ГБР сообщило о подозрении Тупицкому

Следователи ГБР сообщили о подозрении судье Конституционного Суда Украины, который осуществляет административные функции его Председателя, в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Пренебрегая требованиями Конституции Украины и положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины, действуя с целью препятствования установлению истины в уголовном производстве в котором он является подозреваемым, этот судья продолжает прибывать на рабочее место, препятствовать установлению истины в уголовном производстве, предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя", - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что более того, председатель КСУ после сообщения о подозрении имитирует его невручение, неприобретения им статуса подозреваемого, посещая рабочее место.

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"Секретариат КСУ фактически превращен в юридическую фирму его председателя, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для Председателя Суда, не имеющих никакого отношения к конституционному судопроизводству, а только связанных с его участием в уголовном производстве", - добавили в ГБР.

"Учитывая общественный резонанс по уголовному производству в котором судье Конституционного Суда Украины и его Председателю сообщено о подозрении, информируем, что следователями Государственного бюро расследований со строгим соблюдением требований действующего законодательства Украины принимаются исчерпывающие меры по обеспечению выполнения Указа Президента Украины от 29 декабря 2020 № 607/2020, согласно которому последний в течение двух месяцев не имеет права выполнять полномочия судьи Конституционного Суда и его Председателя и находиться в помещении данного суда", - подчеркнули в ГБР

Отмечается, что иным образом, чем путем отстранения от должности судьи КСУ и одновременно его Председателя, невозможно предотвратить риски влияния последнего на других свидетелей по этому уголовному производству - сотрудников КСУ, препятствования предоставлению ими документов на запрос следователя, явки на допрос и тому подобное.

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Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

6 января стало известно, что глава КС Александр Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае. Медиа выяснили, что суточная аренда виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah - 300 тысяч гривен. 12 января пресс-служба Суда сообщила, что отдых Тупицкого в ОАЭ стоит 242,1 тыс. грн, его зарплата за декабрь полностью покрывает эту сумму.

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