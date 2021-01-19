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Новости Конституционный кризис
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ГБР сообщило о подозрении Тупицкому

ГБР сообщило о подозрении Тупицкому

Следователи ГБР сообщили о подозрении судье Конституционного Суда Украины, который осуществляет административные функции его Председателя, в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Пренебрегая требованиями Конституции Украины и положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины, действуя с целью препятствования установлению истины в уголовном производстве в котором он является подозреваемым, этот судья продолжает прибывать на рабочее место, препятствовать установлению истины в уголовном производстве, предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя", - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что более того, председатель КСУ после сообщения о подозрении имитирует его невручение, неприобретения им статуса подозреваемого, посещая рабочее место.

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"Секретариат КСУ фактически превращен в юридическую фирму его председателя, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для Председателя Суда, не имеющих никакого отношения к конституционному судопроизводству, а только связанных с его участием в уголовном производстве", - добавили в ГБР.

"Учитывая общественный резонанс по уголовному производству в котором судье Конституционного Суда Украины и его Председателю сообщено о подозрении, информируем, что следователями Государственного бюро расследований со строгим соблюдением требований действующего законодательства Украины принимаются исчерпывающие меры по обеспечению выполнения Указа Президента Украины от 29 декабря 2020 № 607/2020, согласно которому последний в течение двух месяцев не имеет права выполнять полномочия судьи Конституционного Суда и его Председателя и находиться в помещении данного суда", - подчеркнули в ГБР

Отмечается, что иным образом, чем путем отстранения от должности судьи КСУ и одновременно его Председателя, невозможно предотвратить риски влияния последнего на других свидетелей по этому уголовному производству - сотрудников КСУ, препятствования предоставлению ими документов на запрос следователя, явки на допрос и тому подобное.

Также читайте: Тупицкий: "Это захват Конституционного Суда. Охрана документов не предъявляет и ссылается на указ неизвестного лица". ВИДЕО

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

6 января стало известно, что глава КС Александр Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае. Медиа выяснили, что суточная аренда виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah - 300 тысяч гривен. 12 января пресс-служба Суда сообщила, что отдых Тупицкого в ОАЭ стоит 242,1 тыс. грн, его зарплата за декабрь полностью покрывает эту сумму.

Читайте: Тупицкий заработал за 2020 год более 3,7 млн грн

Автор: 

КС (2248) Тупицкий (233) ГБР (2968)


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Топ комментарии
+27
А Татарову, Портнову, Ермаку не хочет объявить?
Прикроют все Тупицким?
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19.01.2021 13:31
+16
За последние 7 лет НИ ОДИН судья не присел до буцегарни. Большинство из них, дорвались до корыта ещё при ПроФФесоре. Выводы делайте сами
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19.01.2021 13:46
+13
Чомусь зелебобіки не переймались порушенням Конституції, коли розпускали раду попередньої каденції.
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19.01.2021 13:36
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А хтось може сказати, когось посадили з одіозних за останні роки? Чи все на гальмах було спущено?
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19.01.2021 13:31 Ответить
А ви хіба не чули, як тривав процес над корупціонеркою прибиральницею бабою Розою з Кабміну, котра вкрала тряпку і чим нанесла шкоду бюджету країни?
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19.01.2021 13:35 Ответить
Так наверняка суд был закрытым.Статья то ведь расстрельная.
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19.01.2021 16:55 Ответить
"Пренебрегая требованиями Конституции Украины и положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины, действуя с целью препятствования установлению истины в уголовном производстве в котором он является подозреваемым, этот судья продолжает прибывать на рабочее место, препятствовать установлению истины в уголовном производстве, предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя" - Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь (с)
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19.01.2021 17:20 Ответить
То ты може с Кнессетом попутал? Откуда в Украине уборщицы бабы-Розы?
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19.01.2021 17:19 Ответить
За последние 7 лет НИ ОДИН судья не присел до буцегарни. Большинство из них, дорвались до корыта ещё при ПроФФесоре. Выводы делайте сами
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19.01.2021 13:46 Ответить
"За последние 7 лет"? А кого именно из судей вообще когда-либо садили в Украине? Огласите весь списочек пожалуйста.
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19.01.2021 17:07 Ответить
Некоторым головы отрезали (в Харькове было)
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19.01.2021 17:20 Ответить
так а Колядник? (Зварич) той таки ж сів сидів, відсидів. ..
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19.01.2021 21:03 Ответить
а ще деяких судів вбили.... не Павліченки.
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19.01.2021 21:04 Ответить
Спектакль написанный портновым для шавки членограя 🤢🤡
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19.01.2021 14:26 Ответить
ЛК , со времен петра , в нашей стране каста неприкасаемых разрослась до неприличных размеров ( даже воры и авторитеты стали неподсудными ) , при зеленых ничего не изменилось в лучшую сторону
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19.01.2021 16:26 Ответить
Не при зеке-януковоще, а именно - "при петре".
Примитивная методичка у тебя, вновь прибывшего на цензор "андрея андрея".
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20.01.2021 08:07 Ответить
А Татарову, Портнову, Ермаку не хочет объявить?
Прикроют все Тупицким?
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19.01.2021 13:31 Ответить
А ще є сер Собачий-рот, його теж треба рятувати.
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19.01.2021 13:39 Ответить
Воно вже на ЦПК в суд подало.
Хоче, щоб зеленські Вовки спростували факт спільної прес-конференції тупого собачого рота із Деркачем?

