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Новости Конституционный кризис
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Судьи КС обеспокоены указом Зеленского об отстранении Тупицкого, - заявление. ДОКУМЕНТ

Судьи КС обеспокоены указом Зеленского об отстранении Тупицкого, - заявление. ДОКУМЕНТ

Судьи Конституционного Суда провели собрание в связи с указом президента Владимира Зеленского об отстранении главы КС Александра Тупицкого.

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного Суда, информирует Цензор.НЕТ.

По результатам собрания судьи приняли заявление, текст которого обнародован на сайте КС.

"Судьи Конституционного Суда обеспокоены ситуацией, сложившейся в связи с изданием Президентом Украины Указа "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 №607/2020", - сказано в заявлении.

Авторы заявления напоминают, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией, и что органы гос. власти и должностные лица должны придерживаться требований Конституции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сотрудники госохраны не пускали Тупицкого на работу, - СМИ

"Собрание судей Конституционного Суда обращают внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы Конституционного Суда Украины, которое сделает невозможным осуществление конституционного контроля в целях обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждения прав и свобод человека", - сказано в заявлении.

Также на Цензор.НЕТ: Разместивших заявление о неконституционности отстранения Тупицкого на сайте КС должны привлечь к ответственности, - Офис Президента

Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

Судьи КС обеспокоены указом Зеленского об отстранении Тупицкого, - заявление 01
Судьи КС обеспокоены указом Зеленского об отстранении Тупицкого, - заявление 02

Автор: 

заявление (397) Зеленский Владимир (20787) КС (2248) Тупицкий Александр (234) Совгиря Ольга (51)


