Нардеп "ЕС" Гончаренко интересовался возможностью въезда российских актеров, одобряющих оккупацию Крыма. Он уверяет, что просто хотел узнать, а не просил впустить. ВИДЕО

Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в депутатском обращении к СБУ и Государственной пограничной службе интересовался возможностью въезда в Украину российских актеров, которые посещали Крым после оккупации Россией или публично одобряли оккупацию полуострова, а некоторые из них официально включены в список лиц Министерства культуры Украины, которые представляют угрозу нацбезопасности.

Об этом говорится в материале проекта "Схемы", журналисты которого получили доступ к многочисленным депутатским обращениям в различные государственные органы, которых нет в публичном пространстве, передает Цензор.НЕТ.

Как выяснили журналисты, 17 февраля 2020 г. Алексей Гончаренко направил в Службу безопасности и к пограничникам письмо с просьбой предоставить "официальную информацию об отсутствии запрета на въезд" восьми артистам из России. Такое обращение депутат из "ЕС" объяснил тем, что к нему обратился директор "Московского театра "Школа современной пьесы" - "с ходатайством в целях организации гастролей артистов труппы этого театра в Украине", ориентировочно - весной-летом 2020 года.

В списке упомянутых Гончаренко артистов - основатель и художественный руководитель "Московского театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.

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Как установили журналисты, в июне 2014-го в интервью "Эхо Кирова" он заявил, в частности: "Когда я впервые услышал, что там, в Крыму, требуют в Россию - я так обрадовался, наконец, какое счастье, это наш Крым это русский Крым. Все правильно, и если бы мы не спешили, не заставляли, дали бы этой любви время развиваться... По результату все правильно: Крым наш".

Также Райхельгауз посещал Ялту в 2016-м, где был председателем жюри фестиваля "Театр. Чехов. Ялта" - о чем говорилось в сюжете телеканала "НТС Севастополь".

"Это было еще до того, как был введен карантин. Я хотел, чтобы с гастролями в Украину, в Одессу приехал "Московский театр "Школа современной пьесы" Иосифа Райхельгауза, это одессит, это человек, который общается на украинском языке, поддерживает Украину, не поддерживает аннексию Крыма, везде имеет абсолютную принципиальную позицию относительно этого. И поэтому я направил обращение по этому поводу, чтобы узнать, есть ли по каким-то актерам этого театра запрет. Я не просил, чтобы их впустили. Здесь сказано, могут заезжать или нет?" - так Гончаренко пояснил журналистам.

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Депутат из ЕС подчеркнул, что Райхельгауз является его "личным другом": "Он никогда не поддерживал аннексию Крыма, я с чрезвычайным уважением отношусь к нему, помогал организовывать гастроли его театра ранее, и буду рад, когда закончится карантин, хочу, чтобы его театр снова приехал в Украину".

Среди указанных в обращении Гончаренко артистов - также российская актриса Ирина Алферова, которая включена в перечень лиц Минкультуры Украины, которые создают угрозу нацбезопасности.

Также Гончаренко спрашивал о возможности въезда в Украину Юрия Чернова, который сыграл в фильме "Крым". Как сообщали российские СМИ, эту ленту сняли при поддержке министерства обороны России.

В обращении Гончаренко упомянута также российская актриса Елена Санаева. В одном из сюжетов на телеканале "НТС Севастополь" речь шла о том, что в 2016 году, после оккупации Крыма, она участвовала в фестивале "Театр Чехов Ялта" как член жюри.

Кроме того, в указанном депутатом списке - Марат Башаров. Ранее крымские журналисты в Киеве просили госорганы объяснить , почему ему и другим артистам позволяют гастролировать, если они не признают территориальную целостность Украины - когда приезжали с выступлениями в оккупарованный Крым без официального украинского разрешения.

В комментарии журналисту "Схем" Гончаренко заявил: "Я спрашиваю их (СБУ и Государственную пограничную службу. - Ред.), эти люди конкретно были замечены в антиукраинской деятельности или нет? Если они были замечены в антиукраинской деятельности - им нечего делать в Украине. Если они не были замечены в антиукраинской деятельности - добро пожаловать, приезжайте и давайте обмениваться культурой".

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На уточнение журналиста, интересовался ли депутат "ЕС" публичными высказываниями этих артистов, он отметил: "Нет, не интересовался. И не должен это делать. Потому что я не СБУ и не ГПС".

Как выяснили "Схемы", Госпогранслужба отказала депутату Гончаренко в предоставлении информации о возможности въезда актеров московского театра, ссылаясь на запрет распространения персональных данных.