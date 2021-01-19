ГБР сообщило о подозрении Тупицкому
Следователи ГБР сообщили о подозрении судье Конституционного Суда Украины, который осуществляет административные функции его Председателя, в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Пренебрегая требованиями Конституции Украины и положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины, действуя с целью препятствования установлению истины в уголовном производстве в котором он является подозреваемым, этот судья продолжает прибывать на рабочее место, препятствовать установлению истины в уголовном производстве, предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя", - говорится в сообщении.
В ГБР отметили, что более того, председатель КСУ после сообщения о подозрении имитирует его невручение, неприобретения им статуса подозреваемого, посещая рабочее место.
"Секретариат КСУ фактически превращен в юридическую фирму его председателя, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для Председателя Суда, не имеющих никакого отношения к конституционному судопроизводству, а только связанных с его участием в уголовном производстве", - добавили в ГБР.
"Учитывая общественный резонанс по уголовному производству в котором судье Конституционного Суда Украины и его Председателю сообщено о подозрении, информируем, что следователями Государственного бюро расследований со строгим соблюдением требований действующего законодательства Украины принимаются исчерпывающие меры по обеспечению выполнения Указа Президента Украины от 29 декабря 2020 № 607/2020, согласно которому последний в течение двух месяцев не имеет права выполнять полномочия судьи Конституционного Суда и его Председателя и находиться в помещении данного суда", - подчеркнули в ГБР
Отмечается, что иным образом, чем путем отстранения от должности судьи КСУ и одновременно его Председателя, невозможно предотвратить риски влияния последнего на других свидетелей по этому уголовному производству - сотрудников КСУ, препятствования предоставлению ими документов на запрос следователя, явки на допрос и тому подобное.
Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.
5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.
6 января стало известно, что глава КС Александр Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае. Медиа выяснили, что суточная аренда виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah - 300 тысяч гривен. 12 января пресс-служба Суда сообщила, что отдых Тупицкого в ОАЭ стоит 242,1 тыс. грн, его зарплата за декабрь полностью покрывает эту сумму.
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Примитивная методичка у тебя, вновь прибывшего на цензор "андрея андрея".
Прикроют все Тупицким?
Хоче, щоб зеленські Вовки спростували факт спільної прес-конференції тупого собачого рота із Деркачем?
"Народний депутат від "Слуги Народу" Олександр Дубінський подасть позов проти "Центру протидії корупції" за звинуваченнями у державній зраді через "листи до Міністерства фінансів США з проханням накласти санкції проти нього"
Про це заявила його адвокатка Тетяна Костіна, передає https://hromadske.ua/posts/advokatka-dubinskogo-porivnyala-cpk-iz-yanukovichem-i-zayavila-sho-pozivatimetsya-proti-nih-cherez-derzhzradu Hromadske .
За словами Костіної, факти, які "Центр протидії корупції" наводив у зверненні до американського відомства, є "брехливими" - зокрема те, що Дубінський вступив у змову з народним депутатом Андрієм Деркачем і намагався чинити вплив на виборчу кампанію у США."
Їх самих судити треба.
Іде планомірне захоплення влади Зеленським. Скоро у нас буде друга Білорусь. Там теж з Конституційним судом у 90-ті розібралися.