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Топ комментарии
+27
Це кубло треба розігнати.
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05.01.2021 17:45
+20
Судьи и честь не совместимы, за редким исключением.
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05.01.2021 18:08
+19
Судьи КС обеспокоены указом Зеленского об отстранении Тупицкого, - заявление - Цензор.НЕТ 7664
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05.01.2021 17:50
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Страница 2 из 2
Та всі занепокоєні діями Зе, а 73% пох.
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05.01.2021 18:32 Ответить
А заявление по собственному всем судьям слабо написать? в знак солидарности с тупицким,было бы прекрасным подарком для страны
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05.01.2021 18:32 Ответить
А де ж ще таку годівницю знайти?
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05.01.2021 18:49 Ответить
Наступний крок - визнання неконституційним указ Президента про відсторонення Тупицького....за заявою...Ківи, або ЕС..., кононізація голови Адміністративного суду Вовка, за заявою Гундяєва та блокування Цензор Нет, як закордонного агенту за матеріалами ФСБ...присудження Оскару Президенту України за роль Президента!....
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05.01.2021 18:32 Ответить
Судьи полностью правы. Конституцию должны соблюдать все,в том числе и Президент. И нечего здесь гнать пургу.
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05.01.2021 18:38 Ответить
Судья может быть прав только если он не коррупционер? Ворюга не бывает прав в принципе.
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05.01.2021 18:57 Ответить
Да, тут зеля проявил мягкотелость.., надо было этих тварей, в малиновых сарафанчиках, сразу повесить. Они же кацапские засланцы..., народ бы понял и простил... Посмертно.
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05.01.2021 19:05 Ответить
Народ України годує зграю пролізших у судову владу злодіїв, які прикривають Конституцією свою недоторканність. А ви, дурні люди платіть податки на їх космічні зарплати. Якщо буде новий Майдан, цю сволоту розірвуть.
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05.01.2021 18:40 Ответить
Всех этих судей растрелять прямо под стенами суда.Чтоб больше ни одна падло не принимала антиукраинские законы.
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05.01.2021 18:41 Ответить
Шариков, перелогинся
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05.01.2021 19:52 Ответить
Стрелять это негуманно. А вот пришить им бытовые уголовные дела подкинув скажем наркотики и посадить в тюрьмы-это будет и очень эффективно(следующие судьи задумаются прежде чем беспределить). Конечно мой метод очень тупой и читаемый. Но поверьте-этих вороватых судей ни одна собака не пожалеет,хоть будут все знать,догадыватся что наркоту им подбросили . Но для этого нужна эффективная СБУ чтобы чисто и без утечки информации провести операцию. А наша СБУ в основном крышует крупный бизнес и тех-же крупных чиновников(помните случай с Пимановой когда именно СБУ помогла ее отмазать) Порядок в стране начнестся с адекватного Президента и полностью новой и эффективной СБУ которую будут боятся ВСЕ и которая взяток не берет. В СССР эту функцию КГБ выполняло
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06.01.2021 02:41 Ответить
Может вообще всю власть расстрелять?
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06.01.2021 03:20 Ответить
Как хочешь.
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06.01.2021 19:11 Ответить
Вы, судьи лоботрясы, поздно обеспокоились, надо было обеспокоиться до диверсии, по уничтожению антикоррупционных структур, а не после диверсии, тем самым вы сами себя поставили вне закона, значить пора сушить сухари, тупые коллаборанты.
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05.01.2021 18:42 Ответить
Щось ці судді не були стурбовані указом президента про роспуск Ради в 2019 році.
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05.01.2021 18:45 Ответить
Земля никогда и не была собственностью наших батькив , землю не отберут а купят у тех кто захочет продать (арендаторы платят копейки и землю уже угробили). А какая тебе разница чья земля, арендатора олигарха который платит копейки и гробит землю или например фирмы Байер с выходом продукции в 3-5 раз больше? Тупицкого не интересует земля он кипишь поднял чтобы прикрыть свою коррупцию.
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05.01.2021 19:07 Ответить
А какая тебе разница чья земля./ Мигранту-без разницы. Для украинцев разница есть.
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05.01.2021 19:46 Ответить
Почти вся земля сейчас в руках арендаторов или коррупционеров. 90% крестьян за чертой бедности. Нужно что то менять.
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05.01.2021 19:52 Ответить
Не продавайтесь за дешево олигархам.
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05.01.2021 19:53 Ответить
Ты идиот. Почитай что пишет аграрный совет.
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06.01.2021 03:22 Ответить
Риторика в лучших традициях Раша Тудей. Совпадение? Не думаю.
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05.01.2021 23:19 Ответить
я і не сумнівався що ти не думаєш ... як і решта стада 73+...
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06.01.2021 09:18 Ответить
Ну если судьи КС обеспокоены значит и их нужно отстранить.
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05.01.2021 18:59 Ответить
правильно беспокоитесь, будете творить произвол - и вас отстранят.
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05.01.2021 19:07 Ответить
Игра слов. Тупицкого не уволили и не приостановили его полномочия , а отстранили. Почему КСУ молчит по - поводу отстранения?
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05.01.2021 19:10 Ответить
Криси напряглись...
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05.01.2021 19:21 Ответить
Мыть надо чаще, оно и беспокоить не будет.
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05.01.2021 19:28 Ответить
ви, шльондри в мантіях, самі підримали спочатку зебільний бєспрєдєл дурілки картонної..
а тепер типу стали тіпа "останньою барикадою"?.. не дай Боже таких союзників-йуд
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05.01.2021 19:33 Ответить
Кс подаРосси.
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05.01.2021 19:41 Ответить
Чудны дела твои Господи. Свора подонков, воров и коррупционеров вместо того чтобы сидеть на электрическом стуле, вершит правосудие и выражает обеспокоенность когда берут за )/(опу им подобного.

