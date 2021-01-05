Судьи КС обеспокоены указом Зеленского об отстранении Тупицкого, - заявление. ДОКУМЕНТ

Судьи Конституционного Суда провели собрание в связи с указом президента Владимира Зеленского об отстранении главы КС Александра Тупицкого.

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного Суда, информирует Цензор.НЕТ.

По результатам собрания судьи приняли заявление, текст которого обнародован на сайте КС.

"Судьи Конституционного Суда обеспокоены ситуацией, сложившейся в связи с изданием Президентом Украины Указа "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 №607/2020", - сказано в заявлении.

Авторы заявления напоминают, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией, и что органы гос. власти и должностные лица должны придерживаться требований Конституции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сотрудники госохраны не пускали Тупицкого на работу, - СМИ

"Собрание судей Конституционного Суда обращают внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы Конституционного Суда Украины, которое сделает невозможным осуществление конституционного контроля в целях обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждения прав и свобод человека", - сказано в заявлении.

Также на Цензор.НЕТ: Разместивших заявление о неконституционности отстранения Тупицкого на сайте КС должны привлечь к ответственности, - Офис Президента

Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.



