гончаренко направил в Службу безопасности и к пограничникам письмо с просьбой предоставить "официальную информацию об отсутствии запрета на въезд" восьми артистам из России. Такое обращение депутат из "ЕС" объяснил тем, что к нему обратился директор "Московского театра "Школа современной пьесы" - "с ходатайством в целях организации гастролей артистов труппы этого театра в Украине", ориентировочно - весной-летом 2020 года.
В списке упомянутых Гончаренко артистов - основатель и художественный руководитель "Московского театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.
Как установили журналисты, в июне 2014-го в интервью "Эхо Кирова" он заявил, в частности: "Когда я впервые услышал, что там, в Крыму, требуют в Россию - я так обрадовался, наконец, какое счастье, это наш Крым это русский Крым. Все правильно, и если бы мы не спешили, не заставляли, дали бы этой любви время развиваться... По результату все правильно: Крым наш".
Также Райхельгауз посещал Ялту в 2016-м, где был председателем жюри фестиваля "Театр. Чехов. Ялта" - о чем говорилось в сюжете телеканала "НТС Севастополь".
"Это было еще до того, как был введен карантин. Я хотел, чтобы с гастролями в Украину, в Одессу приехал "Московский театр "Школа современной пьесы" Иосифа Райхельгауза, это одессит, это человек, который общается на украинском языке, поддерживает Украину, не поддерживает аннексию Крыма, везде имеет абсолютную принципиальную позицию относительно этого. И поэтому я направил обращение по этому поводу, чтобы узнать, есть ли по каким-то актерам этого театра запрет. Я не просил, чтобы их впустили. Здесь сказано, могут заезжать или нет?" - так Гончаренко пояснил журналистам.
Депутат из ЕС подчеркнул, что Райхельгауз является его "личным другом": "Он никогда не поддерживал аннексию Крыма, я с чрезвычайным уважением отношусь к нему, помогал организовывать гастроли его театра ранее, и буду рад, когда закончится карантин, хочу, чтобы его театр снова приехал в Украину".
Среди указанных в обращении Гончаренко артистов - также российская актриса Ирина Алферова, которая включена в перечень лиц Минкультуры Украины, которые создают угрозу нацбезопасности.
Также Гончаренко спрашивал о возможности въезда в Украину Юрия Чернова, который сыграл в фильме "Крым". Как сообщали российские СМИ, эту ленту сняли при поддержке министерства обороны России.
В обращении Гончаренко упомянута также российская актриса Елена Санаева. В одном из сюжетов на телеканале "НТС Севастополь" речь шла о том, что в 2016 году, после оккупации Крыма, она участвовала в фестивале "Театр Чехов Ялта" как член жюри.
Кроме того, в указанном депутатом списке - Марат Башаров. Ранее крымские журналисты в Киеве просили госорганы объяснить , почему ему и другим артистам позволяют гастролировать, если они не признают территориальную целостность Украины - когда приезжали с выступлениями в оккупарованный Крым без официального украинского разрешения.
В комментарии журналисту "Схем" Гончаренко заявил: "Я спрашиваю их (СБУ и Государственную пограничную службу. - Ред.), эти люди конкретно были замечены в антиукраинской деятельности или нет? Если они были замечены в антиукраинской деятельности - им нечего делать в Украине. Если они не были замечены в антиукраинской деятельности - добро пожаловать, приезжайте и давайте обмениваться культурой".
На уточнение журналиста, интересовался ли депутат "ЕС" публичными высказываниями этих артистов, он отметил: "Нет, не интересовался. И не должен это делать. Потому что я не СБУ и не ГПС".
Как выяснили "Схемы", Госпогранслужба отказала депутату Гончаренко в предоставлении информации о возможности въезда актеров московского театра, ссылаясь на запрет распространения персональных данных.
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Кобітам їхнім, донькам-крошкам,
Як недоступні їх домам,
Вживу мат-репчик і гармошка.
Вот как это вижу я: старый друг народного депутата Украины обратился с просьбой проверить в сбу и погранцов, может ли он с труппой вьехать в Украину. Что тот и сделал.
Точка.
А вот почему эту "зраду" разгоняют в украинских сми сразу после скандала с "Лигой Смеха"-- обьяснять не надо.
На ТВ есть такой прием под названием контрпрограмирование. Это когда конкурирующий канал, ставит наиболее кассовые программы на то же время что и у конкурента, что бы переманить зрителя.
Сценаристы 95 квартала, которые сейчас во власти, похоже, прием контрпрограммирования хорошо усвоили ))))
Послал запрос про возможность въезда - так что?