2 революции показали что Майданы без истребления судей прокуроров и олигархов бессмысленны.
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05.01.2021 19:55 Ответить
хай вони свою занепокоєнність засунуть кудись подалі . а працюють на благо України
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05.01.2021 20:47 Ответить
Нас рать. Ну так,щоб нецензурну лексику не використовувать...
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05.01.2021 20:51 Ответить
Вітаю ВСІХ ...ШАНОВНІ і дуже ДОРОГІ .. перестаньте ГОРЛОПАНИТИ .. ТРОЛЯМИ олігархічної БАНДИна ЦН іде ПЛАНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ Конституційного Суду України ..щоби Недати відмінити ЗЛОДІЙСЬКИЙ закон Про продаж СвЗемлі України ...
Відповідно до ст. 8 Конституції, Закони приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Закон Зе порушує три статті Конституції: 8, 149-1, 151-1 і по суті є ЗЛОЧИНОМ ..
..Українці .. Нас сіоністськка БАНДА - ДУРИТЬ ОБКРАДАЄ ВИМОРЮЄ .. ніяких ШАНСІВ на Життя ні Нам ні Дітям і Онукам .. СКІЛЬКИ можно заглядати цим УБЛЮДКАМ в рот .. слухати і дивитися .. їх ЗОМБО ТБ ,радіо , троле Інтернет ...їх ДУЖЕ МАЛО .. але Вашими руками .. чинять це ЗЛОДІЙСТВО ....- це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги
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05.01.2021 21:05 Ответить
Я считаю, что Зесопля не имеет никакого права и законных полномочий отстранять судей Конституционного суда от должности. Этим поступком он создает нереальный конституционный правовой беспредел. Пусть Тупицкий и не идеал, но я тяну мазу за него.......
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05.01.2021 21:45 Ответить
А вот урезать с помощью своего монобольшинства в ВР им заоблачные зарплаты до "минималки" Зе, таки, имеет возможность...И через несколько часов все судьи КС с их предводителем уйдут добровольно в отставку...И будет все по законно..
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06.01.2021 15:58 Ответить
"Відсторонення судді КС від посади: науковці дали висновок"
https://zib.com.ua/ua/146275-vidstoronennya_suddi_ks_vid_posadi_naukovci_dali_visnovok.html
"...

Висновки.
1. Особливий статус суддів Конституційного Суду передбачає спеціальні законодавчі гарантії їх незалежності, зокрема, в аспекті звільнення судді або тимчасового відсторонення судді Конституційного Суду від посади у кримінальному провадженні, з урахуванням принципу верховенства права, міжнародних стандартів та чинних конституційних норм під час застосування до цих осіб належної правової процедури.
2. Конституцією України та відповідним міжнародними документами закріплено однаковий юридичний статус усіх суддів Конституційного Суду, незалежно від суб'єкта їх призначення, через систему гарантій забезпечення їх незалежності. Конституційний Суд є незалежним від інших гілок влади, що є також фундаментальною основою балансу гілок влади.
3. Міжнародно-правові акти, Конституція України, а також офіційна конституційна доктрина України визнають, що незалежність та недоторканність суддів Конституційного Суду, яка є невід'ємною складовою їхнього статусу, має бути рівною незалежності та недоторканності інших суддів."
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05.01.2021 21:53 Ответить
Крупного китайского чиновника приговорили к смерти за коррупцию.