"Народний депутат від "Слуги Народу" Олександр Дубінський подасть позов проти "Центру протидії корупції" за звинуваченнями у державній зраді через "листи до Міністерства фінансів США з проханням накласти санкції проти нього"

Про це заявила його адвокатка Тетяна Костіна, передає https://hromadske.ua/posts/advokatka-dubinskogo-porivnyala-cpk-iz-yanukovichem-i-zayavila-sho-pozivatimetsya-proti-nih-cherez-derzhzradu Hromadske .
За словами Костіної, факти, які "Центр протидії корупції" наводив у зверненні до американського відомства, є "брехливими" - зокрема те, що Дубінський вступив у змову з народним депутатом Андрієм Деркачем і намагався чинити вплив на виборчу кампанію у США."
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19.01.2021 13:50 Ответить
сашко в мережу виклав фото, як він та деркач фоткались разом з Руді десь під Києвом, саме руді був автором сценарія, сьогодні останній день для амністія. від Трампа, будемо наблюдати с и Одне цікавить - хто заплатив їм гроші - сашко ж безплатно не працює, он за фейк з автобусом він півляма здер з Янека.
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19.01.2021 16:54 Ответить
Що за історія з автобусом?
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19.01.2021 17:15 Ответить
янукович попросив Ігоря Валерійовича про допомогу під час майдану. І.В. погодився та направив на допомогу крупного спеціаліста по чорному піару мамкиного сашка. Останній придумав фейк, що на майдані є пересувний бордель - автобус. мамкин сашко здер з янека за це та інші фейки 500 000 дол.
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19.01.2021 21:48 Ответить
так эти трое и обьявляют тупицкому...шоб самим не обьявили.
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19.01.2021 13:39 Ответить
ишак рвет очко, что бы в КС поставить своего председателя. импичмент приЗЕденышу должен подтверждать КС.
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19.01.2021 13:34 Ответить
какой импичмент ? янек от одного яйца на землю грохнулся , а это ссср"лоо ( кам бэк ту-ту СССР " в законе " ) и подавно в штаны наложет !
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19.01.2021 19:35 Ответить
Йой! Почались посадки!!! Йой, ґвалт! А що там із Татаріновим і Вовком?
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19.01.2021 13:36 Ответить
А як ся мають Штепа, Єфремов та інші?
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19.01.2021 13:39 Ответить
ШТА?!
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19.01.2021 13:52 Ответить
Чомусь зелебобіки не переймались порушенням Конституції, коли розпускали раду попередньої каденції.
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19.01.2021 13:36 Ответить
і що там було порушено?
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19.01.2021 13:44 Ответить
Ми це питання на ЦН обговорювали півтора року тому. Мені лінь Вам пояснювати в 105 раз. Вибачте.
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19.01.2021 13:51 Ответить
криворожские VS донецких... тупое шоу от квартала
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19.01.2021 13:41 Ответить
Бондарєнчисі коли об'явите підозру? Єрмаку? Ківі? Медведчуку? Бужанському?
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19.01.2021 13:43 Ответить
ты с дуба рухнул? конечно же нет
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19.01.2021 13:45 Ответить
эти и другие замечательные вопросы в новой книге в.а.зеленского "никогда!"
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19.01.2021 13:47 Ответить
Мертвечуку підозру потрібно було висувати в 2014-2016 роках, а не чекати поки ця істота розжиріє, підніме носа, прибере до рук телеканали, ринок СПГ і виведе свою срану партію на 2-ге місце в парламенті.
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19.01.2021 13:47 Ответить
ще не запізно .
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19.01.2021 14:02 Ответить
заплутався це зрада чи перемога?
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19.01.2021 13:43 Ответить
Ой, після кількох десятків справ проти Пороха цьому ДБРу віри не має!
Їх самих судити треба.
