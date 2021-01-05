Судьи КС обеспокоены указом Зеленского об отстранении Тупицкого, - заявление. ДОКУМЕНТ
Судьи Конституционного Суда провели собрание в связи с указом президента Владимира Зеленского об отстранении главы КС Александра Тупицкого.
Об этом сообщает пресс-служба Конституционного Суда, информирует Цензор.НЕТ.
По результатам собрания судьи приняли заявление, текст которого обнародован на сайте КС.
"Судьи Конституционного Суда обеспокоены ситуацией, сложившейся в связи с изданием Президентом Украины Указа "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 №607/2020", - сказано в заявлении.
Авторы заявления напоминают, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией, и что органы гос. власти и должностные лица должны придерживаться требований Конституции.
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"Собрание судей Конституционного Суда обращают внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы Конституционного Суда Украины, которое сделает невозможным осуществление конституционного контроля в целях обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждения прав и свобод человека", - сказано в заявлении.
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Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.
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а тепер типу стали тіпа "останньою барикадою"?.. не дай Боже таких союзників-йуд
2 революции показали что Майданы без истребления судей прокуроров и олигархов бессмысленны.
Відповідно до ст. 8 Конституції, Закони приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Закон Зе порушує три статті Конституції: 8, 149-1, 151-1 і по суті є ЗЛОЧИНОМ ..
..Українці .. Нас сіоністськка БАНДА - ДУРИТЬ ОБКРАДАЄ ВИМОРЮЄ .. ніяких ШАНСІВ на Життя ні Нам ні Дітям і Онукам .. СКІЛЬКИ можно заглядати цим УБЛЮДКАМ в рот .. слухати і дивитися .. їх ЗОМБО ТБ ,радіо , троле Інтернет ...їх ДУЖЕ МАЛО .. але Вашими руками .. чинять це ЗЛОДІЙСТВО ....- це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги
https://zib.com.ua/ua/146275-vidstoronennya_suddi_ks_vid_posadi_naukovci_dali_visnovok.html
"...
Висновки.
1. Особливий статус суддів Конституційного Суду передбачає спеціальні законодавчі гарантії їх незалежності, зокрема, в аспекті звільнення судді або тимчасового відсторонення судді Конституційного Суду від посади у кримінальному провадженні, з урахуванням принципу верховенства права, міжнародних стандартів та чинних конституційних норм під час застосування до цих осіб належної правової процедури.
2. Конституцією України та відповідним міжнародними документами закріплено однаковий юридичний статус усіх суддів Конституційного Суду, незалежно від суб'єкта їх призначення, через систему гарантій забезпечення їх незалежності. Конституційний Суд є незалежним від інших гілок влади, що є також фундаментальною основою балансу гілок влади.
3. Міжнародно-правові акти, Конституція України, а також офіційна конституційна доктрина України визнають, що незалежність та недоторканність суддів Конституційного Суду, яка є невід'ємною складовою їхнього статусу, має бути рівною незалежності та недоторканності інших суддів."
Ранее, в 2018 году, Сяоминь был исключен из партии за грубые нарушения партийной дисциплины и законодательства. В ходе процессе бывшего чиновника обвинили в участии в политических авантюрах, продвижении отдельных людей по служебной лестнице, препятствовании в проведении служебных проверок и инспекций.
Также Сяоминь получал дорогие подарки, в том числе крупные суммы, закатывал шикарные банкеты в дорогих ресторанах, присваивал общественное имущество и использовал служебное положение в личных целях.
За такой список Сколько чиновников наших уже давно нужно.....
Кто то скажет, так Тупицкий же коррупционер ? Да и что ? Будто зеленский борется или собирается бороться с коррупцией ? )) На это просто нужно закрыть глаза и поддерживать меньшее зло, потому что сейчас нам это выгоднее. Нет черного и белого, это стратегический подход.