Какая-то вымученная у вас зрада, рахитичная....
Ты точно помнишь, что говворил твой друг Петя в Смотриках завклубом 13 февраля 2014 года?
"в июне 2014-го в интервью "Эхо Кирова"Источник: https://censor.net/ru/v3243335
Вот истинное лицо "ГЕТЬмана" и Ко: на людях мы "патриоты", а изподтишка полы делаем антиукраинские мерзости.
И да. Вы лучше "уважно слидкуйте" за теми, кто среди вас. За теми, кто на людях орёт паториотические лозунги, а втихаря делает такие мерзости, что не голову не налазит. Лёлик- яркий тому пример. Лицемеры.
https://www.youtube.com/watch?v=_o7DynaTHwY
Ахаха.
Петя???? А петя ?!? Крымнаш????
Є такий депутат Олексій Гончаренко. І от якось до нього звернувся Йосип Райхельгауз, засновник театру «Школа ******** п'єси» з Москви. Цей митець родом з Одеси, і Гончаренко знав його раніше, ще в часи життя в його рідній Одесі. Тоді митець був (принаймні в розмовах) цілком проукраїнський. Але у 2015 р. цей митець на російському радіо висловив радість, що «Крим-наш» а потім кілька разів їздив до Криму не через нашу територію.
Чи знаві про все це Гончаренко? Не знаю. Я знаю, що я мав кількох дуже гарних знайомих від яких я був у шоці, дізнавшись що вони поперлися в банди ДиРи. А ще в шок і прострацію мене привела хороша знайома, яка у 2015 році (коли я вже побував на фронті) поперлася в Росію на гастролі - хоча я ніколи не подумав би.
Війна взагалі принесла багато сюрпризів. Чимало людей в порядності яких я раніше не сумнівався, виявилися брехунами, донощиками, фейковими волонтерами, тощо - і це лише серед тих, кого наше суспільство досі патріотами вважає.
Але як би там не було. Гончаренко НЕ просив пустити їх до України. Він НЕ сприяв їхньому приїзду. Він НЕ організовував гастролі російським митцям. Він направив до СБУ прохання ПЕРЕВІРИТИ, чи дозволений цим особам в'їзд в Україну? СБУ і Держприкордонслужба відповіла, що ні, ці особи - вата. В'їзд їм заборонили. Більше Гончаренко до теми не вертався і ніякої допомоги не надавав. Крапка.
Але тут прокинулися медіа-шльондри з програми «Схеми. Корупція в деталях». Вдумайтеся в глибину глибин. Той факт, що нардеп Гончаренко подав прохання перевірити чи дозволений митцям (за списком) в'їзд до України, в програмі «Схеми. Корупція в деталях» назвали «Нардеп від ЄС допомагав російським артистам-«кримнашистам» з в'їздом до України». Слабо?
Без жартів - у своїй смердючий передачці ці медіа-шльндри не навели ЖОДНОГО доказу, крім власне запиту Гончаренка і смакування біографій осіб що містилися в списку. Це для них - підстава для звинувачення. А чому не неправильний перехід вулиці?
Мені кортить запитати в програми «Схеми. Корупція в деталях», а якщо я позавчора пройшов повз російське посольство - це означає, що мене вже завербувала ФСБ або ГРУ? А якщо я переписуюся періодично зі знайомими, що проживають в Росії - все, я вже російський диверсант? Так ДПСУ до якого апелювали медіа-лярви, з ними не погодяться - ДПСУ мені нагороди вручала, за фронт.
Дожилися. Журналісти-розслідники оперують доказами рівня сталінських трійок. Хоча нагадаю - саме «Схеми. Корупція в деталях» наклепали передачки про страшного Кононенка, жахливого Грановського і «Порошенко має спільний газовий бізнес з Медведчуком». Саме їхні смердючі «розслідування» до місця і не до місця тулили хейтери Петра Порошенка. Саме медіа-шльондри зі «Схеми. Корупція в деталях» доклали сил аби владою став колишній комік. Чого дивуватися?
Головне - медіа-ресурси Коломойського брехню поширять. А різні ЗЕботи, які плачуться що їх у Новий рік дістали підлітки з петардами і водночас просторікують що фронтовики мусять переконувати блогерш що верзуть російську пропаганду рівня Гіркіна - підтявкнуть. Ні, ну а чьо?
https://tverezo.info/post/author/vovnyanko Дмитро Вовнянко , ветеран АТО, блогер