Іде планомірне захоплення влади Зеленським. Скоро у нас буде друга Білорусь. Там теж з Конституційним судом у 90-ті розібралися.
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19.01.2021 13:45 Ответить
Цим суддям минула влада призначила довічне утримання 600 тис грн така мальдівська судова реформа.
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19.01.2021 13:46 Ответить
Я правильно понимаю, что преЗЕдент, сразу после вступления в должность, отменил эти перегибы "мальдивской судебной реформы"?...
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19.01.2021 13:50 Ответить
не шатайте будку!
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19.01.2021 13:51 Ответить
А у нас по конституции запрещено принимать законы снижающие уровень социальной защищенности граждан. Поэтому такой закон или указ был бы тут же опротестован прокуратурой или отменен тем же КС.
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19.01.2021 13:53 Ответить
Який президент ,і що він скасував? Жоден з них навіть не поміняли ригівських суддів призначених несудимим ,бо вони вваждали що то ручні судді а вони виявились ручні тільки не їхньої руки.
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19.01.2021 13:56 Ответить
До речі зеленський намагався скасувати їхнє утримання на період карантину і отримав рішення що це не конституційно.Вся країна може отримувати менше і сидіти без грошей окрім суддів бо це по потроховій реформі не конституційно.
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19.01.2021 14:00 Ответить
ох блін, ти ще й зєлєбобік! і як воно пагодка в Сінгапурі?
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19.01.2021 17:22 Ответить
Якщо до тебе ще не заходила медична сестра то ти звернувся не за адресою.Я не голов -лікар вашого дурдому,ти помилився адресою свинорилий песобот.
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19.01.2021 17:29 Ответить
Блин, человек только вернулся из отпуска. Весь на расслабоне и приятных воспоминаниях. И на тебе - не успел одуплиться и тут такая полянка. Нелюди!
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19.01.2021 13:51 Ответить
Махровое беззаконие.
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19.01.2021 13:54 Ответить
"Страшно,аж жуть!" (с)
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19.01.2021 14:09 Ответить
ДБР повідомило про підозру Тупицькому - Цензор.НЕТ 9152
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19.01.2021 14:12 Ответить
Бандитизм в законе. Одни бандиты смещают других, в расчете на то, что старых бандитов не любят больше, чем "новых". Не хочу никого огорчать, но "новые" бандиты куда более бандитские, чем старые.
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19.01.2021 14:22 Ответить
ПІсля того як Зелений посадить у крісло голови КСУ людину Єрмака, вони признають саму Україну неконституційною і повернуть УРСР.
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19.01.2021 14:26 Ответить
он не придёт.
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19.01.2021 15:31 Ответить
Протигази українського виробництва. Поставки по всій Україні. Приймаємо участь у тендерних процедурах (державних закупівлях). Повний пакет дозвільних документів https://czkr.com.ua/protygazy
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19.01.2021 15:59 Ответить
известно , что в США в 30-е годы смогли побороть мафию " случайными " пулями в лоб ... Георгий Константинович - людожер , конечно , но в Одессе после войны ничего лучшего , чем пулю бандитам не предложил , быстро и радикально ... в ситуации , когда судейские кланы ничем не ограничены ни законодательно , ни финансово ( зарплаты по 250 тыс гр , пенсии по 67 тыс гр ) ,при таком безграмотном ," пластелиновом " парламенте и , так званому , ********* коллапс и полное разрушение государства Украина неизбежны .. беззаконие - это то , что уничтожило Рим , Византию и 3-й Рейх... думайте!
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19.01.2021 19:22 Ответить
а чего жалеть, посидишь лет 14 , как ходарковский и выйдешь героем
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19.01.2021 20:23 Ответить
 
 