Ранее, в 2018 году, Сяоминь был исключен из партии за грубые нарушения партийной дисциплины и законодательства. В ходе процессе бывшего чиновника обвинили в участии в политических авантюрах, продвижении отдельных людей по служебной лестнице, препятствовании в проведении служебных проверок и инспекций.
Также Сяоминь получал дорогие подарки, в том числе крупные суммы, закатывал шикарные банкеты в дорогих ресторанах, присваивал общественное имущество и использовал служебное положение в личных целях.
За такой список Сколько чиновников наших уже давно нужно.....
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05.01.2021 22:13 Ответить
В Китае воруют с ПРИБЫЛЕЙ-и за это всеравно расстреливают. В Украине воруют с убытков,с дефолта,с обанкрочиванием целых предприятий и отраслей-и за это никто и дня в тюрьме не просидит.
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06.01.2021 02:36 Ответить
По этому и закона о референдуме нет! Догадайтесь что попросил бы народ Украины!
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06.01.2021 03:10 Ответить
если убьітки , дефолт и т д обворовали, его же , ну убьітков ,меньше стало?
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06.01.2021 13:46 Ответить
Вы что,косите под полоумного? Сделай прибыль в 100 млрд обществу и укради с нее 10 млрд-тебя рассстреляют как честного человека. Делая убытки стране-тебя уже за это стоит растрелять чтобы другим даже и не снилось
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06.01.2021 17:10 Ответить
1Китай может себе такое позволить посколько народа много.2 Меньше воровать там не стали, сколько не стреляли.3 Растреляли некоторьіх вообще левьіх людей, какому то следователю понравились тангенсьі глаз у чужой женьі
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06.01.2021 13:52 Ответить
Они обеспокоены!!! А весь народ Украины возмущен что вытворяет эта шайка с подачи Бени и жОппоблока.
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05.01.2021 22:19 Ответить
Президент є гарантом Конституції, і щоб там не сталося він має захищати її а не порушувати. Мені плювати на Тупицького, я хочу щоб закони в моїй країні виконувались, тим паче президентом, він має бути прикладом, інакше завтра всім буде плювати на закони, як що їх порушує президент, то й іншим можна.
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05.01.2021 22:22 Ответить
Цікаво інше. Якби цей Тупицький був призначений Порошенком, скільки б лайна вилили на нього зеботи типу ігоковича. Уявляєте? А от про зеленського, який призначив Тупицького головою КС, жодного поганого слова.
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06.01.2021 00:19 Ответить
Я смотрю многие тут не понимают простых вещей, потому что не умеют или не хотят думать дальше одного хода. И они не понимают, что в конфронтации зеленского и судей КСУ необходимо поддерживать судей КСУ. Почему ? Потому что если встать на сторону зеленского, это значит поддержать конституционный переворот и освободить его от ответственности за это преступление в будущем и подстрекнуть к дальнейшим шагам в этом поле. Нарушение им конституции и превышение полномочий, это самая перспективная на сегодняшний день статья, по которой он будет посажен в тюрьму через 3 года. Если встать на его сторону, он избежит наказания. Кто нибудь из вас хочет, чтобы клоун-украинофоб избежал наказания ?
Кто то скажет, так Тупицкий же коррупционер ? Да и что ? Будто зеленский борется или собирается бороться с коррупцией ? )) На это просто нужно закрыть глаза и поддерживать меньшее зло, потому что сейчас нам это выгоднее. Нет черного и белого, это стратегический подход.
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06.01.2021 00:31 Ответить
каждое ваше слово верно. только наоборот.
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06.01.2021 01:54 Ответить
Согласно закону одним из оснований снятия с должности судьи КС является уголовный ПРОСТУПОК. Я искренне не понимаю почему на 2-й день после позорного решения КС которое нанесло имиджевый и косвенно материальный ущерб Украине в несколько миллиардов(недоинвестиций,упущенной прибыли),почему на 2-й день в домах у этих" судей" не нашли по килограму героина и не отправили на полностью законных основаниях в тюрьму на 10 лет каждого? А на освободивщиеся места тоже полностью по закону придут новые но уже ЗНАЮЩИЕ что бывает за БЕСПРЕДЕЛ в отношении Государства. Я ненавижу Россию,но подобного решения КС которое делает госпереворот блокируя работу Парламента и Президента за последние несколько лет-там такого быть не может. На беспредел судей адекватным может быть только безпредельный ответ. Иначе не поймут И политику нельзя делать только уговорами и лозунгами. Политик должен КАРАТЬ за преспупления направленные против государства. Судьи КС это такие-же враги Украины как военные российского государства. судьи КС работают против Украины. Угадайте что с ними сделали бы в УПА
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06.01.2021 02:33 Ответить
Опять же, полное тотальное непонимание происходящего.
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06.01.2021 23:51 Ответить
после позорного решения КС которое нанесло имиджевый и косвенно материальный ущерб Украин ----- Какое шаблонное высказывание! Это запрограммированное решение, вложенное как мина замедленного действия в закон! И таких законов много, если бы вы слушали, когда они поправки к законам принимали, то самое интересное, это когда поясняют почему они педлагают поправку и поясняют, по чему настаивают,на голосовании, её конечно отклоняют . Не находится голосов на поправки откланённые купленным комитетом. Но кто, требовал поставить поправку в стенограмме есть записи! И пояснения. Это не модно слушать ВР , но как фон в помещении очень помогает узнать правду о вложенных хотелках олегархов, из пояснений и предостережений. И это аукнется рано или поздно! Особенно интересно было слушать судовую реформу, там рассказали столько интересного как уйти от наказания... Порошенко сильно в этом поработал и его посипаки. Эфект на лицо никто не сидит.
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06.01.2021 03:34 Ответить
А де була їх занепокоїність коли визнавали правомірною постанову про розпуск Верховной Ради?
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06.01.2021 16:52 Ответить
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